  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 18 يوليو / تموز2021

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 18 يوليو / تموز2021

منشور 17 تمّوز / يوليو 2021 - 08:55
حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 18 يوليو / تموز2021
حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 18 يوليو / تموز2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 18 يوليو / تموز2021‎؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأحد 18 يوليو / تموز2021‎:‎

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

  • حظك اليوم برج الحمل مهنياً:ينتقل مركور إلى برج الأسد فيرطب الأجواء، لكن حاذر عدم الاستقرار وتجنّب التنقُّلات غير المدروسة، وحاول أن تجد أمنك بالقرب من المحيط الضيّق
    حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: لا يجوز التأجيل والإهمال في الحب بعد اليوم، تجد عدة حوافز تمنحك الجرأة والعزيمة لإكمال خطواتك العاطفية التي تأخرت بعض الشيء
  • حظ برج الحمل اليوم صحياً:تناور بعض الشيء قبل التقيد بالإرشادت الطبية، لكن سرعان ما تلتزمها حرفياً
  • برج الحمل الرجل اليوم:اليوم تستطيع إظهار معدنك، ونظرًا للجاذبية التي تتمتع بها، فإنك مجهز للعمل من خلال فريق. ماذا تنتظر؟ أنت لا تعلم إلى متى يستمر ذلك. 
  • برج الحمل المرأة اليوم:إنك تشعر برضا تام وراحة. سوف يؤثر التناغم بين جسدك وعقلك إيجابيًا على من هم حولك.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

  • حظك اليوم برج الثور مهنياً:  قد تواجه بعض العوائق لتحقيق التقدّم، لكنك قادر على تخطي الصعوبات مهما تكن كبيرة بإرادتك الصلبة وبعزمك الذي لا يلين
    حظك اليوم برج الثور عاطفياً: المزاج الهادئ والأجواء الجيّدة هما الحل الأنسب لأفضل علاقة ممكنة مع الشريك وتجنب مشاكل جديدة في المستقبل
  • حظ برج الثور اليوم صحياً:تكون عرضة لانتكاسة صحية نتيجة فيروس معين يصيب معدتك
  • برج الثور الرجل اليوم: توقف لوهلة وقم بحصر ما عشته من تجارب مؤخرًا ومن استنتاجاتك ستتمكن من توجيه مسار حياتك بأكثر إيجابية.
  • برج الثور المرأة اليوم: هذا هو الوقت الأمثل لتنفيذ مشروعاتك الشخصية أو المهنية. سيكون الآخرين متفهمين وسيقدمون لك الدعم، فلا داعي أن تبقي الأشياء في الخفاء!

 

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

  • برج الجوزاء اليوم مهنياً:قد يشير هذا اليوم الى عملية مالية طارئة تقوم بها ابتداءً من الآن أو إلى عملية بيع وترويج تخوضها بشكل صلب ومتين
    برج الجوزاء اليوم عاطفياً:علاقة صداقة تتحول إلى حب حقيقي، فتنسجم مع طباع الحبيب وتشعر أنك تتفق معه في معظم الأمور والنقاشات التي تدور بينكما
  • حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:الأمر الوحيد الذي لا تخلّ به هو ممارسة الرياضية يومياً تحت أي ضغط أو ظرف
  • برج الجوزاء الرجل اليوم:تجد سهولة في التعامل الإيجابي مع الأشخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو منجذبًا إليك، كما أن الصلات التي قد يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على مستقبلك تظهر في كل مكان.
  • برج الجوزاء المرأة اليوم:تأكد من أنك تُقَدِر هؤلاء الأشخاص حق تقديرهم وذلك للفوائد التي تأتي من خلالهم وكذلك لقيمتهم الشخصية.

