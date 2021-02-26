حظك اليوم مع الأبراج السبت 27 شباط/ فبراير 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 27 شباط/ فبراير 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 27 شباط/ فبراير 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،يكون حازماً في ما يهم لك. ربما، سيكون لديك للذهاب من خلال أزمة أخرى في العلاقات الخاصة بك. تبقي عواطفك سرا، لا تدع أي شخص لعب على نقاط الضعف الطبيعية الخاصة بك. خلاف ذلك.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،أهم الأحداث لحاملي المياه تتكشف في السرية أو لديهم سياق مفيد لهم. ربما، سيكون لديك للتضحية وقتك، والحرية، والمال أو الصحة لشخص آخر بدلاً من الشؤون الشخصية الخاصة بك.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، تحديد اليوم والأكباش العملية قادرة على التخطيط مستقبلهم وتحمل المسؤولية عن أفعالهم سوف تنجح. في محاولة لإقناع مديرك أنه من أجل العمل بكفاءة تحتاج ظروف العمل المختلفة. هذا هو عندما موهبتك سوف يلمع وستقوم الشركة أرباحاً ضخمة.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،العمل على تبصر الخاص بك ومحاولة التفكير الاستراتيجي. الحلم الحوت قد تستخدم لمسة من الواقعية وأسماك عملية تحديد قد تجد أنه من المفيد اللجوء إلى خيالهم.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،يجب أن تصبح على درجة الماجستير من الاستراتيجيات بعمق تحليل لها في كل خطوة. فقط بهذه الطريقة سوف تكون قادرة على حل مشاكل جديدة بما فيها المحلية بنجاح.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، تدعو الحياة لنهج جديد في الحب والصداقة وكذلك على العمل والإبداع. ربما، سوف تتأثر سبيل المثال جريئة لشخص ما أو المكالمة.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، النهج التقليدي هو الأكثر فعالية اليوم والثور يفهم ذلك جيدا. حاول استخدام أساليب القياسية والحس السليم الأساسية؛ في النزاعات أبدا تحيد عن ما هو قانوني.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،من الناحية المالية، هي في حاجة إلى نهج حكيم. عند الذهاب للتسوق، والتفكير في قائمة البنود ذات الأولوية و لا تسمح لنفسك أن تحيد عن ذلك. خلاف ذلك، قد لا يكون لديك ما يكفي من المال حتى بالنسبة للأساسيات.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،نجوم عرض ليو للحصول من السماء العودة إلى الأرض، والحصول على حقيقي وبدء العمل على خطط جديدة. يمكن أن تشتبك رغباتكم مع الواقع القاسي تكون مؤلمة جدا إذا كنت غير مستعد للعمل والكفاح من الصعوبات.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،يكون يوم جيد للجدي نظرا لحسن الحظ والتي تبصر، سراية ومعرفة متى لمتابعة الشعور الغريزي الخاصة بهم. فإنه سوف يكون من السهل بالنسبة لك لايجاد المعلومات المطلوبة واختيار الأشخاص المناسبين للتفاعل معها.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،مصالح الدلو قد تتعارض مع احتياجات الشخص الآخر أو قواعد الفريق. سوف يخربش يمكن الاعتماد على الآخرين يجدون أنفسهم في وضع أصعب. لا تكون عاطفية جدا أو الخوف.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،الانتقال الى المستقبل الذي هو مرغوب جدا للحوت يتم حظر مؤقتا من مشاكل من الماضي. قد تكون هذه الديون غير المدفوعة أو الخلافات العالقة. قد تضطر إلى القيام ببعض الأعمال الورقية أو الذهاب إلى مصلحة الضرائب.

أكثر الأبراج حظاً على الصعيد العاطفي والمهني والمالي والصحي لعام 2021