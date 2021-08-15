حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 16 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 16 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الإثنين 16 أغسطس/ آب 2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً: تراكم العمل وتأجيله ليسا في مصلحتك، فهناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل الى النتائج المرجوّة
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: أعتقد أنك تعيش يوماً رومانسيّاً جميلاً يحاول خلاله الحبيب اسعادك بكل الوسائل
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:تتأقلم بسرعة مع النظام الغذائي الجديد وتشعر أنك أصبحت شخصاً آخر
- برج الحمل الرجل اليوم:الامور العاطفية متوترة هذا ما يشغل بالك هذا النهار مما يجعل تركيزك على عملك قليلا جدا، احذر من الوقوع في الاخطاء في فترة ما بعد الظهر لانك سوف تحاسب بشدة .
- برج الحمل المرأة اليوم: في المساء تنهمك بأمورك العائلية فإما دعوة عشاء او امر عائلي يطرح للمناقشة فيما بينكم.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً:يحمل هذا اليوم أحلاماً جديدة إذ تنتقل إلى مركز مناسب لك ويهديك الحظ، وتضطر من خلاله إلى الغاء الكثير من المواعيد
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً:تتخلص من سوء تفاهم قد يحدث اليوم ويخف انفعالك إزاء الحبيب وتقرر الاقتراب منه أكثر من أي وقت مضى
- حظ برج الثور اليوم صحياً: تشعر بالانزعاج وربما الغضب، كن متأنياً ومن مصلحتك ان تسير بثبات ومن دون ضجيج
- برج الثور الرجل اليوم:انطلق ولا تتوقف فما بدأته في الامس عليك ان تكمله، امورك العملية جيدة لكن تتعرض للضغوطات النفسية من قبل رئيسك في العمل او من احد زملائك
- برج الثور المرأة اليوم: لا تجعل هذا يؤثر عليك بل عليك المضي قدما في مشاريعك وقراراتك لان الحظ يدعمك و يجعل الحق في يدك ، المساء فترة جيدة لقضاء الوقت مع من تحب ولحل امور معلقة بينكما.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: تتبدل نظرتك إلى الأمور وتبدأ مسيرة مهنية جديدة، تكثر خلالها اللقاءات والتحالفات الإيجابية
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً: لا تدع الحبيب يشعر أنه في آخر أولوياتك بل اهتم بمشاعره أكثر واجعله يتدلل عليك بعض الشيء
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: عليك ان تحدد بدقة نوعية طعامك، لأن السمنة المفرطة تضرّك كثيراً وتسبب لك مشكلات
- برج الجوزاء الرجل اليوم: الامور لا تصعب في صالحك ايضا اليوم يا صديقي فلن يحصل شيء مما قد خططت له سابقا، اذا كان لديك امتحان او مقابلة عملية فإن نتائجها لن تكون كما تريد
- برج الجوزاء المرأة اليوم: الضغوطات تخف في فترة المساء لكنك تبقى متوترا ولست في مزاجك المعهود، اكثر المواليد توترا هم مواليد 12 الى 22 حزيران.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تبعث إليك السماء بعدة رسائل، ويلجأ إليك الجميع بحثاً عن الحلول، فتلمس إيجابية القدر، وتشعر بأن لا شيء يستطيع أن يعيق انطلاقتك
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: لا تتهرب من المشكلات بل واجهها، وقد تشعر بالرضى عن إنجازاتك مع الشريك هذا اليوم
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: استفد من خبرة الأصدقاء الذين اعتمدوا حمية غذائية ناجحة وطبّقها على نفسها
- برج السرطان الرجل اليوم:هدوء غير معهود او انك افتقدته في الايام الماضية لكثرة المشاكل والاحداث، لكنك تستغرب ان في هذا اليوم الهدوء قاتل وكأن كل شيء توقف عن الدوران
- برج السرطان المرأة اليوم: في فترة ما بعد الظهر يلغى لديك موعد كان مقررا في المساء مما يجعلك مضطربا ومصابا بالملل خاصة اذا كنت من مواليد شهر حزيران فانت الاقل حظا هذه الليلة.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: يحمل هذا اليوم حدثاً مهماً، وقد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً:تشعر بالراحة اليوم بعد النجاح الذي حققته في العلاقة بالشريك على صعيد الإخلاص
