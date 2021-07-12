حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 13 يوليو / تموز2021‎

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 13 يوليو / تموز2021‎؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الثلاثاء 13 يوليو / تموز2021‎:‎

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: يسود البطء أداءك هذه الفترة والروتين الذي تتبعه في إنجاز أعمالك ممل.

حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: لبِّ مطالب الشريك وأحدث تغييراً في العلاقة بينكما وإلا خسرته.

يسود البطء أداءك هذه الفترة والروتين الذي تتبعه في إنجاز أعمالك ممل. لبِّ مطالب الشريك وأحدث تغييراً في العلاقة بينكما وإلا خسرته. حظ برج الحمل اليوم صحياً: يجب أن تمارس رياضة المشى بشكل يومى ومنتظم، حتى تحرق المزيد من الدهون بجسمك، وتحافظ على رشاقتك وصحتك دائمًا

يجب أن تمارس رياضة المشى بشكل يومى ومنتظم، حتى تحرق المزيد من الدهون بجسمك، وتحافظ على رشاقتك وصحتك دائمًا برج الحمل الرجل اليوم: العقدة تكمن في صعوبة التواصل مع الآخرين وفي ميلك، كف عن إلقاء الكلمات جزافاً ومن دون تحفّظ، ما قد ينقلب عليك فحاذر

العقدة تكمن في صعوبة التواصل مع الآخرين وفي ميلك، كف عن إلقاء الكلمات جزافاً ومن دون تحفّظ، ما قد ينقلب عليك فحاذر برج الحمل المرأة اليوم:قد تتلّقى خبراً جيداً يتعلّق بمسعى سابق أو مشروع قديم طواه النسيان أو فقدت الأمل به فتنعشه التطورّات، أو تلقي ضوءاً عليه مجدداً.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً: لا تتخاذل وكن جدياً في عملك ستجد أن الأمور تجري على ما يرام.

حظك اليوم برج الثورعاطفياً: الحب ليس الشيء الوحيد لإنجاح علاقتك بالشريك، تفاهم معه واحترم مشاعره.

لا تتخاذل وكن جدياً في عملك ستجد أن الأمور تجري على ما يرام. الحب ليس الشيء الوحيد لإنجاح علاقتك بالشريك، تفاهم معه واحترم مشاعره. حظ برج الثور اليوم صحياً: عليك أن تفرط فى شرب الماء حتى تشعر بالحيوية وتحافظ على صحة بشرتك.

عليك أن تفرط فى شرب الماء حتى تشعر بالحيوية وتحافظ على صحة بشرتك. برج الثور الرجل اليوم: كل شيء يعود إلى وضعه الطبيعي، فتحكم السيطرة على شؤونك ولو أنّ الصحة تبقى دقيقة. إذا عانيت سابقاً بعض المشكلات فإنك تجد الحلول المناسبة لها.

برج الثور المرأة اليوم: تنطلق في مشروع جديد تعلق آمالاً كباراً عليها، وتتوقع النجاح، حتى لو حاول بعضهم وضع العصي في الدواليب.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: يزداد الوضع في مكان عملك سوءاً، إعرف كيف تحمي رأسك واصبر.

يزداد الوضع في مكان عملك سوءاً، إعرف كيف تحمي رأسك واصبر. برج الجوزاء اليوم عاطفياً :تصرّف بشفافية مع الحبيب لأنه حساس جداً وأي كلمة قد تجرح مشاعره.

:تصرّف بشفافية مع الحبيب لأنه حساس جداً وأي كلمة قد تجرح مشاعره. حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: صحتك العقلية قد تزعجك بسبب التوتر الذى تعانى منه خلال الفترة الماضية

صحتك العقلية قد تزعجك بسبب التوتر الذى تعانى منه خلال الفترة الماضية برج الجوزاء الرجل اليوم: يبدأ نبتون بالسير المباشر في البيت التاسع، فيعزّز حدسك ويحمل إليك طاقة جديدة وأجواء مناسبة.

يبدأ نبتون بالسير المباشر في البيت التاسع، فيعزّز حدسك ويحمل إليك طاقة جديدة وأجواء مناسبة. برج الجوزاء المرأة اليوم:تهتم بشؤون مالية واستثمارية وقد تحصل على بعض المساعدات والدعم أو على سلفة أو إرث ربما، أو على تعويض عن خسارة سابقة.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: راجع حساباتك جيداً كي لا تقع في خطأ يكلفك سمعتك في المستقبل.

