حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 29 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأحد 29 أغسطس/ آب 2021:

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: حان الوقت لتقتحم المجالات ولتحدد الخيارات وتحسم الأمور، تفاجأ بسرعة بديهتك وبشدة دهائك، كرر المحاولة ولا تستسلم.



حان الوقت لتقتحم المجالات ولتحدد الخيارات وتحسم الأمور، تفاجأ بسرعة بديهتك وبشدة دهائك، كرر المحاولة ولا تستسلم. حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: لا ترفض الحوار أو التفاوض، وخفف من مواقفك الحازمة وافسح في المجال للحوار مع الشريك بغية معرفة حقيقة موقفه.

لا ترفض الحوار أو التفاوض، وخفف من مواقفك الحازمة وافسح في المجال للحوار مع الشريك بغية معرفة حقيقة موقفه. حظ برج الحمل اليوم صحياً: التفكير الدائم فى عملك ومستقبلك يسبب لك التوتر والأرق، ويجعلك تنام لساعات قليلة، وهو ما يؤثر على صحتك الجسدية دون أن تدرى، لا تنتظر حتى تظهر المشاكل الصحية، وابدأ فى تنظيم ساعات نومك

التفكير الدائم فى عملك ومستقبلك يسبب لك التوتر والأرق، ويجعلك تنام لساعات قليلة، وهو ما يؤثر على صحتك الجسدية دون أن تدرى، لا تنتظر حتى تظهر المشاكل الصحية، وابدأ فى تنظيم ساعات نومك برج الحمل الرجل اليوم: يجب أن تفكر مرتين في جميع قراراتك، أنت تميل إلى السلوك المندفع الذي قد تندم عليه فيما بعد.

يجب أن تفكر مرتين في جميع قراراتك، أنت تميل إلى السلوك المندفع الذي قد تندم عليه فيما بعد. برج الحمل المرأة اليوم: أنت مهووس بالنجاح حتى أنك على استعداد لإنجاز الهدف المطلوب على حساب الآخرين. توقف عن دفع طريقك أمام الآخرين لأن زملائك قد يجعلونك تدفع ثمن ذلك.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً: تتاح أمامك بداية عمل جديد إذا كنت باحثاً عنه، وتحمل الأيام المقبلة بعض الإرباك والمغالطات، وتعلق مسألة معينة سواء بسبب هفوة أو بسبب انفعال.



تتاح أمامك بداية عمل جديد إذا كنت باحثاً عنه، وتحمل الأيام المقبلة بعض الإرباك والمغالطات، وتعلق مسألة معينة سواء بسبب هفوة أو بسبب انفعال. حظك اليوم برج الثور عاطفياً: شعورك بالارتياح النفسي يدفعك الى الخروج من الانكماش والتحفظ، ويصبح التقرّب منك سهلاً.

شعورك بالارتياح النفسي يدفعك الى الخروج من الانكماش والتحفظ، ويصبح التقرّب منك سهلاً. حظ برج الثور اليوم صحياً: .التفكير الدائم فى عملك ومستقبلك يسبب لك التوتر والأرق، ويجعلك تنام لساعات قليلة، وهو ما يؤثر على صحتك الجسدية دون أن تدرى، لا تنتظر حتى تظهر المشاكل الصحية، وابدأ فى تنظيم ساعات نومك.

.التفكير الدائم فى عملك ومستقبلك يسبب لك التوتر والأرق، ويجعلك تنام لساعات قليلة، وهو ما يؤثر على صحتك الجسدية دون أن تدرى، لا تنتظر حتى تظهر المشاكل الصحية، وابدأ فى تنظيم ساعات نومك. برج الثور الرجل اليوم:لا يمكن التغلب على العقبات التي تراها أمامك في الوقت الحالي إذا حاولت حلها بالطرق القديمة المعروفة.

برج الثور المرأة اليوم: يجب أن تغيِّر مدخلك والتوصل إلى استراتيجية جديدة وأن لا تسمح للآخرين بتغيير رأيك أو خططك كثيرًا.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: تُسلّط الأضواء على الأوضاع المالية والديون أو المستحقات، لا تهمل التفاصيل، ونظّم جدول أعمالك وتحرّك باتجاه الهدف من دون إضاعة الوقت.



تُسلّط الأضواء على الأوضاع المالية والديون أو المستحقات، لا تهمل التفاصيل، ونظّم جدول أعمالك وتحرّك باتجاه الهدف من دون إضاعة الوقت. برج الجوزاء اليوم عاطفياً :أدعوك الى عدم إحراج الحبيب في هذا اليوم لأنه غير مرتاح نفسياً.

