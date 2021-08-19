حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 20 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 20 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 20 أغسطس/ آب 2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً:أنت على موعد مع الربح والتقدّم والمكاسب والدعم، لكن حذار تبديد الأموال والاستخفاف باهتمامات الآخرين وانشغالاتهم .
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: قد يحمل إليك هذا اليوم المفاجآت واللقاءات الحارّة والمبادلات العاطفية المناسبة، إلاّ أنّ الوهج يخف قليلاً.
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:صحتك هي رأس مالك سواء في استكمال عملك أو في حياتك عمومًا، لا تتهاون في حق نفسك وحاول كل فترة الذهاب إلى الطبيب لتطمئن على صحتك.
- برج الحمل الرجل اليوم:سَتُعاود تسيير أعمال كُنتَ بدأتها سابقاً وتكون في موقع قوّة في وسطك المهني. سَتتملّك حوافز جديدة إضافيّة تُخوّلك الاضطلاع بمسؤوليّات ومشاريع جريئة.
- برج الحمل المرأة اليوم: إن كُنتَ مُرتبطاً بِعلاقة عاطفيّة سَتُفصح عن مشاعرك في صورة عفويّة. إن كُنتَ عازباً ستسأل نفسك حول المُغامرات العابرة التي لا تمنحك الفرح والراحة اللازمين.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً: تكون الاجواء متوتّرة والمشاحنات قويّة وقد تضطر للجوء إلى الزملاء للتوسّط أو لتطرية الأمور.
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً: برهن عن ليونة ودماثة أخلاق، ولا تذهب نحو أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك العاطفي غير مريح.
- حظ برج الثور اليوم صحياً: حاول الاهتمام بصحة بشرتك وشعرك بقدر اهتمامك بصحتك الجسدية، واحرص على تناول الأطعمة المفيدة كالخضروات والفاكهة، واشرب الكثير من المياه فتأثيرها جيد جدا على صحتك الجسدية.
- برج الثور الرجل اليوم:تكون حريصاً على وضع جردة دقيقة عن وضعك. بعض المشاكل المهنيّة المُحتملة عليك ضبطها بِحكمة والنظر إلى البعيد وليس فقط إلى الوقت الحاضر. تسعى إلى الإفادة رسمياً من مؤهّلاتك وإنجازاتك (مثلاً عبر ترقية...). تكون جذّاباً هذا الأسبوع ومحطّ أنظار الجميع.
- برج الثور المرأة اليوم:على الرغم من النجاحات المهنيّة الجيّدة، فإنك تشعر بتعبٍ صحّي وتعمل على تهدئة هذا التعب وإزالته عبر تخفيف نشاطاتك.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: إذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل في العلاقة، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة مع الشريك.
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً: أحذّرك من التعب والإرهاق نتيجة التحديات التي ستظهر بشكل مدروس ومخطّط له بغية القضاء على سمعتك أمام أرباب العمل.
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: تجنب العادات غير الصحية التى تتبعها، وابتعد عن تناول الوجبات السريعة التى تسبب الكثير من المشاكل، وابدأ فى إتباع نظام غذائى صحى يقوم على تناول المزيد من الخضراوات والفاكهة، وممارسة التمارين الرياضية فهى أساسية.
- برج الجوزاء الرجل اليوم:تكون ميّالاً إلى الكمال والدقّة في العمل ولا تترك الظروف تتحكّم بك. وضعك المالي يكون حسناً نظراً لإتقانك لِعملك، لكن لا تتّكل على مُعاونيك في إدارة التفاصيل الصغيرة.
- برج الجوزاء المرأة اليوم: في 17 و 18 من الشهر تتخلّص من بعض الأعباء المُختلفة. في 20 و 21 يُفاجئك المُقرّبون بِمُبادرات رائعة. في 17 و 18 جردة إيجابيّة عن حياتك المهنيّة، لكنّك ترى أنَّ هناك نقاطاً يجب وضعها على الحروف.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: يوم جيد ومليء بالآمال الجديدة، التي تشهد تغيّرات إيجابية في الخطط، وربما تحقّق ربحاً مفاجئاً.
