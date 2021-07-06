حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 7 يوليو / تموز2021‎

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 7 يوليو / تموز2021‎؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأربعاء 7 يوليو / تموز2021‎:

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: عليك ان تكون أكثر انفتاحاً على الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم والتفاهم على الكثير من المشاريع التي تعود بالنفع على الجميع.

حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: تفاهم الماضي مع الشريك، يشكّل ضمانة للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما، وانطلاق معاً بغية تأسيس حياة مشتركة على أسس متينة.

عليك ان تكون أكثر انفتاحاً على الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم والتفاهم على الكثير من المشاريع التي تعود بالنفع على الجميع. تفاهم الماضي مع الشريك، يشكّل ضمانة للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما، وانطلاق معاً بغية تأسيس حياة مشتركة على أسس متينة. حظ برج الحمل اليوم صحياً: يتمتع مواليد برج الحمل باهتمام خاص بصحتهم البدنية، وهذا سيساعدهم كثيرا على التغلب على ظروفهم النفسية

يتمتع مواليد برج الحمل باهتمام خاص بصحتهم البدنية، وهذا سيساعدهم كثيرا على التغلب على ظروفهم النفسية برج الحمل الرجل اليوم: تتمتع بكفاءة عالية لضبط الأوضاع، والانتصار على هذه المشاغل الجمة التي قد تجعل غيرك مرتبكاً، في حين تشكل بالنسبة إليك تحديات مشوقة.

تتمتع بكفاءة عالية لضبط الأوضاع، والانتصار على هذه المشاغل الجمة التي قد تجعل غيرك مرتبكاً، في حين تشكل بالنسبة إليك تحديات مشوقة. برج الحمل المرأة اليوم:الدرس الذي تتعلمه هذا اليوم هو الصبر والانتظار، وإعطاء الوقت الكافي لكي تنضج الأمور، وعدم التسرع وإلا لن يسامحك الزمن.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً: لا تكن متطرّفاً في قراراتك ولا تتساهل، وكما يقال دائما خير الأمور الوسط، فعالجها كما يجب واتخذ قراراتك بالرويّة.

حظك اليوم برج الثورعاطفياً: بعض النيات السيئة تهدد العلاقة بالشريك، فحاول إثبات حقيقتها سريعاً، وأوضح له الأمور كما يجب وضع النقاط على الحروف.

لا تكن متطرّفاً في قراراتك ولا تتساهل، وكما يقال دائما خير الأمور الوسط، فعالجها كما يجب واتخذ قراراتك بالرويّة. بعض النيات السيئة تهدد العلاقة بالشريك، فحاول إثبات حقيقتها سريعاً، وأوضح له الأمور كما يجب وضع النقاط على الحروف. حظ برج الثور اليوم صحياً: الاستعداد الكبير للانتظام في النظام الغذائي وممارسة الرياضة والنوم الجيد، ولكن من المهم الاهتمام بالصحة أكثر في شهر إبريل وأغسطس ونوفمبر.

الاستعداد الكبير للانتظام في النظام الغذائي وممارسة الرياضة والنوم الجيد، ولكن من المهم الاهتمام بالصحة أكثر في شهر إبريل وأغسطس ونوفمبر. برج الثور الرجل اليوم: القمر الجديد يتطلب عناية بالصحة ويتحدث عن فرص جديدة في العمل. قد تظهر خلافات عائلية تضع اولوياتك تجاه الحبيب على المحك.

برج الثور المرأة اليوم:قد تظهر تطورات مهمة تدفعك إلى الانشغال عنه فيتذمر مثيراً بذلك احتجاجك على موقفه الأناني. ليس الوضع سلبيًا لكنه بالتأكيد لا يسمح للاستخفاف به او بمستجداته. فالحبيب سيكون متطلبًا كما ستكون أنت بدورك متطلباً ومتملكاً.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: لا تحسم أمراً أو توقع عقداً اليوم قبل أن تتأكد من صدقه وصحته وبنوده وشروطه وانعكاسه على الوضع المهني في المستقبل.