:أدعوك الى عدم إحراج الحبيب في هذا اليوم لأنه غير مرتاح نفسياً. حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: تحتاج إلى أخذ قسط من الراحة، خاصة أنك بذلت مجهودًا كبيرًا طوال الفترة الماضية

تحتاج إلى أخذ قسط من الراحة، خاصة أنك بذلت مجهودًا كبيرًا طوال الفترة الماضية برج الجوزاء الرجل اليوم: أنت اليوم تشعر بإحساس رائع وصحتك جيدة وتشعر بالثقة

أنت اليوم تشعر بإحساس رائع وصحتك جيدة وتشعر بالثقة برج الجوزاء المرأة اليوم: أنت في المقدمة في العمل، ويمكنك أخيرًا البدء في تطبيق أفكار جديدة. حياتك الخاصة مستمرة في الازدهار.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تظهر علامات الاستفهام حول إمكاناتك فتستاء من الموقف الخائن والجبان تجاهك، ولا سيما أن أفكارك الغريبة لا تنال الإعجاب بل الاستغراب والاستهجان.



حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: حذار المشاكل الزوجية والعاطفية، فهي لن تعود عليك بالمنفعة، وقد تسيء جداً إلى العلاقة الجديدة.

تظهر علامات الاستفهام حول إمكاناتك فتستاء من الموقف الخائن والجبان تجاهك، ولا سيما أن أفكارك الغريبة لا تنال الإعجاب بل الاستغراب والاستهجان. حذار المشاكل الزوجية والعاطفية، فهي لن تعود عليك بالمنفعة، وقد تسيء جداً إلى العلاقة الجديدة. حظ برج السرطان اليوم صحياً: خذ علطة من العمل، واستغل هذا الوقت من السنة للسفر والاستمتاع بالشواطئ، وسيعود ذلك بالنفع على صحتك النفسية والجسدية.

خذ علطة من العمل، واستغل هذا الوقت من السنة للسفر والاستمتاع بالشواطئ، وسيعود ذلك بالنفع على صحتك النفسية والجسدية. برج السرطان الرجل اليوم: يبدو وكأنك تقف أمام مشكلات لا يمكن التغلب عليها، فلا تيأس! فقط عليك تغيير منظورك للأشياء وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة. لا تخف من طلب النصيحة.

يبدو وكأنك تقف أمام مشكلات لا يمكن التغلب عليها، فلا تيأس! فقط عليك تغيير منظورك للأشياء وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة. لا تخف من طلب النصيحة. برج السرطان المرأة اليوم: سوف تتعرض في العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة. إذا أبديت بعض الاهتمام بهذه التحديات والخطط، فسوف تكَوِّن أصدقاءً جدد. يلجأ إليك الناس أيضًا في حياتك الخاصة.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً : تلاقي الدعم من قِبَل شريك مهني، وتتلقى أخباراً جيدة أو تعرف حظاً سعيداً في مجالك.



: تلاقي الدعم من قِبَل شريك مهني، وتتلقى أخباراً جيدة أو تعرف حظاً سعيداً في مجالك. حظك اليوم برج الأسد عاطفياً : عليك أن تكشف كل أوراقك أمام الشريك، وهذا يمنحك نقطة إضافية للوصول إلى قلبه وكسب ثقته وشعوره بالأمان لوجوده معك.



: عليك أن تكشف كل أوراقك أمام الشريك، وهذا يمنحك نقطة إضافية للوصول إلى قلبه وكسب ثقته وشعوره بالأمان لوجوده معك. حظ برج الأسد اليوم صحياً: لا تتناول الطعام المعلب والمليء بالمواد الحافظة، فمناعتك ضعيفة بشكل ملحوظ، لذا عليك بتناول الخضراوات والفاكهة واجعلهم من وجباتك الأساسية.

لا تتناول الطعام المعلب والمليء بالمواد الحافظة، فمناعتك ضعيفة بشكل ملحوظ، لذا عليك بتناول الخضراوات والفاكهة واجعلهم من وجباتك الأساسية. برج الأسد الرجل اليوم: تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبين منك.

تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبين منك. برج الأسد المرأة اليوم: استغل الفرصة الآن للتواصل مع أشخاص بنفس العقلية.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: تعمل فوراً على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك.



تعمل فوراً على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك. برج العذراء اليوم عاطفياً: لن تواجه المشاكل مع الحبيب الذي يظهر بعض العدائية تجاهك.

لن تواجه المشاكل مع الحبيب الذي يظهر بعض العدائية تجاهك. برج العذراء اليوم صحياً: حاول أن تنظم وجباتك اليومية على أن تكون آخر وجبة لك قبل الخلود للنوم بحوالي 4 ساعات على الأقل، لكي تعطي جسمك فرصة للراحة ولمعدتك فرصة حتى ترتاح قليلاً.

