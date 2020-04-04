حظك اليوم مع الأحد 5 نيسان/ أبريل 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 5 نيسان/ أبريل 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 5 نيسان/ أبريل 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،أنت متفق مع ذاتك، فأنت واثق بنفسك وتظهر سلامًا داخليًا واضحًا، كما أنك مفعمًا بالحيوية والحماس، ونتيجة لهدوئك الخارجي، يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، هذا الحماس المكتشف حديثًا كان يتم التعبير عنه في الماضي بتردد. أخيرًا، يمكنك ترك الماضي وراء ظهرك والتطلع إلى المستقبل. لا تخف من التخلص من كل ما يعوقك.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،أنت تحمل حملاً ثقيلاً من المشكلات؛ ابدأ بتخفيف الأثقال عن كاهلك، وإلا فسوف تستمر المصاعب في الزيادة. يجب أن تصل إلى استراتيجية في التعامل مع التحديات المهنية والخاصة بدون إضاعة الكثير من الطاقة في نفس الوقت.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، حماسك يمكنك من العمل بنجاح من خلال فريق، كما يمكنك ترك علامتك بهدوء إذا قمت بإنجاز المهام مع الآخرين. لكن تذكر أن نجاح المجموعة هو الأهم وليس الأنا الخاصة بك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،يـُتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة وتحفيزك على حلها أصعب من المعتاد، فلا تيأس وأعثر على بدائل. تساءل أيضًا إلى أي درجة ستأثر تلك المشاكل سلبيًا عليك شخصيًا.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،في المجمل، أنت تمر بفترة استقرار، وبإمكانك الآن البدء في أعمالك بذهن صافي وصحة جيدة. في نفس الوقت، سوف تستمتع بيوم حيوي، لكن يجب التفكير في أن الأشياء لن تظل هكذا سهلة بلا نهاية.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية. تأنَ في تحديد المشاكل التي تمثل حقًا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،كل الشواهد تشير إلى أن المشروع الخاص بك ليس على وشك السير قدمًا في الوقت القريب. سيستوجب عليك قريبًا، مواجهة عدد من العقبات والإخفاقات أكثر من ذي قبل، ولن تحرز أي تقدم. تحلَ بالصبر، فسوف تمر بفترات مشرقة. انتهز هذه الفرصة لتتعلم قدر الإمكان من الإخفاقات التي وقعت بها وأعمل على عدم الوقوع في نفس الأخطاء مرة أخرى.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،لقد وصلت إلى حائط سد في الوقت الحالي، ويبدو أن لا شيء يحرز تقدمًا وأنت على وشك الاستسلام. اعتبر مثل هذه الأوقات اختبارًا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك قريبًا أهمية المضي قدمًا في خططك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،على الصعيدَين الجسماني والعقلاني، أنت تشعر بأنك صحة جيدة وأنك متفق مع ذاتك. أنت تستمتع بالأمور التي تقوم بها وتريد اقتسام هذه التجارب مع من هم قريبون منك. هذا شيء جذاب ومثير للسعادة لمن هم حولك، ومن شأنه تعزيز العلاقات القديمة والجديدة على حدٍ سواء.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،اليوم أنت متفق أخيرًا مع ذاتك، وهذا يتضح للآخرين من خلال سلوكك. في العمل، سوف يطلب منك الزملاء النصيحة، وكذلك الحال في حياتك الخاصة. تأكد من الاحتفاظ بالتوازن بين الأخذ والعطاء حتى تتمكن من الاستفادة من الصداقات.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، روح الفريق التي تتمتع بها واضحة اليوم لأنك تضع الاحتياجات أولاً، وهذا ما يلاحظه زملاؤك. إذا استمريت هكذا، فسوف يعتبرونك القوة الدافعة. اعتن بأسرتك أيضًا، فالآن وقت مناسب لحل النزاعات، وسوف يسهل عليك البدء في ذلك أيضًا.

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