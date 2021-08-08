حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 9 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 9 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الإثنين 9 أغسطس/ آب 2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً: لا تتردّد في أخذ المبادرة ولا تتوقّف طويلاً عند محطة متعثّرة إلاّ إذا كانت تعني لك كثيراً
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً:تصمد في وجه الأيام التي ستتآمر معك وستحالفك، وتكون عواطفك جيّاشة وسحرك طاغٍياً بدون أدنى شك
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:تحاول الترفيه عن نفسك بالقيام بأي نشاط يلهيك عن التفكير في مشاغل العمل وهموم الحياة
- برج الحمل الرجل اليوم:مزهو بنفسك وفخور بحظوظك، فالاجواء مناسبة لتطبيق نظرياتك. ففي حين يعدك الحظ بتحليق عاطفي واحلام سعيدة.
- برج الحمل المرأة اليوم: الحب يأتيك بتعويض كبير ويحمل اليك المفاجآت الكبيرة، وستفرح لاستعادة كامل حقوقك وأموالك المستعارة.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً: يسهل أمامك هذا اليوم الاتصالات ويجعلك أكثر تناغماً مع المحيط، ولا تخجل من طلب المساعدة من الزملاء في حال شعورك بكثرة الضغوط عليك
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً:تتقرب من الحبيب أكثر وتكتشف الكثير من الأمور المشتركة التي تجمعك به
- حظ برج الثور اليوم صحياً: ليس الوقت مناسباً لإثارة مشكلات قديمة قد تثير انفعالك وعصبيتك
- برج الثور الرجل اليوم:تلقى الدعم الكافي من الشيريك الذي يبدي اعجابه بمقترحاتك من أجل وضع حد لبعض العراقيل التي تعترض سبيلكما.
- برج الثور المرأة اليوم: تكون قدرتك على المجابهة قوية، لا تتردد في استثمار افكارك الرائدة، فقد تقودك الى نجاحات غير متوقعة.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: دورة جيدة من الاتصالات والنجاح الاجتماعي والمهني تستمر حتى آخر الشهر تقريباً
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً: لا تغر من نجاح الحبيب وتألقه في مجال عمله، بل شجعه على المزيد فهو نصفك الآخر
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:إذا أردت التخلص من بعض مشكلاتك الصحية فكر ملياً في الحلول المفيدة المطروحة أمامك
- برج الجوزاء الرجل اليوم: قد تمر بتجارب قاسية بحيث يكون هذا اليوم فارغا من الحصانة ومخيّبا للآمال، وتبدو متوتراً لا تحسن الاختيار.
- برج الجوزاء المرأة اليوم: من الأفضل التحفّظ وعدم الارتباط لأي سبب كان.تشعر بالتراجع وعدم الانتماء. لا تجازف ولا تحسم أمرا.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: يركّز هذا اليوم الضوء على قضايا مادية ومالية تستحوذ على كامل اهتماماتك في العمل وتتوصل إلى نتائج جيدة لها
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تختلط الشؤون العاطفية بالمصالح المادية، وقد تعالج قضية قسمة ممتلكات أو مستحقات اذا كنت تبحث في طلاق أو انفصال
- حظ برج السرطان اليوم صحياً:أدرس مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من السمنة، وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك
- برج السرطان الرجل اليوم:تتراجع اليوم عن بعض القرارات نتيجة بعض الضغوط وتكون علاقتك بالحبيب مستقرة فلا تفسدها بتصرفاتك الطائشة.
- برج السرطان المرأة اليوم:تكون مرهف الحس وقد تشعر بتراجع معنوي، لذلك حصن مناعتك النفسية.إتّكل على حدسك ولا تقسُ على الأقرباء وكُن متسامحاً.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: تركز اليوم على مساعدة إلى أحد الزملاء في العمل والكل يقدر وقوفك إلى جانبه ومساندته في ظرفه الدقيق
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: لا تستشر الآخرين بما يتعلق بقراراتك العاطفية، وحاول أن تتصرف من تلقاء نفسك
- حظ برج الأسد اليوم صحياً: استفد من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية مع العائلة
- برج الأسد الرجل اليوم:رفضك الوساطة في أي مجال، يعزّز موقعك تجاه مسؤوليك ويثبت مدى كبريائك في الأمور الحساسة. مستقبل العلاقة بالشريك سيتحدد في الأيام المقبلة، ولا سيما أنّ ما حصل أخيراً كان بمثابة إنذار.
- برج الأسد المرأة اليوم: تعزيز العلاقة أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينك وبين الشريك، ويجعلك تهتم بمصالحه وإرضائه.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً:
- برج العذراء اليوم عاطفياً:
- حظ برج العذراء اليوم صحياً:
- برج العذراء الرجل اليوم:
-
برج العذراء المرأة اليوم:
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: لا أنصحك اليوم بالمغامرة وكن حذراً في الخطوات التي تقوم بها تجاه الزملاء.
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: تناقش بعض الأمور المهمة مع الحبيب فلا تفكر فيه بطريقة سلبية.
- حظ برج الميزان اليوم صحياً:الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة يسبب آلاماً شديدة في الظهر ، خذ قسطاً من الراحة والاسترخاء.
-
برج الميزان الرجل اليوم:تدخل في حسابات مع نفسك ولديك الكثير من القرارات لتقوم بها في هذا اليوم المصيري الذي سوف يتضمن الكثير من التغييرات التي قد تكون لمصلحتك اذا احسنت الاختيار و بالاخص في فترة الصباح و الظهيرة .
