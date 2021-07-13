حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 14 يوليو / تموز2021‎

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 14 يوليو / تموز2021‎؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأربعاء 14 يوليو / تموز2021‎:‎

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد.

حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصاً واصمد أمام سحر الجنس الآخر.

تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد. حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصاً واصمد أمام سحر الجنس الآخر. حظ برج الحمل اليوم صحياً: تحاول أن تحافظ على لياقتك البدنية بممارسة التمارين الرياضية، بعد فترة من الانقطاع، وهو ما أثر عليك سلبًا، لذلك اجعل الرياضة جانب أساسي في حياتك.

تحاول أن تحافظ على لياقتك البدنية بممارسة التمارين الرياضية، بعد فترة من الانقطاع، وهو ما أثر عليك سلبًا، لذلك اجعل الرياضة جانب أساسي في حياتك. برج الحمل الرجل اليوم: تواجهك خيبة أمل من شخص كنت تضع كامل ثقتك به. قد يزعجك هذا الأمر فترة، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك. يعاكسك الحظ بعض الشيء، وتكون العراقيل حليفك في معظم ما تقدم عليه.

تواجهك خيبة أمل من شخص كنت تضع كامل ثقتك به. قد يزعجك هذا الأمر فترة، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك. يعاكسك الحظ بعض الشيء، وتكون العراقيل حليفك في معظم ما تقدم عليه. برج الحمل المرأة اليوم: التردد إلى أحد الأندية مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لا يضرك.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً:عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن.

حظك اليوم برج الثورعاطفياً: الوضع العاطفي يشهد جدالاً وخلافاً لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.

الوضع العاطفي يشهد جدالاً وخلافاً لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت. حظ برج الثور اليوم صحياً: اتخذ المزيد من الإجراءات الاحتياطية، والتزم بارتداء كمامتك الطبية، فلقد كنت تتبنى أسلوب حياة صحى لفترة طويلة

اتخذ المزيد من الإجراءات الاحتياطية، والتزم بارتداء كمامتك الطبية، فلقد كنت تتبنى أسلوب حياة صحى لفترة طويلة برج الثور الرجل اليوم:يوم مناسب لملاحقة بعض الأعمال والاتصالات المههنية. تظهر عن شجعة كبيرة وقدرة على التكيف. ترتاح إلى بعض الظروف والمتغيرات.

برج الثور المرأة اليوم: تهتم بشريك عاطفي أو ببعض الأحبّاء. يجب أن تقدر ظرفاً ما ووضعاً لا يروقك. قد تضطر إلى الصمت. انتبه من مناورات.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: ركّز على أوضاعك المالية ولا تجعل نفسك منهمكاً بشؤون مهنية طارئة قد لا تعود عليك بالفائدة وتهدر وقتك.

ركّز على أوضاعك المالية ولا تجعل نفسك منهمكاً بشؤون مهنية طارئة قد لا تعود عليك بالفائدة وتهدر وقتك. برج الجوزاء اليوم عاطفياً : تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات.

: تتلقى بعض الاعترافات من الشريك وتجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات. حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: حاول أن تستمر فى الالتزام به، وستجنى ثماره فى القريب العاجل، وستؤثر أوقات الراحة التى كنت تحددها لنفسك إيجابيًا على صحتك.

حاول أن تستمر فى الالتزام به، وستجنى ثماره فى القريب العاجل، وستؤثر أوقات الراحة التى كنت تحددها لنفسك إيجابيًا على صحتك. برج الجوزاء الرجل اليوم: من المهم أن تتسامح وتعلو على الجروح. لا تقم بالعمل أكثر من طاقتك، فالجسم يحتاج إلى الراحة والتمدد والنوم بعض الشيء.

