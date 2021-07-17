حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 18 يوليو / تموز2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 18 يوليو / تموز2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأحد 18 يوليو / تموز2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً:ينتقل مركور إلى برج الأسد فيرطب الأجواء، لكن حاذر عدم الاستقرار وتجنّب التنقُّلات غير المدروسة، وحاول أن تجد أمنك بالقرب من المحيط الضيّق
حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: لا يجوز التأجيل والإهمال في الحب بعد اليوم، تجد عدة حوافز تمنحك الجرأة والعزيمة لإكمال خطواتك العاطفية التي تأخرت بعض الشيء
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:تناور بعض الشيء قبل التقيد بالإرشادت الطبية، لكن سرعان ما تلتزمها حرفياً
- برج الحمل الرجل اليوم:اليوم تستطيع إظهار معدنك، ونظرًا للجاذبية التي تتمتع بها، فإنك مجهز للعمل من خلال فريق. ماذا تنتظر؟ أنت لا تعلم إلى متى يستمر ذلك.
- برج الحمل المرأة اليوم:إنك تشعر برضا تام وراحة. سوف يؤثر التناغم بين جسدك وعقلك إيجابيًا على من هم حولك.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً: قد تواجه بعض العوائق لتحقيق التقدّم، لكنك قادر على تخطي الصعوبات مهما تكن كبيرة بإرادتك الصلبة وبعزمك الذي لا يلين
حظك اليوم برج الثور عاطفياً: المزاج الهادئ والأجواء الجيّدة هما الحل الأنسب لأفضل علاقة ممكنة مع الشريك وتجنب مشاكل جديدة في المستقبل
- حظ برج الثور اليوم صحياً:تكون عرضة لانتكاسة صحية نتيجة فيروس معين يصيب معدتك
- برج الثور الرجل اليوم: توقف لوهلة وقم بحصر ما عشته من تجارب مؤخرًا ومن استنتاجاتك ستتمكن من توجيه مسار حياتك بأكثر إيجابية.
- برج الثور المرأة اليوم: هذا هو الوقت الأمثل لتنفيذ مشروعاتك الشخصية أو المهنية. سيكون الآخرين متفهمين وسيقدمون لك الدعم، فلا داعي أن تبقي الأشياء في الخفاء!
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً:قد يشير هذا اليوم الى عملية مالية طارئة تقوم بها ابتداءً من الآن أو إلى عملية بيع وترويج تخوضها بشكل صلب ومتين
برج الجوزاء اليوم عاطفياً:علاقة صداقة تتحول إلى حب حقيقي، فتنسجم مع طباع الحبيب وتشعر أنك تتفق معه في معظم الأمور والنقاشات التي تدور بينكما
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:الأمر الوحيد الذي لا تخلّ به هو ممارسة الرياضية يومياً تحت أي ضغط أو ظرف
- برج الجوزاء الرجل اليوم:تجد سهولة في التعامل الإيجابي مع الأشخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو منجذبًا إليك، كما أن الصلات التي قد يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على مستقبلك تظهر في كل مكان.
- برج الجوزاء المرأة اليوم:تأكد من أنك تُقَدِر هؤلاء الأشخاص حق تقديرهم وذلك للفوائد التي تأتي من خلالهم وكذلك لقيمتهم الشخصية.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تغييرات متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في أمور مهمة، وهذا يساعدك لتحقيق المزيد من التطور والتقدم
حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تعاون جدّي مع الشريك من أجل مستقبل أفضل، وذلك سببه التفاهم التام بينكما والانسجام الكبير والاتفاق
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: تعامل بروية وحكمة من أجل الحفاظ على رشاقتك، ولا تنفعل مهما حاول بعضهم استفزازك
- برج السرطان الرجل اليوم:تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبين منك. استغل الفرصة الآن للتواصل مع أشخاص بنفس العقلية.
- برج السرطان المرأة اليوم:اكمل خططك بأفكار الآخرين وابدأ في العمل بطاقة مركزة، فما كان يبدو غير متاح قد أصبح الآن في متناول يدك.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: يسهل التعاطي مع المحيط، إذ يدخل مركور برجك ويلتقي فينوس ما يجل الحوار أكثر سهولة، والأجواء مريحة لطرح أفكار متطورة أمام أرباب العمل
حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: قد يكون تغاضي الشريك عن تهوّرك، هو المرحلة الهادئة قبل الانفجار، وهنا يفرض الحذر نفسه
- حظ برج الأسد اليوم صحياً: تشنج الأعصاب الذي ينتابك قد يصيبك بالكآبة لعدم إيجاد الحل المناسب
- برج الأسد الرجل اليوم:اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف. إذا استمريت في العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى.
- برج الأسد المرأة اليوم:الوضع مشابه في حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً:لا تفقد الثقة بنفسك أمام أول فشل، في الحياة عوائق كثيرة والبقاء فيها لصاحب الإرادة الصلبة
برج العذراء اليوم عاطفياً: التعامل باستخفاف مع الشريك يرخي بظلاله على العلاقة، سارع إلى تدارك الأمور قبل تفاقمها
- حظ برج العذراء اليوم صحياً: وفر نشاطك لممارسة الرياضة ولا تستهلكه في ساعات عمل إضافية قد تنهكك
- برج العذراء الرجل اليوم:في العمل، أنت ذو تأثير مهدئ، ويلجأ إليك الزملاء لطلب النصيحة والمساعدة، وما أحسن هذا بالنسبة لثقتك وإيمانك بذاتك.
