حظك اليوم مع الجمعة 20 مارس/آذار 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 20 مارس/آذار 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 20 مارس/آذار 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور. افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،اليوم تساعدك صراحتك في التعامل مع المواقف الصعبة في حياتك المهنية، حيث تتلقى دعمًا غير متوقع. تَقَبل ذلك، وحاول بناء علاقة أقرب مع المؤيدين لك. سوف تتلقى أيضًا بعض الدعم في حياتك الشخصية؛ استخدم هذا المناخ للتعامل مع الموضوعات التي تشغل بالك منذ فترة طويلة.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،لا تصاب بخيبة أمل كبيرة مع سير مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت الأمور ضد رغبتك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، يمكنك اليوم تبني موقفًا مؤيدًا لتقوية الروابط الأسرية، وسوف تتقبل عائلتك ذلك بسعادة وسوف تدعمك بشدة في خططك. هذا التعزيز في العلاقات سوف يستمر أيضًا في حياتك العاطفية.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك. اذا حافظت على رابطة جأشك، وواجهت الثلاثاءاث غير السارة والقلاقل التي تثيرها، فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط. ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شيء. سوف يساعك هذا على توفير طاقتك للأشياء الهامة بحق، خاصة في العمل.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار هامة، فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك الذاتية. لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدلاً من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، طاقتك مشحونة بالكامل وممتلئة بالحماس، لكن للأسف قد تنفلت هذه الطاقة بدون سابق إنذار وتظهر في نوبات من الغضب والغطرسة والعدوانية فيلحق بك وبالآخرين الضرر.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، الكثير من الموضوعات في الوقت الحالي لا تسير بالسلاسة التي خططت لها، وربما يجب عليك قبول الأشياء التي لا تستطيع تغييرها. لا تسمح لخيبة أملك أن تمنعك من التقدم، وركز على ما هو آت، وحتى إن استغرق الأمر زمنًا أطول، فسوف تصل إلى هدفك بالإصرار والصبر.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، كل من حولك يحفزك إيجابيًا مما يساعد على تقدمك، ويأتي هذا الدعم من لطف الأهل والأصدقاء من جهة، والانفتاح في تعاملك مع الآخرين من جهة أخرى. ترجمتك لذلك التحفيز بأسلوب بسيط إلى أفعال هو أيضًا ملفت للنظر.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو، سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك، قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،بما أنك شخص اجتماعي بحق، وبما أنك ربما قد تكون قد أهملت واحد أو ثلاثاء من معارفك مؤخرًا، يجب عليك الآن إصلاح هذه العلاقات مرة أخرى ومعاودة التواصل. ترتفع فرص حل نزاع ما بين الأسرة أو الأصدقاء للأبد.

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