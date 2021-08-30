حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 أغسطس/ آب 2021

حظك اليوم برج القوس صحياً: حاول الإكثار من شرب المياه الذي يساعدك على تنشيط الحرق بجسمك، وهو ما يساعدك على فقدان الدهون الزائدة، بالإضافة إلى أنه يمنح بشرتك الكثير من الترطيب والنضارة التي يحتاجها.