من المهم أن تتسامح وتعلو على الجروح. لا تقم بالعمل أكثر من طاقتك، فالجسم يحتاج إلى الراحة والتمدد والنوم بعض الشيء. برج الجوزاء المرأة اليوم:يسهل عليك هذا اليوم الأمور ويخلق لك اجواء مناسبة لمعالجة القضايا، وتحصل على دعم وتأييد، فترتفع المعنويات وتتقدم بنجاح، فيكون يوماً ممتازاً لأخذ المبادرة ولحسم الخيارات.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً:

حظك اليوم برج السرطان عاطفياً:

حظ برج السرطان اليوم صحياً: حاول تخصيص اليوم للاسترخاء، ويمكنك حجز موعدًا للتدليك أو ممارسة بعض التمارين للتخلص من التوتر

حاول تخصيص اليوم للاسترخاء، ويمكنك حجز موعدًا للتدليك أو ممارسة بعض التمارين للتخلص من التوتر برج السرطان الرجل اليوم: تسمع جواباً مهماً وتستعيد موقعك في قلب الشريك. قم بكل ما يرضيه ولن تكون خاسراً. لا تستلم أمام النارجيلة كلما رافقت الاصدقاء إلى أحد المطاعم. استعض عنها بما يفيد صحتك.

تسمع جواباً مهماً وتستعيد موقعك في قلب الشريك. قم بكل ما يرضيه ولن تكون خاسراً. لا تستلم أمام النارجيلة كلما رافقت الاصدقاء إلى أحد المطاعم. استعض عنها بما يفيد صحتك. برج السرطان المرأة اليوم:

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً : قد تجد نفسك في غير ورطة أو موقف محرج، وقد يكون ذلك بسبب منافس أو خصم أو عدوّ لك.

: قد تجد نفسك في غير ورطة أو موقف محرج، وقد يكون ذلك بسبب منافس أو خصم أو عدوّ لك. حظك اليوم برج الأسد عاطفياً :اليوم الأخير من الشهر يحمل ظروفاً سهلة وقد تعيد لمّ الشمل وتقرّب المسافة بينك وبين الشريك.

:اليوم الأخير من الشهر يحمل ظروفاً سهلة وقد تعيد لمّ الشمل وتقرّب المسافة بينك وبين الشريك. حظ برج الأسد اليوم صحياً: من المحتمل أن تتسوق لشراء الأطعمة الصحية، وقد تحصل على مشورة صحية جيدة من شخص ما.

من المحتمل أن تتسوق لشراء الأطعمة الصحية، وقد تحصل على مشورة صحية جيدة من شخص ما. برج الأسد الرجل اليوم: يحتاج إليك أصدقاء أو يؤدون دوراً في توجهاتك، ربما تشاركهم اهتمامات موحدة وتقدم النصائح او تتخذ القرار عنهم. لا تنظر إلى الوراء بل تابع طريقك مهما اعترضك من مشكلات.

يحتاج إليك أصدقاء أو يؤدون دوراً في توجهاتك، ربما تشاركهم اهتمامات موحدة وتقدم النصائح او تتخذ القرار عنهم. لا تنظر إلى الوراء بل تابع طريقك مهما اعترضك من مشكلات. برج الأسد المرأة اليوم: تتعامل مع معطيات مربكة وتتلقى بعض الاعترافات من الشريك. تجنّب حسم الأمور المصيرية والنزاعات. الاجواء ضعيفة فلا تقدم على قرار. لا تنسَ أن الوقاية أهم عنصر للمحافظة على صحة سليمة ومعافاة.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: تتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض، أنصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة بكل ما أوتيت من قوة وعزم وشجاعة.

تتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض، أنصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة بكل ما أوتيت من قوة وعزم وشجاعة. برج العذراء اليوم عاطفياً: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات فتجد نفسك وسط أزمة طارئة.

تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات فتجد نفسك وسط أزمة طارئة. حظ برج العذراء اليوم صحياً: يجب أن تحافظ على وزنك باتباع نظام غذائى صحى وممارسة التمارين الرياضية التى تساعدك على حرق المزيد من الدهون بجسمك، وفى نفس الوقت تشعر بالنشاط والحيوية بشكل دائم.

