اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 1 فبراير/ شباط 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الثلاثاء 1 فبراير/ شباط 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 1 فبراير/ شباط 2022

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: يوم خلاّق وإيجابي في الأعمال وفي النجاحات والعلاقات الجيدة بالمحيط ولا سيما من كانت علاقتك به متوترة بعض الشيء

يوم خلاّق وإيجابي في الأعمال وفي النجاحات والعلاقات الجيدة بالمحيط ولا سيما من كانت علاقتك به متوترة بعض الشيء حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: العراقيل التي يحاول الشريك وضعها في طريقك تشكل لديك حافزاً لتتقدم بشكل أكبر في مجالك العاطفي

العراقيل التي يحاول الشريك وضعها في طريقك تشكل لديك حافزاً لتتقدم بشكل أكبر في مجالك العاطفي حظ برج الحمل اليوم صحياً: أمر ما يقلق ويوتر راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقرّبين منك به فتريح نفسك نوعاً ما

أمر ما يقلق ويوتر راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقرّبين منك به فتريح نفسك نوعاً ما برج الحمل الرجل اليوم: بعد ثلاثة أيام من المعاناة والتوتر والضغط، جاء اليوم ليغير من مزاجك ويعطيك القوة والنشاط، تبتعد الأفكار السوداء عن مخيلتك، وتقضي مساء من أروع الأمسيات لهذا الأسبوع، مرافقة من تحب قد تفيد بإعادة الأمور إلى مجاريها بينكما.

بعد ثلاثة أيام من المعاناة والتوتر والضغط، جاء اليوم ليغير من مزاجك ويعطيك القوة والنشاط، تبتعد الأفكار السوداء عن مخيلتك، وتقضي مساء من أروع الأمسيات لهذا الأسبوع، مرافقة من تحب قد تفيد بإعادة الأمور إلى مجاريها بينكما. برج الحمل المرأة اليوم:كان الله بعونك على هذا اليوم، فلا شيء يسير معك كما ترغب، تشعر بجميع الأمور تعاكسك، الملل والكآبة يسيطران عليك في جميع الأوقات، ضغط العمل يزداد لديك عند الظهيرة وقد تلقى مساءلة من جهة رئيسك، ما يزيد عصبيتك وتوترك.

حظك اليوم وتوقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً :يدعوك هذا اليوم إلى الانتشار والانفتاح على الأفكار الجديدة والمجتمعات الغريبة عنك

:يدعوك هذا اليوم إلى الانتشار والانفتاح على الأفكار الجديدة والمجتمعات الغريبة عنك حظك اليوم برج الثور عاطفياً :إنه يوم هادئ عموماً ويكون ملائماً للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبة

:إنه يوم هادئ عموماً ويكون ملائماً للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبة حظ برج الثور اليوم صحياً: السير في مخطط ترفيهي يبقي الأجواء جميلة ويخفّف من ضغوط العمل

السير في مخطط ترفيهي يبقي الأجواء جميلة ويخفّف من ضغوط العمل برج الثور الرجل اليوم: تتصدر الأمور العائلية اهتماماتك، إثر مشكلة عائلية طارئة حدثت منذ الأمس أو اليوم، تغادر العمل مبكرا، وتقضي مع عائلتك فترة المساء، لا أنصحك بالعصبية في حل الأمور العالقة هناك.

تتصدر الأمور العائلية اهتماماتك، إثر مشكلة عائلية طارئة حدثت منذ الأمس أو اليوم، تغادر العمل مبكرا، وتقضي مع عائلتك فترة المساء، لا أنصحك بالعصبية في حل الأمور العالقة هناك. برج الثور المرأة اليوم:تقوم بكثير من الأعمال اليوم، وتكون حاضرا بكثير من المواقف التي تستدعي تدخلك وإعطاء حكمتك بها، لا تستعمل صراحتك الجارحة لهذا اليوم، لأنها تكون مثل السيف وبخاصة في التعامل مع شركائك بالعمل.

