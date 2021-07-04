حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 5 يوليو / تموز2021‎

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 5 يوليو / تموز2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الإثنين 5 يوليو / تموز2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً:عليك ان تكون أكثر انفتاحاً على الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم والتفاهم على الكثير من المشاريع التي تعود بالنفع على الجميع
حظك اليوم برج الحمل عاطفياً:تفاهم الماضي مع الشريك، يشكّل ضمانة للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما، وانطلاق معاً بغية تأسيس حياة مشتركة على أسس متينة
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:أنت ميال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين
- برج الحمل الرجل اليوم:اليوم تظهر عليك جرأة كبيرة وتفيض بالطاقة. ابحث عن بعض العمل. اترك صغار الأمور لضيّقي الأفق ، فأمامك سمك أكبر ، وبطاقتك النارية، يمكن أن تجعل أيّ شيء يحدث.
- برج الحمل المرأة اليوم:فقط ركز الاهداف الكبيرة التي تستحق العمل و التعب و ستجد الطريق الصحيح .
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً: لا تكن متطرّفاً في قراراتك ولا تتساهل، وكما يقال دائما خير الأمور الوسط، فعالجها كما يجب واتخذ قراراتك بالرويّة
حظك اليوم برج الثورعاطفياً:بعض النيات السيئة تهدد العلاقة بالشريك، فحاول إثبات حقيقتها سريعاً، وأوضح له الأمور كما يجب وضع النقاط على الحروف
- حظ برج الثور اليوم صحياً:تتخلص من الوزن الزائد وآلام الظهر وتستعد للانطلاق بمخطط جديد لنمطك الغذائي
- برج الثور الرجل اليوم: سمائك الغرامية ستصبح مشمسة ثانية. إذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة ، سترى فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك.
- برج الثور المرأة اليوم: ستجد حلولاً جيدة لمشاكلك العائلية. اتخذ أسلوب حياة أكثر رويّة.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً:القمر الجديد في برج السرطان يتحدث عن ربح مالي وتطورات ومعلومات تحتاج إليها لكي تتخ1ذ قرارات مادية سليمة، لكن لا تحسم أمراً أو توقع عقداً اليوم
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً:حاول أن تعالج الأمور بينك وبين الحبيب بهدوء، ولا تتهمه بالانفعال وسوء الظن، وخفف من عصبيتك في تعاطيك معه
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:تكثر الفواكه في فصل الصيف ومنها البطيخ الذي ينعش ويفيد طبعاً دون الإكثار من تناوله
- برج الجوزاء الرجل اليوم:لأنك صرفت مالك بدون حساب وعلاوة على ذلك صرفته على الأدوات التي ربما لا فائدة منها ، لذا ستجد نفسك الآن في حالة مالية صعبة جداً وستشعر بندم مؤلم.
- برج الجوزاء المرأة اليوم:الحل هو باتخاذ بعض الاجراءات السريعة و الاحتياطية تحسبا لهذه الفترة العائلة سوف تدعمك لتخطي الأزمة .
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً:القمر الجديد في برجك له دلالة كبيرة، يبدأ بالنزاعات والتشنجات والأجواء المربكة التي تحمل تغيّراً لا يروقك على الارجح، ثم يخف الضغط
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً:خفف اندفاعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية والتوتر والشك في حبك له
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: لا تترك العنان لشهيتك، فهذا يفقدك البدانة بين ليلة وضحاها، ويدفعك مجدداً لاتباع حمية قاسية
- برج السرطان الرجل اليوم:لا تثق بعض الأشخاص الذين يخفون نواياهم الحقيقية عنك . أنت تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا وقتك. بالصّدفة، سوف لن تأخذ مدة طويلة لحصولك على جائزة، مما سيحفّزك أكثر.
- برج السرطان المرأة اليوم: في العائلة هنالك بعض التغيير من الطرف الآخر قد يكون سببه الغيرة .
