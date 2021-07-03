حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 4 يوليو / تموز2021‎

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 4 يوليو / تموز2021‎؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأحد 4 يوليو / تموز2021‎:‎

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

استجمع شجاعتك من أجل تحقيق المشروعات المُعد لها منذ مدة ودافع عن أفكارك بالتأكيد الذاتي حتى تتغلب على المتشككين. سوف يتجاوب من حولك بإيجابية مع حماسك وسوف يحاولون تشجيعك أكثر. هذا صحيح أيضًا بالنسبة لحياتك العاطفية.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

يوم عاطفي ومولع بالرومانسية فأنت تخصص هذا اليوم لحبيبك ولأمورك العاطفية، لكن عليك الحذر من أن ينسيك اعمالك ومسؤولياتك مما قد يشعل فتيل أزمة بينك وبين رئيسك في العمل وبخاصة في فترة الظهيرة، اما عن احلى فترات هذا اليوم فهي المساء، حيث تقضي الوقت مع من تحب وتدعم به علاقتكما العاطفية.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

تعيش فترة توازن بدني وذهني متناغم ولا ظهور لأي عائق خارجي في الأفق أيضًا، بل على النقيض، غالبية محيطك ودي معك وخدوم وحياتك تسير بأفضل حال. لكونك تتمتع بالحيوية أكثر، فبإمكانك القيام بكل ما ترغب فعله.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

يوم هادئ جداً الى درجة السكوت التام، فليس هنالك اي احداث تذكر حولك وبخاصة طيلة فترتي الصباح والظهيرة مما يجعلك تشعر بالكآبة والملل. فترة ما بعد الظهر تخصصها لقضاء وقت مع العائلة والمقربين ضمن دعوة عائلية. اما المساء فهو جيد لمن له حبيب فالامور ستكون افضل مما تتوقع بينكما.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

مع انك صاحي لكنك لست بذلك فأنت أشبه بالاصم والاعمى والابكم معاً، لا يهمك شيء حولك، قد تنفعل في فترة ما بعد الظهر وتريد القيام بكثير من الاشياء لأنك متحمس ومزاجك في أفضل حالاته. المساء أفضل من النهار لكن احذر من خيانة من تحب لأن الحساب سيكون باهظاً.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

تحاول السيطرة على كل من حولك وشخصيتك تنفر الاشخاص المحيطين بك، حاول التخفيف من عصبيتك في الظهيرة لأنها قد تجعلك تقع ببعض الاخطاء وبخاصة على صعيد العمل الذي قد يكون متوترا معك طيلة هذا اليوم، اما المساء فقد يكون مملا ولا توجد به اية نسمة هواء عليلة.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

الكآبة التي تشعر غريبة، فمنذ الصباح لا توجد لديك قابلية للتفاعل أو التفاهم مع أي شخص من حولك، فمن المفضل الخروج باكرا من العمل لأن مبادراتك ليست مفضلة اليوم. اما في المساء فقد يقع شجار بينك وبين من تحب يزيد عصبيتك.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

ترغب اليوم في السفر للخارج. لن يتعاطف البعض معك في هذا اليوم لأنك لا تعبر عن حزنك بالكلام ولكنك تتنهد فقط! ننصحك بألا تقص أي تفاصيل عن حياتك لأي شخص. تذكر أنه من المهم جدا أن تتعلم دروسا من هذه الحياة وأول هذه الدروس أن تعرف متى تصمت ومتى تتكلم.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

بداية غير طيبة هذا اليوم فالتعب والصحة هما أهم أولوياتك، فعليك الانتباه على صحتك وبخاصة جهازك التنفسي الذي قد يشهد وعكة تزداد فترة الظهيرة، المساء قد يجلب لك بعض التوتر والكآبة، لذا من المفضل الخروج قليلاً من البيت للترفيه.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

تبدأ نهارك بتكشيرة كبيرة وذلك إثر ليلة البارحة التي لم ترق لك. المفاجآت لم تتوقف يا عزيزي وتتوقع حدوث بعض التغييرات في فترة ما بعد الظهر، وإذا كان بالامكان لا داعي لرؤية من تحب اليوم لأن مزاجك لا يسمح بقضاء وقت ممتع معه.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

تبدأ اليوم بداية هادئة جداً فليس هنالك ما تفعله تقريبا غير العمل والدراسة، في فترة ما بعد الظهر تبدأ بعض الاخبار بالورود اليك، حاول ان لا تأخذ قرارا متسرعا. أنت جذاب جداً فاستغل هذه الجاذبية لتحسين علاقتك العاطفية مع من تحب ولا تناقشه، في المساء لا تدع عنادتك تخسرك علاقتك الجيدة مع احد اصدقائك.