حاول أن تنظم وجباتك اليومية على أن تكون آخر وجبة لك قبل الخلود للنوم بحوالي 4 ساعات على الأقل، لكي تعطي جسمك فرصة للراحة ولمعدتك فرصة حتى ترتاح قليلاً. برج العذراء الرجل اليوم: بمرور الوقت ودون شك، أصبحت الحياة على جزيرتك الصغيرة الهادئة مملة للغاية.

بمرور الوقت ودون شك، أصبحت الحياة على جزيرتك الصغيرة الهادئة مملة للغاية. برج العذراء المرأة اليوم:لديك أفكارًا وخططًا جديدة تطالبك بالتنفيذ، فلا تؤجل الأمر أطول من ذلك.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تعيش تجارب مهمة ومميزة، وتهتم بأمور سرية أو غير متداولة وتباشر عملاً مهماً وتعلن عن جديد أو تطلق مشروعاً، لكن أنصح لك بالحكمة والتروي وعدم المغامرة.

تعيش تجارب مهمة ومميزة، وتهتم بأمور سرية أو غير متداولة وتباشر عملاً مهماً وتعلن عن جديد أو تطلق مشروعاً، لكن أنصح لك بالحكمة والتروي وعدم المغامرة. حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: اتفاق مع الشريك على أولويات البيت، وتعالجان الأمور على أفضل ما يمكن، وتتناغم الآراء وتتوافق حول الكثير من القضايا.

اتفاق مع الشريك على أولويات البيت، وتعالجان الأمور على أفضل ما يمكن، وتتناغم الآراء وتتوافق حول الكثير من القضايا. حظ برج الميزان اليوم صحياً: حاول أن تبتعد عن التوتر والقلق، وحاول الابتعاد عن كل الأمور التي توتر الجهاز النفسي والعصبي، والالتزام بالأدوية ومتابعة الطبيب.

حاول أن تبتعد عن التوتر والقلق، وحاول الابتعاد عن كل الأمور التي توتر الجهاز النفسي والعصبي، والالتزام بالأدوية ومتابعة الطبيب. برج الميزان الرجل اليوم: ستصبح صدقاتك أكثر عمقًا وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية لا تنسى. في وسط المجموعات التي تنتمي إليها بالأخص

برج الميزان المرأة اليوم:سوف تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جدًا وسوف تقودك بسرعة مذهلة إلى هدفك.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: تجد نفسك منهمكاً في إتمام الواجبات الكثيفة، نظم وقتك كي لا تهمل بعض المسؤوليات، وثق بنفسك وخياراتك وحدسك، من دون التطلع الى الآخرين.



تجد نفسك منهمكاً في إتمام الواجبات الكثيفة، نظم وقتك كي لا تهمل بعض المسؤوليات، وثق بنفسك وخياراتك وحدسك، من دون التطلع الى الآخرين. حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: ابتعد عن مضايقة الشريك والتسبب بالأذى له، فأنت لا تدرك عواقب ما تقوم به إذا استمررت على هذا النحو.

ابتعد عن مضايقة الشريك والتسبب بالأذى له، فأنت لا تدرك عواقب ما تقوم به إذا استمررت على هذا النحو. حظ برج العقرب اليوم صحياً: شدة حرارة الجو تستدعى منك عدم التواجد تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، وألا تتعرض لهواء المكيفات بشكل مباشر.

شدة حرارة الجو تستدعى منك عدم التواجد تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، وألا تتعرض لهواء المكيفات بشكل مباشر. برج العقرب الرجل اليوم: ستلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم، فاحرص على أن تقابل ذلك الود بنفس القدر وسوف تكسب أصدقاء العمر

ستلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم، فاحرص على أن تقابل ذلك الود بنفس القدر وسوف تكسب أصدقاء العمر برج العقرب المرأة اليوم: قد يحالفك الحظ وتلتقي بشريك حياتك.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: يحمل هذا اليوم ما يؤجج الوهج العاطفي ويجعلك منفتحاً ولا يعرّضك لبعض المشاكل.



يحمل هذا اليوم ما يؤجج الوهج العاطفي ويجعلك منفتحاً ولا يعرّضك لبعض المشاكل. حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تزدهر سمعتك وتحلق في سماء الأعمال والاجتماعيات، يوم مذهل يحمل نقاشات إيجابية وعروضاً وتقديراً ومكافآت.

تزدهر سمعتك وتحلق في سماء الأعمال والاجتماعيات، يوم مذهل يحمل نقاشات إيجابية وعروضاً وتقديراً ومكافآت. حظك اليوم برج القوس صحياً: يجب أن تقوى جهازك المناعى خلال الفترة القادمة، من خلال اتباع نظام غذائى صحى وممارسة تمارين رياضية، حتى تتجنب الإصابة بالأمراض المعدية.