يجب أن تحافظ على وزنك باتباع نظام غذائى صحى وممارسة التمارين الرياضية التى تساعدك على حرق المزيد من الدهون بجسمك، وفى نفس الوقت تشعر بالنشاط والحيوية بشكل دائم. برج العذراء الرجل اليوم: تتلقى معلومات جيدة، تدرس بعض التفاصيل، وقد تعود إلى الماضي لاستقصاء بعض الحقائق. تشتد الانفعالات. قد تقود مسيرة ناجحة وترفع الى الأعلى.

تتلقى معلومات جيدة، تدرس بعض التفاصيل، وقد تعود إلى الماضي لاستقصاء بعض الحقائق. تشتد الانفعالات. قد تقود مسيرة ناجحة وترفع الى الأعلى. برج العذراء المرأة اليوم:تجري اتصالات بالخارج أو ببعض الذين يدعمون مسيرتك. تكون الرومنسية شديدة هذا اليوم، وتتبادل والحبيب أرقّ المشاعر وأجمل عبارات الحب. من جد وجد، ومن مارس الرياضة أو المشي أو أي نشاط آخر وصل إلى تحقيق غايته الصحية المنشودة.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: حاول أن تعمل ضمن فريق ولا تتخذ قرارات منفردة، بل حاول أن تشرك فريق عملك واستمزج آراءه فهي قد تكون مفيدة جداً.

حاول أن تعمل ضمن فريق ولا تتخذ قرارات منفردة، بل حاول أن تشرك فريق عملك واستمزج آراءه فهي قد تكون مفيدة جداً. حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما.

أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما. حظ برج الميزان اليوم صحياً: يجب أن تحرص على نظافة طعامك وشرابك وعلى غسل الخضروات والفواكه جيداً قبل تناولها

يجب أن تحرص على نظافة طعامك وشرابك وعلى غسل الخضروات والفواكه جيداً قبل تناولها برج الميزان الرجل اليوم: تتخذ إحدى العلاقات أهمية خاصة في حياتك وتلتقي أصدقاء. تنتمي إلى مؤسسة جديدة أو تلاقي تقديراً أو تكلف بمهمة. تميل إلى التحفظ وتتمسك بآرائك متحاشياً الجدال والحوار الهادئ، وتبدو الأمور متشنّجة او ربّما فاترة بعض الشيء.

تتخذ إحدى العلاقات أهمية خاصة في حياتك وتلتقي أصدقاء. تنتمي إلى مؤسسة جديدة أو تلاقي تقديراً أو تكلف بمهمة. تميل إلى التحفظ وتتمسك بآرائك متحاشياً الجدال والحوار الهادئ، وتبدو الأمور متشنّجة او ربّما فاترة بعض الشيء. برج الميزان المرأة اليوم:لا تجلس ساعات طوالاً أمام شاشة التلفزيون، ولا تمض معظم النهار في المطالعة.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: تجنّب إلقاء التهم واختلاق المشكلات، وحاول الاعتزال أو العمل خلف الستار والتفكير ملياً في مستقبلك المهني بعيداً عن أعين الحساد والمتطفلين.

تجنّب إلقاء التهم واختلاق المشكلات، وحاول الاعتزال أو العمل خلف الستار والتفكير ملياً في مستقبلك المهني بعيداً عن أعين الحساد والمتطفلين. حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: تحاشَ مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغضّ النظر عن السلبيات التي تراها فيه.

تحاشَ مواجهة الحبيب بكل خطأ يقترفه بغضّ النظر عن السلبيات التي تراها فيه. حظ برج العقرب اليوم صحياً: حتى لا تصاب بالأمراض المعدية، كما يجب أن تختار الأطعمة الصحية والمفيدة لجسمك.

