يوم واحد وينتهي شهر يونيو، فماذا في توقعات أبراج عالم الفلك لشهر يوليو/تموز 2021، وكيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر يوليو/ تموز 2021:

توقعات برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان

عزيزي برج الحمل في شهر يوليو/تموز، تنفح فيك حركة القمر طاقة عاطفيّة قويّة، تتجلّى في الحنان المبالَغ فيه: قد يضيّق ميلك هذا الخناق على رفيق دربك أو يريحه إذا كان في حاجةٍ إلى دعمك؛ وفي حال كنت غير مرتبطة، تجذبين بطاقتك هذه الأشخاص الجدّيّين. على الصعيد المهنيّ، تتفانين في عملك هذا الأسبوع، غير أنّ كوكب المرّيخ لا يحثّك على التخطيط لمستقبلك البعيد. صحّياً، تميلين إلى الاسترخاء، الذي يحسّن مزاجك وجهازك العصبيّ.

توقعات برج الثور 21 نيسان- 20 أيار

عزيزي برج الثور في شهر يوليو/تموز تضعين قيد التنفيذ استنتاجاتك حول الحدود التي يجب رسمها بينك وبين شريك حياتك، لعلاقة زوجيّة سليمة. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فقد تقعين على رجل الأحلام من خلال دائرة صداقاتك أو حدث اجتماعيّ. على الصعيد المهنيّ، يعمّ الهدوء في فلك عملك، متيحاً لك التفكير المعمّق في مستقبلك؛ فيما يخصّ علاقاتك وشراكاتك، تحظى الأخيرة بدعم الكواكب. صحّياً، يفرض عليك نمط حياتك الحاليّ تحسين نظامك الغذائيّ.

توقعات برج الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

عزيزي برج الجوزاء في شهر يوليو/تموز، تشعرين برغبة في تحريك مسائلك العاطفيّة بنفسك، ما يعزّز ملَكة التعبير لديك ويغنيك بالتالي عن مواقف تنطوي على سوء تفاهم مع رفيق دربك أو في لقاءاتك الواعدة هذا الأسبوع إذا كنت غير مرتبطة. على الصعيد المهنيّ، اتّكلي على كوكب المرّيخ، الذي يشكّل مثلّثاً مع برجك، في استثمار قدراتك الإبداعيّة وتخطّي العراقيل القائمة؛ لكنْ يبقى عليك أن تحافظي على لغة متناغمة مع شراكائك. صحّياً، تنعمين براحة البال، إنّما قد تعانين في إمساك في المعدة إنْ أخفقت في الأكل.

توقعات برج السرطان 22 حزيران –22 تموز

عزيزي برج السرطان في شهر يوليو/تموز، سواء كنت مرتبطة أو في انتظار فارس أحلامك، تستقبلين أسبوعك بقرارات تحسم وضعك العاطفيّ وتنشلك من الركود الذي غرقتِ فيه لشهرٍ تقريباً، ما من شأنه تحسين نوعيّة حياتك الشخصيّة. على الصعيد المهنيّ، توقّعي تغييراتٍ على مستوى تنظيم دورة العمل، كما وامتناناً من رؤسائك أو شركائك، بفضل تأثيرات الشمس وكوكب بلوتو. صحّياً، يكون نمط حياتك سريعاً: ادّخري قسطاً منه للاهتمام بلياقتك البدنيّة.

توقعات برج الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد في شهر يوليو/تموز، سواء كنت مرتبطة أو في انتظار فارس أحلامك، تحبّين من دون قيود ولا تأسرك الحاجة إلى الشعور الدائم بالأمان والاستقرار: تنقلين هذه الحالة الأثيريّة إلى رفيق دربك أو تجذبين عبرها الرجل المنشود. على صعيد العمل، تنسجمين جيّداً مع محيطك المهنيّ وتنجزين مهامّك من دون تعقيداتٍ تُذكَر. صحّياً، يعدّل القمر تأثيرات المشتري السلبيّة، حيث قد تنتابك حمّى لفترة وجيزة أو حالات تعب سرعان ما تزول.