- برج العذراء المرأة اليوم: تستطيع مواجهة أي شيء بسهولة. لكن لا تنسى أقرب الأمور إلى قلبك لأنك عندئذ سوف تمر بتجربة التناغم الكامل مع أحبائك.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: مهما تكن الظروف، لا تترك العصبية تسيطر عليك حتى لا تدفع الثمن غالياً في العمل، ويستفيد أصحاب النيات السيئة
حظك اليوم برج الميزان عاطفياً:محاولات الشريك للضغط عليك لن تنفع، ويجب أن تتعامل مع الأمر بروية وهدوء والتفكير في كل خطوة تريد أن تخطوها معه
- حظ برج الميزان اليوم صحياً:بعض الوقاية سيكون مفيداً، وهذا ما ستلمسه في الايام القليلة المقبلة
- برج الميزان الرجل اليوم:قد يكون اليوم مضطربًا، فمن ناحية، الكثير من الأشياء لن تسير على رغبتك
- برج الميزان المرأة اليوم:ستجد نفسك في مواقف صعبة بسبب من هم حولك. لا تبالغ في ردة فعلك، ولكن حاول استعادة هدوئك.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً:تبدأ هذا اليوم بنمط بطيء وأجواء متأرجحة بين السهر والغلط، ما يستدعي وقاية وحرصاً على عدم ارتكاب الأخطاء
حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: لا تفرّط في الشريك مهما حصل، فهو الأقرب منك وأكثر من يفهم مشاكلك الحياتية ومتاعبك المهنية
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: التعرّض لأشعة الشمس بكثرة، يزيد نسبة الأضرار التي قد تصيب بشرتك الحساسة جداً، فحذار
- برج العقرب الرجل اليوم:تواجهك اليوم صعوبة في أداء الروتين اليومي. يرجع ذلك بالتأكيد إلى الكوكبة غير المحببة حيث لن تنجح في أي شيء تفعله.
- برج العقرب المرأة اليوم: لا تجعل إحباطك يؤثر على زملائك، ولا تنغلق على نفسك أيضًا لأن ذلك لن يساعد في شيء.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: كن أكثر جدية والتزاماً بقوانين العمل، وتحلَّ بالقوة وواجه الآخرين بآرائك وبما تعتقد أنه الصواب
حظك اليوم برج القوس عاطفياً:لا تدع لبعض الحاقدين مجالاً لإفساد علاقتك بالحبيب، وحدها الصراحة تبقي العلاقة أقوى من كل شيء
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حظك اليوم برج القوس صحياً:تنتقل من مرحلة التأجيل إلى التنفيذ الفوري على الصعيد الرياضي بعدما وصلت الأمور إلى حدها
- برج القوس الرجل اليوم:من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك.
- برج القوس المرأة اليوم:اذا حافظت على رابطة جأشك، وواجهت الأحداث غير السارة والقلاقل التي تثيرها، فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: تنفتح أمامك أبواب كثيرة، وتعرف لقاءات مثمرة تساعدك على تعزيز الروابط، لا تضيّع عليك الفرصة
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:عليك أن تبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى الشريك قبل فوات الأوان، تعلمه فيها أن الأمور بينكما متأزمة بسبب طريقة تفكيره
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: لا تكثر من الصراخ فقد يرتفع ضغطك وتزداد عصبيتك فتتعرض لأزمة صحية تضطرك إلى دخول المستشفى
- برج الجدي الرجل اليوم:تتمتع حاليًا بلياقة بدنية جيدة جدًا وإمكانيات ذهنية حادة، ويبدو أن كل شيء تشرع في القيام به سيكون لصالحك ولا شيء يقف أمامك.
- برج الجدي المرأة اليوم: قـُم باستغلال وتوظيف هذه الطاقة في البدء بالعمل في مشروع جديد رغبت منذ زمن في الشروع به؛ فهذا هو الوقت الأمثل.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: المشاركة في العمل تساعد على تأمين وزيادة فرص النجاح، كما تخلق نوعاً من الانسجام التام بين الزملاء
حظك اليوم برج الدلوعاطفياً:أي نجاح للعلاقة بالشريك يلزمك أن تقدم بعض التنازلات، وهذا ليس معيباً أو مهيناً ولا ينتقص من الكرامة
- حظ برج الدلو اليوم صحياً:تقيد بنصائح خبير التغذية بحذافيرها وطبقها بلا مخالفات ولكن تكون النتائج إلا كما تريد
- برج الدلو الرجل اليوم:هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار هامة، فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك الذاتية.
- برج الدلو المرأة اليوم:لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدلاً من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:الأمور أصبحت أكثر تنظيماً من السابق، وهذا يعدّ مكسباً لك ونقطة إضافية تسجل في مصلحتك
حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: تعجبك رومانسية الشريك، لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات على نحو كامل
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:حاذر التحديات لئلا تعرّض نفسك للحوادث، خذ الأمور على بساطتها ولا ترهق نفسك من أجل مسائل سطحية
- برج الحوت الرجل اليوم:حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة.
- برج الحوت المرأة اليوم:سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق.
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