لا تحسم أمراً أو توقع عقداً اليوم قبل أن تتأكد من صدقه وصحته وبنوده وشروطه وانعكاسه على الوضع المهني في المستقبل. برج الجوزاء اليوم عاطفياً :حاول أن تعالج الأمور بينك وبين الحبيب بهدوء، ولا تتهمه بالانفعال وسوء الظن، وخفف من عصبيتك في تعاطيك معه.

:حاول أن تعالج الأمور بينك وبين الحبيب بهدوء، ولا تتهمه بالانفعال وسوء الظن، وخفف من عصبيتك في تعاطيك معه. حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: متاعب مفاجئة وانخفاض الطاقة، لذا من الأفضل محاولة تنظيم جهودهم وعدم إهدار طاقتهم في أشياء بلا فائدة، ومن الضروري تحديد أولوياتهم وخصوصا في الفترة ما بين 14 مايو حتى 20 يوليو.

متاعب مفاجئة وانخفاض الطاقة، لذا من الأفضل محاولة تنظيم جهودهم وعدم إهدار طاقتهم في أشياء بلا فائدة، ومن الضروري تحديد أولوياتهم وخصوصا في الفترة ما بين 14 مايو حتى 20 يوليو. برج الجوزاء الرجل اليوم: يطمئن قلبك لجهة أحد افراد العائلة الحظ يوفر لك الدعم والمساعدة فقد تحقق حلماً أو تنجز مشروعاً أو تلاقي مكافأة ما أو نجاحاً خطط لمشاريع بعيدة الامد وضع برنامجاً لتنفيذ ما تخطط له.

يطمئن قلبك لجهة أحد افراد العائلة الحظ يوفر لك الدعم والمساعدة فقد تحقق حلماً أو تنجز مشروعاً أو تلاقي مكافأة ما أو نجاحاً خطط لمشاريع بعيدة الامد وضع برنامجاً لتنفيذ ما تخطط له. برج الجوزاء المرأة اليوم:توقفت الأشياء دون سبب واضح، وعلى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير المسار وأردت أن تلتزم بالجدول الموضوع،

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تبدأ اليوم بالنزاعات والتشنجات والأجواء المربكة التي تحمل تغيّراً لا يروقك على الارجح، ثم يخف الضغط ويجنبك بعض الاشتباكات ويجعلك أكثر لياقة وديبلوماسية.

تبدأ اليوم بالنزاعات والتشنجات والأجواء المربكة التي تحمل تغيّراً لا يروقك على الارجح، ثم يخف الضغط ويجنبك بعض الاشتباكات ويجعلك أكثر لياقة وديبلوماسية. حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: خفف اندفاعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية والتوتر والشك في حبك له.

خفف اندفاعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية والتوتر والشك في حبك له. حظ برج السرطان اليوم صحياً: يحتاجون إلى الاسترخاء لاستعادة طاقتهم مرة أخرى، وتنظيم أوقاتهم واستعادة قوتهم من جديد.

يحتاجون إلى الاسترخاء لاستعادة طاقتهم مرة أخرى، وتنظيم أوقاتهم واستعادة قوتهم من جديد. برج السرطان الرجل اليوم: القمر الجديد يكشف الغطاء عن بعض المناورات ويدعوك الى التفكير قبل التفوه باي كلمة انتبه من الحوادث فالقمر الجديد يشكل تنافرا مع بلوتون واورانوس ويكشف عن حقائق تتعلق بعلاقات اجتماعية. كن حذراً.

القمر الجديد يكشف الغطاء عن بعض المناورات ويدعوك الى التفكير قبل التفوه باي كلمة انتبه من الحوادث فالقمر الجديد يشكل تنافرا مع بلوتون واورانوس ويكشف عن حقائق تتعلق بعلاقات اجتماعية. كن حذراً. برج السرطان المرأة اليوم:يجب الآن أن تأخذ مسار تحويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى لا تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها. قد تستغرق وقتًا أطول في الوصول إلى هدفك، ولكنك قد تكسب المزيد من الخبرات القيمة أثناء ذلك.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً :تواصل مع محيطك لأنّ نجمك سيلمع ويسطع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً، وتقدّم نتائج أفضل على الصعيد المهني.

