حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 20 أغسطس/ آب 2021

برج العذراء المرأة اليوم: إن كُنتَ عازباً، سَتبدو جذّاباً في هذه المرحلة. على رغم تَحفّظك، سَتعرف كيف تُلفت الآخر إليك حين تكون في كامل الثقّة بنفسك. في 17 و 18 من الشهر الأجواء جميعها مُلائمة لِتخرج وتتسلّى. في 19 و 20 لن تتمكّن من تَجاهُل أمور مُعيّنة في المجال المادي.