راجع حساباتك جيداً كي لا تقع في خطأ يكلفك سمعتك في المستقبل. حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تذمرك الدائم أمام الشريك يزعجه كثيراً ويبعده عنك ويهدد علاقتكما.

تذمرك الدائم أمام الشريك يزعجه كثيراً ويبعده عنك ويهدد علاقتكما. حظ برج السرطان اليوم صحياً: حاول ممارسة بعض تمارين الاسترخاء وابتعد عن كل مسببات التوتر، وربما يمكنك طلب مساعدة من شخص متخصص.

حاول ممارسة بعض تمارين الاسترخاء وابتعد عن كل مسببات التوتر، وربما يمكنك طلب مساعدة من شخص متخصص. برج السرطان الرجل اليوم: بعض مواليد هذا البرج يواجهون نزاعاً وعلاقة متشنّجة مع شريك يأخذ عليهم عدم الاهتمام أو يتّهمهم بالانشغال عنه لسبب أو لآخر

بعض مواليد هذا البرج يواجهون نزاعاً وعلاقة متشنّجة مع شريك يأخذ عليهم عدم الاهتمام أو يتّهمهم بالانشغال عنه لسبب أو لآخر برج السرطان المرأة اليوم:في هذا اليوم الذي قد يشهد برودة في بعض العلاقات ومللاً ربما، وتأجيلاً أو تسويفاً من قبل المحيط.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً :كن جريئاً في مواجهة من يضمرون لك السوء ويعرقلون تنفيذ مهامك.

:كن جريئاً في مواجهة من يضمرون لك السوء ويعرقلون تنفيذ مهامك. حظك اليوم برج الأسد عاطفياً : تقدّم بخطوات ثابتة نحو التعرف إلى الطرف الآخر لأنه يبادلك المشاعر ذاتها.

: تقدّم بخطوات ثابتة نحو التعرف إلى الطرف الآخر لأنه يبادلك المشاعر ذاتها. حظ برج الأسد اليوم صحياً: تتمتع بصحة جيدة اليوم، لكن عليك المتابعة والاستمرار على نظامك الغذائى الصحى

تتمتع بصحة جيدة اليوم، لكن عليك المتابعة والاستمرار على نظامك الغذائى الصحى برج الأسد الرجل اليوم: قد تقلق لمسألة عائلية ومه ت نية أو تجد نفسك في موقف حرج.

قد تقلق لمسألة عائلية ومه نية أو تجد نفسك في موقف حرج. برج الأسد المرأة اليوم: تتحسّن الأمور، من دون أي شك، فتكفّ الأحداث عن مبارزتك، بل تترك لك مهمة ضبط الأوضاع والتحكّم في مصيرك. يتسوّى نزاع عانيته، فتقلب الصفحة مرتاحاً.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: لا تدع الأزمة المالية التي تمرّ بها تؤثر في طموحك، قريباً تنفرج الأمور.

لا تدع الأزمة المالية التي تمرّ بها تؤثر في طموحك، قريباً تنفرج الأمور. برج العذراء اليوم عاطفياً: إمنح الحبيب المزيد من الثقة فهو يستحقّها وثق بأنه لا يرى في العالم سواك.

إمنح الحبيب المزيد من الثقة فهو يستحقّها وثق بأنه لا يرى في العالم سواك. حظ برج العذراء اليوم صحياً: عليك مراقبة صحة أفراد عائلتك، فهم بحاجة إلى اهتمامك، وقد تفيدك جلسة تدليك فى مركز تجميل.

عليك مراقبة صحة أفراد عائلتك، فهم بحاجة إلى اهتمامك، وقد تفيدك جلسة تدليك فى مركز تجميل. برج العذراء الرجل اليوم: تحقّق الانتصار والنجاح، وتتلقّى عرضاً مهماً يكافئ سمعتك الطيبة وجهودك الحثيثة لبلوغ الأهداف. يثق الناس بقدراتك واستقامتك وقوّتك، فيعتمدون عليك.

تحقّق الانتصار والنجاح، وتتلقّى عرضاً مهماً يكافئ سمعتك الطيبة وجهودك الحثيثة لبلوغ الأهداف. يثق الناس بقدراتك واستقامتك وقوّتك، فيعتمدون عليك. برج العذراء المرأة اليوم:هذا اليوم المسمّى يستقبلك بشغف، ويدير أعمالك ويوصلك إلى برّ الأمان.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: لا تتّكل على الغير لإنجاز أعمالك وإلا أخفقت، ثابر واجتهد لبلوغ أهدافك.

