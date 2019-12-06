حظك اليوم مع الأبراج السبت 7 كانون الأول/ ديسمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 7 كانون الأول/ ديسمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 7 كانون الأول/ ديسمبر 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،حافظ على هدوئك لا بد من المجاملة والمسايرة لتسهيل الأمور تواجة مسئول حاذر من الخلاف والمشاكل.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، تحتاج لإعاده النظر في إستراتيجيتك تتسلط الأضواء على مهاراتك ولباقتك فى الحوار والنقاش.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،كن منفتح وعالج الأمور بمنطق لأنك قد تفرح بتضامن مع قضيتك وتيره عملك سريعة ونشطه وبناءه جدًا.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، راعى ظروفك الصحية يوم للأعمال الإضافيه بسبب عجئه أو أعطال بدك تنظيم عندك انشغالات أو كسل أو برود.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، تكلم بأسلوب رزين و مقنع تكثر الأسئله وتضطر لتقديم شرح لا تنفعل وستملك أفكار مهمة فأعرف كيف تطرحها على الآخرين.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، تهتم لمسائل شخصية أو عائلية قد يحتاجك أحد أفراد العائلة و تتاح لك الفرصة للتعاطف وللتجاوب مع أحبائك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،تبدأ عمل جديد أو تفرح لآنفراج و تطور يخرجك من حالة الرقود و ستهتم أيضاً لأدخال تغيير على حياتك وربما حتى على مظهرك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، تنفعل حين يتعلق الأمر بمسائل مالية تناقش عقد وقد يكون يحاول أحدهم إقناعك بما أنت لست مقتنع به دقق في التفاصيل و الرسوم والمخالفات والفواتير.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، لا تعمل وحيداً شارك في النشاطات وقدم بدورك الخبرة والمعرفة لن يخذلك الحظ فترة إجتماعية مثمرة.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، قد تشكو من الوحدة والضعف والتراجع المعنوى وتستاء بسبب الأمور الضاغطة وتأخير ومماطلة وإلتباس.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،تقوى فرص النجاح تقوم برحلة أو تتطلع على موضوع مثير الأهتمام فترة مثمرة و إيجابية تسمح لك باستيعاب الآراء المختلفة والتفاهم معها.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، تساعدك الأفكار الإيجابيه على إيجاد الحلول وتقع مسئوليات كبيرة وقد يتحدد مسار معين على آثر أدائك تفكر في إدخال تعديلات على إستراتيجيتك ومشاريعك.

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