 

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

  • حظك اليوم برج السرطان مهنياً:   تغييرات متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في أمور مهمة، وهذا يساعدك لتحقيق المزيد من التطور والتقدم
    حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تعاون جدّي مع الشريك من أجل مستقبل أفضل، وذلك سببه التفاهم التام بينكما والانسجام الكبير والاتفاق
  • حظ برج السرطان اليوم صحياً: تعامل بروية وحكمة من أجل الحفاظ على رشاقتك، ولا تنفعل مهما حاول بعضهم استفزازك
  • برج السرطان الرجل اليوم:تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبين منك. استغل الفرصة الآن للتواصل مع أشخاص بنفس العقلية.
  • برج السرطان المرأة اليوم:اكمل خططك بأفكار الآخرين وابدأ في العمل بطاقة مركزة، فما كان يبدو غير متاح قد أصبح الآن في متناول يدك.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

  • حظك اليوم برج الأسد مهنياً: يسهل التعاطي مع المحيط، إذ يدخل مركور برجك ويلتقي فينوس ما يجل الحوار أكثر سهولة، والأجواء مريحة لطرح أفكار متطورة أمام أرباب العمل

    حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: قد يكون تغاضي الشريك عن تهوّرك، هو المرحلة الهادئة قبل الانفجار، وهنا يفرض الحذر نفسه
  • حظ برج الأسد اليوم صحياً: تشنج الأعصاب الذي ينتابك قد يصيبك بالكآبة لعدم إيجاد الحل المناسب
  • برج الأسد الرجل اليوم:اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف. إذا استمريت في العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى.
  • برج الأسد المرأة اليوم:الوضع مشابه في حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

  • برج العذراء اليوم مهنياً:لا تفقد الثقة بنفسك أمام أول فشل، في الحياة عوائق كثيرة والبقاء فيها لصاحب الإرادة الصلبة
    برج العذراء اليوم عاطفياً: التعامل باستخفاف مع الشريك يرخي بظلاله على العلاقة، سارع إلى تدارك الأمور قبل تفاقمها
  • حظ برج العذراء اليوم صحياً: وفر نشاطك لممارسة الرياضة ولا تستهلكه في ساعات عمل إضافية قد تنهكك
  • برج العذراء الرجل اليوم:في العمل، أنت ذو تأثير مهدئ، ويلجأ إليك الزملاء لطلب النصيحة والمساعدة، وما أحسن هذا بالنسبة لثقتك وإيمانك بذاتك.
  • برج العذراء المرأة اليوم: تستطيع مواجهة أي شيء بسهولة. لكن لا تنسى أقرب الأمور إلى قلبك لأنك عندئذ سوف تمر بتجربة التناغم الكامل مع أحبائك.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

  • حظك اليوم برج الميزان مهنياً: مهما تكن الظروف، لا تترك العصبية تسيطر عليك حتى لا تدفع الثمن غالياً في العمل، ويستفيد أصحاب النيات السيئة
    حظك اليوم برج الميزان عاطفياً:محاولات الشريك للضغط عليك لن تنفع، ويجب أن تتعامل مع الأمر بروية وهدوء والتفكير في كل خطوة تريد أن تخطوها معه
  • حظ برج الميزان اليوم صحياً:بعض الوقاية سيكون مفيداً، وهذا ما ستلمسه في الايام القليلة المقبلة
  • برج الميزان الرجل اليوم:قد يكون اليوم مضطربًا، فمن ناحية، الكثير من الأشياء لن تسير على رغبتك
  • برج الميزان المرأة اليوم:ستجد نفسك في مواقف صعبة بسبب من هم حولك. لا تبالغ في ردة فعلك، ولكن حاول استعادة هدوئك.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

  • حظك اليوم برج العقرب مهنياً:تبدأ هذا اليوم بنمط بطيء وأجواء متأرجحة بين السهر والغلط، ما يستدعي وقاية وحرصاً على عدم ارتكاب الأخطاء
    حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: لا تفرّط في الشريك مهما حصل، فهو الأقرب منك وأكثر من يفهم مشاكلك الحياتية ومتاعبك المهنية
  • حظ برج العقرب اليوم صحياً: التعرّض لأشعة الشمس بكثرة، يزيد نسبة الأضرار التي قد تصيب بشرتك الحساسة جداً، فحذار
  • برج العقرب الرجل اليوم:تواجهك اليوم صعوبة في أداء الروتين اليومي. يرجع ذلك بالتأكيد إلى الكوكبة غير المحببة حيث لن تنجح في أي شيء تفعله. 
  • برج العقرب المرأة اليوم: لا تجعل إحباطك يؤثر على زملائك، ولا تنغلق على نفسك أيضًا لأن ذلك لن يساعد في شيء.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

