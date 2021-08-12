حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 13 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 13 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 13 أغسطس/ آب 2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً:تراكم العمل وتأجيله ليسا في مصلحتك، فهناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل الى النتائج المرجوّة
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً:أعتقد أنك تعيش يوماً رومانسيّاً جميلاً يحاول خلاله الحبيب اسعادك بكل الوسائل
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:تتأقلم بسرعة مع النظام الغذائي الجديد وتشعر أنك أصبحت شخصاً آخر
- برج الحمل الرجل اليوم:علاقة غرامية ستتحول إلى علاقة صداقة. ستكون بصحة ممتازة و مرح ممتاز ومعنويات عالية. لديك فرصة لازدهار شخصيتك.
- برج الحمل المرأة اليوم: تطلّعاتك المادية ورغبتك في التوسّع ستسمح لك بإنجاز بعض النجاحات. في العمل توقعات هامة بنجاح جهودك السابقة .
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً: يحمل هذا اليوم أحلاماً جديدة إذ تنتقل إلى مركز مناسب لك ويهديك الحظ، وتضطر من خلاله إلى الغاء الكثير من المواعيد
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً:تتخلص من سوء تفاهم قد يحدث اليوم ويخف انفعالك إزاء الحبيب وتقرر الاقتراب منه أكثر من أي وقت مضى
- حظ برج الثور اليوم صحياً: تشعر بالانزعاج وربما الغضب، كن متأنياً ومن مصلحتك ان تسير بثبات ومن دون ضجيج
- برج الثور الرجل اليوم:الآخرون هم مصادر طاقة لك. كن اجتماعياً. إخرج وتكلّم مع الناس. ذلك سيعيد إليك الشباب فوراً .استخدم قواك العظمى التنظيمية لتصنع مع الآخرين سويّة مناسبة اجتماعية .
- برج الثور المرأة اليوم: على صعيد العمل انت مستقر لديك طموحات مهمة للمرحلة المقبلة تساعدك النجوم في تحقيقها .
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً:تتبدل نظرتك إلى الأمور وتبدأ مسيرة مهنية جديدة، تكثر خلالها اللقاءات والتحالفات الإيجابية
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً:لا تدع الحبيب يشعر أنه في آخر أولوياتك بل اهتم بمشاعره أكثر واجعله يتدلل عليك بعض الشيء
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:عليك ان تحدد بدقة نوعية طعامك، لأن السمنة المفرطة تضرّك كثيراً وتسبب لك مشكلات
- برج الجوزاء الرجل اليوم: إذا كانت الأمور تبدو متوترة ، فليس من الضروري أن تترك نفسك متمسكاً في وسط الزوبعة.
- برج الجوزاء المرأة اليوم:اعترف بالذي يحدث واخرج. ليس من الضروري أن تبذل جهداً كبيراً من أجل أي شخص ، لكن حالات معينة تتطلّب مرونة إضافية. عليك بأخذ وجهات النظر الأخرى بعين الاعتبار ، وأن تكون جاهزاً للتغييرات المفاجئة في الخطة .
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تبعث إليك السماء بعدة رسائل، ويلجأ إليك الجميع بحثاً عن الحلول، فتلمس إيجابية القدر، وتشعر بأن لا شيء يستطيع أن يعيق انطلاقتك
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: لا تتهرب من المشكلات بل واجهها، وقد تشعر بالرضى عن إنجازاتك مع الشريك هذا اليوم
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: استفد من خبرة الأصدقاء الذين اعتمدوا حمية غذائية ناجحة وطبّقها على نفسها
- برج السرطان الرجل اليوم:عليك بنصرة المظلومين والمستضعفين ، سواء كنت أنت المظلوم أو شخص ما تعرفه. كلّ شخص يحبّ أن يأتيه نصره من حيث لا يدري .
- برج السرطان المرأة اليوم: حجم الصعوبات التي تعترض طريقك تحبط رغبتك بأن تكون المايسترو.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: يحمل هذا اليوم حدثاً مهماً، وقد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: تشعر بالراحة اليوم بعد النجاح الذي حققته في العلاقة بالشريك على صعيد الإخلاص
- حظ برج الأسد اليوم صحياً: الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصاً بعد ساعات العمل الطويلة
- برج الأسد الرجل اليوم:التنظيم لا يقاوم بالنسبة لك. فعندما تعمل بنظام ملفاتك الخاص ، فإن مساعدة صديق تجعلها مرتبة كما تريدها .اكبح جماح اندفاعك للتفاخر حول إنجازك الأعظم الأخير.
- برج الأسد المرأة اليوم:كن راضياً هادئاً ، وابدأ بتخطيط مهامك القادمة . العاطفة لديك منخفضة اليوم ابحث عن أي شيء يؤججها .
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: آفاق جديدة ومرحلة مغايرة ومناسبة، وربما تأسف لمنافسة أو تعيش غيرة قد تكون مسيئة إليك
- برج العذراء اليوم عاطفياً: لا تحاول تجنّب المواجهة مع الشريك، لأن نقاط الخلاف بينكما يجب أن تعالج قبل فوات الأوان
- برج العذراء اليوم صحياً: خفف من النشاطات المرهقة لأعصابك، علماً أنك لست مرغماً على القيام بها
- برج العذراء الرجل اليوم:
اليوم يصبح كلّ شيء مفهوماً. مهارتك بالعناية بالتفاصيل و إتّخاذ القرارات كفيلان .هذا هو يومك المحظوظ ، و الحظ السعيد ما زال يرافقك ، وكذلك غداً.
