حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 13 أغسطس/ آب 2021

برج الميزان الرجل اليوم:امضِ قدماً، حاول شيئاً جديداً ، ولا تدع النكسات الصغيرة تثبّط عزيمتك. أمامك جاذبية لا تقاوم على ما يبدو ، سواء من شخص أو في مشروع