:تواصل مع محيطك لأنّ نجمك سيلمع ويسطع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً، وتقدّم نتائج أفضل على الصعيد المهني. حظك اليوم برج الأسد عاطفياً :الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة.

:الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة. حظ برج الأسد اليوم صحياً: عدم استقرار نفسي ومتاعب صحية من وقت لآخر، لذا من الأفضل طوال السنة الاهتمام بصحتهم وتقوية مناعتهم للوقاية من العدوى.

عدم استقرار نفسي ومتاعب صحية من وقت لآخر، لذا من الأفضل طوال السنة الاهتمام بصحتهم وتقوية مناعتهم للوقاية من العدوى. برج الأسد الرجل اليوم: تشعر بأن الدنيا بدأت تبتسم لك تتلقى الاجوبة التي طالما انتظرتها، تحصل على فرصة ثمينة لاظهار كفاءة وجدارة لا تضيع عليك الفرصة السانحة

تشعر بأن الدنيا بدأت تبتسم لك تتلقى الاجوبة التي طالما انتظرتها، تحصل على فرصة ثمينة لاظهار كفاءة وجدارة لا تضيع عليك الفرصة السانحة برج الأسد المرأة اليوم: لا تنجرف وراء انفعالات شديدة ولا تتطرف كن عاقلا!وجاهزاً ولا تتذمر.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: عليك في الوضع الحساس بذل جهود مضاعفة لتنال المنصب الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً.

عليك في الوضع الحساس بذل جهود مضاعفة لتنال المنصب الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً. برج العذراء اليوم عاطفياً: إعمل برأي الشريك في أمور دقيقة، التفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى.

إعمل برأي الشريك في أمور دقيقة، التفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى. حظ برج العذراء اليوم صحياً: يتميز برج العذراء بالطاقة والنشاط، بالإضافة إلى أنهم قادرون على تنظيم طاقتهم وجهودهم

يتميز برج العذراء بالطاقة والنشاط، بالإضافة إلى أنهم قادرون على تنظيم طاقتهم وجهودهم برج العذراء الرجل اليوم: تبدو في أحسن حالاتك فتتمتع بحيوية ممتازة لا بل ملفتة، رغم بعض الضغوطات والقلق.

تبدو في أحسن حالاتك فتتمتع بحيوية ممتازة لا بل ملفتة، رغم بعض الضغوطات والقلق. برج العذراء المرأة اليوم:تتحسن المعنويات يا عزيزي العذراء ويطرأ ما يجعلك تزداد تفاؤلاًوشجاعة. تبدو كثير الطموحات، قادراً على تحقيق الرغبات.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: قد تضطر إلى اتخاذ قرارات لا تعجب بعض الزملاء، لكنّ الجميع يقدّر الظروف ومستعد للوقوف إلى جانبك.

قد تضطر إلى اتخاذ قرارات لا تعجب بعض الزملاء، لكنّ الجميع يقدّر الظروف ومستعد للوقوف إلى جانبك. حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: لا تحاول الضغط على الشريك، لأنك قد تخسره في حال وصلت الأمور بينكما إلى طريق مسدود.

لا تحاول الضغط على الشريك، لأنك قد تخسره في حال وصلت الأمور بينكما إلى طريق مسدود. حظ برج الميزان اليوم صحياً: برج الميزان في استعادة قوتهم الصحية تدريجيا والشعور بالتحسن والطاقة والنشاط والحيوية والحماس.

برج الميزان في استعادة قوتهم الصحية تدريجيا والشعور بالتحسن والطاقة والنشاط والحيوية والحماس. برج الميزان الرجل اليوم: تشعر بالانزعاج وربما الغضب كن متأنياً ومن مصلحتك ان تسير بثبات ودون ضجيج إياك ان تقتحم المخاطر او ان تستفز الاحداث وتثير غضب محيطك المهني او الشخصي

تشعر بالانزعاج وربما الغضب كن متأنياً ومن مصلحتك ان تسير بثبات ودون ضجيج إياك ان تقتحم المخاطر او ان تستفز الاحداث وتثير غضب محيطك المهني او الشخصي برج الميزان المرأة اليوم:لا تتهرب من المسؤولية، بل إحمِ مصالحك واستقرارها جيداً. كثّف جهودك لإعطاء نتائج مرضية.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: الظروف الحالية تفرض عليك بعض الحذر، لكن ذلك يتبدل في مصلحتك لاحقاً وتحقق مكاسب لم تكن تتوقعها.

