حظك اليوم مع الأبراج الخميس 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،أسرع بتنفيذ ما تريد يا صديقي ولا تجلس مكتوف الأيدي بل باشر في تسيير أمورك التي سوف تلاقي نجاحاً في فترة الصباح، لأنه في فترة الظهيرة تتبدل الأوضاع بشكل كبير جدًا وتصبح حساساً لأي كلمة توجه إليك كما قد يصيبك التعب في أنحاء جسمك والمشاكل تكثر من حولك وبدون سبب.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،عليك بالصبر خلال فترة الصباح فقط لأن الأمور والأحداث ما تزال تعاكسك وخاصة إذا كنت من مواليد 12 الى 19 نيسان، فاحذر أن تقع في الخطأ وخاصة في مجال العمل، تبدأ الأمور بالتحسن تدريجيًا خلال اليوم مع بقاء ضغط العمل متواجدًا، تضع برامج للمساء لكي ترفه عن نفسك لكنها قد تفشل لأنك قد لا تستطيع تلبيتها.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تبدأ الأمور بالاستقرار بعد أن هبت العاصفة في اليومين الماضيين لذلك لا تستعجل حل الأمور واترك كل شيء يسير على سجيته في الصباح والظهيرة لانها آخر فترات المشاكل.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،استنفذ ما تقدر من الحظ الموجود الى جانبك والذي سيرافقك في ساعات الصباح الاولى فقط لانه بعد ذلك سوف تتغير الامور لكنها لن تكون سيئة بل جيدة الى حد ما وخاصة على نطاق العمل الذي سيبقى ناجحًا.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،الأعمال سوف تكون مركز اهتمامك فسوف تلقى على عاتقك العديد من المسؤوليات لتنجزها بوقت قصير، سوف تنجح في كل ما تفعل وخاصة أن لديك عزيمة قوية جداً، سوف تسمع كلاماً لن يعجبك في المساء من بعض المقربين منك لكن لن تعطيهم الاهتمام لأنك بمزاج مرح ولا تريد تغيره .

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،الأجواء تبقى جيدة في فترة الصباح و الظهيرة فاستغل الوضع لفعل ما تريد وبالأخص في العمل أو السفر، لكن عند الظهيرة سوف تتغير به مواعيدك ولن يمشي أي شيء كما خططت له، وتصل مزاجيتك إلى أعلى مستوى لها، الحبيب لن يكون متفهماً لوضعك في المساء فحاول أن لا تراه فهذا أفضل لكما الاثنين.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،يوم جديد لكن بعد أن يمر الصباح وما به من تعطيلات وأحداث لن تعجبك، فعند الظهيرة تشعر بالنشاط والقوة وتحكم قبضتك على كل الأمور حولك وخاصة بالعمل الذي تواجه به ضغطاً وعملاً متراكماً من الأيام الماضية، في المساء قد تسوي الخلاف بينك وبين من تحب ويتحسن مزاجك بشكل كبير

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العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،تبدأ بعزيمة قوية في الصباح لإنهاء جميع أعمالك والمشي قدمًا في مبادراتك، لكن عند الظهيرة حاول أن تركز على عملك ولا تفكر بمشاكلك العائلية والعاطفية كي لا تلقى الانتقادات من رئيسك بالعمل أو أن تقع بأخطاء تندم عليها.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،الأعمال تضغط عليك منذ الصباح الباكر لكنك تكون في وضع قوي جداً وكلمتك تنفذ بسرعة، انتبه من صراحتك المبالغ بها في فترة الظهيرة اما في فترة ما بعد الظهر وخاصة بعد الساعة الرابعة والنصف يبدأ الهدوء بالسيطرة على من حولك مما يشعرك ببعض الملل في فترة المساء.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،يبدأ يومك بداية هادئة جدًا وقد تفرح لسير الامور هكذا . لكن لا تتعجل يا صديقي لأن عند الظهيرة سوف يبدأ المسلسل الدرامي ، فحاول أن تكون هادئاً ولا تجعل العصبية والمزاجية تتحكم بك، قد تشهد مناوشات وتواجه العديد من المشاكل في العمل في فترة ما بعد الظهر.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،إعادة الحسابات أتى موعدها ، فسوف تتغير أفكارك وقراراتك التي اتخذتها من وقت قريب جداً وتبدأ التفكير بمنطقية أثر حدث فاجأك كثيراً واظهر لك أن ما فعلته كله خطأ.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،عليك باستغلال فترة الصباح وحتى الظهر لما تعطيك من دعم و خاصة على مجال العمل و العائلة فالحظ معك وسوف يجعلك تكسب العديد من النقاط وخاصة إذا كنت من مواليد 12 الى 19 شباط، أما ابتداءا من فترة ما بعد الظهر يبدأ مزاجك بالتغير وتزداد المشاكل من حولك و قد تبقى في البيت لأن مواعيدك سوف تتغير

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