توقعات برج العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء في شهر يوليو/تموز، تضيء النجوم دربك نحو شريك حياتك، الذي تواجهينه بكلّ ما يقلقك ويعكّر صفاء علاقتكما الزوجيّة. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فلا شيء جدّيّ يلوّح في أفقك العاطفيّ. على الصعيد المهنيّ، تشكّلين محور العمل الجماعيّ في محيطك، من حيث تركيزك وهمّتك، إلّا أنّك لا تَسْلمين من الانتقادات التي تحرّضها ضدّك تأثيرات كوكب الزهرة. صحّياً، ينصحك الفلك بتنقية جسمك من السموم والابتعاد قدر الإمكان عن الأشخاص السلبيّين.

توقعات برج الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان في شهر يوليو/تموز، حركة فلكيّة إيجابيّة تدور حول بيت الحبّ الرمزيّ في برجك: تعدك بالتألّق في أجواء احتفاليّة حيث يكون فارس الأحلام في انتظارك، أو بالمصالحة مع شريك حياتك؛ أسبوعٌ عاطفيّ تسقط فيه الأقنعة وتصفو القلوب. على الصعيد المهنيّ، ينقصك الحماس للعمل، ومع ذلك تبذلين جهدك لإتمامه على أكمل وجه، خصوصاً فيما يتعلّق بشراكاتك، التي تعزّزها الكواكب على المدى البعيد. صحّياً، دعّمي مناعتك بالمعادن الأساسيّة.

توقعات برج العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب في شهر يوليو/تموز، يدفعك كوكب الزهرة إلى التعبير عن مشاعرك الأكثر حميميّة إلى رفيق دربك، ما يقوّي روابط علاقتك الزوجيّة. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فاحتمالٌ أن تجدي خليل قلبك في محيط عملك. على الصعيد المهنيّ، رغم التغييرات الطارئة والواجبات المتراكمة، تنكبّين على مهامّك بجدّيّة وحزم، وتواكبين مسار التطوّرات في مجالك. صحّياً، يزوّدك كوكب أورانوس بجرعة من التفاؤل، تصاحبها شهيّة للأكل عالية.

توقعات برج القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عزيزي برج القوس في شهر يوليو/تموز، تساعدك السكينة المخيّمة على حياتك الزوجيّة على القيام بمبادرات حواريّة مع رفيق دربك وحثّه على الخروج من الروتين الذي يعتري علاقتكما. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فتعطيك النجوم الضوء الأخضر للبتّ في مسألة معقّدة. على الصعيد المهنيّ، فيما تتراكم عليك الأعمال، تلمع ومضات الإبداع في فلكك لتفتح أمامك أبواب مستقبل لا يشبه حاضرك. صحّياً، بينما يدفعك كوكبا المرّيخ والمشتري إلى العمل حدّ الإرهاق، تؤمّن لك تأثيرات كوكب الزهرة أوقات نوم هنيئة على مدار الأسبوع.

توقعات برج الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي الجدي في شهر يوليو/تموز، أيّاً كان وضعك العاطفيّ، تغلّفك هالة من الشغف تنبضين بفضلها جاذبيّةً وجرأةً، لكنْ قد ينقصك فنّ التعبير عن مكنوناتك بكلامٍ موزون، الأمر الذي من شأنه إبعاد رفيق دربك عنك أو تخويف الرجل المنشود. على الصعيد المهنيّ، تتيح التأثيرات القمريّة على برجك إتمام مشروع قيد العمل أو البتّ في شراكة جديدة، شرط أن تبذلي جهداً مضاعفاً في التركيز. صحّياً، يحيطك الفلك بطاقة إيجابيّة تهدّئ مزاجك وتعزّز روابطك الاجتماعيّة.

توقعات برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو في شهر يوليو/تموز، يرسل إليك كوكب عطارد إشارات تجعلك تقاربين الحبّ بعين العقل، مجرّدةً إيّاه من الأوهام: فرصة لإعادة بناء علاقتك بشريك حياتك على أسس المنطق، أو لتجنّب بعض الأخطاء في علاقاتك المستقبليّة إذا كنت غير مرتبطة. على الصعيد المهنيّ، تتسهّل مساعيك في ما يخصّ الشقّ الاجتماعيّ في عملك، حتّى تلك التي بإمكانها مساعدتك على عبور جسور نحو منصب جديد أو ربّما مهنة مختلفة. صحّياً، تبدئين أسبوعك بهمّة بدنيّة ضعيفة، يقوّيها لاحقاً كوكب المرّيخ.

