حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 22 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 21 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم السبت 21 أغسطس/ آب 2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً:تستجد بعض الأمور التي تدفعك إلى إعادة حساباتك، وهذا طبيعي بين الزملاء في أي مهنة وخصوصاً في ظل وجود الغيرة المهنية.
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: إذا رغبت في ترك الشريك، عليك أن تصارحه بالأسباب والدوافع إلى ذلك مراعاة لشعوره.
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:لقد تعرضت لوعكة صحية بسيطة فى الفترة الماضية، وعدت للقيام بالعديد من الأنشطة بعد فترة راحة، تجنب بذل المجهود الشاق فى هذه الفترة، واستمر على العلاج الذى كتبه لك طبيبة الخاص، حتى تتأكد من تمام شفائك.
- برج الحمل الرجل اليوم:تغيير العمل او الإقامة امر غير جيد في الوقت الحالي لأن الاستقرار امر مهم بالرغم من مواجهة الصعوبات لا تبتعد عن اهلك وأصدقائك
- برج الحمل المرأة اليوم: حاول الاحتكاك مع الاصدقاء كي تكسب ودهم انت في وضع مالي مستقر مكافأة مالية من العمل قد تساعدك في الوصول الى هدفك الذي كنت تطمح اليه على صعيد الحياة.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً:يجعلك هذا اليوم من الأقوياء جدّاً، لكنّ الأعداء بانتظار أول خطأ ترتكبه للانقضاض عليك والحلول مكانك .
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً: العلاقات العابرة لا تدوم عموماً، لذا، من الأفضل أن تبحث عن الشخص الملائم لتكمل المشوار معه.
- حظ برج الثور اليوم صحياً: لا تتكاسل عن ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، حتى لا يزيد وزن جسمك، وتشعر بالكسل وتتعرض للإصابة بالأمراض وتشعر بالتعب بعد ذلك، لهذا عليك أن تنتبه.
- برج الثور الرجل اليوم:
لا تضغط على اسرتك او على زملائك في العمل كي يقوموا بما تريده انت فقط لأن ذلك سيجعل منك شخصا ديكتاتوريا و ستخسر محبة الآخرين لك حاول ان تقنعهم بوجهة نظرك و ان تكون اكثر تفهما لأرائهم
- برج الثور المرأة اليوم: انت في مرحلة جمود كبيرة عليك التخلي عنها .
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: لا تحشر أنفك في موقف محرج، ولن تجدي محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك نفعاً لأن الأمور تكون قد استفحلت.
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً:العون الذي حظيت به أخيراً يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله وخططه وأحلامه الوردية.
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:حاول أن تنوع من وجباتك الغذائية، بشكل يومى، ولا تنسى تناول وجبة الإفطار التي يجب أن تحتوى على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك، حتى تحافظ على صحتك دائماً.
- برج الجوزاء الرجل اليوم:الحب في جانبك انت شخص محبوب في مجتمعك و عملك عليك ان تعزز هذه المكانة بمد يد العون للجميع عليك ان تعلم بأنك محط ثقة المحيطين بك
- برج الجوزاء المرأة اليوم:نت شخص متميز و الجميع يثق بقدراتك ستتمتع بالقيادة لفريق عملك و ستجني ارباح ذلك قريبا .
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: لا تكن ضعيفاً مهما حاول بعضهم الضغط عليك، فقدرتك فائقة لمعالجة أي عثرة تعترض طريقك.
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تعامل مع الشريك كما تقتضي آداب السلوك، فهو حساس جداً، لكنّه في الوقت غير سهل كما تتصور.
- حظ برج السرطان اليوم صحياً:حاول أن تحافظ على صحتك ولا تفرط في تناول الأطعمة الدسمة المطهية خارج المنزل، حتى لا تصاب بالسمنة والأمراض المعدية، وأعتمد على تناول الأطعمة المطهية داخل المنزل.
- برج السرطان الرجل اليوم:لا تتوانى عن التواجد مع الحبيب عند الحاجة الى ذلك لأن هذا الامر لا يعوض بالنسبة للطرفين ، على صعيد العمل ستحرز تقدما مهما عليك بدعم اسرتك و اصدقائك لأنهم الدرع الذي يحميك في الحالات الصعبة
- برج السرطان المرأة اليوم: انت وضع لا تحسد عليه و لكن هنالك شعاع من الامل القريب بالفرج .
