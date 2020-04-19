حظك اليوم مع الإثنين 20 نيسان/ أبريل 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 20 نيسان/ أبريل 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 20 نيسان/ أبريل 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك. م

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،إذا كنت قد عملت لمدة طويلة للوصول إلى نتائج في مشروع ما، قد يكون هذا هو الوقت المناسب لتحقيق تقدم. إلا إنه يجب أن تقوم بتخصيص مواردك بكفاءة، وتأكد من ألا تصبح مهملاً، أو أن تجرفك مشاعر النجاح.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور. افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. توخ الحذر عند لوم الآخرين فمن الممكن أن تكون قد ارتكبت أخطاءً أيضًا.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين. سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك. توقعاتك غير الواقعية قد تصيبك بخيبة الأمل.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،تبدو الأمور في صالحك اليوم، فاستغل الموقف للانتهاء من المشروعات المعطلة ولبدء مشروعات جديدة فور الانتهاء من هذه الخطوة. ثقتك مصدر لإلهام الآخرين، خاصة الذين يعملون معك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك. اذا حافظت على رابطة جأشك، وواجهت الأحداث غير السارة والقلاقل التي تثيرها، فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،تواجهك اليوم صعوبة في أداء الروتين اليومي. يرجع ذلك بالتأكيد إلى الكوكبة غير المحببة حيث لن تنجح في أي شيء تفعله. لكن لا تجعل إحباطك يؤثر على زملائك، ولا تنغلق على نفسك أيضًا لأن ذلك لن يساعد في شيء.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار هامة، فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك الذاتية. لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدلاً من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،إن العراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة طويلة تظهر تدريجيًا وتتحول إلى واقع، وبات تفاديها مستحيلاً. واجه تلك التحديات في أسرع وقت، حتى وإن كانت المهمة صعبة.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،الكثير من الموضوعات في الوقت الحالي لا تسير بالسلاسة التي خططت لها، وربما يجب عليك قبول الأشياء التي لا تستطيع تغييرها. لا تسمح لخيبة أملك أن تمنعك من التقدم، وركز على ما هو آت، وحتى إن استغرق الأمر زمنًا أطول، فسوف تصل إلى هدفك بالإصرار والصبر.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة. سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق.

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