- برج الميزان المرأة اليوم: في فترة المساء قد لا يعجبك تصرف شريك حياتك مما يضع علاقتكما في خانة التوتر وخاصة مواليد 2 الى 11 ايلول.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً: من المستحسن عدم المراهنة على أيّ نجاح، لا تتردد في طلب المساعدة والنصيحة من الأصدقاء والأحبّاء.
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً:صحيح أنك تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، لكن حافظ على رباطة جأشك، وكسّر قيود اليأس.
- حظ برج العقرب اليوم صحياً:استخدم العلاجات الطبيعية بدلاً من الاصطناعية ، فهي أفضل لصحتك
- برج العقرب الرجل اليوم:انت لا تستطيع ان تركز على شيء فعقلك مشغول بامور كثيرة، الاعمال تضغط عليك من الصباح و حتى وقت متاخر من المساء لكنك تبدع بما تقوم به فاليوم يوم القرارات و المبادرات بعد ان توقفت لاكثر من أسبوع .
- برج العقرب المرأة اليوم: في المساء الخروج من البيت هو السبيل الافضل لتفادي المشاكل مع العائلة و قد يكون الافضل عدم رؤية من تحب.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً:يشير هذا اليوم الى عملية ترويجية ناجحة وإلى عروض مهمة تتلقاها، قد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير.
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تختار الوقت المناسب لتعبر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما.
-
حظك اليوم برج القوس صحياً: جسمك مثالي ، لكن لا تتركه هكذا ، عليك أن تحسنه بشكل أفضل مما هو عليه الآن
- برج القوس الرجل اليوم:المسلسل الهندي التراجيدي الذي بدأ الامس يستمر لليوم الثاني، انتبه ثم انتبه فلا داعي لان تقودك انفعالاتك وجرأتك الى الهاوية .
- برج القوس المرأة اليوم:ضغوط العمل و مشاكله تشعرك بالاكتئاب الذي لا مفر منه في فترة الظهيرة وما بعدها لذلك كن مستعداً. كما ان الامور العاطفية في المساء لن تكون على مزاجك فمفاجآت تنتظرك لن تروق لك، وخاصة مواليد 3 الى 12 تشرين الثاني.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، وقد تجعلك تثير بعض النقاط والتفاصيل وتتعرّض لانتقادات وتجد نفسك محرجاً.
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: يساعدك الوحي على القيام بأعمال إبداعية فتفرض أفكارك على الشريك وتؤثر فيه.
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: لا ترهق نفسك في التفكير في الأيام القادمة ، فالأيام القادمة سترهق الناس الذين يسعدونك.
- برج الجدي الرجل اليوم:يوم هادئ يمر عليك مما يشعرك بالملل وتعد الساعات لكي تمضي هذا النهار، في فترة الظهيرة تتعرض لموقف لن تحسد عليه في العمل فحاول ان تتمالك نفسك وتهدأ لان اي فعل قد تقوم به لن يفيدك .
- برج الجدي المرأة اليوم:المساء عاطفي جداً وجلسة هادئة مع الحبيب متوقعة لتحسين العلاقات بينكما. مواليد 1 الى 10 كانون الاول الاكثر تأثراً بهذه الوضعية.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير في المعاملات، فلا تراهن على الدّقة أو الخبر اليقين.
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: ينتقل فينوس الى البيت التاسع ليبشّرك بيوم عاطفي افضل بكثير من السابق وتكون على موعد مع تغيير ايجابي، في الجو غزل وغرام وعلاقة ناشئة.
- حظ برج الدلو اليوم صحياً:ركض لمدة ساعة ونصف يوم لمدة شهر حتى تعود إلى الشكل الذي فقدته في الأسبوع السابق
- برج الدلو الرجل اليوم:تصرفاتك تدعو للريبة يا مولود الجدي، فانت غريب وكلامك غريب بعض الشيء ولا احد يفهم عليك ما تقول فانت عصبي و المشاكل اليوم سوف تجعلك متوتر جدا .
- برج الدلو المرأة اليوم: احذر في قيادتك لسيارتك في فترة الظهيرة لانك متهور وغير مسؤول. اما في المساء فهنالك مشكلة مع من تحب وذلك لان هنالك اختلافاً في الاراء قد يحدث .
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً: ينتقل فينوس الى البيت الثامن في اواخر الشهر، ليتحدث عن شراكة أو علاقة المال بالحياة العاطفية، انتبه من بعض الفضائح.
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: التسوية المطروحة مع الشريك، تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخلافات، احرص على أن تبقى علاقتك به واضحة جداً.
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:شرب المنبهات والقهوة في الصباح الباكر ليس خياراً جيداً ويؤثر عليك سلباً
- برج الحوت المرأة اليوم:انك فعال في كل ما تفعل، في العمل انت سيد الاحكام والقرارات و الحظ يدعمك في كل ما تقوم به اليوم .
- برج الحوت الرجل اليوم:حاول ان تكون عادلاً عند طلب رأيك في موضوع معين في فترة الظهيرة، بيع وشراء عقار او اسهم في فترة ما بعد الظهر قد يطرح عليك قالافضل استغلال العرض . المساء يحمل لك احلى الالوان مع من تحب او مع اصدقائك.
© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)