توقعات برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت في شهر يوليو/تموز، تستخدمين كلّ وسائلك وكلّ سحرك للاستمتاع بدفء شريك حياتك، وتنجحين في مسعاك. أمّا إذا كنت غير مرتبطة، فيقرّبك كوكب المرّيخ خطوة من الرجل الذي يخاطب مُثُلك، عبر دائرة صداقاتك أو نشاطاتك المهنيّة. على صعيد العمل، يحرّكك الطموح للتطوّر في مجالك، فتراجعين مشاريعك بدقّة وتنجزين مهامّك من دون تلكّؤ، لكن احذري من فرض هذه الوتيرة بقسوة على معاونيك. صحّياً، تحصدين نتائج الإرهاق الذي ألحقته بجسمك حتّى الآن: مارسي الرياضة، إنّما باعتدال.

الابراج الاكثر حظاً في شهر يوليو/تموز 2021

برج الحمل الابراج الاكثر حظاً في شهر يوليو/تموز 2021

تكون الأيام العشرة الأخيرة من الشهر أكثر حظاً بالنسبة لبرج الحمل. يكون الحظ حليفه في الإستقرار. يتنفس الصعداء ويحصل على ما يريد. يلتقي مع شخصيات كبيرة وتكون الاجواء مميزة جداً.

برج الجوزاء الابراج الاكثر حظاً في شهر يوليو/تموز 2021

برج الجوزاء من أكثر الأبراج المحظوظة في هذا الشهر. يتخلص من كل المشاكل وتكون الاجواء هادئة كما لديه مكسب مادي. يهتم في نفسه كثيراً وفي مظهره وبكل ما يريده. ويدعمه المقربين وتنحل الخلافات بينه وبين بعض الاشخاص.

برج السرطان الابراج الاكثر حظاً في شهر يوليو/تموز 2021

يُعد برج السرطان الاكثر حظاً ولديه إنفراجات وحلول للمشاكل والأزمات والبعد عن الاشخاص المستفزين، ويتخطى المخاوف وتستقر أموره وتتحقق أمنياته. تتسلط الأضواء على برج السرطان وتكون الاجواء مميزة جداً.

برج الأسد الابراج الاكثر حظاً في شهر يوليو/تموز 2021

برج الأسد مرتبكاً في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر ثم يكون لديه مكانة قوية في الايام العشرة الاخيرة ويكون الحظ حليفه.

برج العذراء الابراج الاكثر حظاً في شهر يوليو/تموز 2021

يكون برج العذراء في الاسابيع الثلاثة الأولى ملكاً في الحظ. لكن في فترة إنتقال الشمس إلى برج الأسد لديه قوة ومنصب قوي ويصل إلى حلول قوية، وأجواء مصالحة مع الأصدقاء.

برج العقرب الابراج الاكثر حظاً في شهر يوليو/تموز 2021

حظ قوي وتغيير في الأمور وسعي للأفضل والتطور والنجاح والإرادة والإصرار يا عزيزي برج العقرب، تكون عوامل الحظ داعمة لبرج العقرب بشكل قوي، وتكون الأجواء لطيفة جداً.

برج الميزان الابراج الاكثر حظاً في شهر يوليو/تموز 2021

تكون الأجواء إيجابية جداً ولديه مولود جديد أو بداية جديدة أو مشروع جديد. لديه إستقرار ودعم في شكل قوي وتعاملات مع أشخاص لديها مناصب كبيرة تخدمه في أموره المهنية. يحصل على نتائج إيجابية ويقطف ثمار جهوده.

برج القوس الابراج الاكثر حظاً في شهر يوليو/تموز 2021

إنفراجات وتحسُّن في الاجواء العائلية. يكون الوضع المادي جيد جداً، قد يكون ميراث أو حق يسترجعه. يكون الحظ مضاعفاً أكثر في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر مع إنتقال الشمس إلى برج الاسد.

برج الحوت الابراج الاكثر حظاً في شهر يوليو/تموز 2021

عزيزي برج الحوت ينتقل برجك من مشاكل عاطفية وعائلية وعدم إستقرار إلى هدوء في العلاقات وتتحسن الأجواء وتتسلط الأضواء عليه، وبدايات مهمة ومشاريع وإنجازات مهمة.