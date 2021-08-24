حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأربعاء 25 أغسطس/ آب 2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً:حضورك القوي مهم جداً في الفترة المقبلة، لكن الحذر واجب أحياناً ولا سيما في الأوقات التي تشهد بعض التوترات المهنية.
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: الغيرة تهدّد العلاقة مع الشريك، والسبب هو بعض الريبة في تصرفاتك، فحاول القيام بما يساهم في التخلص من تلك الغيرة.
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:عزيزي برج الحمل، إن التعب الجسدي الذي تشعر به خلال هذه الفترة لا علاج له سوى الراحة والجلوس في مكان هادئ بعيداً عن الضوضاء والأشخاص السلبيين الذين يوترونك ويجعلونك في حالة نفسية سيئة.
- برج الحمل الرجل اليوم: التجربة الجدية امر مخيف احيانا و لكنه امر مهم ايضا عليك ان تقدم عليه . أنت اليوم في رحلة استكشافية ، و معك أشخاص من حولك .
- برج الحمل المرأة اليوم: كل شيء يذوب في لحظة ، مما يمكن أن يبدو مقلقاً و لكنه في الحقيقة يضعك في موضع ممتاز . ترقّب بعض الاكتشافات ، و وجّه كل التغيرات المحتملة في الاتجاه الصحيح .
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً:حيويتك ما تزال في أوجها وتنجز الكثير من الأعمال وتحقق نتائج غير مسبوقة تبهر الجميع وتأتيك بغير المتوقع أو المنتظر.
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً:يدور في ذهنك الكثير من التساؤلات عن الحبيب وتحاول أن تجد لها إجابات إما منه مباشرة أو من أشخاص مقربين منه جداً.
- حظ برج الثور اليوم صحياً: ساعد نفسك دائمًا في الحصول على قسط من الراحة والهدوء لكي تستعيد طاقتك خلال الأيام القادمة، ولا تجهد نفسك بأشياء قد تسبب لك الأرق والتوتر طوال فترات الليل.
- برج الثور الرجل اليوم:إن التنويع في التجارب لا يعطي الحياة نكهة لذيذة فحسب بل هو أيضاَ المفتاح لتعلّم الدروس الجديدة.
- برج الثور المرأة اليوم: لا تظن أن الطريق معبدة تماماً أمامك ، عليك الخروج إلى الحياة و التجريب ، و إذا تعثرت مرة فلا يجب أن يحبطك ذلك ، بل يجب أن يزيد من اندفاعك .
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: تتملكك رغبة صادقة في التقرب من بعض المتضرّرين من تصرفاتك، وهذا يتطلب منك جرأة لافتة .
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً:بانتقال فينوس تشعر بالاطمئنان العاطفي، وإذا شعرت برغبة في تطوير علاقتك بالشريك، فبادر إلى التكلم معه في الموضوع.
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:تشعر ببعض التعب ولكن على فترات، وهو ما يجعلك تهمل الأمر، ولم تذهب لزيارة طبيب متخصص، حان الوقت للأطمئنان على صحتك، قد يكون الأمر بسيطًا، ويحل بمجرد حصولك على بعض الفيتامينات المناسبة لجسمك.
- برج الجوزاء الرجل اليوم:الحب الذي تكنه لأسرتك يجعل تفكيرك و نشاطك مقيدا جدا عليك ان تثق بقدرة الشريك على ادارة بعض الامور و تتفرغ للعمل قليلا .
- برج الجوزاء المرأة اليوم: إذا لم يكن لديك موعد عمل اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن . في العمل هنالك صعوبات تنتظر الحل عليك ان تبدأ بالعمل.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: إذا أردت إطلاق فكرة أو مشروع، فافعل ذلك، القرار النهائي مطلوب منك للحد من الخسائر الكبيرة، وكل ما عدا ذلك قد يكلفك الكثير.
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تفهم الشريك لك مهم للاثنين معاً، لكنّ التساهل أحياناً يعقد الوضع ويوصلكما إلى الطريق المسدود.
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: إنشغالك بالعمل طوال الفترة الماضية، جعلك تدمن الوجبات السريعة، مما تسبب فى زيادة وزنك بشكل كبير، حان الوقت للتوقف عن العادات الغذائية السلبية، والبدء فى نظام غذائى صحى، للحصول على جسم مثالى.
- برج السرطان الرجل اليوم:الحذر هو ما يميز تصرفاتك اليوم و هذا امر جيد لأن الكثير من الحساد يريدون ان يروك متعثرا ساعد أصدقائك لمساعدة نفسك.
