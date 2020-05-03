حظك اليوم مع الإثنين 4 أيار/ مايو 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 4 نيسان/ أبريل 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 4 نيسان/ أبريل 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،توقف لوهلة وقم بحصر ما عشته من تجارب مؤخرًا ومن استنتاجاتك ستتمكن من توجيه مسار حياتك بأكثر إيجابية. هذا هو الوقت الأمثل لتنفيذ مشروعاتك الشخصية أو المهنية. سيكون الآخرين متفهمين وسيقدمون لك الدعم، فلا داعي أن تبقي الأشياء في الخفاء!

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،اليوم تستطيع إظهار معدنك، ونظرًا للجاذبية التي تتمتع بها، فإنك مجهز للعمل من خلال فريق. ماذا تنتظر؟ أنت لا تعلم إلى متى يستمر ذلك. من ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،خصص الفترة القادمة لإعادة الاتصال بأفراد عائلتك، فانغماسك ومشاركتك في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى استحسان وترحاب حار من الجميع. اذا كان هناك أي خلافات عائلية لم تـُحل بعد، فهناك تنبؤ بأن الآن هو الوقت الأمثل للتوفيق وحسم الأمور.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها حيث أنك تتفاهم جيدًا مع جميع الأطراف وكل من تتقابل معه. استمتع بهذه الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم، وانتفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط التي تواجهه خلال اليوم واسترجاع هدوئك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،على الصعيدَين الجسماني والعقلاني، أنت تشعر بأنك صحة جيدة وأنك متفق مع ذاتك. أنت تستمتع بالأمور التي تقوم بها وتريد اقتسام هذه التجارب مع من هم قريبون منك. هذا شيء جذاب ومثير للسعادة لمن هم حولك، ومن شأنه تعزيز العلاقات القديمة والجديدة على حدٍ سواء.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية. تأنَ في تحديد المشاكل التي تمثل حقًا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،لا شيء يسير في الطريق السليم في الوقت الحالي في العمل، فأنت تتعامل بالكثير من العدوانية. يجب أن تقبل أي دعم يأتي إليك لأن هذا سوف يساعدك على التعامل بطريقة أفضل وسوف يظهرك بمظهر أكثر دبلوماسية أمام وزملائك. في حياتك الخاصة، يجب أن تركز على التواصل لأن الآخرين لا يرون الأمور من منظورك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،لقد وصلت إلى حائط سد في الوقت الحالي، ويبدو أن لا شيء يحرز تقدمًا وأنت على وشك الاستسلام. اعتبر مثل هذه الأوقات اختبارًا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك قريبًا أهمية المضي قدمًا في خططك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،طاقتك معدية للآخرين، كما أن الوقت مناسب لتنفيذ أفكار جديدة. القرارات التي كنت قد أرجأتها حتى الآن قد تكون هامة جدًا بالنسبة لك . لكن على الرغم من طاقتك، يجب أن لا تتصرف بتسرع وأن تكون على دراية تامة بعواقب أفعالك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،سوف يتعرض عملك للاختبار اليوم، ولكن لا داعي للتوتر إذا كنت قادرًا على إظهار المعرفة السليمة. ستُختبر أيضًا في حياتك الخاصة، وفي هذه الحالة، يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،حماسك يمكنك من العمل بنجاح من خلال فريق، كما يمكنك ترك علامتك بهدوء إذا قمت بإنجاز المهام مع الآخرين. لكن تذكر أن نجاح المجموعة هو الأهم – وليس الأنا الخاصة بك. سوف ينتج عن ذلك أيضًا مناخًا جيدًا في المنزل.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،لا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية في طريقها إلى التلاشي. كن حازمًا وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن الأمور بعناية، وفكر في الأهداف التي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها.

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