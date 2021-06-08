حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 9 حزيران/يونيو 2021‎

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 8 أيار/ مايو 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الثلاثاء 8 أيار/ مايو 2021:
برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- برج الحمل اليوم مهنياً: يشير هذا اليوم إلى أفكار مهمة واستثمارات وبداية مميزة وفرص مناسبة وعلاقة مع شريك جديد وتزدهر أعمالك على نحو غير متوقع
- برج الحمل اليوم عاطفياً: تقوم برحلة عمل على أمل أن تستفيد خلالها من تجديد العهد بينك وبين الشريك، والاتفاق على خطة للعلاقة في المستقبل
- برج الحمل اليوم صحياً: الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة يكون مناسباً من أجل غدٍ أفضل
برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- برج الثور اليوم مهنياً: تهتم بشأن مالي ملحّ يلقي هذا اليوم الضوء على اتفاق ما أو على فرصة للسفر، أو على عملية شراء أو بيع
- برج الثور اليوم عاطفياً: تنهي الكثير من النزاعات التي كنت تعانيها في مجالك العاطفي، وتبتعد عن الانفعالات التي توتر علاقتك بالحبيب
- برج الثور اليوم صحياً: سيطر على انفعالاتك أمام أفراد أسرتك، يكفيك ما تعانيه يومياً في العمل
برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: تجد نفسك وسط أزمة طارئة وتتعدّد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض، لكنك تتمكن من إيجاج الحلول الناجحة
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً: قد تجد فرقاً كبيراً بين الأمس واليوم، لكن التحسّن مهم من أجل أجواء مثمرة في المستقبل والسير على هدى
- برج الجوزاء اليوم صحياً: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصاً ممارسة المشي لمسافات طويل
برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز
- برج السرطان اليوم مهنياً: يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً للعمل يجب أن تبقى سريّة وبعيدة عن أعين الحسّاد لئلا يحاولوا أن يدبروا لك مكيدة لإيقاعك بها
- برج السرطان اليوم عاطفياً: تقوى المشاعر وقد تتعارض مع الفرص، إلاّ أنك قادر على تنفيذ رغبة أو تحقيق أمنية، وانتبه لكلماتك ومظهرك وتصرّفاتك
- برج السرطان اليوم صحياً: إياك والمخاطرة بوضعك الصحي لتبرهن للآخرين أنك لا تعبأ بما يطلبه منك الطبيب أو المعالج
برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- برج الأسد اليوم مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن ربح أو فرصة لمواصلة مشروع غال على قلبك، وأنت تسكنك ديناميكية كبيرة وتكون قادراً على كسب ثقة الآخرين
- برج الأسد اليوم عاطفياً: القناعة التي ترسّخت عند الشريك قد تدفعه إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور قبل تفاقم الوضع
- برج الأسد اليوم صحياً: التخفيف قدر المستطاع من ساعات العمل ومضاعفة ممارسة الرياضة قرار صائب
برج العذراء 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن بعض الانقلابات أو عن سذاجة تظهرها إزاء بعض المخادعين، فكن حذراً جداً يا عزيزي
- برج العذراء اليوم عاطفياً: تتسلّم رسالة من الشريك تحمل إليك خبراً مهماً يدخل البهجة إلى قلبك، فتقرر أن تكافئه بتمضية عطلة أسبوع معه في أحد المنتجعات السياحية الجبلية
- برج العذراء اليوم صحياً: حاذر التحديات لئلا تعرّض نفسك للأذى ولاضطرابات أنب بغنى عنها
برج الميزان 23 آب - 22 أيلول
- برج الميزان اليوم مهنياً: لا يمكنك أن تنسى من وقف إلى جانبك في أحلك الظروف، بل حاول أن تكون وفياً ومخلصاً
- برج الميزان عاطفياً: معاملة الشريك بمزيد من الليونة والشفافية تؤسس لعلاقة ثابتة ومتينة بينكما، وتفتح الطريق أمام النقاش الهادئ والبنّاء
- برج الميزان صحياً: اذا رغبت في جسم سليم، عليك ان تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة
برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- برج العقرب اليوم مهنياً: تسترجع قوّتك بسرعة، ما يشير الى فرص مالية مميّزة واستثمارات مناسبة أو أخبار طيّبة تجعلك الأقوى
- برج العقرب اليوم عاطفياً: علاقة مميزة وفريدة من نوعها بالشريك، مردّها التفاهم الواضح والاتفاق على كل الأمور، ولا سيما تلك المتفق عليها قبل الارتباط
- برج العقرب اليوم صحياً: تخصيص الوقت اليومي للرياضة يوفر عليك الكثير من المطبات الصحية
برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- برج القوس اليوم مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مشروع يوضع امامك للتفاوض او عن عقد تريد ان توقّعه او اتفاق تعقده
- برج القوس اليوم عاطفياً: اذا لم تكن مخلصاً مع الشريك، من الأفضل ألا تصارحه بمشاعرك تجاهه وإلا ساءت الأمور لاحقاً
- برج القوس اليوم صحياً: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيراً من أجل مستقبل صحي أفضل
برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- برج الجدي اليوم مهنياً: الجدية التي أظهرتها في العمل تنعكس عليك إيجاباً، وهذا ما يساعدك في التعامل مع الزملاء بثقة أكبر
- برج الجدي اليوم عاطفياً: تصرفات الشريك الغريبة نوعاً ما لن ترضيك، فحاول أن توفّق بينك وبينه، فهذا أفضل لكما لئلا تصطدما بما لا يعجبكما
- برج الجدي اليوم صحياً: تقوم بكل ما في وسعك للتخلص من الوزن الزائد، وتعرف النتيجة المرجوة في غضون أيام قليلة
برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- برج الدلو اليوم مهنياً: معاكسة مارس ومركور لك تعرض لبعض المشاكل والمصاعب، لكن تأتيك بفرص استثنائية جميلة جداً، وظّفها في الحقل الذي تنجح فيه
- برج الدلو اليوم عاطفياً: تعبّر عن نفسك بحُنكة ومهارة وتبرز مواهبك، فتكون الانطلاقة مهمة لفترة واعدة جداً مفعمة بالنتائج المفرحة والمفيدة
- برج الدلو اليوم صحياً: لا تحصر نفسك بين جدران المنزل في وقت تكثر أمامك خيارات الترفيه عن نفسك
برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- برج الحوت اليوم مهنياً: يشير هذا اليوم الى التخلص من بعض التعقيدات، وربما تطل على تغيير مكان الإقامة والانتقال إلى مكان جديد
- برج الحوت اليوم عاطفياً: ترتاح إلى الأوضاع والعلاقة، لكنّ أمراً ما يؤثر سلباً في العلاقة وفي أسلوب تعاطيك مع الشريك
- برج الحوت اليوم صحياً: بعد قيامك بأي نشاط رياضي تناول كوباً من العصير وأكثر من المياة لتعوض النقص الحاصل جراء تصبب العرق بكثافة
حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 8 حزيران/يونيو 2021
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