​توقعات الأبراج لشهر فبراير/ شباط 2022

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: يوم مناسب ويتحدث عن فرصة آتية إليك عبر بعض الزملاء تجعلك سعيداً وفرحاً ومطمئناً إلى أقصى حد

يوم مناسب ويتحدث عن فرصة آتية إليك عبر بعض الزملاء تجعلك سعيداً وفرحاً ومطمئناً إلى أقصى حد برج الجوزاء اليوم عاطفياً: سارع إلى الاعتذار إلى الشريك فأنت حكمت عليه جزافاً بعدما بات الشك والوسواس هاجسك وسوء الظن رفيقك

سارع إلى الاعتذار إلى الشريك فأنت حكمت عليه جزافاً بعدما بات الشك والوسواس هاجسك وسوء الظن رفيقك حظ برج الجوزاء اليوم صحياً :لا تدع الأفكار المتشائمة تسيطر عليك نتيجة مرض مفاجئ، المشي هو أفضل الحلول للترويح عن النفس

:لا تدع الأفكار المتشائمة تسيطر عليك نتيجة مرض مفاجئ، المشي هو أفضل الحلول للترويح عن النفس برج الجوزاء الرجل اليوم: اليوم هو من أكثر الأيام تفكيرا فدماغك لا يتوقف عن التفكير في شتى الأمور، ما يثير استغراب الأشخاص المقربين لديك، تقرر الكثير من الأمور بحياتك من خلال التجارب التي خضتها في الأيام السابقة.

اليوم هو من أكثر الأيام تفكيرا فدماغك لا يتوقف عن التفكير في شتى الأمور، ما يثير استغراب الأشخاص المقربين لديك، تقرر الكثير من الأمور بحياتك من خلال التجارب التي خضتها في الأيام السابقة. برج الجوزاء المرأة اليوم:لا تدع الخوف والشكوك تؤثران عليك يا عزيزي، فهذا ليس بمصلحتك وبخاصة لعلاقتك مع من تحب، العمل قد يكون ضاغطا اليوم، ولن تستطيع حك رأسك حتى يأتي المساء، استغل فترة المساء للخروج والاستمتاع بوقتك، واترك التفكير للأيام القادمة.

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً :تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك

:تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك حظك اليوم برج السرطان عاطفياً :ربما تعيش أجواء عاطفية ترفضها وتتعارض مع كل القيم التي آمنت بها، وتسود سماءك أجواء غير مشجّعة على التعبير عن عواطفك

:ربما تعيش أجواء عاطفية ترفضها وتتعارض مع كل القيم التي آمنت بها، وتسود سماءك أجواء غير مشجّعة على التعبير عن عواطفك حظ برج السرطان اليوم صحياً: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعاً إلى جعل الآخرين يجارونك في كل ما تقوم به رياضياً

قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعاً إلى جعل الآخرين يجارونك في كل ما تقوم به رياضياً برج السرطان الرجل اليوم :قد يعد اليوم مختلفا عن باقي الأيام التي مرت، تشعر اليوم بالضغط والتوتر، كما أن العصبية تأخذ منك حصة كبيرة لا يقدر أحد أن يتكلم معك، فستكون مستعد للانقضاض في أي لحظة.

:قد يعد اليوم مختلفا عن باقي الأيام التي مرت، تشعر اليوم بالضغط والتوتر، كما أن العصبية تأخذ منك حصة كبيرة لا يقدر أحد أن يتكلم معك، فستكون مستعد للانقضاض في أي لحظة. برج السرطان المرأة اليوم: اليوم جيد وجاذبيتك عالية بشكلك وكلامك، استغل اليوم لتقوم بكل ما تريده على الناحية العملية والدراسية، لكن يخشى على مواليد شهر تشرين الأول (أكتوبر) من سوء تفاهم قد ينتج في العمل ظهراً.

