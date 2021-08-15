حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 16 أغسطس/ آب 2021

برج العذراء المرأة اليوم: التأخير في العمل وارد لهذه الليلة فليس من المحبذ ان تقطع المواعيد التي قد لا تلتزم بها في المساء، الكآبة والملل قد يزورانك هذه الليلة فحاول ان لا تجعلهما ينتصران عليك.