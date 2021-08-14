حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 15 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 15 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأحد 15 أغسطس/ آب 2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً: ساير الأوضاع ولا تعترض، وابتعد عن المواجهة حالياً، وانتظر ريثما تتضح الأمور.
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً:عليك التنبه من بعض الأخبار الكاذبة التي تؤثر سلباً في أوضاعك العاطفية.
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:تتبع نظامًا غذائيًا قاسيًا فى سبيل إنقاص وزنك، ولكنك لا تهتم بممارسة التمارين الرياضية، لكن تأكد أنها شئ مكمل للرجيم، وهو ما سيجعلك تصل إلى هدفك المنشود فى وقت قياسى.
- برج الحمل الرجل اليوم:لا تثق بعض الأشخاص الذين يخفون نواياهم الحقيقية عنك، لكنك يمكن – بدون خوف – أن تأتمن أفضل أصدقائك.
- برج الحمل المرأة اليوم: لا تتخذ أي قرار احترافي مهم في الوقت الراهن. حاول معرفة معلومات اكثر حول الطرف الآخر سواء كان في العمل او على صعيد العاطفة المال قادم اليك بشكل مفاجئ لذا كن مستعدا .
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً:قد تواجه معارضين لخططك، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر، وحاول إقناعهم بوجهة نظرك.
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً:تبحث عن جديد في الحب لتخرج من المأزق العاطفي الذى تمر به، انتبه الى طريقة حديثك مع الحبيب ولا تجرحه.
- حظ برج الثور اليوم صحياً: فكر بإيجابية طوال الوقت لكى تبعد الضغوطات النفسية عنك.
- برج الثور الرجل اليوم:اليوم تحس بالمسؤولية تجاه من حولك ، و هذا ما يشعرك بأنك مقيد .لكن هذه المرة مختلفة ، و لن تحس كما لو أن حريتك تنتهك. قد تتمتع حتى بأن تكون مسؤولا.
- برج الثور المرأة اليوم: المسؤولية عبئ كبير و لا يمكنك تحمل اكثر من طاقتك كن عقلانيا في تصور الامور عاطفيا انت في وضع سيء اليوم بسبب مشاكل قديمة .
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: الظروف الحالية مناسبة لتقدم على خطوة كبيرة، لن تكون وحيدًا ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك.
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً: لا تكن كثير العتاب والا ابتعد الحبيب عنك، وتسمح لك الظروف بتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو المصالحة.
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:اجعل ذهنك حاضراً ولا تسرح فى أمور قد تسبب لك بعض الازعاج، تناسى الغضب والأشخاص الذين تكرههم وحاول أن تمحيهم من ذاكرتك.
- برج الجوزاء الرجل اليوم: أنت بحاجة لبعض التأمل و التفكر . لا تبخل على نفسك بالوقت اللازم لوضع الأمور في نصابها الصحيح .
- برج الجوزاء المرأة اليوم: خذ كامل وقتك في التمعن بالامور و اطلب مشورة من حولك القرار القادم قرار مصيري لا تتسرع في اعطاء رأيك بالموضوع عاطفيا هنالك امل كبير بعلاقة بناءة و وطيدة مع الحبيب استغل هذه الفرصة .
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً.
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تتحسن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما بسبب تدخلات الآخرين.
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: تعانى من بعض الآلام فى المعدة نتيجة الإسراف فى تناول الطعام غير الصحى.
- برج السرطان الرجل اليوم:إنك مرح وحساس ، و تملك الكثير من الطاقة الآسرة . لا تصرف انتباهك بسهولة عن الأمور المحيطة بك ، و أمعن النظر في كل التفاصيل .
- برج السرطان المرأة اليوم: الجدية الزائدة في بعض الامور قد تكون مطلوبة في الايام القادمة ، ماليا هنالك تغيير قريب في العمل قد يؤدي الى تغيير السكن صعوبات مالية طفيفة اليوم .
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: لا أنصحك اليوم بالمغامرة وكن حذراً في الخطوات التي تقوم بها تجاه الزملاء.
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: تناقش بعض الأمور المهمة مع الحبيب فلا تفكر فيه بطريقة سلبية.