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تطور إيجابي مهم على صعيد العلاقة بالشريك، وأي خطوة ناقصة في هذا الاتجاه تعيد الأمور إلى الوراء.
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: توقف عن التواجد في الاماكن المزدحمة حتى لا تكن عرضة للاصابة بالامراض المعدية، اهتم بمناعتك وصحتك بتناول الكثير من الفاكهة والخضراوات.
- برج السرطان الرجل اليوم:لا تَكُنْ مُتسرّعا ً في ما يخصّ وضعك المهني، بل عليك إبطاء إيقاعك المهني، أنتَ لست مُضطّراً الى اتّخاذ خيار مُستعجل. خُذْ الوقت الكافي لِتقرير ما تُريد. عاطفيّاً، تكون أكثر تفهّماً للآخر ولِمن تُحبّ.
- برج السرطان المرأة اليوم: لِلمتزوّجين والمُرتبطين، يكونون على موعد مع الحُبّ والحنان. تشعر بِتناغُم مع الشريك. في 23 من الشهر، ستُنفق الكثير من الأموال. يكون تنظيمك المهني فعّالاً وتكون مُستعدّاً لِلعبور إلى مرحلة جديدة.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: عليك أن تكون أكثر وضوحاً في العلاقة بالآخرين، لئلا تترك مجالاً للشكوك واحتمالات التصادم.
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: تحب الاستقرار وتبذل قصارى جهدك لتصل العلاقة التي بدأتها إلى خواتيمها السعيدة عنوانها العريض الاستقرار والراحة.
- حظ برج الأسد اليوم صحياً:حاول أن تنظم وقتك لكي تتجنب التوتر الدائم الذي يحدث لك طوال الوقت، اجعل مواعيد نومك واستيقاظك ثابتة، وأجعل وقت الراحة للراحة فقط دون أن تدخل العمل في وقت اجازتك وراحتك.
- برج الأسد الرجل اليوم:تكون واثقاً من أنَّ المرحلة التي أنتَ على عتبتها أو بدأت بها، سَتفتح لك آفاقاً جديدة. سَتُواجهك إمكانات وخيارات مُتعدّدة. لن تنطلق في العمل قبل التفكير خشية خربطة حظوظك.
- برج الأسد المرأة اليوم: إن كُنتَ عازباً، يُساعدك وجود الأصدقاء الحميمين على نسيان شكوكك وقلقك. تُمرّر المرحلة من غير طرح أسئلة غير مُفيدة. المرأة الأسد تَجِد نفسها مُحاطة بالمُعجبين.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: قد تمرّ بأزمة داخلية وتعيد النظر في بعض القرارات أو العلاقات، وتلمس جوّاً من الفوضى والارتباك حتى لو لم تكن معنياً به.
- برج العذراء اليوم عاطفياً: يؤدي الحظ اليوم دوراً مهمّاً في تطور أمورك العاطفية بإتجاه ملموس وإيجابي، ويكون المستقبل واعداً ومشرقاً.
- برج العذراء اليوم صحياً: تناول طعام صحي وابتعد عن الاطعمة المصنعة من لحوم وغيرها، استخدم الزيوت الطبيعية في الطهي خاصة زيت الزيتون لأنه سيجعل جسمك صحياً أكثر ولكي تتمتع بقوام وبشرة رائعين.
- برج العذراء الرجل اليوم:تستشير مُعاونيك وزُملاءك لِبلورة كفاءاتهم وصقلها. تشعر بالثقّة، الوقت مُلائم لإطلاق العنان لِمُخيّلتك وأمانيك الأغلى. سَتُحدِّد قِطاعات نشاطك التي يُمكن أن تَتوسّع .
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برج العذراء المرأة اليوم: إن كُنتَ عازباً، سَتبدو جذّاباً في هذه المرحلة. على رغم تَحفّظك، سَتعرف كيف تُلفت الآخر إليك حين تكون في كامل الثقّة بنفسك. في 17 و 18 من الشهر الأجواء جميعها مُلائمة لِتخرج وتتسلّى. في 19 و 20 لن تتمكّن من تَجاهُل أمور مُعيّنة في المجال المادي.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تمتلئ حيوية وقد تعلن عن شراكة ما أو تعيش أوضاعاً استثنائية وتشعّ بشخصية مميّزة، وتبدو متزناً في خياراتك.