- حظ برج الأسد اليوم صحياً:الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصاً بعد ساعات العمل الطويلة
- برج الأسد الرجل اليوم:المشكلة اليوم بأنك لا تستطيع سماع اي كلمة او ان يتقرب احد منك او حتى ان يسألك سؤال، قد يكون السبب هو عدم الشعور بالراحة داخليا
- برج الأسد المرأة اليوم: من الافضل ان تختلي بنفسك وتفكر جيدا ولا تعطي اي جواب اليوم فغدا سوف تتوضح الامور اكثر امامك و هذا التحذير على جميع المجالات و بالاخص العملية. اما المساء فيعد أفضل و قد تتحسن امورك العاطفية.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: آفاق جديدة ومرحلة مغايرة ومناسبة، وربما تأسف لمنافسة أو تعيش غيرة قد تكون مسيئة إليك
- برج العذراء اليوم عاطفياً: لا تحاول تجنّب المواجهة مع الشريك، لأن نقاط الخلاف بينكما يجب أن تعالج قبل فوات الأوان
- برج العذراء اليوم صحياً: خفف من النشاطات المرهقة لأعصابك، علماً أنك لست مرغماً على القيام بها
- برج العذراء الرجل اليوم:ما زالت الامور العملية في مقدمة اهتماماتك وخاصة ان كل الضغوطات ما زالت مركزة عليك في فترة الصباح وحتى ما بعد الظهر
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برج العذراء المرأة اليوم: التأخير في العمل وارد لهذه الليلة فليس من المحبذ ان تقطع المواعيد التي قد لا تلتزم بها في المساء، الكآبة والملل قد يزورانك هذه الليلة فحاول ان لا تجعلهما ينتصران عليك.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيداً من التطور والتقدم في العمل
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: قد تكون على حقّ، والأسلوب الذي تتبعه مرن جداً، وتوجّه الانتقادات الصائبة ولا تجرح مشاعر الحبيب
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: ليس الوقت مناسباً لإثارة مشكلات قديمة قد تثير انفعالك وعصبيتك
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برج الميزان الرجل اليوم:ننصح جميع الذين يتعاملون معك ان يتعاملوا بحذر لأن نفسيتك ومزاجك ليس في افضل حال وهذا بالضبط ما شعرته امس
- برج الميزان المرأة اليوم: تبدأ الامور بالتحسن معك في فترة ما بعد الظهر لكن عليك اجتياز فترة الظهيرة فهي الاصعب خلال هذا النهار، في المساء يتغير مزاجك تدريجيا وتصبح بحال افضل وخاصة اذا كنت من مواليد شهر تشرين الاول.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً:قد يكون لهذا اليوم وقع جيد عليك، وكل الأمور التي يفتعلها ضدك من هم حولك تلقى الفشل بسبب حس إدراكك لها
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: تكثر المشاريع وتقوى الاتصالات وتعيش أوقاتاً طيّبة، ويحمل إليك الشريك وعوداً وإشارات في هذا النطاق
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: إنهض باكراً ومارس المشي وبعض التمارين المفيدة للتخلص من آلام الظهر والرقبة
- برج العقرب الرجل اليوم:انتهي من اعمالك بسرعة وحاول ان لا تؤجل الامور المهمة الى يوم غد لأن اليوم يعطيك الدعم على النواحي العملية والمالية فأي شيء على هذا النواحي سوف تكون ناجحة
- برج العقرب المرأة اليوم: انتبه في المساء عندما تكلم من تحب ولا تكن قاسيا في كلامك وتعاملك معه، وخاصة اذا كان من برج الجوزاء او العقرب.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: قد تسمع كلاماً غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً:تتفهّم ما يطرحه الشريك عليك وتبذل مجهوداً كبيراً لتحقيق ما يطلبه من دون أن تشعره بذلك
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حظك اليوم برج القوس صحياً: كل ما يعاكسك في مهنتك يمكن أن يرتد سلباً على وضعك الصحي، فكن حذراً
- برج القوس الرجل اليوم: مبتسم من لحظة نهوضك من النوم وتشعر بأن هذا اليوم يومك . قد يكون احساسك صحيحا لان الامور الجيدة سوف تبدأ منذ الصباح لكن عليك ان لا تستعجل عند قيامك بأي عمل .
