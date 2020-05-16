حظك اليوم مع الأحد 17 أيار/ مايو 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 17 نيسان/ أبريل 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 17 نيسان/ أبريل 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، أنت واثق بنفسك وتظهر سلامًا داخليًا واضحًا، كما أنك مفعمًا بالحيوية والحماس، ونتيجة لهدوئك الخارجي، يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك. ثقتك وسعادتك بالحياة تعني أن زملائك وأصدقائك يثقون بك ويطلبون منك النصح.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،حماسك يمكنك من العمل بنجاح من خلال فريق، كما يمكنك ترك علامتك بهدوء إذا قمت بإنجاز المهام مع الآخرين. لكن تذكر أن نجاح المجموعة هو الأهم – وليس الأنا الخاصة بك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،سوف تواجه اليوم مشكلات جديدة في العمل، إلا إنك سوف تتلقى دعمًا في الوقت المناسب بحيث يمكنك الاستمرار في عملك بهدوء. لا ترفض هذا الدعم وإن جاءك من مصادر غير عادية.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيدًا مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه. استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم، وانتفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط التي تواجهه خلال اليوم واسترجاع هدوئك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،يتبين حاليًا أن جميع أشكال التعاون فعَّالة لأن أهدافك تتوافق وتتزامن مع أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم بالصحة والحيوية وخلو ذهنك، وقم في المرتبة الأولى بإنجاز الأعمال الخاصة بالفريق.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،يبدو أن كل شيء يعمل تلقائيًا، وتُحل المصاعب مباشرةً بمجرد توليك إياها. لكن للأسف لن يستمر هذا الوضع دائمًا، لذا يجب أن تنتفع من هذه الفترة انتفاع كلي. انتهز فرصة عدم وجود أي هموم وانشغالات لديك وأقضِ الوقت مع أصدقائك وعائلتك، فستشعر بأن الروابط بينك وبينهم تقوى.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،العديد من الأشياء لا تسير كما ينبغي، فتواجه عراقيل أينما توجهت ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن تتريث أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، بما أنك قد بذلت طاقتك بتهور وعشوائية في الوقت الحالي، أدى ذلك إلى ظهور الخلافات بدلاً من النجاح. لكن، يجب أن تكون على دراية بنقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بك وأن لا تحاول أن تلعب بواحدة ضد الأخرى.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،توقفت الأشياء دون سبب واضح، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع، يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،أنت ناجح في العمل حتى وإن لم يلاحظ أربعاء ذلك أو يظهر لك التقدير. سوف يفيدك أن تظل مستعدًا لمساعدة ودعم الآخرين. يريد أحباؤك دعمك أيضًا في الوقت الحالي. إذا لم يكن هناك أربعاء في الصورة، ربما حان الوقت للبحث عن حبك الحقيقي.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،في بعض الأحيان، يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل. كن شجاعًا وانظر إلى هذه الانتكاسات على إنها فرص للتغيير إلى الأحسن. إذا قمت بذلك، فسوف تخرج من أعماق اليأس في حالة أفضل.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،في الوقت الحالي، يبدو أن حجم المشكلات في تزايد، ولكن يجب أن لا تطغى المشكلات عليك. فقط عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ في الشعور بالسعادة مرة أخرى.

توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2020