- حظ برج الأسد اليوم صحياً: تحتاج إلى تنظيم وجباتك وتناول الأطعمة الصحية، وشرب الكثير من الماء حتى تتحسن حالتك الصحية، وتستطيع إنقاص وزنك.
- برج الأسد الرجل اليوم:أنت الشخص الذي يفضله الجميع. فتمتع بجذب كل الانتباه. على العازب أن يستغل هذه الفرصة للارتباط.أي علاقة أو مشروع متعدد الزوايا اليوم.
- برج الأسد المرأة اليوم: الاصدقاء و العائلة سوف يشكلون مصدر الهام كبير لك استفد من فرصة اللقاء بالحبيب لتعبر له عن مشاعرك كن شجاعا و لا تكتم حبك .
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: من المستحسن عدم المراهنة على أيّ نجاح، لا تتردد في طلب المساعدة والنصيحة من الأصدقاء والأحبّاء.
- برج العذراء اليوم عاطفياً: صحيح أنك تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، لكن حافظ على رباطة جأشك، وكسّر قيود اليأس.
- برج العذراء اليوم صحياً: تعانى من بعض المشاكل البسيطة في معدتك، ولكنك لا تستمع إلى نصائح الطبيب الخاصة بك،.
- برج العذراء الرجل اليوم: آمل أن تكون في مزاج ملائم للحب ، لأنه وفقا لما تقوله النجوم فإنك اليوم في أنسب مزاج للحب ، إنها أفكارك الجنسية التي لا يمكن إنكارها الآن .
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برج العذراء المرأة اليوم: استغل ارتباطك بالحبيب لتقوية علاقتك العاطفية. ماليا انت في وضع مستقر و لا توجد اي مفاجئات على الطريق تحسن في سير العمل يجعلك في وضع جيد .
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: يشير هذا اليوم الى عملية ترويجية ناجحة وإلى عروض مهمة تتلقاها، قد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير.
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: تختار الوقت المناسب لتعبر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما.
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: تتناول الكثير من الوجبات المليئة بالدهون، وهو ما يؤثر على صحتك بشكل سلبى، تحتاج إلى إتباع نظام غذائى صحى حتى لا تتفاقم الأمور.
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برج الميزان الرجل اليوم:قلها بواسطة الأزهار ، لا بل قلها عن طريق قالب كاتو كبير ، أو قلها بخربشة طباشير على طول الجدار الممتد على جانب رصيفها ، فكر لماذا هذا الشعور بالحرية و اللاحدود حين تجري اتصال معها الآن ، و الأهم من ذلك، فقط قلها .
- برج الميزان المرأة اليوم: عزيزي برج الميزان لا تجعل نفسك اسير الخوف و الخجل النجوم تنير طريقك اليوم .
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً:الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، وقد تجعلك تثير بعض النقاط والتفاصيل وتتعرّض لانتقادات وتجد نفسك محرجاً.
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: يساعدك الوحي على القيام بأعمال إبداعية فتفرض أفكارك على الشريك وتؤثر فيه.
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: حاول أن تحصل على إجازة للراحة والاسترخاء والتخلص من حالة الأرق والإرهاق التي ظهرت عليك بشكل ملحوظ، وهو ما سيساعدك على استعادة نشاطك وحيويتك مرة أخرى.
- برج العقرب الرجل اليوم:هل تعرف عظمة الأفكار التي يمكن أن تأتيك و أنت تغسل الصحون ؟ نظف بيتك اليوم و سيكون مخك نظيفا من الأفكار المريبة .
- برج العقرب المرأة اليوم: خذ وقتك في التفكير بهدوء اكثر ابتعد عن الضغط الزائد لا تذهب بأفكارك بعيدا عن الواقع كي لا تظلم نفسك و من حولك امل كبير بتحول كبير في حياتك يقودك نحو مستقبل مشرق .
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير في المعاملات، فلا تراهن على الدّقة أو الخبر اليقين.
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً: ينتقل فينوس الى البيت التاسع ليبشّرك بيوم عاطفي افضل بكثير من السابق وتكون على موعد مع تغيير ايجابي، في الجو غزل وغرام وعلاقة ناشئة.