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً :هذا اليوم نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى في حياتك المهنية، ويكون عنوان الأيام المقبلة النجاح والتميز والإبداع

:هذا اليوم نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى في حياتك المهنية، ويكون عنوان الأيام المقبلة النجاح والتميز والإبداع حظك اليوم برج الأسد عاطفياً : أي نتيجة إيجابية تحصل عليها تجرّ خلفها عدة إيجابيات، وأي حدث ملائم لمتطلباتك يحمل معه أحداثاً أكثر ملاءمة

: أي نتيجة إيجابية تحصل عليها تجرّ خلفها عدة إيجابيات، وأي حدث ملائم لمتطلباتك يحمل معه أحداثاً أكثر ملاءمة حظ برج الأسد اليوم صحياً: تقرر الانطلاق في رحلة العمر والقيام بجولة حول العالم للترفيه والتخفيف من الضغوط

تقرر الانطلاق في رحلة العمر والقيام بجولة حول العالم للترفيه والتخفيف من الضغوط برج الأسد الرجل اليوم: تستغرب من أن كل ما تطلبه اليوم تجده، فحضورك المميز وطلتك الرائعة توفران لك تجاوبا لا مثيل له من الأشخاص الذين حولك، تفتح لك الأبواب على مصراعيها وتقول لك أدخل، يوم جيد للقيام بالمبادرات والمشاريع.

تستغرب من أن كل ما تطلبه اليوم تجده، فحضورك المميز وطلتك الرائعة توفران لك تجاوبا لا مثيل له من الأشخاص الذين حولك، تفتح لك الأبواب على مصراعيها وتقول لك أدخل، يوم جيد للقيام بالمبادرات والمشاريع. برج الأسد المرأة اليوم:قد تكون الصحة، هي أكثر ما يهمك، فاحرص كثيراً عليها، ولا تتعب نفسك بالعمل خلال فترة الظهيرة، اعرف أن هذا مستحيل، لأن هذا اليوم يحمل أحداثا وتطورات عجيبة وغريبة.

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً :يخفف هذا اليوم الأعباء، ويحمل إليك التفاؤل مجدداً، ويغمرك الفرح بسبب سماعك خبراً يتعلق بأحد الزملاء

:يخفف هذا اليوم الأعباء، ويحمل إليك التفاؤل مجدداً، ويغمرك الفرح بسبب سماعك خبراً يتعلق بأحد الزملاء برج العذراء اليوم عاطفياً :إذا أردت الزواج فهنيئاً لك، شرط اختيار الوقت المناسب والشريك المناسب، ومعرفة ما يجب القيام به لإنجاح العلاقة مستقبلياً

:إذا أردت الزواج فهنيئاً لك، شرط اختيار الوقت المناسب والشريك المناسب، ومعرفة ما يجب القيام به لإنجاح العلاقة مستقبلياً برج العذراء اليوم صحياً: لا تكثر من الصراخ في وجه من تقابله، ما يرفع ضغطك ويزيد من عصبيتك

لا تكثر من الصراخ في وجه من تقابله، ما يرفع ضغطك ويزيد من عصبيتك برج العذراء الرجل اليوم :أنت كثير الحركة والنشاط لهذا اليوم، وأنت تريد كسب كل شيء اليوم، والفلك يساعدك بأخذ كل شيء صعب عليك، من يقدمون على امتحان اليوم، فاليوم جيد لتقديمه ولا تكن خائفاً فالأمور تصب لصالحك.

:أنت كثير الحركة والنشاط لهذا اليوم، وأنت تريد كسب كل شيء اليوم، والفلك يساعدك بأخذ كل شيء صعب عليك، من يقدمون على امتحان اليوم، فاليوم جيد لتقديمه ولا تكن خائفاً فالأمور تصب لصالحك. برج العذراء المرأة اليوم:ما يزال الحظ إلى جانبك ويرافقك طوال الدرب، خصوصاً على الصعيد المالي، حيث تتلقى دعماً مالياً أو تحصل على مكافأة غير متوقعة في العمل، البسمة لا تفارق وجهك طوال اليوم.