الظروف الحالية تفرض عليك بعض الحذر، لكن ذلك يتبدل في مصلحتك لاحقاً وتحقق مكاسب لم تكن تتوقعها. حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: تلاحظ قريباً ارتفاعاً في منسوب الرومانسية، وهذه طبيعة الشريك الحقيقية، فتوقع منه تصرفاً قد يأسر قلبك.

تلاحظ قريباً ارتفاعاً في منسوب الرومانسية، وهذه طبيعة الشريك الحقيقية، فتوقع منه تصرفاً قد يأسر قلبك. حظ برج العقرب اليوم صحياً: دائما لديهم طاقة رائعة لكن في الصيف تنخفض قليلا والحالة الصحية تصبح غير مستقرة

دائما لديهم طاقة رائعة لكن في الصيف تنخفض قليلا والحالة الصحية تصبح غير مستقرة برج العقرب الرجل اليوم: عليك التجاوب مع فرص تأتي عن طريق بعض المؤسسات قد يطلب منك مساعدة في هذا اليوم يجب ان تقدمها.

عليك التجاوب مع فرص تأتي عن طريق بعض المؤسسات قد يطلب منك مساعدة في هذا اليوم يجب ان تقدمها. برج العقرب المرأة اليوم:ان الطالع التي يشكلها مركور مع اورانوس وبلوتون تتحدث عن نزاعات مع اصدقاء.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: ساعد الآخرين وشاركهم في مهام العمل لتكن أكثر ايجابية في التعاطي معهم فتكسب ودهم.

ساعد الآخرين وشاركهم في مهام العمل لتكن أكثر ايجابية في التعاطي معهم فتكسب ودهم. حظك اليوم برج القوس عاطفياً: لا تتعصب لرأيك واقبل الاستماع إلى وجهة نظر الحبيب ثم احكم على الآراء التي يطرحها فإمها تقبلها أو ترفضها بالمطلق.

لا تتعصب لرأيك واقبل الاستماع إلى وجهة نظر الحبيب ثم احكم على الآراء التي يطرحها فإمها تقبلها أو ترفضها بالمطلق. حظ برج القوس اليوم صحياً: من الأفضل تنظيم جهودكم حتى شهر مايو مع ضرورة المحافظة على الاتزان النفسي والبدني.

من الأفضل تنظيم جهودكم حتى شهر مايو مع ضرورة المحافظة على الاتزان النفسي والبدني. برج القوس الرجل اليوم: القمر الجديد في يفتح امامك الابواب التي كانت مغلقة. ينصحك الفلك بعدم عرض العضلات.

القمر الجديد في يفتح امامك الابواب التي كانت مغلقة. ينصحك الفلك بعدم عرض العضلات. برج القوس المرأة اليوم:تتاح لك فرص استثنائية لخوض بعض المغامرات او الانتماء الى بعض المؤسسات.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: تابع باهتمام دقيق ما يحصل حولك فقد تظهر حقائق أربتك طويلاً وجعلتك متردداً في عدة مشاريع.

تابع باهتمام دقيق ما يحصل حولك فقد تظهر حقائق أربتك طويلاً وجعلتك متردداً في عدة مشاريع. حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: في الحب الرجوع عن الخطأ فضيلة ولا سيما أن الشريك ينتظر مبادرة منك لإعادة تصويب علاقتكما.

في الحب الرجوع عن الخطأ فضيلة ولا سيما أن الشريك ينتظر مبادرة منك لإعادة تصويب علاقتكما. حظ برج الجدي اليوم صحياً: لديك قدرة هائلة من النشاط والقوة والحيوية التي تساعد على إنجاز المهام

لديك قدرة هائلة من النشاط والقوة والحيوية التي تساعد على إنجاز المهام برج الجدي الرجل اليوم: الفلك يحذر من أجواء هذا اليوم. حاول أن تبحث في داخلك عن الأمور الايجابية، فهي المدخل الوحيد لديك لمعالجة المستجدات مهما تكنت مصاعبها.