- برج السرطان المرأة اليوم: صراحتك و بساطتك الممزوجة مع القليل من السحر و حلاوة اللسان تجذب الناس إليك. اسرتك تريد ان تراك في احسن حال لا تظهر انزعاجك امامهم .
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: قد تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع.
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: علاقة ممتازة وإشراق وانفتاح، فكّر في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام المقبلة.
- حظ برج الأسد اليوم صحياً:تحاول إنقاص وزنك فى الفترة الحالية، وجربت عدد من الأنظمة الغذائية ولكن بدون فائدة، ربما يكون من الأفضل الذهاب إلى متخصص، لتحديد النظام الغذائى المناسب لك، وهو سيكون أدرى بالأطعمة التى يجب أن تتناولها فى الفترة الحالية.
- برج الأسد الرجل اليوم:الارهاق و العمل الكثير هو نتيجة تراكم اعمال سابقة غير منجزة عليك الا تؤجل عمل اليوم الى الغد ، تعامل باستقامة اليوم . الخطط الكبيرة ستؤدّي إلى التقدّم الكبير.
- برج الأسد المرأة اليوم: تعبر طريقاً طويلة بمساعدة صغيرة من أصدقائك، في العاطفة هنالك امل جديد بلقاء كنت تطمح له.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: يزول بعض الالتباس ابتداءً من اليوم، لكن كُن حذراً جدّاً ولا تُقدم على جديد قبل نيل موافقة أرباب العمل وأصحاب الخبرات.
- برج العذراء اليوم عاطفياً: قد تضطرّ إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات مع الشريك لكنك تتغلب عليها.
- برج العذراء اليوم صحياً:لقد بدأت ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، حاول أن تلتزم بها، حتى تستعيد النشاط والحيوية، وتأكد أن ممارسة الرياضة ستساعدك كثيرًا فى إنقاص وزنك، وستكون النتائج إيجابية فى القريب العاجل.
- برج العذراء الرجل اليوم:الحب الذي لا يستطيع ان يصمد امام اقل قدر من الهزات هو ليس حبا لا تتعلق بمن لا يريدون منك الا منصبك او مالك ، في العمل أبق عيونك وآذانك مفتوحة على الشخص المناسب في الوقت المناسب فرصة سفر مع شخص تعرفه منذ زمن .
-
برج العذراء المرأة اليوم:أنت تبذل مجهودًا كبيرًا ولكنك لا تهتم بكل الأمور، وتعتمد على الأشخاص من حولك فى القيام بالكثير من الأشياء نيابة عنك، من الجيد أن تشارك الآخرين أمورك، ولكن يجب أن تتصرف فى أمورك وفق رؤيتك ووجهة نظرك.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: يوم جيد يحمل إليك الكثير من الحيوية والطاقة الإيجابية التي تحاول توزيعها على من حولك بحيث تلطف أجواء العمل.
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: بعض التغيير في روتين العلاقة يزيد من إعجاب الشريك بك فيعرض عليك تجديد شهر العسل واستعادة الماضي الجميل.
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: إياك والإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكر، حتى تتجنب زيادة الوزن، والأمراض الناتجة عنه، وتحافظ على صحتك ونشاطك بشكل دائم، وتشعر بالرضا عن نفسك.
-
برج الميزان الرجل اليوم:الطاقة التي تتمتع بها تجعلك تتحرّك بسرعة كبيرة، لا يمكن أن يجاريك أحد. لا تنظر إلى الوراء ، فقط انطلق إلى الأمام.
- برج الميزان المرأة اليوم:حبك للاستقلال يجعلك شخصا انطوائيا في مشاعرك، لكن عليك أن لا تبالغ بذلك كثيراً. و ان تعبر للحبيب على الاقل عما يقلقك .
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً:إنتبه من مواجهات وحروب ولا تتورّط في قضية شائكة، بل راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية.
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: أوضاعك العاطفية تتحسن تدريجياً ما يشعرك بالراحة وأنت قرب الحبيب، فتنسى هموم الدنيا وتستعيد معه أجمل اللحظات.
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: يجب أن تنظم مواعيد نومك، حتى تستطيع التركيز في عملك، وتحافظ على نشاطك، وتتجنب ما ينتج عن الأرق من شعور بالتعب وظهور هالات سوداء أسفل العينين.
- برج العقرب الرجل اليوم: الحذر واجب، لكن العمل أفضل. استخدم طاقتك لتحويل الأشياء من أفكار نظرية إلى واقع ملموس إنك تعمل بجدّ، رغم ذلك تشعر كما لو أنّك لا تجني شيئاً.
