حظك اليوم مع الأبراج السبت 5 حزيران/يونيو 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 5 أيار/ مايو 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 5 أيار/ مايو 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

تكون قادراً على مُقاومة الضغوط ومُواجهة الآراء المُناهضة لآرائك. يُمكن أن تتلّقى عرضاً لِلتعاون مع أصدقاء في تأسيس مَشاريع تِجاريّة. من المُؤكد أنّك ستلجأ إلى أبحاث مُعمّقة قبل إتّخاذ القرار. المَجالات الأكثر مُلائمة لك هي: السياحة، الصحافة، الفنون. لا تجعل العمل يُلهيك كثيراً عن حياتك الخاصّة والعاطفيّة والعائليّة. تعاطُف واضح مع مواليد الأسد والميزان.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

إنْتبِهْ من سوء التفاهُم في جوّ العمل بخاصّة مع المُعاونين. تتمتّع بصحّة جيّدة وتستعمل كُلّ إحتياطك الصحّي والفكري لِتصريف أعمالك المُستجدّة. إنه الوقت المُناسب لإستخدام مواهبك الخلاّقة، لإجراء الأبحاث، لإعادة بناء هيكليّة عملك والأساليب المُعتمدة. تشعر بأنّك قطعت شوطاً مُهمّاً في حياتك وأنّك تمكّنت من تكوين شخصيّة جذّابة لا يُمكن للآخرين تجاهلها.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

بِفضل حسّك النقدي وذكائك تَتمكّن من فهم المَشاكل الطارئة بِسرعة. أنتَ تتمسّك دائماً بإيصال عملك (أو مؤسستك) إلى المحطة الآمنة، وهذا واضح في أدنى التفاصيل اليوميّة. الفرصة مؤاتية هذا الأسبوع لِخلق علاقات حميمة، جميلة ومُفيدة في آن. تقضي أوقاتا ً حلوّة برفقة شريك حياتك. إذا كُنتَ عازباً، سَتكون حائِراً ومُتقلّباً، ولن تعرف بوضوح ماذا تريد من الحبيب.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

كُلُّ شيء مُمكن في هذا الأسبوع. تَذكَّر أن التخطيط الجيّد أساسي في أي تحرُّك أو خطوة. تكون مُتمسّكاً بِعائلتك في كُلّ أحوالك. العلاقات المهنيّة لن تكون سهلة. سَتكتشف هذه الفترة أن الحياة العاطفيّة إذا كانت غنيّة تُريح أعصابك ونفسيّتك. لِلعازبين وغير المُرتبطين ، إمكانية حصول لِقاءات مُفيدة قد تتحوّل لاحقاً إلى إرتباط جدّي وطويل الأمد. في 25 و 26 من الشهر تقضي أوقاتا ً غنيّة ومسليّة.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

تشعر بالقلق أمام تَراجُع نشاطك الجسدّي. لا بأس من مُراجعة الطبيب. حياتك المهنيّة تتميّز بالحركة والإقدام ممّا يجعلك تُدخِل عليها تغييرات جذريّة. تعرف كيف تستغلّ الظروف والتطوّرات التي تصبّ في مصلحتك. لا تتردّد في إتّخاذ القرارات الكبيرة إذا إحتاج الأمر ذلك. العواطف لن تكون مُسهّلة هذا الأسبوع لأنّك مُنهمك بأشغالك وتَجِدْ صعوبة في التفاهُم مع الجنس الآخر.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

إذا أردت تفادي إرتكاب الأخطاء عليك أن تكون دقيقاً وموضوعيّاً. أنتَ صاحب حدس فإعتمد عليه لِتُميّز المُوظف الصالح من المُوظف غير الصالح. بعض الشُركاء أو المُعاونين يَقترحون عليك إجراء تغييرات في بنية الشغل لكنّها قد لا تكون لِمصلحتك لأنّها تتميّز بالمُغامرة وعدم الواقعيّة. عاطفيّاً، إبتعدْ عن المشاكل والثرثرة لأنّك قد تُدمّر علاقة عاطفيّة هامّة إذا لم تُحافظ على سرّية العلاقة.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

