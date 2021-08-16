حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 17 أغسطس/ آب 2021

حظك اليوم برج القوس صحياً: حاول أن تهتم بصحتك من خلال إجراء متابعات دورية، مع المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية التي تساعدك في الحفاظ على لياقتك البدنية، وتحسين دورتك الدموية، وتزيد من نشاطك.