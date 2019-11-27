حظك اليوم مع الأبراج الخميس 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 28 تشرين الثاني/ نوفمبر2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، سوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور، افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. توخ الحذر عند لوم الآخرين فمن الممكن أن تكون قد ارتكبت أخطاءً أيضًا.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، حتى لو جاء النجاح بطريقة طبيعية في العمل، يجب أن تستمر في الاحتفاظ بسلامك الداخلي وأسلوبك المتواضع. بهذه الطريقة تستطيع الاحتفاظ بصداقات العمل. اسمح لأحبائك بالإحساس بدفء عاطفتك، اعتني بصحتك جيداً خلال فصل الشتاء.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك. توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، اليوم غير متفق مع ذاتك أبداً، وهذا واضح في عدم الرضا العميق وكذلك في التقلبات المزاجية التي تريد فرضها على الآخرين. يجب أن تتقبل الهزائم أيضُا في الوقت الحالي.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، من المتوقع أن تظهر عندك بعض من الأزمات، فحاول أن لا تفقد أعصابك، إذا حافظت على رابطة جأشك فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،أنت مفعم بالحيوية والشجاعة، ولن تجد ظروفًا أفضل لتنفيذ طموحاتك. لكن تقدم بحذر، لأنه يمكن أن تفقد التركيز بسهولة من خلال التفاصيل المعقدة التي قد تبدو شيقة للغاية. تأكد من الاقتراب من الأشياء بطريقة عاقلة وحساسة وركز في الجوانب الرئيسية ولن تضطر إلى انتظار النجاح كثيرًا.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًاً إلى النجاح.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصي أو المهني. انتفع من هذا التناغم في تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح في الأوقات العصيبة التي تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من أجل المساعدة والدعم. حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين، حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مساعدة. لكن حاول ألا تغفل عن أهدافك لأنك الآن تملك القوة اللازمة لتحقيقها.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،ستجني ثمار مواقفك الجادة والإيجابية مع الآخرين، مما يجلب لك دعم ومساندة من مصادر لم تتوقعها ولم تفكر فيها من قبل. اغتنم هذه الفرصة لإخبارهم بتوقعاتك وتطلعاتك الشخصية عن أهم القضايا التي تشغلك، حتى تتمكن من إحداث تغييرات جذرية إيجابية في حياتك وحياة الآخرين ممن حولك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،الأمر يزداد صعوبة وتعقيد في العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة من زملائك في العمل حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك تدريجيًا إلى أن يصبح مهامًا يمكن التعامل معها، تتسم حياتك الخاصة بعدد من النزاعات.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،بما أنك شخص اجتماعي بحق، وبما أنك ربما قد تكون قد أهملت بعض من معارفك خلال الفترة الأخيرة، يجب عليك الآن إصلاح هذه العلاقات مرة أخرى ومعاودة التواصل. ترتفع فرص حل نزاع ما بين الأسرة أو الأصدقاء للأبد.

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