حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 15 أغسطس/ آب 2021

برج الميزان الرجل اليوم:قلها بواسطة الأزهار ، لا بل قلها عن طريق قالب كاتو كبير ، أو قلها بخربشة طباشير على طول الجدار الممتد على جانب رصيفها ، فكر لماذا هذا الشعور بالحرية و اللاحدود حين تجري اتصال معها الآن ، و الأهم من ذلك، فقط قلها .