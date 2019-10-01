صفات رجل الميزان في الحب وطرق إثارة انتباهه

برج الميزان هو أحد الأبراج الهوائية ينتمي له المواليد في الفترة الممتدة من تمتد 24 أيلول إلى 23 تشرين أول، حيث يتوافق بشكلٍ كبير مع برج الجوزاء، والحمل، والدلو، وله العديد من الصفات التي تميّزه كالدبلوماسية، والمسالمة، والمثالية، بالإضافة إلى الرُّقي.

أما سلبياته فهو شديد التردد في اتخاذ القرارات، وعديم الشعور بالمسؤولية والارتباط تجاه أي أمر، وكثير الاهتمامه بالمظاهر، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن أهم صفات رجل الميزان في الحب، بالإضافة إلى طرق إثارة انتباهه:

1- الاهتمام بالحب بشكل كبير وعدم القدرة على العيش دون علاقة عاطفية.

2- الصدق في المشاعر وسهولة الوقوع فيه.

3- التواجد بجانب الشريك دوماً وخاصة عند الحاجة له.

4- المحاولة الدائمة في تنفيذ الوعود بقدر المستطاع.

5- الشعور بالكمال عند الدخول في علاقة حب.

6- المحاولات الكبيرة والجاهدة في الحصول على علاقة ناجحة.

7- البحث عن الحنان.

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توافق برج ‏الميزان مع باقي الأبراج

8- الاهتمام بجمال وأناقة الشريك.

9- الانتقال من حب إلى آخر بسرعة كبيرة، مما يجعله غير وفيّ في بعض الأحيان.

10- التدخّل الكبير في شؤون المرأة؛ ليؤثر على عواطفها، ويزيد من انشغالها به.

11- التحدّث المستمرّ مع الشريك عن مغامراته السابقة مع النساء، عدا عن التعبير عن مشاعره الحالية تجاهها.

12- السعي وراء الحب الحقيقي، وتناسق الأفكار بينه وبين الشريك.

13- التردد المستمر في قرار الزواج، رُغم حبه ومشاعره اتجاه الشريك.

14- السرعة في التعبير عن مشاعره، وفي ترديد كلمة "أحبك".

15- الشعور بالكره تجاه المرأة التي تستغله خلال فترة العلاقة.

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