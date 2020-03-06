حظك اليوم مع السبت 7 مارس/آذار 2020

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 7 مارس/آذار 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 7 مارس/آذار 2020:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، تتلقى مفاجئة غير متوقعة اليوم، فقد كنت على قد المسؤلية الفترة السابقة من ناحية العمل وحان الوقت لتدليل نفسك وحصد ثمار تعبك، من الممكن أن تحصل على مكافئة مالية كنت تنتظرها من فترة طويلة،أنت معجب بأحد الاشخاص منذ فترة طويلة ولكن ينقصك الجرأة لمصارحته بمشاعرك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،حياتك المهنية لا تسير ابدًا وفق الخطة الخاصة بك وأنت عاجز عن فهم السبب وراء الخلل الذى تعانيه منها، وأفضل علاج لهذه المشكلة هو أن تبدأ من جديد، وتعيد النظر فى مسيرتك المهنية وسيرتك الذاتية وتسيطر على حياتك المهنية بدلاً من أن تتركها للعشوائية.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، إذا راودك شعور بعدم الثقة فى قدراتك، وإمكانياتك، فى مجال عملك، هذا لا يعنى أبداً أن إمكانياتك محدودة، ولكن هذا شعور قد يراودنا من وقت لآخر، تحتاج فقط للجلوس مع نفسك وكتابة ما يميزك وستجد الكثير.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،تشعر اليوم أن تفكيرك مشتت، حيث تفكر فى الكثير من الأمور الغير مترابطة لكن سرعان ما تندمج فى أجواء العمل الجديد وتستعيد نشاطك وعافيتك، وقدرتك على العطاء المبهر لا تشعر بالخجل من طلب المساعده من زملائك فى العمل واطلبها على الفور إذا احتجت إليها.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،على أبناء هذا البرج أن يتفائلوا بكل ما هو أتى، فالأخبار السعيدة ستلحق بهم والحظ سيدق أبوابهم خاصة بالنسبة المستوى العملى، وسيحصدون المكاسب المادية العملاقة التى ربما تغير من مجرى حياتهم إلى الأبد.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، يتمتع مواليد برج الأسد بالقدرة الفائقة على تحمل المسؤولية فى محيط العمل يرون أن القدرة على المقاومة تجعلها يكتسبون مهارات أكثر فى كل مرحلة عملية يمرون بها، لديهم أولويات ويسعون لتحقيقها بكل اجتهاد ومثابرة على العمل، يستطيعون القيادة بحكمة كبيرة ولا يتخلون على أحلامهم بسهولة مهما تكون العقبات.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،مواليد برج العقرب لديهم شخصية مبتكرة وقيادية فى مجال العمل يحاولون دائما دفع عجلة العمل للأمام، فكرهم الجديد يجعلهم قادرين على فرض أرائهم على الآخرين فى ثوب أنيق من الأفكار الجريئة ذات المضمون الجذاب.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، يتسم أبناء هذا البرج بالدقة والعقل والقدرة على الحكم على الآخرين، لكن على عكس هذه الصفات سيكتشفون أنهم كانوا مخطئين فى اختيار بعض من أصدقائهم لذلك يجب ان لا ينخدعون فيما بعد من المظاهر لأنها عادة ما تكون خداعة، بالنسبة للحالة العاطفية فستكون أكثر الأشياء التى تساعد هؤلاء على الحياة.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، عندما تنجز شيئاً عظيماً فى عملك لكى تكافئ نفسك، فحتى تستطيع مواصلة مسيرتك المهنية، عليك دوماً إشعار نفسك بالإنجاز، ومكافأتها، ولا تنتظر مكافأة من الآخرين، عندما ترتبط بشخص ما، حاول أن توازن بين عقلك وقلبك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،تسمع معلومات عن أحد الأشخاص الذى جمعك به مشروع مشترك منذ فترة، وتكتشف أن هناك عدد من القرارات العملية، يجب أن تتخذها حتى تتجنب تكرار ما حدث من هذا الشخص، وتجد مجموعة أراء داعمة لقراراتك من الأصدقاء المحيطين بك فى محيط العمل.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،مهاراتك لا يتم تقدريها بالشكل المطلوب فى محيط عملك مما يسبب لك العديد من الإحباطات، حاول أن تتعلم مهارات جديدة أو تنمى من مهاراتك الحالية قليلاً حتى تستطيع أن تكون على قدم المساواة مع منافسيك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، أنت شخص يتمتع بطبيعة جيدة ومهارات اجتماعية متفوقة وذكاء اجتماعى يجعلك اليوم تتألق كثيرًا فى عملك وتحظى بالمكافآت عما قريب وقد تتلقى نصيحة رائعة تعزز ثقتك بنفسك وتجعلك تحقق أكثر بكثير مما كنت تتوقعه، علاقتك العاطفية تمر بمرحلة من الاستقرار والالتزام من الطرفين ولكنها بدأت تنحدر نحو الرتابة والملل وأحد الطرفين يوشك على الشعور بالاختناق ويرغب فى الانسحاب من العلاقة أو على الأقل تطويرها.

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