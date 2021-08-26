حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 أغسطس/ آب 2021

برج الميزان الرجل اليوم:حكمك على الآخرين مبني على آراء عامة وليس على أساس قوي. بمجرد أن تلتقي بأي شخص اليوم تقبل وجهة نظره دون محاولة التحقق مما يقوله أو حتى التفكير فيه.