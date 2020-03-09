حظك اليوم مع الثلاثاء 10 مارس/آذار 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الثلاثاء 10 مارس/آذار 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 10 مارس/آذار 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، تتاح لك اليوم فرصة عمل جديدة ولكنك تشعر بالتردد تجاهها. عليك أن تتخلى عن عنادك فإصرارك على موقفك لن يسبب لك إلا الخسائر، تجنّب الانفعالات القوية وخفف من المشاريع، فقد تكون متوتراً لا تعرف من أين تبدأ وكيف تنتهي

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور، تنجح في إعادة بناء ما تهدّم في الماضي، وبدء صفحة جديدة بيضاء ومشعّة وخصوصًا مع بداية عملك الجديد ويوم مناسب لاتخاذ قرارات ناجحة ويفرح العازب خلالها بانعتاقه من قيود التوتر والقلق فيتحمّس للبحث عن حبيب ضائع او جديد.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، وجود القمر في البيت الثاني بيت المال بالنسة الى برجك يجعلك تؤدّي مهمّة أو رسالة، وتقوم بعمل يتطلّب جرأة وشجاعة، وتتمتع بكل مقوّمات النجاح، تعرّض أحد أفراد الأسرة لعارض صحي قوي، يصيبك بقلق ووهن، تماسك قليلاً

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، يحمل هذا اليوم وعوداً جريئة وخيارات وحلولاً مهمة جدًّا، إنه يوم تقدّم كبير على الصعيد المهني، على الرغم من تمتعك عامة بصحة جيدة فإنك ستعاني مشكلة في الجهاز العصبي والهضمي.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،قد تعيد النظر في علاقات لك وفي ارتباطات مهنية، وتعيش حالة من الارتياح الكبير وعدم فقدان الثقة، ممارسة بعض الهوايات المفيدة للصحة أمر جيد ويساعد على تنشيط الدورة الدموية

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، الحظ إلى جانبك في الأيام المقبلة، حاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها، لا تكن لجوجاً لكي تفقد البدانة بين ليلة وضحاها، كن صبوراً واستمر في اتباع الحمية

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، يوم غني جداً بالمفاجآت السارّة سواء على صعيد الحياة المهنية، يسود مناخ من التسلية والترفيه والأخبار السعيدة.، لا تكثر من تناول الطعام، ولا تنقطع عنه كيفما كان.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،تسمع أخباراً سارّة ترفع معنوياتك وتساعدك على تخطّي الأزمات والمشكلات، أكان من خلال رسالة تتلقّاها أم اتصال من أحدهم، قد لا تكون الظروف مؤاتية لك اليوم اذ تتراكم عليك الأمور ولا تعرف من أين تبدأ.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، لا تتورط في مسائل لا تعنيك، وخصوصاً أن رياح التغيير بدأت تعصف وهي تنذر بحسم قريب لم تكن تتوقعه، أنت غير عاجز عن القيام بأي شيء للتخلص من كل ما يضر بصحتك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،تتعدّد الاحتمالات الإيجابية، وتحرز نجاحاً في عالم التجارة والترويج والإعلان والإعلام والتسويق، وتمتلك اليوم الكثير من السحر لذا ستعرف جيداً كيف تعمل مع المقربين إليك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، تعيد النظر في بعض الارتباطات المهنية، وتلقى تجاوباً من المسؤولين أو من مراكز القوى او السلطات، ابتعد قدر المستطاع عن تمضية سهرات طويلة يكثر فيها التدخين. انتبه على صحتك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،يسود الاجواء المزيد من الإيجابيات وتختفي الانفعالات ويسد المنطق في العلاقات لذا لا تنفعل أمام أقل الأمور السطحية، وامنح نفسك المزيد من الراحة.

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