لا تتّكل على الغير لإنجاز أعمالك وإلا أخفقت، ثابر واجتهد لبلوغ أهدافك. حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: لا تتعب الشريك بهمومك ومتاعبك، برهن له أنك قوي وقادر على حلّ مشاكلك.

لا تتعب الشريك بهمومك ومتاعبك، برهن له أنك قوي وقادر على حلّ مشاكلك. حظ برج الميزان اليوم صحياً: حالتك الصحية مستقرة، لكن الإرهاق الشديد الذي تتعرض له في العمل قد يسبب لك بعض المشكلات على المدى البعيد

حالتك الصحية مستقرة، لكن الإرهاق الشديد الذي تتعرض له في العمل قد يسبب لك بعض المشكلات على المدى البعيد برج الميزان الرجل اليوم: قد تكون الغيرة شديدة وتنقلب ضدّك كألدّ عدو يا عزيزي! لا تثرها أيضاً ولا تفقد السيطرة في المقابل على نفسك. حاذر كلمات جارحة قد تجهل آثارها الهدّامة.

قد تكون الغيرة شديدة وتنقلب ضدّك كألدّ عدو يا عزيزي! لا تثرها أيضاً ولا تفقد السيطرة في المقابل على نفسك. حاذر كلمات جارحة قد تجهل آثارها الهدّامة. برج الميزان المرأة اليوم:ابتعد عن الكذب والمراوغة أو المناورة. تجنّب العنف عند الغضب وكن واعياً لما يحصل.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: تحدث تغييراً في عملك يكون إيجابياً وتلقى تجاوباً من المحيطين بك.

تحدث تغييراً في عملك يكون إيجابياً وتلقى تجاوباً من المحيطين بك. حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: ياندفاعك بقوة نحو الحبيب يشعره بالخوف، لا تتسرع في تقرير مستقبل علاقتكما.

ياندفاعك بقوة نحو الحبيب يشعره بالخوف، لا تتسرع في تقرير مستقبل علاقتكما. حظ برج العقرب اليوم صحياً: حاول أن تحصل على قسط كافٍ من النوم، وأن تحاول أن الابتعاد تمامًا عن العمل في أوقات راحتك.

حاول أن تحصل على قسط كافٍ من النوم، وأن تحاول أن الابتعاد تمامًا عن العمل في أوقات راحتك. برج العقرب الرجل اليوم: قد تظهر بعض الأمور المستعجلة التي تتعلّق بشأن أحد أولادك إذا كنت متزوجًا.

قد تظهر بعض الأمور المستعجلة التي تتعلّق بشأن أحد أولادك إذا كنت متزوجًا. برج العقرب المرأة اليوم: يتوجّب عليك اتخاذ التدابير الوقائية لحماية المصالح والوضع العام، ولا سيّما إذا كانت التأثيرات تتعلّق بالوضع الشخصي أو بالأحبّاء. تكثر الأعباء وتتزامن في وقت ضيّق فتجد نفسك مضطرباً أو مشغول البال ومهموماً.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: لا تدع الخسارة التي تعرضّت لها تؤثر في معنوياتك، ثق بإمكاناتك.

لا تدع الخسارة التي تعرضّت لها تؤثر في معنوياتك، ثق بإمكاناتك. حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تطغى أجواء السعادة والمحبة على علاقتك بالشريك وتخططان معاً للمستقبل.

تطغى أجواء السعادة والمحبة على علاقتك بالشريك وتخططان معاً للمستقبل. حظك اليوم برج القوس صحياً: أنت في حاجة إلى خسارة الكثير من السعرات الحرارية الزائدة

برج القوس الرجل اليوم: الفرصة سانحة أمامك لتعزيز موقعك في العمل، فسارع إلى القيام بمبادرة مهمة لحسم الأمور في مصلحتك.

الفرصة سانحة أمامك لتعزيز موقعك في العمل، فسارع إلى القيام بمبادرة مهمة لحسم الأمور في مصلحتك. برج القوس المرأة اليوم:لا تنسَ المثل القائل “اللبيب من الإشارة يفهم”، لأنه سيكون عنوان المرحلة المقبلة مع الشريك.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: يسطع نجمك وتنال التنويه الذي تستحقه وتبهر الجميع بإخلاصك وتفانيك.