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: تخف الحركة في العمل بعض الشيء، ويكون الإهمال مكلفاً جداً، فسارع إلى تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان.
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: يتراجع فينوس نحو برج العذراء فيخف الوهج العاطفي، عليك أن تجد السبب الحقيقي وهذا سيسهّل الامور .
- حظ برج الأسد اليوم صحياً:حافظ على صحة عظامك من خلال تناول الأطعمة الصحية وممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، والمواظبة على تناول اللبن ومنتجاته.
- برج الأسد الرجل اليوم:طعم الخطر، يؤثر دائماً تأثيراً حسناً في نفسك، سيبرز جلياً في هذه الفترة؛ حاول أن تبقى عقلانياً. يجب أن يندفع الحبّ في حياتك، حتى إذا قرّرت إغلاق أبواب قلبك للأبد.
- برج الأسد المرأة اليوم: لا تبتعد عن محيطك و لكن كن حذرا حاول ان تستمع الى من حولك و لا تتعهد بما لا تستطيع فعله فرصة علاقة عاطفية في القريب .
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مساعدة قيمة تتلقاها من قبل أحد الزملاء لأن الطاقة المطلوبة لإنجاز أعمالك قد تفوق قدراتك الذاتية.
- برج العذراء اليوم عاطفياً: مهما تكن إرادتك صلبة لن تكون وحدها كافية للرد على جميع متطلبات الشريك وتنفيذها.
- برج العذراء اليوم صحياً: لديك مشكلة فى الأذن بسيطة، ولكن تهملها منذ فترة طويلة، حان الوقت للذهاب للطبيب وعلاجها، حتى لا تتفاقم الأمور فى المستقبل، وفى المجمل احرص على الاهتمام بصحتك، لأنك تهملها بشكل كبير.
- برج العذراء الرجل اليوم:سيكون من الضروري أن تكون لديك الشجاعة لوضع حدّ للإتحاد الذي يثبت عدم ملائمته أو الذي لن يقدم أي إمكانية للتحسين.
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برج العذراء المرأة اليوم: قم بالفعل بدلاً من ردّ الفعل . حاول ان تبحث عن حلول بديلة بدل من اصلاح الوضع عندما تجد ان الاتحاد الحالي غير مفيد استفد من التجربة و حاول الانطلاق من جديد .
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: أنجز مهامك الموكلة إليك على أكمل وجه ولا تكلف الآخرين القيام بما أنت قادر على القيام به، فهم ليسوا بكفاءتك.
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: التزم عهودك تجاه الحبيب ولا تتجاهلها ولا تقطع له وعوداً لئلا يتهمك بالكذب والتملق، فتخسره.
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: تعانى من مشكلة تساقط الشعر، ربما بسبب عاداتك الغذائية الغير سليمة، احرص على تناول الأطعمة المفيدة، مثل الخضروات والفاكهة، وابتعد عن تناول الوجبات السريعة، وقلل من المشروبات التى تحتوى على كافيين.
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برج الميزان الرجل اليوم: أفكارك ليست واضحة جداً، لا تتخذ أيّ قرار مهم جداً هذا اليوم ولا تحاول الإجبار. سيكون لديك الإمكانية للنجاح في عملك، لكن بشرط بذل جهود عظيمة جداً.
- برج الميزان المرأة اليوم: حاول ان تتحلى بالصبر و الحكمة العجلة باتخاذ القرار لن تكون محمودة العواقب و انما عليك بالتأني و الصبر على مصاعب العمل .
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً:اليوم تُتاح لك فرص استثنائية، وتنجح في حملة دعائية كبيرة تستقطب فيها التأييد وتتوصّل إلى إقناع ارباب العمل بوجهة نظرك.
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: تطلّ بجاذبية قصوى ويكون بريقك مشعاً وتستقطب اهتمام الشريك أكثر من أي وقت مضى، فيعمل المستحيل لإرضائك.
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: حاول ان تقلل ساعات جلوسك أمام الكمبيوتر على مدار اليوم، بعد شعورك بألام مستمرة في الرقبة، وربما يحتاج الأمر استشارة الطبيب لمنحك العلاج اللازم.
- برج العقرب الرجل اليوم:ستنام بشكل سيئ و من المحتمل أن تشخر. لربّما أنت كئيب جداً أيضاً بدون سبب وجيه. علاقاتك مع الآخرين ستكون متوترة وأكثر عدوانية.