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: المشاكل العائلية توتر علاقتك بالحبيب، فكن حذراً ولا تطلب منه التغيير وأنت لست بحال أفضل.
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: تعاني من قلة نشاطك الحركي خلال هذه الفترة وهو ما أثر عليك بشكل ملحوظ، حاول تعويض ذلك بممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على لياقتك البدنية، والمحافظة على صحتك.
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برج الميزان الرجل اليوم: كوكب أورانوس Uranus سَيُضاعف جهودك وسَيُمكّنك من تحقيق إنجازات طويلة الأمد. ستتحرّك بِنجاح، وسَتزداد قُدرتك على التكيّف، ما سَيُساعدك في مُعظم مشاريعك.
- برج الميزان المرأة اليوم: يوحي لك كوكب الزهرة بِمشاعر مُتوقّدة. سَتُخطّط لِمشاريع المُستقبل بِصفاء. البعض يُفكّر بالارتباط، البعض الآخر يُفكرّ بالسفر لِلاستجمام مع الحبيب.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً:قد تحدث بعض المشاكسات في العمل اليوم من أحد الزملاء فحاول أن تعرف كيف تتعامل معها بحكمة.
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: مشاكل طارئة تهدّد العلاقة بالشريك، لكنّك حتماً تتمكن من معالجتها بأسرع ما يمكن قبل أن تتفاقم.
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: توقف فورًا عن التدخين الذي يؤثر سلبا على صحتك، ويصيبك بصعوبة ملحوظة في التنفس، واستبدله بالأنشطة الرياضية التي تساعدك مع الوقت على تجاوز هذه الحالة.
- برج العقرب الرجل اليوم:كوكب المشتري Jupiter سَيؤمّن لك توازناً داخليّاً يجعلك متحفّظاً بعض الشيء تجاه بعض الظروف والناس. تكون مأخوذاً بِعملك وطموحاتك وتكون تحت تأثيرات فلكيّة جيّدة.
- برج العقرب المرأة اليوم:تُطرَح عليك مشاريع استثمار طويلة الأجل، بعض المواليد يستغلّها لِتعزيز وضعه وخبراته. تشهد هذا الأسبوع مرحلة عاطفيّة رائعة مع أنّها لا تتضمّن مُفاجآت ويكون مصدرها لِلمتزوّجين البيت والعائلة والأولاد.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: تشعر بأنّ النمط يتسارع وأن المشكلات السابقة بدأت تجد حلحلة لها، كذلك قد تسوّى مشكلات مالية.
حظك اليوم برج القوس عاطفياً: كثرة التعاطي باستخفاف مع الشريك قد تفضي إلى عواقب سيئة، وهذا لن يكون في مصلحتكما على الإطلاق، بادر إلى المعالجة فوراً.
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حظك اليوم برج القوس صحياً: حاول الإكثار من شرب المياه لمقاومة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وفقدان جسمك للكثير من السوائل التي تجعله مع الوقت عرضه للجفاف الشديد.
- برج القوس الرجل اليوم:
تكون في مناخ من الحماسة والثّقة والتفهّم والتقدير، إذن والنجاح. لِلبعض إمكانات الإنفتاح على الخارج مهنيّاً، لِلبعض الآخر إمكانيّة لِترقية مُفاجِئة بسبب غياب مُفاجئ لِبعض المسؤولين.
- برج القوس المرأة اليوم: تيّار من كوكب الزهرة سَيُساعدك على تطوير بعض العلاقات العاطفيّة أو الاجتماعيّة والتي كانت صعبة عليك حتى الآن.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: قد تفاجأ بأحداث وتطوّرات غير مسبوقة، انتبه من المبالغة، قد تتسارع الخطى وتطالب الشريك اللحاق بك.