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً:القمر الجديد في برج السرطان يجعلك حالماً ومأخوذاً بأمر قديم تعيش معه بعض الذكريات، ونجمك يلمع، وتقدّم نتائج أفضل على الصعيد المهني
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً:الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة
- حظ برج الأسد اليوم صحياً:الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد
- برج الأسد الرجل اليوم:انهض ودافع عن حقوقك فأنت تستحق الأفضل. كل الأنظار موجهة إليك اليوم. عليك أن لا ترتبك و أن لا تحس بالرهبة ، اتخذ خطوات جريئة و آراء قوية ، اتبع حدسك فهو لن يخذلك .
- برج الأسد المرأة اليوم: لا تقع فريسة الضعف فخذا الوقت غير مناسب لذلك .
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً:القمر الجديد في برج السرطان يبدو مناسباً لك، ويرعى بعض شؤونك ويجعلك في وضع حساس وتبذل جهوداً مضاعفة لتنال منصباً تستحقه
- برج العذراء اليوم عاطفياً: إعمل برأي الشريك في أمور دقيقة، التفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى
- حظ برج العذراء اليوم صحياً:أنت محب للطعام الشهي وصاحب إرادة ضعيفة، الحل الوحيد هو اللجوء إلى أخصائي تغذية لمساعدتك في ضبط شهيتك
- برج العذراء الرجل اليوم: ستكون عرضة لبعض الأمراض الطبيعية، و بشكل خاص إلى اضطرابات الجهاز الهضمي.
- برج العذراء المرأة اليوم:أبعد كلّ ما تشك بأنه ممرض . و خصوصا المأكولا ت التي سببت لك سابقا مشكلة صحية حاول ان تمتع بالطبيعة اكثر ابحث عن مكان هادئ لتمضية بعض الوقت اليوم .
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً:تضطر إلى اتخاذ قرارات لا تعجب بعض الزملاء، لكنّ الجميع يقدّر الظروف ومستعد للوقوف إلى جانبك
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً:لا تحاول الضغط على الشريك، لأنك قد تخسره في حال وصلت الأمور بينكما إلى طريق مسدود
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: بالإرادة الصلبة والعزم أنت قادر على التغلب على مشاكلك الصحية والتخلص من السمنة الزائدة
- برج الميزان الرجل اليوم:أفكاركً غير عادية و ربما في أكثر من مجال واحد؛ عجّل باستغلالها.
- برج الميزان المرأة اليوم:ستقوم بمحاولة لتقوّي محيط عائلتك؛ لعمل ذلك، لن تتردّد في إثارة مناقشات حميمة وفي إعطاء الكلمة إلى كلّ شخص لكي يحلّ بعض المشاكل الأساسية .
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً:القمر الجديد في برج السرطان يبشر بخبر مناسب، وهناك جديد يجعلك تغير رأيك أ الاتجاه، لكن ذلك يتبدل في مصلحتك لاحقاً وتحقق مكاسب لم تكن تتوقعها
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: تلاحظ قريباً ارتفاعاً في منسوب الرومانسية، وهذه طبيعة الشريك الحقيقية، فتوقع منه تصرفاً قد يأسر قلبك
- حظ برج العقرب اليوم صحياً:الحيوية الظاهرة سببها من دون شك، مواظبتك على التمارين الرياضية
- برج العقرب الرجل اليوم:النجوم ستساعدك في حلّ صعوباتك الصغيرة على الصعيد العاطفي؛ سوء التفاهم بينك وبين شريكك سيتبدد بسرعة، وسمائك الغرامية ستصبح مشمسة ثانية.
