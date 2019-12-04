حظك اليوم مع الأبراج الخميس 5 كانون الأول/ ديسمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 5 كانون الأول/ ديسمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 5 كانون الأول/ ديسمبر 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،اليوم الأمور جيدة، يناوبك جو من الشعبية والحب من حولك، يوم لإنجاز بعض الأعمال المؤجلة، محيطك يدعم اختياراتك وقراراتك من أفضل أيام الشهر.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، قد يشعر الآخرين أنك عدائي، فأنت إما عبوس أو عصبي أو حساس لكل كلمة تقال، لا تنسحب من معركة كلامية أو تنسحب من موقف قد تشعر فيه أن المحيط يحاسبك، اشرح مواقفك بهدوء.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، قد تتعرض لظلم أو استفزاز فلا تجازف بما تملك قد تخسر موقعًا أو شريكًا، لا تخالف القوانين وتمالك أعصابك المتوترة.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، حافظ على هدوء أعصابك ونبرة صوتك فلا تعرض لقاءك للفشل، قد تسبب لك هذه الفترة حزنًا وتشعر بالظلم والقهر، لا تيأس وكن صبورًا لعلك تنجح.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، تطمئن الخواطر وتفرح لانحسار الهموم، تسمح لك القدرة بالمصالحة والارتباط والوقوع في الحب، إنها فترة ناجحة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، لا تسمح لعواطفك بالتأثير على أدائك، بكّر إلى عملك واستعن بالزملاء ولا تهمل الواجبات مهما كثرت، راعِ ظروفك الصحية.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،تعود السيطرة على معظم الأوضاع وتحقق تقدمًا وتجتاز امتحانًا، روّج لعملك أو قم باتصال مهم وملحّ، بكّر إلى عملك ولا تتكاسل.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، تأثيرات القمر مربكة بعض الشيء على الصعيد الشخصي وقد يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي، لا ترتبك أمام المسؤوليات فبالتنظيم الجيد تحل الأمور.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، تكون في موقع مهم قادر على تجاوز العقبات والقيود، تأثير القمر استثنائي، لا تضيع الفرص واستغل الوقت.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تفرح لتسوية مالية أو لمصالحة في اليومين الأخيرين، دافع عن حقك. تُسلَط الأضواء على مسألة مالية أو قرض.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،يناسبك العمل ضمن فريق أو مجموعة حيث الدعم والتأييد. تخوض مجالات عديدة ومتنوعة. نظّم جدول أعمالك وعزّز شعبيتك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،لا تراهن على الحظوظ إطلاقًا ولا تحسم أمرًا، تميل إلى الهدوء والبعد عن الصخب. من أصعب أيام الشهر وأقلها حظًا.

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