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:يدعوك هذا اليوم إلى عدم التورّط في قضايا شائكة والابتعاد عن المشاريع المشبوهة وعد توقيع أي مستند قبل قراءته بتمعن.
- حظ برج الجدي اليوم صحياً:حاول الاهتمام بنظافتك الشخصية خاصة في فصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق، وهو ما قد يعرضك للرائحة الكريهة، يمكنك استخدام وصفات طبيعية للتغلب على هذه الأمور.
- برج الجدي الرجل اليوم:المهن الإعلاميّة والفنيّة تكون مُيسّرة. على الصعيد المالي تكون راغباً في استثمار أموالك في جميع المَجالات، لكن عليك بالحذر والاستعلام بِدقّة من الإخصائيّين قبل القيام بأي عمليّة.
- برج الجدي المرأة اليوم: تجهد لِيكون جميع من تُحبّهم في راحة تامّة. هذه المرحلة تستمرّ كُلّ هذا الأسبوع. صحيّاً، تكون في صحّة مُمتازة. سَتسمح لك الظروف بالحركة ومُمارسة الرياضات المُختلفة في الهواء الطلق أو النادي.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: تؤدّي دوراً فاعلاً وبنّاء في العمل، لكن ذلك لن يكون وليد مصادفة، بل هو ثمرة جهد متواصل على مدى سنوات.
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: تستقطب التأييد من بعض الأصدقاء، وخصوصاً لجهة المبادرة إلى تحديد نوع العلاقة مع الشريك، وهذا ما يوضح الأمور أكثر.
- حظ برج الدلو اليوم صحياً:تعانى هذه الفترة من الإجهاد الناتج عن ضغوط العمل ومشاغلك، فأنت لم حصل على فترة إستراحة منذ فترة طويلة، ربما يكون قد حان الوقت لتقديم اجازة من العمل، وأخذ فترة من الأستراحة، واحرص على تجنب تناول المشروبات المنبهة.
- برج الدلو الرجل اليوم: يُمكنك التفكير بِنجاح واضح جدّاً بوضعك المهني حيث تكون أفكارك غير الاعتياديّة مُقدَّرة في إطارها الصحيح. تكون راغباً في تنفيذ ألف فكرة وفكرة في العمل.
- برج الدلو المرأة اليوم:الوضوح والواقعيّة ضروريّان إذن لِتحقيق تطلّعاتك. تَحسُّن واضح في المجال العاطفي مُقارنة مع الأسبوع الماضي، وينتج هذا التحسُّن عن كونك ستولي أهميّة أكبر لِمن تُحبّ وأهميّة أقلّ لِنفسك. حظّ مُميّز لِمولودة العشريّة الثانية على الصعيد العاطفي.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً: تنعم بيوم مناسب إذ تختبر جديداً مشوّقاً، ويدعوك إلى الاحتفال ونشر الآراء ويقدّم لك خيارات كثيرة ويعزّز ثقتك بالنفس.
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: مكاسب غير متوقعة في العلاقة، وهذا ينعكس ارتياحاً عند الشريك ويزيده تعلقاً بك وإصراراً على إرضائك باستمرار.
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:ممارسة الرياضة بشكل أساسي يوميًا يغير حياتك للأفضل، وستجد نفسك أكثر نشاطًا، واعلم أن للرياضة فوائد كثيرة لا تجعلها تفوتك، لذا داوم عليها وستجد الأمور أفضل.
- برج الحوت المرأة اليوم:سيكون هناك جديد ما تُحققّه هذا الأسبوع. النجاح سَيكون إلى جانبك إن عرفت كيف تقطفه. يكون رأيك صائباً في غالب الأحيان ما يسمح لك باتّخاذ المُبادرات المُناسِبة لِتطوّر جيّد في وضعك المهني.
- برج الحوت الرجل اليوم: إن فكّرت جيّداً في أسباب مَشاكلك العاطفيّة لِوجدت أنّك تثور لأتفه الأمور أحياناً وأنّك تنزع إلى الأنانيّة أحياناً أخرى في تصرّفاتك وأفكارك، ما يُتعِب الشريك أو الحبيب مهما كان حبّه عظيما ً لك.
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