يسطع نجمك وتنال التنويه الذي تستحقه وتبهر الجميع بإخلاصك وتفانيك. حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: تعيش أوقاتاً جميلة وحميمة مع الحبيب وتشعر بأنك لا تستطيع الابتعاد عنه.

تعيش أوقاتاً جميلة وحميمة مع الحبيب وتشعر بأنك لا تستطيع الابتعاد عنه. حظ برج الجدي اليوم صحياً: حاول أن تتوقف الآن عن شرب المياه الغازية، وتناول الأطعمة الغنية بالسعرات مثل الحلويات، واستبدلها بالعصائر والخضراوات.

حاول أن تتوقف الآن عن شرب المياه الغازية، وتناول الأطعمة الغنية بالسعرات مثل الحلويات، واستبدلها بالعصائر والخضراوات. برج الجدي الرجل اليوم: على سيرة المثل القائل “الصبر مفتاح الفرج”، فما عليك إلا أن تصبر حتى تحقق العدد الأكبر من أهدافك.

على سيرة المثل القائل “الصبر مفتاح الفرج”، فما عليك إلا أن تصبر حتى تحقق العدد الأكبر من أهدافك. برج الجدي المرأة اليوم:جاذبيتك اللافتة تثير غيرة الشريك، وتدفعه إلى التصرّف بعشوائية وأنانية وهذا قد تكون له مبرراته.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: تحمل إليك هذه الفترة نجاحات وخطوات إيجابية استثمرها لمزيد من التقدم.

حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: تمرّ بأوقات صعبة مع الشريك، تواصل معه بطريقة فعالة وهادئة.

تحمل إليك هذه الفترة نجاحات وخطوات إيجابية استثمرها لمزيد من التقدم. تمرّ بأوقات صعبة مع الشريك، تواصل معه بطريقة فعالة وهادئة. حظ برج الدلو اليوم صحياً: حالتك الصحية مستقرة بعد شفائك من بعض أمراض المعدة التى عانيت منها مؤخرًا

حالتك الصحية مستقرة بعد شفائك من بعض أمراض المعدة التى عانيت منها مؤخرًا برج الدلو الرجل اليوم: القمر المكتمل في برج الثور يعاكسك ويتحدث عن وضع صحي متدهور وخصوصاً أنه يلتقي جوبيتر ويحذر من خسارة ما.

القمر المكتمل في برج الثور يعاكسك ويتحدث عن وضع صحي متدهور وخصوصاً أنه يلتقي جوبيتر ويحذر من خسارة ما. برج الدلو المرأة اليوم:لا بد من الإشارة الى ان نبتون يعاود سيره في هذه الأثناء في برجك، ما يخفف من الارتباك ويفسح في المجال أمام تصحيح بعض الأخطاء من الآن فصاعداً.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً :تكثر اتصالاتك واجتماعاتك وتحضر مؤتمرات تكون مهمة لمستقبلك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: لا تكن متطلباً واطلب من الشريك قدر إمكاناته، فهو يبذل جهده لنيل رضاك.

:تكثر اتصالاتك واجتماعاتك وتحضر مؤتمرات تكون مهمة لمستقبلك. لا تكن متطلباً واطلب من الشريك قدر إمكاناته، فهو يبذل جهده لنيل رضاك. حظ برج الحوت اليوم صحياً: حاول أن تكون مهتمًا بنظافة طعامك، وأن تبتعد تمامًا عن أكل الشارع، وتستبدله بالطعام المنزلى الصحي والذي تثق في نظافته.

حاول أن تكون مهتمًا بنظافة طعامك، وأن تبتعد تمامًا عن أكل الشارع، وتستبدله بالطعام المنزلى الصحي والذي تثق في نظافته. برج الحوت الرجل اليوم: الحظوظ تتراجع عن دعمك، بعد مراحل طويلة من الأبواب المفتوحة. تخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل.

الحظوظ تتراجع عن دعمك، بعد مراحل طويلة من الأبواب المفتوحة. تخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل. برج الحوت المرأة اليوم:نزاعات تتراكم مع الشريك، كما أن بعض التصرفات تثير غضبك فحاول أن تجتاز هذه المرحلة بسلام.

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2021