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: يبّدد هذا اليوم المخاوف التي تراودك منذ مدة، وتحصل على تطمين وضمانات بشأن مستقبلك المهني

يبّدد هذا اليوم المخاوف التي تراودك منذ مدة، وتحصل على تطمين وضمانات بشأن مستقبلك المهني حظك اليوم برج الميزان عاطفياً : إذا كنت تعمل مع الحبيب في وظيفة مشتركة تحقّقان عملاً ناجحاً يذهل الجميع وتكون المكافأة ترقية ورحلة ترفيهية في الخارج

: إذا كنت تعمل مع الحبيب في وظيفة مشتركة تحقّقان عملاً ناجحاً يذهل الجميع وتكون المكافأة ترقية ورحلة ترفيهية في الخارج حظ برج الميزان اليوم صحياً :القلق الدائم ليلاً يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من عدم التركيز والترنح نهاراً

:القلق الدائم ليلاً يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من عدم التركيز والترنح نهاراً برج الميزان الرجل اليوم: هل تتذكر التغيرات التي طرأت على حياتك العام الماضي؟ ما نوعية القرارات التي اتخذتها؟ وما أهمها؟ كيف تغيرت شخصيتك خلال هذا العام؟ عامك حافل بالتغييرات والمفاجآت فكن مستعداً،أما عاطفياً سوء تفاهم مع الشريك يظهر لك حقيقته ويكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحاً.

هل تتذكر التغيرات التي طرأت على حياتك العام الماضي؟ ما نوعية القرارات التي اتخذتها؟ وما أهمها؟ كيف تغيرت شخصيتك خلال هذا العام؟ عامك حافل بالتغييرات والمفاجآت فكن مستعداً،أما عاطفياً سوء تفاهم مع الشريك يظهر لك حقيقته ويكشف أمامك كل الأقنعة، فتبدو الأمور أكثر وضوحاً. برج الميزان المرأة اليوم:قد يكون يومك مزعجاً، وتشعر فيه بالإحباط واليأس ولكن هناك أمرا ما يجب أن تفكر فيه. يجب أن تجد حلا لمشكلتك هذا اليوم فالجميع يصفونك بأنك شخص عبقري. توقع حدوث العديد من المفاجآت.

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً :يحمل هذا اليوم معه فرصاً استثنائية لدراسة أو سفر جديد يبدو مناسباً للبدء بمشروع كبير يستفيد منه الجميع في مجالك المهني

:يحمل هذا اليوم معه فرصاً استثنائية لدراسة أو سفر جديد يبدو مناسباً للبدء بمشروع كبير يستفيد منه الجميع في مجالك المهني حظك اليوم برج العقرب عاطفياً : لن يعرقل شيء الخطوات العاطفية وتركّز على علاقات شخصية تحصل في محيطك وتعلق عليها أملاً كبيراً

: لن يعرقل شيء الخطوات العاطفية وتركّز على علاقات شخصية تحصل في محيطك وتعلق عليها أملاً كبيراً حظ برج العقرب اليوم صحياً: انتبه يا عزيزي لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة

انتبه يا عزيزي لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة برج العقرب الرجل اليوم :يوم رائع تبدو اليوم كأنك تملك كل القدرات التي تؤهلك للعمل كمعالج أو محلل نفسي. يأتي إليك العديد من الأشخاص ويعرضون عليك مشاكلهم. هؤلاء الأشخاص يعلمون جيدا ان ستصغي إليهم دون إلقاء لوم أو عتاب.

:يوم رائع تبدو اليوم كأنك تملك كل القدرات التي تؤهلك للعمل كمعالج أو محلل نفسي. يأتي إليك العديد من الأشخاص ويعرضون عليك مشاكلهم. هؤلاء الأشخاص يعلمون جيدا ان ستصغي إليهم دون إلقاء لوم أو عتاب. برج العقرب المرأة اليوم :قد تحقق النجاح في بداية اليوم، ستلتقي اليوم بمجموعة من الناس تحفزك على القيام بذلك، أما من الناحية العاطفية تنشأ صراعات مع الشريك، وقد تجرحه بالكلام أو تعاني مشكلة يمرّ بها لكنك تتفهم الوضع.