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حظك اليوم برج القوس صحياً: تعانى من بعض المشاكل البسيطة في معدتك، ولكنك لا تستمع إلى نصائح الطبيب الخاصة بك
- برج القوس الرجل اليوم: ما تحتاجه للاستقلالية هو القدرة على تجسيد الأمور ، سواء من داخل كل علاقة بين متناقضين على حده، أو من خلال النظر إلى الظروف كمجموعة متكاملة.
- برج القوس المرأة اليوم: النظرة الشمولية تعطيك ارتياحا في العمل و قدرة اكبر على تحليل الواقع عاطفيا الحب في خطر عليك المبادرة الى انقاذه و الا ضاع منك .
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: ينتقل فينوس الى البيت الثامن في اواخر الشهر، ليتحدث عن شراكة أو علاقة المال بالحياة العاطفية، انتبه من بعض الفضائح.
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:التسوية المطروحة مع الشريك، تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخلافات، احرص على أن تبقى علاقتك به واضحة جداً.
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: تتناول الكثير من الوجبات المليئة بالدهون، وهو ما يؤثر على صحتك بشكل سلبى، تحتاج إلى إتباع نظام غذائى صحى حتى لا تتفاقم الأمور.
- برج الجدي الرجل اليوم: أنت تكره أن تكون شكاكا بالآخرين ، لكن بعض الأمور تقول لك أن تختبر هذا الحافز و تتصرف بشكل أكثر حذرا .
- برج الجدي المرأة اليوم:أنصت إلى هذا الصوت الخافت و لا تمانع من الحصول على بعض الأجوبة المباشرة . لا تثق بالاشخاص لمجرد كونهم يبدون بمظرانيق او لائق و انما كن اكثر واقعية عاطفيا لا تتردد في تغيير الروتين اليومي .
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً:قد لا يكون هذا اليوم هو الأفضل على صعيد حياتك المهنية، وقد تواجه بعض المتاعب والخلافات البسيطة.
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: تصطدم ببعض الأسباب التي تجعلك محبطاً وحزينا لكن ساعة الحقيقة مع الشريك باتت قريبة، فكن مستعداً.
- حظ برج الدلو اليوم صحياً: حاول أن تحصل على إجازة للراحة والاسترخاء والتخلص من حالة الأرق والإرهاق التي ظهرت عليك بشكل ملحوظ، وهو ما سيساعدك على استعادة نشاطك وحيويتك مرة أخرى.
- برج الدلو الرجل اليوم: الحياة ليست تجربة علمية إنها مزيج من الانفعالات والأحاسيس ، وكل البشر معرضون لأن يخطئوا .
- برج الدلو المرأة اليوم: الحب طريقك الى النجاح لا تغلق قلبك امام التجارب الجديدة و حاول التعلم من الاخطاء قدر الامكان كي تكسب ود الحبيب ماليا علاقاتك في العمل ليست جيدة حاول ان تكون اكثر موضوعية في تعاطيك مع زملائك .
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:ان فينوس المنتقل الى البيت السادس اي الى الاسد يركّز على الشؤون المالية، ويجعلك مزاجيًا قليلاً ومتقلّباً وربما تنكبّ على دراسة مشروع مهم لكن حاذر من جرح المقرّبين.
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً:تقلبات الزمان لن تقوى على إضعاف العلاقة المتينة بالشريك، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة من فعل ذلك.
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:حافظ على هدوئك طوال الوقت، ولا تجعل أى شىء تافه يثير غضبك حتى تحافظ على صحتك النفسية، وتشعر بالسعادة، والراحة، طوال الوقت.
- برج الحوت المرأة اليوم:تتحرك كفراشة لطيفة مما سيخلق لك الفرصة لمواجهة علاقات حب جديدة و جميلة .من جهة أخرى فإنك بالتأكيد تستحق بعض الراحة.
- برج الحوت الرجل اليوم:الحب هو الفرصة الاهم في حياتك كي تغيير الروتين القاتل الذي تعيشه لا تيأس من كون الطرف الآخر متحفظ قليلا على مشاعره لأنه سعبر لك عن حبه قريبا .
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