حتى لا تصاب بالأمراض المعدية، كما يجب أن تختار الأطعمة الصحية والمفيدة لجسمك. برج العقرب الرجل اليوم: اذا كنت تسعى وراء تحسين وضعك المهني، عليك أن تبذل جهوداً أكبر لتحقيق الهدف الذي حدّدته لنفسك في هذا الإطار.

اذا كنت تسعى وراء تحسين وضعك المهني، عليك أن تبذل جهوداً أكبر لتحقيق الهدف الذي حدّدته لنفسك في هذا الإطار. برج العقرب المرأة اليوم: يوم من التجاذب مع الشريك لتحقيق مكاسب محدّدة، لكن بعض التنازلات سيحدّد أفق العلاقة بينكما لاحقاً. عليك بين حين وآخر فحص الدم لتتأكد من عدم وجود الكوليسترول أو غيره.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: كن حذراً جداً ومتحفظاً، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة، ما يتوجب عليك المزيد من الوعي والإدراك والمواجهة الشرسة أحياناً.

كن حذراً جداً ومتحفظاً، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة، ما يتوجب عليك المزيد من الوعي والإدراك والمواجهة الشرسة أحياناً. حظك اليوم برج القوس عاطفياً: كن أكثر لطفاً مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهماً لوضعك عموماً.

كن أكثر لطفاً مع الشريك، فهو أقرب الناس إليك وأكثرهم تفهماً لوضعك عموماً. حظ برج القوس اليوم صحياً: حاول أن تتحكم فى انفعالك عند التحدث مع شريك حياتك، حتى لا تحول النقاش بينكما لشجار لا ينتهى، ويتسبب فى زيادة سوء التفاهم بينكما

حاول أن تتحكم فى انفعالك عند التحدث مع شريك حياتك، حتى لا تحول النقاش بينكما لشجار لا ينتهى، ويتسبب فى زيادة سوء التفاهم بينكما برج القوس الرجل اليوم: تجد نفسك أمام فرص سانحة. إنه يوم إيجابي تجدد خلاله حيويتك وتكون الحظوظ إلى جانبك. قد ترغب في الاستثمار في الخارج.

تجد نفسك أمام فرص سانحة. إنه يوم إيجابي تجدد خلاله حيويتك وتكون الحظوظ إلى جانبك. قد ترغب في الاستثمار في الخارج. برج القوس المرأة اليوم:تكثر الاتصالات وتزدهر العلاقات العامة. أنت تعلم أن أي كلمة قاسية قد تبقي الشريك في حال نفور منك. تجنب ذلك، وحاول التقرب منه قدر المستطاع. لا تقل إنك عاجز عن القيام بأي شيء للتخلص من كل ما يضر بصحتك. هذا ضعف.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: حذار أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع احد العقود، إنتبه للتفاصيل.

حذار أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدة، قد تكون على مقربة من توقيع احد العقود، إنتبه للتفاصيل. حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: ابتعد عن النقاشات ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع في العلاقة.

ابتعد عن النقاشات ولا تتخذ قرارات فجائية، قد يكون حديث عن انقطاع في العلاقة. حظ برج الجدي اليوم صحياً: عليك الإنتباه والتحكم فى انفعالك وغضبك دائماً.

عليك الإنتباه والتحكم فى انفعالك وغضبك دائماً. برج الجدي الرجل اليوم: يحمل إليك هذا اليوم حيوية كبيرة للاقبال على العمل والانفتاح على الناس والقيام بالمبادرات والمساعي من دون تقاعس او تردد، وتكون قادراً على فرض آرائك وقناعاتك.

يحمل إليك هذا اليوم حيوية كبيرة للاقبال على العمل والانفتاح على الناس والقيام بالمبادرات والمساعي من دون تقاعس او تردد، وتكون قادراً على فرض آرائك وقناعاتك. برج الجدي المرأة اليوم: تشعر بميل الى التغيير والتقدم والتطور، تساعدك الظروف على ذلك، وتبدو واثقاً بنفسك. ربما تذهب في سفر مع الشريك أو تخططان له معاً. أنت تعلم أن عضلات قلبك ضعيفة، ومع هذا لا تتوقف عن التدخين، حتى لو خففته منذ مدة.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: تمالك أعصابك وتحاشَ التسرّع في الدفاع عن نفسك، قد تتعرّض لظلم أو قمع، لكنّ الجوّ السائد لا يسمح لك بمواجهة المسؤولين.

حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك.

تمالك أعصابك وتحاشَ التسرّع في الدفاع عن نفسك، قد تتعرّض لظلم أو قمع، لكنّ الجوّ السائد لا يسمح لك بمواجهة المسؤولين. لا تعجبك انتقادات الشريك الدائمة لك، اصبر حتى تجد فرصة مناسبة أكثر لك. حظ برج الدلو اليوم صحياً: عزيزي برج الدلو انتبه لصحتك وخصوصاً منطقة الرئة.

عزيزي برج الدلو انتبه لصحتك وخصوصاً منطقة الرئة. برج الدلو الرجل اليوم: الكواكب تحذرك من أجواء هذا اليوم، وتعرضك للإرهاق والتعب والاشمئزاز من بعض الوقائع، فـ القمر في بيتك العاشر ينذر بالتراجع على كل الجبهات، إنتبه من عملية بيع او شراء تتعثّر، ومن معاكسة فلكية قوية. قد تغلق بوجهك أبواب وتثار مشكلات جانبية تعيق أمامك التحرّك.

الكواكب تحذرك من أجواء هذا اليوم، وتعرضك للإرهاق والتعب والاشمئزاز من بعض الوقائع، فـ القمر في بيتك العاشر ينذر بالتراجع على كل الجبهات، إنتبه من عملية بيع او شراء تتعثّر، ومن معاكسة فلكية قوية. قد تغلق بوجهك أبواب وتثار مشكلات جانبية تعيق أمامك التحرّك. برج الدلو المرأة اليوم:العلاقة بينك وبين الشريك لن يعكّر صفوها المغرضون والمصطادون في المياه العكرة. كن من أصحاب الأجسام الرشيقة كتلك التي تشاهدها في البرامج الخاصة بالحفاظ على صحة سليمة ورشيقة.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً : تتخلص من بعض النقاشات المهنية العاصفة، وتعيد جدولة مشاريعك المستقبلية كي تختار منها الأفضل لك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: التصرفات الصبيانية تضر العلاقة وقد تزعج الشريك وتجعله ينفر منك كلما حاولت التقرب منه.

: تتخلص من بعض النقاشات المهنية العاصفة، وتعيد جدولة مشاريعك المستقبلية كي تختار منها الأفضل لك. التصرفات الصبيانية تضر العلاقة وقد تزعج الشريك وتجعله ينفر منك كلما حاولت التقرب منه. حظ برج الحوت اليوم صحياً: عزيزي برج الحوت لا تنسى أن تشرب الماء والفيتامينات لتقوية مناعتك.

عزيزي برج الحوت لا تنسى أن تشرب الماء والفيتامينات لتقوية مناعتك. برج الحوت الرجل اليوم: تصطدم بجهات رسمية أو اجتماعية أو مهنية تعترض على تحرّكاتك، وربّما تختلف مع الأصحاب لتسبّب النفور والعدائية تجاهك. تبدو الأمور على درجة كبيرة من التشنّج.

تصطدم بجهات رسمية أو اجتماعية أو مهنية تعترض على تحرّكاتك، وربّما تختلف مع الأصحاب لتسبّب النفور والعدائية تجاهك. تبدو الأمور على درجة كبيرة من التشنّج. برج الحوت المرأة اليوم: حذار المتاعب التي قد تظهر هذا اليوم، لأن ذيولها طويلة ومريرة. لذلك لا تسمح للخلافات بالظهور إطلاقًا. كن على قدر ما هو مطلوب منك للإبقاء على صحتك سليمة ومعافاة.

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2021