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: فرص جديدة تتلقاها وتكون المحرّك الأساسي في عملك بغية تحريك عجلة المشاريع المجمدة في الأدراج منذ مدة طويلة

فرص جديدة تتلقاها وتكون المحرّك الأساسي في عملك بغية تحريك عجلة المشاريع المجمدة في الأدراج منذ مدة طويلة حظك اليوم برج القوس عاطفياً: حان الوقت للاهتمام بمظهرك الخارجي والانفتاح على محيطك، فتنال إعجاب الشريك وتلفت أنظاره

حان الوقت للاهتمام بمظهرك الخارجي والانفتاح على محيطك، فتنال إعجاب الشريك وتلفت أنظاره حظ برج القوس اليوم صحياً :مهما يبلغ حجم المشاغل اليومية، يبقَ أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة

:مهما يبلغ حجم المشاغل اليومية، يبقَ أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة برج القوس الرجل اليوم :قوة شخصيتك ستكون سلاحك الوحيد ضد أي خصم اليوم. أفعالك وتصرفاتك اليوم تخيف البعض بينما تجذب البعض الآخر. سيظهر اليوم من يحبك حقا ومن يكرهك. لا تحاول ان تخفي مشاعرك أبدا، فهي مصدر إبداعك.

:قوة شخصيتك ستكون سلاحك الوحيد ضد أي خصم اليوم. أفعالك وتصرفاتك اليوم تخيف البعض بينما تجذب البعض الآخر. سيظهر اليوم من يحبك حقا ومن يكرهك. لا تحاول ان تخفي مشاعرك أبدا، فهي مصدر إبداعك. برج القوس المرأة اليوم:الحيوية التي تحيط بك ستساعدك حتما على تحديد أهداف شخصية جديدة. الملاحظات والنصائح التي أخبرك بها الآخرون الفترة الماضية تحفزك على القيام ببعض التغييرات واتخاذ بعض القرارات لمستقبل وحياة أفضل لك ولأسرتك.

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً :يحدث ما لم تكن تتوقعه، ويربك شؤونك المهنية، فالمرء لا يعرف ما يخبئه له القدر، ولا يكون على استعداد لمواجهة كل طارئ

:يحدث ما لم تكن تتوقعه، ويربك شؤونك المهنية، فالمرء لا يعرف ما يخبئه له القدر، ولا يكون على استعداد لمواجهة كل طارئ حظك اليوم برج الجدي عاطفياً : تتطور العلاقة الزوجية وتمضي وقتاً رائعاً برفقة الشريك وتبدو المشاعر قوية وتحركها بعض الظروف الطارئة

: تتطور العلاقة الزوجية وتمضي وقتاً رائعاً برفقة الشريك وتبدو المشاعر قوية وتحركها بعض الظروف الطارئة حظ برج الجدي اليوم صحياً: الوضع الصحي بحاجة دائمة إلى عناية فائقة توازي الاهتمام بكل شيء آخر

الوضع الصحي بحاجة دائمة إلى عناية فائقة توازي الاهتمام بكل شيء آخر برج الجدي الرجل اليوم :اكتشف يومك كما هو دون توقع أي احداث أو التخطيط للقيام بأي شيء. لعل السر في ذلك هو أن تعطي الفرصة لنفسك للاستمتاع بحياتك كما هي ولو للحظة، وإلا ستفقد العديد من الأشياء الجميلة التي تقدمها لك الحياة هذا اليوم.

:اكتشف يومك كما هو دون توقع أي احداث أو التخطيط للقيام بأي شيء. لعل السر في ذلك هو أن تعطي الفرصة لنفسك للاستمتاع بحياتك كما هي ولو للحظة، وإلا ستفقد العديد من الأشياء الجميلة التي تقدمها لك الحياة هذا اليوم. برج الجدي المرأة اليوم: ربما ترغب اليوم في انتقاد تعامل الحكومة والسياسيين مع بعض القضايا. هدفك اليوم ليس الانتقاد، ولكنك تحب أن ترى بعض التغيرات الإيجابية في جميع أنحاء العالم. تحث من حولك على التفاعل والعمل من أجل التمتع بمستقبل أفضل.

