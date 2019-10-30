حظك اليوم مع الأبراج الخميس 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،انتبه إلى صحتك جيداً يا مولود الثور، وبخاصة على معدتك وجهازك التنفسي، فقد يكونان أكثر المتأثرين. التعب يسيطر عليك لكثرة الأعمال التي تقوم بها طوال هذا اليوم، في المساء ننصحك بعدم الخروج من البيت، فهذا أفضل لك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، أنت بالطبع أفضل من الأيام السابقة، واليوم يعطيك الدعم على الصعيد العلمي، وتنجز ما تراكم عليك من أعمال، كما تتأخر كثيراً في عملك، لكنك تكون سعيداً ولست متعصباً، المساء يسمح لك بالترفيه عن نفسك، ويعطيك خبراً جيداً يدعمك على المستوى العملي لديك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، عد للعشرة قبل الإجابة، مع أن الحظ يقف في صفك يا مولود السرطان، لكن الأوضاع الفلكية لديك غير مستقرة، لذلك عليك التفكير قبل إجابتك، لأن لديك قرارات مهمة تصدرها وتؤثر عليك، في فترة ما بعد الظهر تصبح أكثر سعادة، وهنالك بعض الأمور التي قد تجري أمامك تجعلك كذلك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،يكفيك جدالاً وكلاماً، فأنت منذ الصباح تحب الكلام الكثير والمناقشة التي لا تنتهي، كن أكثر سلاسة في تعاملك مع موظفيك، إذا كنت مديراً أو كنت موظفاً فعامل زملاءك بهدوء ولا داعي للعصبية التي تتملكك، فاليوم جيد وإذا أمعنت النظر به أمكنك استغلاله لصالحك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،كثير من الأحداث تدور حولك منذ الصباح، لكنك تبلي بلاء حسناً فيما تفعل، وبخاصة على الصعيد العملي، حيث أن الامور تسير كما ترغب، لا تجعل الغرور يفقدك أعز الأصدقاء لديك في فترة ما بعد الظهر إثر معاملتك له بالسوء، المساء لن يكون هادئا، بل فيه الكثير من الأحداث والبرامج التي تنهي يومك السعيد.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،الهواء يلعب بك يميناً وشمالاً يا مولود الأسد، فكن حذراً في تصرفاتك، ولا تكن متسرعا. إحساسك بالمزاجية قد يزيد في فترة الظهر لضغط العمل وللأمور المبعثرة في محيطك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،اليوم من أيامك المفضلة يا مولود العقرب، مع أنك لا تشعر بذلك في الصباح، لكن في الظهيرة تشعر بالانتعاش والقوة. يوم جيد للقيام بما تريد القيام به، وبخاصة مع توقيع العقود والمبادرات وإنجاز العمل المتراكم لديك، المساء جيد لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء، لكن عليك الابتعاد عن من تحب، لأن علاقتكما ما تزال متوترة.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،تسير معك الأمور أفضل مما كنت تتصور، وأهمها الصعيد المالي الذي يتلقى دعماً من الفلك، ويؤثر على وضعك إلى الأفضل، فمبلغ لا بأس به من النقود وغير متوقع يدخل جيبك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،الثرثرة ليست في صفك، فهي ستدفع بالمشاكل نحوك في فترة الصباح، يوم هادئ لا يوجد به أي أحداث مهمة تذكر، العمل قد يكون أكثر المؤثرين عليك في فترتي الصباح والظهيرة، لكن بعد ذلك فإن الأمور العائلية تأخذ اهتمامك لبعض الالتزامات المؤجلة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،الأمور تسير عكس ما ترغب اليوم، وكل ما تفعله يقلب ضدك، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، حيث يزداد ضغط العمل لديك ومزاجك يسوء في كل لحظة أكثر من الأخرى، وأي كلمة توجه لك تأخذها بحساسية زائدة، المساء ليس بأفضل.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،شخصيتك مميزة، فأنت تفعل ما يمليه عليك عقلك، وتحطم القيود لتفعل ما تريد، يوم جيد للعمل، وبخاصة أن الفلك يدعمك بكل مشاريعك الجديدة وتوقيع العقود أو فرصة عمل قد تحصل عليها في فترة ما بعد الظهر.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، أنت جريء، شرس، شخصيتك قد تبدو مخيفة للآخرين، لأنك لا تتصرف بعقل اليوم، وتريد الهجوم على أي أحد يوجه لك ولو كلمة صغيرة، اهدأ وحاول التفكير قبل اتخاذ قرارك، ولا تعتمد على قلبك وعواطفك، المساء قد يكون أفضل من النهار، لكن يفضل عدم القيام بأي شيء مهم.

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