برج القوس الرجل اليوم: تشعر الآن بأنك سليم البنية والذهن وأخيرًا بإمكانك أن تتصرف على طبيعتك وسجيتك.

تشعر الآن بأنك سليم البنية والذهن وأخيرًا بإمكانك أن تتصرف على طبيعتك وسجيتك. برج القوس المرأة اليوم:ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حاليًا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: تبتسم لك الظروف وتقوى الحظوظ وتخطط لطرح مشروع جديد وقد تحصل على فرصة ثمينة لإحراز تقدم وانتصار.



تبتسم لك الظروف وتقوى الحظوظ وتخطط لطرح مشروع جديد وقد تحصل على فرصة ثمينة لإحراز تقدم وانتصار. حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية جانباً لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام.

تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية جانباً لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام. حظ برج الجدي اليوم صحياً: حاول أن تحصل على القسط الكافى من النوم

حاول أن تحصل على القسط الكافى من النوم برج الجدي الرجل اليوم: كًم الطاقة التي بداخلك حاليًا تمكنك من تطوير الأشياء في العمل والقيام بأنشطة من شأنها أن تكون مرضية.

كًم الطاقة التي بداخلك حاليًا تمكنك من تطوير الأشياء في العمل والقيام بأنشطة من شأنها أن تكون مرضية. برج الجدي المرأة اليوم: يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: يوم مميز باللقاءات ويساهم في تسريع وتيرة العمل والحياة، لكن يتوجب عليك الاهتمام بالوضع العائلي فقد تصل التأثيرات في الأيام المقبلة.



يوم مميز باللقاءات ويساهم في تسريع وتيرة العمل والحياة، لكن يتوجب عليك الاهتمام بالوضع العائلي فقد تصل التأثيرات في الأيام المقبلة. حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: العلاقة المزيّفة تعيش لحظات محرجة وربّما حاسمة خلال الأيام المقبلة.

العلاقة المزيّفة تعيش لحظات محرجة وربّما حاسمة خلال الأيام المقبلة. حظ برج الدلو اليوم صحياً: تتناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الفيتامينات والمعادن الغذائية التى تحتاجها، حتى تحصل على بشرة صافية وجسم صحى.

تتناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الفيتامينات والمعادن الغذائية التى تحتاجها، حتى تحصل على بشرة صافية وجسم صحى. برج الدلو الرجل اليوم: لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب. في حياتك الخاصة.

لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب. في حياتك الخاصة. برج الدلو المرأة اليوم: أنت دائمًا تخبط رأسك في الحائط، وهذا بالتأكيد لا يفي بالغرض.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً :يدخل أورانوس إلى برج الثور ليوفر لك طاقة جديدة ويجعل منك أكثر جرأة من السابق وأقل خجلاً.



:يدخل أورانوس إلى برج الثور ليوفر لك طاقة جديدة ويجعل منك أكثر جرأة من السابق وأقل خجلاً. حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: مغامرة عاطفية جديدة وجدّية في انتظارك، وفي حال جاءت الأمور على ما يرام عليك أن تستعد لحصد ثمار جهودك.

مغامرة عاطفية جديدة وجدّية في انتظارك، وفي حال جاءت الأمور على ما يرام عليك أن تستعد لحصد ثمار جهودك. حظ برج الحوت اليوم صحياً: حاول أن تحصل على القسط الكافى من النوم، وتتناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الفيتامينات والمعادن الغذائية التى تحتاجها، حتى تحصل على بشرة صافية وجسم صحى.

حاول أن تحصل على القسط الكافى من النوم، وتتناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الفيتامينات والمعادن الغذائية التى تحتاجها، حتى تحصل على بشرة صافية وجسم صحى. برج الحوت المرأة اليوم: يلاحظ زملاؤك أنت تعمل ضدهم. لا تنس أن كل عضو من أعضاء الفريق له نفس الأهمية! في حياتك الخاصة، يجب أن تحدد أهدافك الحقيقية.

يلاحظ زملاؤك أنت تعمل ضدهم. لا تنس أن كل عضو من أعضاء الفريق له نفس الأهمية! في حياتك الخاصة، يجب أن تحدد أهدافك الحقيقية. برج الحوت الرجل اليوم:يجب أن تتعامل مع الفشل في العمل. كن شجاعًا وانظر إلى هذه الانتكاسات على إنها فرص للتغيير إلى الأحسن. إذا قمت بذلك، فسوف تخرج من أعماق اليأس في حالة أفضل.

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2021