لا تَخَفْ يا مولود الميزان! فعزيمتك لِلعمل لن تخفُت ولن يتقلّص طموحك ولا سلطتك على الذين يُعاونوك في العمل. لكن ينبغي أن تعرف دائماً أنَّ للآخرين حقوقاً يجب عدم تخطيّها، وإلاّ تسببّت بضغينة وكره سَيُهدّدان سمعتك حتماً. حاوِلْ ضبط نفسك في هذا المجال لأنَّ هناك أشخاصاً ينتظرون الظرف المُناسب لِتدميرك. عاطفيّاً، أنتَ مُحتار بين علاقتين. أحسمْ أمرك حتى لا تخسر العلاقتين.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

المرحلة جيّدة لِمُباشرة عِلاج طبّي إن كُنتَ مُرهقاً ، لا بأس من تناول المُقويات والفيتامينات أو إستعمال العلاجات الطبيعيّة. في هذا الأسبوع تبرز تأثيرات مُتناقضة، فالبعض يحصل على نجاحات شخصيّة في مجال عمله، وقد يُصاب البعض الآخر بِخسارات ماليّة، أو يسترجع أمواله دون تحقيق ربح مُعيّن. بعض العلاقات العاطفيّة قد يُؤثّر سلباً على وضعك ويُهدّد نجاح مشاريعك الخاصّة. لا تَدَعْ الخطر يُداهمك حتى تتنبّه. الفتاة العقرب تكون جذّابة اليوم.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

سيكون هذا الأسبوع، أسبوع الأمل لِلذين يبحثون عن وظائف إن كانوا يتمتّعون بالمُواصفات المطلوبة. العلاقات بين الرؤساء والمرؤوسين تكون مُتوتِّرة، خصوصّاً إذا رفض المُوظفون الإمتثال إلى قوانين المؤسسة أو الشركة. في بداية الأسبوع، المطلوب مَجهود كبير لِلتفكير والتأقلم سريعاً مع الظروف المُستجدة. إن كُنتّ مُتزوجاً ، الفترة الهادئة التي عشتها في الفترة السابقة، سَيَليها بعض الخِلافات والنقاشات الحادة.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

سيكون واضحاً أنك سَتثور فور مُعارضتك، نكاية بالشريك الساعي بقوّة إلى المُحافظة على جوّ هادىء ومُتناغم. الحياة الإجتماعيّة غنيّة باللقاءات المُفيدة معنويّاً وماديّاً. يجب الإنّتِباه على الصعيد الصحّي، لأنَّ هناك إحتمالاً لِحدوث جروح في الرأس أو الوجه وإضّطرابات في السمع والبصر. لدى مُلاحظة أي أعراض مَرَضيّة، سارِعْ إلى مُعالجتها فوراً لِئلا تَتفاقم وتؤذيك. مهنيّاً، أنتَ تمشي بإنتظام ومُبتعداً عن التسرّع خوفاً من القرارات الخاطئة أو غير الصائبة.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

تَعقُد صفقات جديدة مع شُركاء تُقابلهم هذا الأسبوع، فهُم يُكمّلون فريقك العملي نظراً لِخبرتهم المُتميّزة في المجال الذي توّد تحقيقه. مُشاوراتك مع مُساعديك سَتكون بنّاءة وسَتثمر تغييراً مُهمّاً. عاطفيّاً، تشعر أنّك عثرت على العلاقة القيّمة وتُحاول الإبتعاد عن العلاقات العابرة. تُحدّد جيّداً أحاسيسك ومَشاعرك وتضعها على طريق الثبات. إبتعدْ عن التطرّف في الحُبّ.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

تُحدّد إتّجاهاتك المهنيّة ولا تخاف من إتّخاذ خيارات غير مُنتظرة وجريئة. ماليّاً أنتَ مُرتاح ، لكن عليك التَنبّه لِلمصاريف الجانبيّة لأنّك لن تغفر لِنفسك فيما بعد. تَجِدْ نفسك في مأزق مالي إن تأخّرت عن موعد مُحدّد لِدفع مبلغ مُعيّن. إذا كُنتَ مُرتبطاً فإنك تعمل على مَعرفة طموحات الشريك وتنفيذها له. نِقاشاتكما تُقرّبكما وتُساعدكما على تخطّي الشكوك. إذا كُنتَ عازباً ، إستفدْ من حريّتك لِتعيش مُغامرات حلوّة وطريفة.

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