حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 25 حزيران/يونيو 2021‎

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 25 أيار/ مايو 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 25 أيار/ مايو 2021:‎

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،الأوضاع لديك مكهربة هذا اليوم، وتلاحظ الضغوط النفسية والعملية قد زادت لديك، وخصوصا في فترة الظهيرة فاحترس مما قد تقوله أو تفعله، ففكر جيدا لأن أي شيء قد يحسب ضدك في المساء ينقذك أحد أصدقائك من الملل بدعوته لك للخروج لكن مزاجك لن يتحسن. مواليد 1 إلى 10 تشرين الأول الأكثر توترا هذا اليوم.

توقعات برج الثور اليوم 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الثور، يوم عادي وهادئ بعض الشيء، فليست هنالك أحداث مميزة في الصباح والظهيرة، قد تتعرض لاستفزاز من أحد الأشخاص الذين يعملون معك، لكنك سوف تسيطر على أعصابك بكل براعة، المساء يبدو أكثر نشاطا وخصوصا على المسار العاطفي الذي سيتلقى دعما قويا لما لديك من قوة في التعبير عن عواطفك.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الجوزاء،ربما تحاول اليوم لفت انتباه شخص معين في العمل وتشعر فجأة أن ترغب في أن تصارحه بمشاعرك. ربما تندهش بسبب هذا الشعور أو هذا التصرف لأنك لم تفكر في هذا الشخص من قبل. لا تنتظر ردا سريعا من هذا الشخص ولكن تمهل حتى تعرف حقيقة مشاعره.

توقعات برج السرطان اليوم 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج السرطان،أنت بحاجة لبعض البصيرة ، أعطِ اهتماماً اليوم لمن حولك. لا تصرف انتباهك بسهولة عن الأمور المحيطة بك، ولا تخرج عن الموضوع المطروق أمامك. قد يفاجئ من حولك بتركيزك المفاجئ. و قد تتفاجئ بسرعة تجاوبهم مع افكارك .

توقعات برج الأسد اليوم 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الأسد، أنت لديك القليل من الملل من الروتين الذي أصابك في الأيام الماضية، واليوم أنت مهمل جدا، حيث إنك مصاب بالملل من كل ما يحدث حولك، مما يجعلك لا تسأل ولا تهتم حتى ولو حدثت هزة أمامك أو حرب، تضطر إلى فتح اوراقك كاملة أمام من تحب في فترة المساء لأن الكيل طفح معك وغير مهتم بالعواقب.

توقعات برج العذراء اليوم 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج العذراء،قوة، ثبات وأفكار أكثر وضوحا من يوم أمس، تبدأ نهارك مفعما بالنشاط منكبا على أعمالك لإنجازها وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها في الأمس، في فترة ما بعد الظهر تبدأ بالتفكير بأمورك المستقبلية، وخصوصا العملية والمالية منها، قد لا يرضى الحبيب بلهجتك الآمرة في المساء، مما قد يرجح نشوب سوء تفاهم بسيط.

توقعات برج الميزان اليوم 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الميزان،بإمكانك أن تحسّ بالحبّ، فطاقتك الرومانسية المغناطيسية تجذب المعجبين. إذا كان لديك اهتمام بالحبّ، فإنك ستكون ملفتاً للأنظار اليوم ، وستجد أن عيون جميع من حولك محملقة بك، تبحث عن حبيب قديم فارقك، أو تحنّ إلى قصّة ماضية اعتقدت أنك تخطيتها، أو تنظم لقاء خاصاً وسرياً مع من يهتف له قلبك.

توقعات برج العقرب اليوم 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج العقرب،انتهت فترة المعاناة التي ألمّت بك في الفترة الماضية، وها أنت تسترجع قوتك هذا اليوم تحاول حل بعض المشاكل المعلقة في فترة الصباح، الظهيرة وقت جيد للمبادرات والقيام بطلب مهم من أي شخص تريده، المساء هادئ بعض الشيء، فتفكر في القيام بزيارات عائلية لم تقم بها منذ وقت طويل.

توقعات برج القوس اليوم 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج القوس،أنت مادي وتستغرق وقتا في عمل حسابات لوضعك المالي لآخر هذا الشهر، وهذا لكثرة المصاريف التي تعرضت إليها موخرا، انتبه في العمل من الوقوع في الخطأ، وخصوصا إذا كنت محاسبا أو إن كان عملك له علاقة بالمال، وتحديدا في فترة الظهر، المساء ممتاز جدا للتقرب للحبيب أو شريك حياتك، فالفلك يقف إلى جانبك.

توقعات برج الجدي اليوم 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الجدي،أنت اليوم لا تستطيع تحديد وجهتك إلى أين، وماذا سوف تفعل، الكثير من الامور يحدث حولك، مما يجعلك في ضياع وخصوصا في فترة الظهيرة، لذا انتبه من العصبية ولا داعي لإعطاء القرارات. أما في فترة ما بعد الظهر عليك الاهتمام أكثر بصحتك، وإعطاء نفسك القليل من الراحة، لأنك تحتاجها في المساء، فالأفضل البقاء في البيت.

توقعات برج الدلو اليوم 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الدلو،كثير حركة وكثير كلام، هذا ما انت عليه اليوم، وتعمل كل شيء بسرعة، لأن لديك العديد من الأمور لتفعلها، وما أن ينتهي أمر حتى تتفاجأ بأمر آخر لمعالجته، يوم مرهق بعض الشيء لكن بسمتك لن تختفي من وجهك، فأنت مرتاح نفسيا. المساء يحمل بعض التوترات على صعيد العائلة، فحاول الخروج من البيت، وعدم التدخل بالأمور العائلية التي لا تخصك.

توقعات برج الحوت اليوم 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحوت،كل ما تفعله يكون لصالحك، لا تخف بل تقدم أكان في العمل أو في مجال العاطفة، الحظ إلى جانبك اليوم ويدعمك بكل قوة، الذكاء أيضا حليفك فأنت تشغل دماغك اليوم بشكل مستمر لما عليك من اتخاذ قرارات مهمة، لكنك ستنجح بهذه المهمة وتكون مبتسما طوال اليوم، وخصوصا بعد الثانية عشرة ظهرا، في المساء جلسة مع الأصدقاء لم تسعد بها منذ زمن فأعطِ العنان لنفسك.