الفلك يحذر من أجواء هذا اليوم. حاول أن تبحث في داخلك عن الأمور الايجابية، فهي المدخل الوحيد لديك لمعالجة المستجدات مهما تكنت مصاعبها. برج الجدي المرأة اليوم:لا تتراجع عما التزمته تجاه الشريك، لأن ذلك سيضع مصداقيتك في الأمور الباقية على المحكّ.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: لا تحاول تقليب الصفحات القديمة، لأن ذلك لن يكون في مصلحتك قياساً بما تقدمه من إنجازات.

حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: عليك أن تكون هادئاً لتتمكّن من معالجة الضغط الذي يمارسه الشريك عليك بروية، وهذا يبعدك إلى حد كبير عن الوقوع في الخطأ.

لا تحاول تقليب الصفحات القديمة، لأن ذلك لن يكون في مصلحتك قياساً بما تقدمه من إنجازات. عليك أن تكون هادئاً لتتمكّن من معالجة الضغط الذي يمارسه الشريك عليك بروية، وهذا يبعدك إلى حد كبير عن الوقوع في الخطأ. حظ برج الدلو اليوم صحياً: هناك بعض الأوقات يتمتعون بالطاقة واليقظة والصحة الجيدة.

هناك بعض الأوقات يتمتعون بالطاقة واليقظة والصحة الجيدة. برج الدلو الرجل اليوم: حاذر المصروف غير الضروري قد تظهر مسائل استشفائية او اعطال او التباسات دقق في التفاصيل ربما عليك التعاطي مع جهات لا تحبها ولا تنال رضاك.

حاذر المصروف غير الضروري قد تظهر مسائل استشفائية او اعطال او التباسات دقق في التفاصيل ربما عليك التعاطي مع جهات لا تحبها ولا تنال رضاك. برج الدلو المرأة اليوم:قد يسعى الشريك إلى إدخالك في متاهات متعددة ومتداخلة، وهذا لن يكون في مصلحتك، فكن حذراً.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً : تكون الأجواء مناسبة للقيام بجهود كبيرة، ولن يخذلك الحظ شرط التحرّك بعزيمة وشجاعة وتخطيط سابق.

حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، فهنالك تطورات كثيرة في العلاقة وهذا يكون في مصلحتكما.

: تكون الأجواء مناسبة للقيام بجهود كبيرة، ولن يخذلك الحظ شرط التحرّك بعزيمة وشجاعة وتخطيط سابق. لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، فهنالك تطورات كثيرة في العلاقة وهذا يكون في مصلحتكما. حظ برج الحوت اليوم صحياً: الحظ حليف هذا البرج من الناحية الصحية لكن من وقت لآخر سيشعرون بمتاعب صحية وخصوصا الآلام في الأسنان أو العظام والمفاصل، ولكنهم سوف يستطيعون التغلب على هذه المتاعب.

الحظ حليف هذا البرج من الناحية الصحية لكن من وقت لآخر سيشعرون بمتاعب صحية وخصوصا الآلام في الأسنان أو العظام والمفاصل، ولكنهم سوف يستطيعون التغلب على هذه المتاعب. برج الحوت الرجل اليوم: القمر الجديد يتحدث عن فرص عاطفية جديدة وعن معارف تبحث عنها وتطلعات مختلفة ومتنوعة تصبو إليها. تلعب سمعتك دوراً في التقاط الفرص، أو الحصول على دعم من محيط أكبر منك قدرة.

القمر الجديد يتحدث عن فرص عاطفية جديدة وعن معارف تبحث عنها وتطلعات مختلفة ومتنوعة تصبو إليها. تلعب سمعتك دوراً في التقاط الفرص، أو الحصول على دعم من محيط أكبر منك قدرة. برج الحوت المرأة اليوم:لا شكّ أن الطموح يكبر جداً في هذ اليوم فتتشعّب الاتجاهات. وقد تطلّ على مرفق جديد لم تتطرّق إليه من قبل.

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2021