- برج العقرب المرأة اليوم: العمل يبدو في وضع متحسن تدريجيا لا تقلق من انه لا توجد جائزة سريعة لك ستحصل عليه لاحقا.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً:القمر الجديد في برج السرطان يطلب إليك الصبر والهدوء بعيداً عن الانفعالات، تصرف بمنطق وكن عقلانياً وساعد الآخرين وشاركهم في مهام العمل
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً: لا تتعصب لرأيك واقبل الاستماع إلى وجهة نظر الحبيب ثم احكم على الآراء التي يطرحها فإمها تقبلها أو ترفضها بالمطلق
- حظ برج القوس اليوم صحياً:تتعاطى مع وضعك الصحي باستخفاف ما بعده استخفاف، وتكون النتائج كارثية
- برج القوس الرجل اليوم:ابقَ صامداً في قراراتك ومخلصاً لآراء مجموعتك. علاقة غرامية ستتحول إلى علاقة صداقة. ستكون بصحة ممتازة و مرح ممتاز ومعنويات عالية.
- برج القوس المرأة اليوم: لديك فرصة لازدهار شخصيتك. تطلّعاتك المادية ورغبتك في التوسّع ستسمح لك بإنجاز بعض النجاحات .
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً:القمر الجديد في برج السرطان يضعك أمام خيار لا بد منه، وقد يولد بعض الحيرة أو يعيد على بساط البحث علاقة قديمة طال أمدها
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:في الحب الرجوع عن الخطأ فضيلة ولا سيما أن الشريك ينتظر مبادرة منك لإعادة تصويب علاقتكما
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: من الضروري مراجعة الطبيب سريعاً إذا كنت تعاني ضيقاً في التنفس واضطراباً في دقات القلب
- برج الجدي الرجل اليوم:نجاحك العملي و المالي لا تفوت فرصة ان تكون سعيدا بما انجزته ابتعد عن الامور التي تجعلك تحس بالضغط النفسي.
- برج الجدي المرأة اليوم:حاول ان تتمتع اكثر بحياتك التي اضعت الكثير منها في سبيل الوصول الى هذا الهدف انت شخص مرموق عاطفيا الحب بانتظارك لا تفوته الآن .
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً:القمر الجديد في برج السرطان يشير إلى تغييرات تحصل في محيطك الشخصي والمنزلي، لا تحاول تقليب الصفحات القديمة، لأن ذلك لن يكون في مصلحتك
حظك اليوم برج الدلوعاطفياً:عليك أن تكون هادئاً لتتمكّن من معالجة الضغط الذي يمارسه الشريك عليك بروية، وهذا يبعدك إلى حد كبير عن الوقوع في الخطأ
- حظ برج الدلو اليوم صحياً:أنت محبط ومرتبك لكثرة المهام الملقاة على عاتقك مهنياً ومنزلياً، فتقع تحت الضغط وتصاب بالإنهاك
- برج الدلو الرجل اليوم:تصرفك مثل الفلفل، يضيف قليلاً من نكهة التوابل. لكن إذا أكثرت منه أكثر من اللازم ، فيمكن أن يكون مزعجاً ويجعلك تعطس مثل المجنون. كن متسامحاً .
- برج الدلو المرأة اليوم: جدد المرح في المكان . لا تدع الافكار السوداء تخيم على علاقاتك اليوم ابحث عن كل ما مبهج و جديد .
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:القمر الجديد في برج السرطان يعد بأجواء رومانسية، وقد تتعرف إلى زميل جديد وتكون الأجواء مناسبة للقيام بجهود كبيرة
حظك اليوم برج الحوت عاطفياً:لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، فهنالك تطورات كثيرة في العلاقة وهذا يكون في مصلحتكما
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:الأزمات التي تعترضك في شؤون العمل ترتد سلباً على نفسيتك وصحتك، فانتبه
- برج الحوت الرجل اليوم:تعلّم أن تفهمهم. أنت مرتبط بوجهة نظر معيّنة، لكن أن تدخل صراعاً حولها فقط ، فهذا ليس الطريق الصحيح الآن.
- برج الحوت المرأة اليوم:حاول أن تتّفق مع الاصدقاء و الزملاء في العمل كي تتمكن من تحقيق امانيك.
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