  • حظك اليوم برج القوس مهنياً: كن أكثر جدية والتزاماً بقوانين العمل، وتحلَّ بالقوة وواجه الآخرين بآرائك وبما تعتقد أنه الصواب
    حظك اليوم برج القوس عاطفياً:لا تدع لبعض الحاقدين مجالاً لإفساد علاقتك بالحبيب، وحدها الصراحة تبقي العلاقة أقوى من كل شيء

  • حظك اليوم برج القوس صحياً:تنتقل من مرحلة التأجيل إلى التنفيذ الفوري على الصعيد الرياضي بعدما وصلت الأمور إلى حدها

  • برج القوس الرجل اليوم:من المحتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول أن لا تفقد مزاجك وأعصابك.
  • برج القوس المرأة اليوم:اذا حافظت على رابطة جأشك، وواجهت الأحداث غير السارة والقلاقل التي تثيرها، فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر مهمة.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

  • حظك اليوم برج الجدي مهنياً: تنفتح أمامك أبواب كثيرة، وتعرف لقاءات مثمرة تساعدك على تعزيز الروابط، لا تضيّع عليك الفرصة
     
  • حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:عليك أن تبعث برسالة واضحة وحاسمة إلى الشريك قبل فوات الأوان، تعلمه فيها أن الأمور بينكما متأزمة بسبب طريقة تفكيره
  • حظ برج الجدي اليوم صحياً: لا تكثر من الصراخ فقد يرتفع ضغطك وتزداد عصبيتك فتتعرض لأزمة صحية تضطرك إلى دخول المستشفى
  • برج الجدي الرجل اليوم:تتمتع حاليًا بلياقة بدنية جيدة جدًا وإمكانيات ذهنية حادة، ويبدو أن كل شيء تشرع في القيام به سيكون لصالحك ولا شيء يقف أمامك.
  • برج الجدي المرأة اليوم: قـُم باستغلال وتوظيف هذه الطاقة في البدء بالعمل في مشروع جديد رغبت منذ زمن في الشروع به؛ فهذا هو الوقت الأمثل.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

  • حظك اليوم برج الدلو مهنياً: المشاركة في العمل تساعد على تأمين وزيادة فرص النجاح، كما تخلق نوعاً من الانسجام التام بين الزملاء
    حظك اليوم برج الدلوعاطفياً:أي نجاح للعلاقة بالشريك يلزمك أن تقدم بعض التنازلات، وهذا ليس معيباً أو مهيناً ولا ينتقص من الكرامة
  • حظ برج الدلو اليوم صحياً:تقيد بنصائح خبير التغذية بحذافيرها وطبقها بلا مخالفات ولكن تكون النتائج إلا كما تريد
  • برج الدلو الرجل اليوم:هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار هامة، فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك الذاتية.
  • برج الدلو المرأة اليوم:لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدلاً من ذلك، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

  • حظك اليوم برج الحوت مهنياً:الأمور أصبحت أكثر تنظيماً من السابق، وهذا يعدّ مكسباً لك ونقطة إضافية تسجل في مصلحتك

    حظك اليوم برج الحوت عاطفياً:  تعجبك رومانسية الشريك، لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات على نحو كامل
  • حظ برج الحوت اليوم صحياً:حاذر التحديات لئلا تعرّض نفسك للحوادث، خذ الأمور على بساطتها ولا ترهق نفسك من أجل مسائل سطحية​​​​​​​
  • برج الحوت الرجل اليوم:حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة.
  • برج الحوت المرأة اليوم:سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق.

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2021

كلمات دالة:برج العذراء المرأة اليومبرج الحمل اليومبرج الثور اليومابراجتوقعات الابراجحظك اليومبرجك اليومبرجتوقعات الأبراج

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...