حظك اليوم مع الأبراج السبت 5 أيلول/سبتمبر 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 5 أيلول/سبتمبر 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 5 أيلول/سبتمبر 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، ينتظرك نهار مليء بالنشاط، وخاصة على المسار العملي فأنت منهمك في عملك وخاصة في فترة الظهيرة؛ حيث تنجز كثيرا من أعمالك المتراكمة، النجاح سوف يكون معك يا صديقي فاعمل أي مبادرة تريدها في فترة ما بعد الظهر.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، شخصيتك قوية جدا وأنت مصمم على فعل ما تريده، الناحية العملية هي الأكثر تأثرا بسبب كثرة الضغوطات والأمور المهمة التي قد تحدث معك خلال هذا اليوم، أما فترة ما بعد الظهر فقد تكون غير جيدة لإعطاء أي قرار.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،سوف تندم اذا لم تنتبه الى ما تقوم به، وخاصة الى ما تقوله لأنك متهور في تعاملك وأقوالك مع زملائك في العمل، مما يوقعك في مشاكل في فترة ما بعد الظهر، تحس برغبة بالانتقام في المساء من شخص قريب عليك لفعله شيئا ضدك،

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،الهدوء يسيطر عليك، وخاصة أنه لا يوجد أحداث مهمة تدور حولك، لكن قد تصبح عصبياً لسماعك بعض الناس يتكلمون عنك، فترة ما بعد الظهر قد تشهد ضغوطا عملية كثيرة تجعلك تتأخر في عملك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،عليك الحذر، فهذا اليوم صعب جدا عليك وكل الأمور تسير عكس ما ترغب، تصحو والكآبة تسيطر عليك وتشعر بعدم الرغبة بفعل شيء، قد تكون كسولا في ساعات الظهيرة فيتراكم العمل لديك.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،من المؤكد أنك تشعر بالاختلاف بين اليومين الماضيين، وهذا اليوم الذي يبدأ بالنشاط والأخبار الجيدة، عليك استغلاله لتقوم ببعض المبادرات والقرارات العملية، وخاصة أن شخصيتك القوية تسيطر على من حولك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،اليوم أنت نشيط ومتحمس لفعل الكثير من الأمور والأعمال المتراكمة عليك منذ بداية الأسبوع، فهذا اليوم يعطيك الكثير من الضغوطات العملية والشخصية، لكن النجاح سوف يكون من نصيبك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،اليوم جيد وبالأخص من الناحية المالية، فإنك سترتاح اليوم من ديون كثيرة لأن الأموال سوف تدخل جيبك، يوم قد يكون مخيبا للآمال في فترة ما بعد الظهر بخصوص العمل، فقد تستلم خبرا لن تسعد به، لكن العاطفة وجلسة هادئة مع من تحب في المساء سوف تغير مزاجك الى الأحسن.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،يوم جيد نسبيًا، وخاصة أن القمر في وضع مناسب لك في برج الميزان، الحظ يلعب معك في ظهيرة هذا اليوم وينجيك من مشاكل في العمل، قل نعم لأي شيء قد يعرض عليك اليوم أكان على المستوى المهني أو الشخصي، فإنه يصب في مصلحتك، التفكير الزائد مثل الناقص فلا تجعل دماغك في الليل يشتغل أكثر من قدرته لأنك ستشعر بالأرق.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،،نحن نعرف بأنك لست مزاجيا، لكن اليوم أنت كذلك، فالأحداث التي قد تواجهك منذ الصباح قد تجعلك مزاجيا ومترددا، المفاجآت قد تكون بطلة الموقف في المساء.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،استعد لتواجه هذا اليوم المليء بالبرامج والمواعيد المهمة لديك، قد يطرأ تغيير في مواعيدك في فترة الظهيرة، لكن الأمور سوف تسير على ما يرام، علاقتك بمن تحب ليست جيدة فلا تجعل عنادك وكبرياءك يدمران علاقتكما، وبالأخص اذا كان من تحب من برج العقرب أو الحمل فهو محتاج الى دعمك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،أنت لا تحسد على هذا اليوم، فالضغوطات سوف تبدأ منذ الصباح؛ حيث لا تلبث وصولك الى مكان عملك حتى تبدأ المناوشات والمشاكل، كما أن مزاجك وعصبيتك لا داعي لهما في فترة ما بعد الظهر.

توقعات الأبراج لشهر أيلول/ سبتمبر 2020 من ماغي فرح