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً : يحمل هذا اليوم إليك لقاءات متعديدة يشكّل بعضها مفاجأة لك، فكن جاهزاً لمتغيرات أكثر تنوعاً

: يحمل هذا اليوم إليك لقاءات متعديدة يشكّل بعضها مفاجأة لك، فكن جاهزاً لمتغيرات أكثر تنوعاً حظك اليوم برج الدلوعاطفياً : يلقي هذا اليوم الضوء على قضية زواج أو شراكة أو خطبة وارتباط ويجعلها من الأولويات

: يلقي هذا اليوم الضوء على قضية زواج أو شراكة أو خطبة وارتباط ويجعلها من الأولويات حظ برج الدلو اليوم صحياً: حاول تجنّب المغامرات الخطرة، لأن لها انعكاسات على صحتك

حاول تجنّب المغامرات الخطرة، لأن لها انعكاسات على صحتك برج الدلو الرجل اليوم: لا شك أنك تلاحظ أن هناك شيئا ما يتم تغييره في محيط عائلتك خلال الثلاثة أسابيع الماضية. ستدرك اليوم حقيقة هذا التغيير وستعرف ما الذي كان يدور من حولك،عاطفياً لا تكن متعدد العلاقات وابحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية قبل أن تفقد كل شيء.

لا شك أنك تلاحظ أن هناك شيئا ما يتم تغييره في محيط عائلتك خلال الثلاثة أسابيع الماضية. ستدرك اليوم حقيقة هذا التغيير وستعرف ما الذي كان يدور من حولك،عاطفياً لا تكن متعدد العلاقات وابحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية قبل أن تفقد كل شيء. برج الدلو المرأة اليوم:تفكر في نفسك اليوم بشكل مبالغ فيه وتحقق النجاح والتقدم بعد الجهود التي بذلتها خلال الأيام الماضية. لا تشعر بالسعادة بمفردك ولذلك تقرر الاتصال بمجموعة من الأصدقاء والخروج معهم إلى أي مكان.

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً :يتسبب بعض الزملاء بسوء تفاهم مع رب العمل، لكنّ الأوضاع الإيجابية سرعان ما تسود

:يتسبب بعض الزملاء بسوء تفاهم مع رب العمل، لكنّ الأوضاع الإيجابية سرعان ما تسود حظك اليوم برج الحوت عاطفياً :لن يخيّب الحبيب آمالك، لكنّك قد تصطدم بانفعالاته الشديدة وتتفهم الأمور وتستوعبها

:لن يخيّب الحبيب آمالك، لكنّك قد تصطدم بانفعالاته الشديدة وتتفهم الأمور وتستوعبها حظ برج الحوت اليوم صحياً :تبادر إلى تنظيم مشروع ترفيهي في أحضان الطبيعة يتضمن السير مسافات طويلة وتسلق بعض المرتفعات

:تبادر إلى تنظيم مشروع ترفيهي في أحضان الطبيعة يتضمن السير مسافات طويلة وتسلق بعض المرتفعات برج الحوت الرجل اليوم :تعشق الأنشطة الفنية والإبداعية والتي تتعلق بالطبيعة بشكل عام. ربما ترسم صورة أو تزرع مجموعة من الزهور في حديقة منزلك فهذه الأنشطة تغمرك بالسعادة، أما عاطفياً قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية.

:تعشق الأنشطة الفنية والإبداعية والتي تتعلق بالطبيعة بشكل عام. ربما ترسم صورة أو تزرع مجموعة من الزهور في حديقة منزلك فهذه الأنشطة تغمرك بالسعادة، أما عاطفياً قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية. برج الحوت المرأة اليوم:عليك احتمال بعض الساعات الإضافية في صباح هذا اليوم يا عزيزي الثور، فمزاجك وصحتك أيضاً ليسا بجيدين. في فترة ما بعد الظهر تبدأ أمورك بالتحسن بشكل طفيف لكنك تشعر بالفرق.

​توقعات الأبراج لعام 2022: الأكثر حظًا برج السرطان، والأقل حظًا برج العقرب

توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2021