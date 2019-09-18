30 حقيقة عن برج العذراء

يسعى مولود برج العذراء إلى تأمين أغلب مستلزمات حياته حتى لا يحتاج إنساناً في فترة كبره وشيخوخته ، فهو نشيط ويكره البطالة والتسول واحتياج الآخرين، كم يمتاز بقدرته على تحديد مصيره بنفسه أكثر من غيره ، فهو شجاع لاستطاعته على اتخاذ القرار وتحمل النتائج مهما كانت سلبية أم إيجابية بنفسه، هذا إلى جانب قدرته على التحليل والنقد، حيث يرى التفاصيل الصغيرة على عكس الناس العاديين، حتى لأموره الحياتية والمستقبلية، مما يؤهله إلى النجاح في أغلب الأحيان، ومولود برج العذراء قلما يحلم ويتصور الأشياء ، يظهر عليه التوتر والقلق الدائم ويبدو عليه الانشغال المستمر بأمور فكرية تجعله مزاجي الحديث، كما يعرف عنه بأنه يكره الكسل والإهمال والغباء ، فهو حريص على إنجاز مهامه بسرعة وإتقان .يعتبر مولود برج العذراء سفسطائياً بالفطرة بمعنى أنهم يحبون الجدل والنقاش في الأمور المختلفة .يميل مولود برج العذراء إلى التمسك بالعادات والتقاليد لشعوره بالطمأنينة والراحة لذلك .

يتمتع برج العذراء بالعديد من الصفات منها:

-العذراء صديق جيد إلى أن تتعرف إلى غيره، فيطمئن عليك ويختفي.

- العذراء قليل الكلام، لكنه كثير الشرح عندما يستدعي الأمر.

- العذراء يقوم بكل شيء بمثابرة وإخلاص نية.

- العذراء لا يشتم أحداً مباشرةً.

- العذراء يضحي بوقته من أجل من يحبهم.

- العذراء لا ينام الليل لأنه يفكر كثيراً.

- العذراء لا يكتشف الحب إلا عندما يؤذيه.

- العذراء قد يريدك، ولكنه بكل الأحوال لا يحتاجك.

- العذراء يتخذ خطواته اعتماداً على الحقائق لا الافتراضات السخيفة.

- يتحمل العذراء الكثير من المسؤولية، لذلك يمتلك قدرة التأثير على الآخرين.

- أكثر ما يقلق العذراء الخوض في الحب.

- العذراء يستطيع أن يحول أي حدث أو أمر عادي إلى آخر أجمل.

- العذراء لا يريد أن يقع في حب الشخص الخطأ.

- العذراء يبتز الآخرين بالحديث عن عيوبهم عندما يكون غاضباً.

- العذراء يسمع الاعتراضات ويفعل ما يراه هو صحيحاً.

- العذراء يبحث مراراً وتكراراً حتى يجد ما يبحث عنه، فيذهل الآخرين..

- العذراء لا ينظر للوراء كي يحزن، بل كي يتعلم.

- العذراء الصامت هو عذراء أهلكه التفكير.

- العذراء غامض من دون أن يخفي شيئاً.

- العذراء يرعى أصدقاءه حتى النهاية.

- العذراء يقدم التبرير قبل أن يختار أو يفعل.

- العذراء ينجذب إلى البسطاء وغير المتكلفين ويتعصب لهم.

- العذراء من النوع الذي يجلد الآخرين والمجتمع ويستخرج الأخطاء إلى السطح.

- العذراء لن يسمح لأحد بأن يتدخل في تجاربه، سيجرب لوحده دوماً.

- العذراء يرد فوراً على الأسئلة أو المكالمات.

- العذراء لا يخبره أحد عما ينبغي فعله، بل هو يخبر الآخرين عما يجب أن يفعلوه.

- انتقادات العذراء لا ترحم.

- العذراء يشعر، ولكنه لا يهتم.

- العذراء لا يسمح لأحد بأن يبحث في أغراضه الشخصية.

- العذراء يرمي الاتهام تلو الاتهام، نحن سبب كل شيء من حوله.

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