- برج العقرب المرأة اليوم:لا تفقد ثقتك بنفسك، فإن المشاريع الطويلة الأجل تحتاج إلى وقت أطول لتجني ثمارها.عاطفيا لديك حب مهم في حياتك حافظ عليها مهما تتطلب الامر .
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: عليك ان تدافع بشراسة عن إنجازاتك، حتى تتمكّن من تسجيل خطوة إضافية نحو المستقبل.
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً: قرار المواجهة مع الشريك ليس سهلاً، وقد تكون له تبعات وذيول تترك مزيداً من الانشقاق بينكما.
-
حظك اليوم برج القوس صحياً: حاول أن تقوى جهازك المناعى، خلال الفترة القادمة، بتناول أطعمة ومشروبات صحية، مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية، بشكل دائم، حتى تحافظ على صحتك.
- برج القوس الرجل اليوم:العمل يحتاج الى تركيز اكبر منك ان في وضع قلقل بسبب علاقات قديمة اترك الامور القديمة جانبا و تفرغ للمستقبل ، استغل وعيك الحالي ، لبناء خططك المستقبلية بوضوح .
- برج القوس المرأة اليوم: راجع خطتك ثانية، وفكّر مجدّداً بإستراتيجيتك الأساسية. سواء في ميدان المال أو العمل أو في الأمور الشخصية و العاطفية .
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: لا تخضع للضغوط والتزم تنفيذ التعليمات الموجهة إليك فقط، ولا تبتكر ما قد يسيء إلى جهودك في العمل.
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.
- حظ برج الجدي اليوم صحياً:عليك أن تهتم خلال الفترة القادمة، بتناول المشروبات الصحية، وتتجنب المشروبات الضارة، بجانب حرصك على ممارسة التمارين الرياضية، بشكل دائم.
- برج الجدي الرجل اليوم:قد يكون جوهر أمر ما في التفاصيل الدقيقة. تمسّك باتخاذ القرارات المنضبطة اليوم. فكّر بهدوء بعيداً عن تعقيدات العمل ، فكر وأنت تتمشّى في هذا العالم ، حتى في السوق أو الطريق.
- برج الجدي المرأة اليوم: لا تفاجأ إذا توصّلت إلى قرار مهم فجأة .
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً:معنوياتك مرتفعة وقدرتك على الانفتاح مهمّة وواسعة جدّاً، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مختلف الصعد.
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: شخص ما في العمل يلفت انتباهك وتحاول التقرب منه لتتعرف إليه أكثر على أمل البدء بعلاقة جديدة.
- حظ برج الدلو اليوم صحياً: اجعل الهدوء في تعاملاتك اليومية أسلوب حياة، لكي تستطيع تجاوز المواقف المؤلمة التي قد تؤثر على صحتك النفسية.
- برج الدلو الرجل اليوم: تُاني قليل تربيهك النجوم قليلاً من إشراقها و لمعانها ، لَيس لأنّك تحتاجه . فأنت تُشرقُ بدون توقّف .
- برج الدلو المرأة اليوم: العاطفة التي تجتاحك تجعلك تشعر بالخوف من الانجراف الى امور انت لم تخطط لهل هنالك وقت للحب كما ان هنالك وقت للعمل اليوم هو يوم الحب اترك لقلبك العنان.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً: ارتباك الأجواء في العمل وسوء تفاهم وعدائية، المصارحة لا تعطي ثمارها، بل تنقلب عليك وتنغص حياتك المهنية بعض الشيء.
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: الغوص في بعض التفاصيل قد يكون مفيداً، لكنه ليس الهدف المحدّد لعلاقتك المقبلة للوصول إلى الغاية المنشودة.
- حظ برج الحوت اليوم صحياً: احذر من السرعة الزائدة أثناء قيادة سيارتك، فقد تعرض حياتك وحياة من معك للخطر، لذا سر بهدوء وركز في طريقك خاصة أثناء السير على الطرق السريعة.
- برج الحوت المرأة اليوم:اعمل بعيداً عن موقع الشركة ، و لاحظ كيف تتحسّن الحياة .الشراكة موجودة في فلكك ، و لكنها أيضاً تحتاج إلى متطلبات مضادة لفلكك ، و من المحتمل أيضاًَ إلى تغيرات مفاجئة .
- برج الحوت الرجل اليوم:كيف تتعامل مع ذلك ؟ تجنّب النضال القوي في العمل و برهن أنك تتفهم جميع أبعاد الحياة .
© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)