حظك اليوم مع الأبراج الخميس 4 حزيران/يونيو 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 4 أيار/ مايو 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 4 أيار/ مايو 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،أنت مفعم بالحيوية والنشاط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك في اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم إلى الأمام في مشروعاتك. لن يفيدك الاكتفاء بالأمجاد الماضية والسلبية.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،هناك حلم تضمره في انتظار تحوله إلى حقيقة ملموسة. انتهز الفرصة لتحقيق الحلم الذي سيغير من مسار حياتك بشكل إيجابي ولفترة طويلة. سيكون لأقاربك وأصدقائك رد فعل إيجابي تجاه التغيير الذي تسعى إليه وسوف يساندونك على طول الخط.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،حاليًا، أنت قادر على الاندماج بكل سهولة ضمن فريق، دون نزاع، وتسود الأجواء تناغم وتوافق من حولك. بإمكانك الاستفادة من هذا التأثير الإيجابي في نشاطات ترفيهية مذهلة أو في العمل لدفع الأمور وتكون فرد منتج.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،تجد سهولة في التعامل الإيجابي مع الأشخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو منجذبًا إليك، كما أن الصلات التي قد يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على مستقبلك تظهر في كل مكان.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،ستصبح صدقاتك أكثر عمقًا وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية لا تنسى. في وسط المجموعات التي تنتمي إليها بالأخص، سوف تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جدًا وسوف تقودك بسرعة مذهلة إلى هدفك.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،أنت ناجح في كل ما يخص العمل، والقرارات الهامة التي اتخذتها أثبتت صحتها. لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه دائمًا عند التفكير في المشروعات.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بادئ الأمر، وربما هناك شخص يحاول إثنائك عن خطتك أو حتى إحباطك. لا تيأس انظر إلى الأمر كأنه عقبة واختبر إرادتك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،اليوم أنت مفعم بالحيوية، على الرغم من أن هذا يرهقك بدلاً من أن يدفعك إلى الأمام. نظرًا لقلقك الداخلي، يصبح من السهل استثارتك وأنت الآن تفضل أن تخبط رأسك في الحائط.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،يبدو وكأنك تقف أمام مشكلات لا يمكن التغلب عليها، فلا تيأس! فقط عليك تغيير منظورك للأشياء وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة. لا تخف من طلب النصيحة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،الأمور اليوم تقع في مكانها السليم، فمن حولك لا يستطيعون تجاهل حماسك وحيويتك. في العمل أنت تنجز كل ما تحتاج إليه، ويكون باستطاعتك تمرير الكثير من الأفكار الجديدة.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،لا يمكن التغلب على العقبات التي تراها أمامك في الوقت الحالي إذا حاولت حلها بالطرق القديمة المعروفة. يجب أن تغيِّر مدخلك والتوصل إلى استراتيجية جديدة وأن لا تسمح للآخرين بتغيير رأيك أو خططك كثيرًا.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب.

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