- برج القوس المرأة اليوم: في فترة ما بعد الظهر قد تمر بفترة هدوء لكن المساء سوف يكون جيد للخروج و التمتع بوقتك مع المقربين لك.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: تكثر حولك الصداقات، وقد تشارك في مناسبات عملية كبيرة وتفرح لنجاح الزملاء
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:لا تخف من التعبير عن مشاعرك، فالشريك لن يصدّك ولا سيّما إذا اخترت يوماً جيّداً للتقرّب منه
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: حاول التخفيف من قيادة السيارات لمسافات قريبة، واستعض عنها بالمشي
- برج الجدي الرجل اليوم: العاصفة التي بدأت بالهبوب امس لن تتوقف اليوم بل سيزداد هبوبها في فترة الصباح مما يجعلك غير مرتاح وغير واثق من اي عمل تقوم به
- برج الجدي المرأة اليوم:المفاجآت لن تتوقف في فترة الظهيرة لكن الحكمة ان تعرف كيف تتصرف بترو، المساء تبدأ الغيوم بالانقشاع لكن الجو لا يزال باردا فالحذر واجب على صحتك.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً:يسجل هذا اليوم حدثاً كبيراً بالنسبة إليك، ما يحتم الانتباه والحذر من الأمور المحاذير التي كنت تخشاها
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: تشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية وتشتاق إلى حضن الحبيب وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة
- حظ برج الدلو اليوم صحياً: لا تبذل جهداً مضاعفاً في أعمال لست أنت مسؤولاً عنها، أترك الأمور لأربابها وأرح نفسك
- برج الدلو الرجل اليوم: اكثر الايام ضغطا خلال هذا الاسبوع ، فأنت سوف تكون في حيرة من امرك ماذا افعل اهذا ام ذاك، سيكثر الطلب عليك في فترة الظهيرة من ناحية العمل مما يجعلك عصبيا لكنك ناجحا في ما تفعل .
- برج الدلو المرأة اليوم: تبدأ الضغوطات بالتلاشي في فترة ما بعد الظهر و المساء مما يجعلك تجد وقتا لرؤية عائلتك و منكم من يكون على سفر و بالاخص مواليد 14 الى 20 أذار .
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:يطرح هذا اليوم مسألة شراكة وانتماء وارتباط، لذلك أدعوك الى تحديد الأولويات والأهداف تفادياَ لإهمال بعض التفاصيل
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً:على الرغم من الفتور الذي ساد في الأيام الماضية تعود المياه الى مجاريها الطبيعية أو على الأقلّ تخمد التوتّرات ليحل مكانها الانسجام والهدوء
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:تعيد حساباتك وتراجع مفكرة مشاريعك المهنية فتقرر التخفيف منها وتكريس وقت للرياضة
- برج الحوت المرأة اليوم:عليك بالمحافظة على تقدمك الذي احرزته في يوم امس . فاليوم ايضا قراراتك محكمة ولا ترضى للنقاش مكان . لكن مفاجأة في فترة الظهيرة قد تغير كل حساباتك للايام القادمة .
- برج الحوت الرجل اليوم:في فترة ما بعد الظهر الامور تتجه الى العاطفة و القيام ببعض البرامج المسلية مع اصدقائك او مع من تحب.
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