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برج العذراء المرأة اليوم:يمكنك أن تنهي مشاريعك بمهارة، إنه وقت واعد لبدء أيّ شيء جديد. الحبيب يريدك ان تقدم على خطوة جديدة لا تتردد .
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيداً من التطور والتقدم في العمل
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: قد تكون على حقّ، والأسلوب الذي تتبعه مرن جداً، وتوجّه الانتقادات الصائبة ولا تجرح مشاعر الحبيب
- حظ برج الميزان اليوم صحياً:ليس الوقت مناسباً لإثارة مشكلات قديمة قد تثير انفعالك وعصبيتك
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برج الميزان الرجل اليوم:امضِ قدماً، حاول شيئاً جديداً ، ولا تدع النكسات الصغيرة تثبّط عزيمتك. أمامك جاذبية لا تقاوم على ما يبدو ، سواء من شخص أو في مشروع
- برج الميزان المرأة اليوم:هنالك من يحاول ايقاعك في فخ التسرع . وإذا كنت ذكياً، ستقاوم على الأقل اندفاعك الأول .
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً: قد يكون لهذا اليوم وقع جيد عليك، وكل الأمور التي يفتعلها ضدك من هم حولك تلقى الفشل بسبب حس إدراكك لها
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: تكثر المشاريع وتقوى الاتصالات وتعيش أوقاتاً طيّبة، ويحمل إليك الشريك وعوداً وإشارات في هذا النطاق
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: إنهض باكراً ومارس المشي وبعض التمارين المفيدة للتخلص من آلام الظهر والرقبة
- برج العقرب الرجل اليوم:انت متردد اليوم بشأن الحبيب لا تبادر الى أي لقاء ، فكر بعمق ، ابحث عمن يتطابق معك في الرّأي و الأفكار لتشكيل فريق متكامل.
- برج العقرب المرأة اليوم: تبدأ محادثة عادية و بسيطة ، لكنها تتعمق شيئاً فشيئاً، إذا كنت تريد اكتشاف شيء معين تريده اطرح سؤالك بجدية ، و لا تخف من المضي .
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً:قد تسمع كلاماً غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تتفهّم ما يطرحه الشريك عليك وتبذل مجهوداً كبيراً لتحقيق ما يطلبه من دون أن تشعره بذلك
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حظك اليوم برج القوس صحياً: كل ما يعاكسك في مهنتك يمكن أن يرتد سلباً على وضعك الصحي، فكن حذراً
- برج القوس الرجل اليوم: توقّع أن يردّ شخص ما على جميل صنعته معه. يمكنك أن تتعلّم الكثير. كونك تستطيع التقرير لا يعني بأنك تستطيع أن تفرض ما تقرره على الآخرين .
- برج القوس المرأة اليوم: تستطيع تكوين شراكة مع زميل عمل أو صديق ، عاطفيا تتمتع بمحبة الشريك و عليك ان تبادله بمثلها .
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: تكثر حولك الصداقات، وقد تشارك في مناسبات عملية كبيرة وتفرح لنجاح الزملاء
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: لا تخف من التعبير عن مشاعرك، فالشريك لن يصدّك ولا سيّما إذا اخترت يوماً جيّداً للتقرّب منه
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: حاول التخفيف من قيادة السيارات لمسافات قريبة، واستعض عنها بالمشي
- برج الجدي الرجل اليوم: لا تأمن زملاء عملك على اسرار بيتك فهذا خطأ كبير . فضولك سيصل إلى مستويات شبه فظة اليوم. أنت مستمع جيد، لكن وجهة نظرهم ما زالت تبدو سخيف بالنسبة إليك.
- برج الجدي المرأة اليوم:انتباهك المهذّب قد ينتهي نهاية غير مهذبة، و ربما تكون ردة فعلك وقحة .
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً:يسجل هذا اليوم حدثاً كبيراً بالنسبة إليك، ما يحتم الانتباه والحذر من الأمور المحاذير التي كنت تخشاها
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: تشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية وتشتاق إلى حضن الحبيب وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة
- حظ برج الدلو اليوم صحياً: لا تبذل جهداً مضاعفاً في أعمال لست أنت مسؤولاً عنها، أترك الأمور لأربابها وأرح نفسك
- برج الدلو الرجل اليوم: تصطدم ببعض الأسباب التي تجعلك محبطاً وحزينا لكن ساعة الحقيقة مع الشريك باتت قريبة، فكن مستعداً.
- برج الدلو المرأة اليوم: قد لا يكون هذا اليوم هو الأفضل على صعيد حياتك المهنية، وقد تواجه بعض المتاعب والخلافات البسيطة.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:يطرح هذا اليوم مسألة شراكة وانتماء وارتباط، لذلك أدعوك الى تحديد الأولويات والأهداف تفادياَ لإهمال بعض التفاصيل
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً:على الرغم من الفتور الذي ساد في الأيام الماضية تعود المياه الى مجاريها الطبيعية أو على الأقلّ تخمد التوتّرات ليحل مكانها الانسجام والهدوء
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:تعيد حساباتك وتراجع مفكرة مشاريعك المهنية فتقرر التخفيف منها وتكريس وقت للرياضة
- برج الحوت المرأة اليوم:لا تحاول ان تقلد الآخرين انت شخص مبدع لديك افكار جديدة عليك تطبيقها بدل التقليد الأعمى .أنت قد لا تؤمن بما تسمعه ، لكن كن صبوراً و أعط فرصة.
- دماغك متشوق لبعض التحفيز، إلى حدّ الشره في حك الجلد. اخرج وشاهد مسرحية أو فيلماً أو إذهب إلى محاضرة .برج الحوت الرجل اليوم:
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