- برج العقرب المرأة اليوم:لا تحاول الاحتكاك المباشر مع محيطك و انما حاول الابتعاد لفترة مع الطبيعة او في أي مكان تحس فيه بالراحة ريثما تتمكن من استعادة توازنك النفسي .
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً:حاول أن تكون اليوم أكثر ابتكاراً لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع.
حظك اليوم برج القوس عاطفياً:عليك أن تساعد الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصاً بعد فترة من الترقب بينكما.
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حظك اليوم برج القوس صحياً: تحتاج للعناية ببشرتك بشكل أكبر من المعتاد بعد ظهور علامات الجفاف بشكل واضح على بشرتك، حاول أن تواظب على استخدام كريمات الترطيب، والإكثار من شرب المياه على مدار اليوم.
- برج القوس الرجل اليوم:لا تدع نفسك تغرى بصفقات العمل الواعدة بأرباح عظيمة لأنها في الواقع ذات ضمانات قليلة. قلقك المستتر سيظهر نفسه مرة أخرى بأمراض المعدة، كما كان غالباً في الماضي ؛ باختصار، أمعائك هي مقياس حالتك الطبيعية والروحية.
- برج القوس المرأة اليوم: لذا تحلى بالواقعية في التعاطي مع كل ما هو جديد كي تكسب صحتك الجسدية و النفسية .
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: تختبر هذا اليوم بعض الأمور الجديدة في العمل لعلك تصل إلى نتيجة أفضل مما كنت تتوقع.
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:تعيد التفكير والنظر في علاقتك العاطفية وتطرح عدداً من التساؤلات حول هذه العلاقة وما جديتها وأهميتها بالنسبة إليك.
- حظ برج الجدي اليوم صحياً:استخدم إرادتك فى اتخاذ قرار بالتوقف تماما عن التدخين، خاصة مع ظهور أعراضها السلبية عليك بشكل ملحوظ، لذلك كن واعيا وأدرك صحتك قبل فوات الآوان.
- برج الجدي الرجل اليوم:حرّر نفسك من توتّراتك بمزاولة التأمل أو الرياضة. إنه لجدير بالثناء أن تحاول توسيع حدودك، لكن لا تغالي في تقييم نفسك.
- برج الجدي المرأة اليوم:حاول ان تنظر الى نفسك كما ينظر الآخرين لك بشكل فعلي كي تقييم اخطائك و تبعد عنك الهم و الغم اقبل على مشاريعك بجد و لا تجعل التردد يثنيك عن متابعة نشاطك .
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً:لا تتولّ القيام بأي أعمال جديدة قبل أن تنهي أعمالك القديمة، وعليك أخذ قسط من الراحة قبل الانطلاق بأي مشروع جديد.
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: حافظ على علاقتك بالحبيب فأنت لن تجد له بديلاً يكون أكثر إخلاصاً وتفانياً وتضحية من أجلك حتى في أصعب الظروف.
- حظ برج الدلو اليوم صحياً:أنت في حاجة قوية للمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية واتباع حمية غذائية تساعدك على فقدان الوزن الزائد، الذي تعاني منه مؤخرا، بسبب اقبالك على الأطعمة الدسمة والسكريات.
- برج الدلو الرجل اليوم: التردد في الحياة صفة مميزة لديك و قد تكون الاكثر الخطورة عليك ان تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب
- برج الدلو المرأة اليوم: اهتم بالناس المحيطين بك في مجال العمل لأنك ستحتاج الى دعمهم لا حقا في تبني المشاريع و الخطط التي كنت تطمح اليها ، عاطفيا انت شخص قلق حول مشاعر الآخرين اتجاهك عليك تجاوز ذلك.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً: يجب أن تحافظ هذا اليوم على ثقتك بالنفس، وهذا وحده كفيل بخلق حالة من الاطمئنان لتحمي نفسك من مخططات الآخرين.
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: تأجيل المواجهة مع الشريك، يعمّق الخلاف بينكما على المدى الطويل، لذا كن على استعداد لمفاتحته بما يعتريك من مشاعر سلبية إزاءه.
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:
- برج الحوت المرأة اليوم:علاقاتك في العمل قد تضر بعلاقاتك العاطفية لا تكترث بما يقال فقط ركز على حياتك العاطفية التي تريدها و لا تخلط العمل بالعاطفة و ستكتسب النجاح المطلوب
- برج الحوت الرجل اليوم: عاطفيا انت شخص مهم و محور اهتمام الوسط المحيط بك الجميع يثق بك و الجميع يريدون طلب المشورة منك .
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