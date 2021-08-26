حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 27 أغسطس/ آب 2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً:تشعر بالارتياح والثقة بالنفس فتجد نفسك وسط أشخاص متفهّمين وتبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة الحلول لا سيّما على صعيد اللقاءات والمفاوضات والتنقّلات.
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: عامل الثقة قوي بينك وبين الشريك، وهذا ما يبقي الأجواء هادئة جداً وتختفي الشكوك التي يمكن أن تعكر صفو العلاقة.
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:احرص على إتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة باستمرار، خاصة فى الأماكن المزدحمة، وتناول المشروبات الساخنة باستمرار، والتى تعمل على تقوية جهاز المناعة.
- برج الحمل الرجل اليوم: تبدو اليوم عاطفيا جدا وربما تقع في الحب من أول نظرة. في المساء ربما تجد فارس الأحلام الذي كنت دوما تبحث عنه في كل مكان.
- برج الحمل المرأة اليوم: إذا كنت مرتبطا بالفعل بشخص ما،ربما تحاول تجديد علاقتكما وتصحيح مسارها. تريد أن تنسى مشاكلك مع الشريك وتبدأ حياة جديدة.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً:تسعى إلى الأمام في العمل، وتقوم بكل الخطوات اللازمة لبلوغ الأفضل ما يجعل مستقبلك خالياً من المخاطر.
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً:يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو إلى ذلك.
- حظ برج الثور اليوم صحياً: اهتم بمناعتك واعمل على تحسينها بتناول بعض الفيتامينات شرط استشارة الطبيب المختص، مع تناول الكثير من الخضروات والاهتمام بشرب المياه طوال اليوم.
- برج الثور الرجل اليوم:قد تقابلك في حياتك الخاصة اليوم بعض المواقف الحرجة والتي ليست بالضرورة صعبة الحل كما قد تبدو في أول الأمر. لا تبحث عن العيوب في شريكك أو في أصدقائك، ولكن أعد تقييم وجهة نظرك في نفسك أولا.
- برج الثور المرأة اليوم: كن متفائلا وستتغير الأمور إلى الأفضل.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: تحالفك الحظوظ وستتمكن من انجاز مشروع كنت قد بدأته منذ فترة فيُبصر النور وتلقى الدعم والتشجيع من الاصدقاء والمعنيين.
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً:تتوق الى أحضان الحبيب وربّما تفتقد حنانه بسبب ظروف طارئة.
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: حاول أن تحافظ على لياقتك البدنية من خلال اختيار الأطعمة الصحية المفيدة لك، ولا تفرط في تناول الأطعمة الدسمة التي تتسبب في زيادة وزنك خلال الأيام المقبلة.
- برج الجوزاء الرجل اليوم:ربما لا تسير الأمور كما تم التخطيط لها اليوم. تجنب قول ما لا تعنيه أثناء الخلافات حتى لا تتفاقم هذه الخلافات، وإنما تصرف بهدوء وبعد تفكير.
- برج الجوزاء المرأة اليوم: عندما تزداد الأمور تعقيدا، يجب أن تفهم أنك لا تستطيع السيطرة على أعصابك، ولذلك عليك أن تهدأ حتى تجد حلا ولو مؤقتا لها.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تتلقّى الدعم المطلوب تحت تاثير القمر من الدلو الذي يساهم الفلك في جعل هذا اليوم مميّزاً جدا لا سيّما على صعيد اللقاءات والمفاوضات والتنقّلات.
حظك اليوم برج السرطان عاطفياً:اصطحب الحبيب في سهرات وامض معه أجمل الأوقات فهو بحاجة إلى الترفيه عن النفس والخروج من شرنقة المسؤوليات المنزلية.
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: يجب عليك أن تهتم بتناول وجبة الإفطار مع شرب اللبن بشكل يومى، حتى تحافظ على صحتك وتشعر بالنشاط، والحيوية ولكن إياك أن تهمل في صحتك .
- برج السرطان الرجل اليوم:تبحث اليوم عن وسائل مختلفة لتطوير ذاتك ومستوياتك في العمل. وتبحث عن قيم جديدة في حياتك الشخصية. لا تود اليوم أن تتفاعل مع الآخرين ولا ترغب في إقامة أي علاقات سحطية أو تافهة.
- برج السرطان المرأة اليوم: تحتاج إلى اختيار أصدقاء يستحقون الاهتمام والحب والالتقاء بنوعية مختلفة من الأشخاص.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: تخضع لرغبات الآخرين ومتطلباتهم، لكنك تشعر بالتعب والامتعاض لكثرة المسؤوليات ولضيق الوقت.
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: تركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك بعض الشيء، لكن ذلك يكون لمدة قصيرة جداً.
- حظ برج الأسد اليوم صحياً:إياك أن تتكاسل عن تناول الأدوية الطبية في مواعيدها المحددة، وحاول طوال الوقت، أن تحافظ على صحتك وتتبع النظام الغذائي الذى يساعدك على الشعور بالنشاط.
- برج الأسد الرجل اليوم:إذا انفعلت اليوم فمن الصعب التعامل مع أي شيء أو أي مشكلة. خصص وقتا للراحة ولإعادة شحن طاقتك من جديد. في لحظة ما اليوم، تقرر تغيير بعض الأفكار والقرارات دون سبب.
- برج الأسد المرأة اليوم: تصرف بتأن ولا تكن متسرعا. ما زالت أمامك الفرصة والوقت للتفكير في بعض الأمور قبل اتخاذ القرار النهائي.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: يوم واعد بالجديد، ولطالما حلمت ببعض التجديد والتغيير، فهذا اليوم يفسح لك في المجال لاتخاذ المبادرة والقرار وتكثيف تحرّكاتك.
- برج العذراء اليوم عاطفياً: تتفق مع الشريك على عدة أمور، ولن تتركا أي خلاف يتفاقم لئلا تقعا في المحظور.
- برج العذراء اليوم صحياً:يجب عليك أن تنوع في تناول الأطعمة طوال اليوم، حتى تستفيد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها جسمك، حتى تحافظ على صحتك وتشعر بالنشاط والحيوية.
- برج العذراء الرجل اليوم:ستعبر اليوم عن مشاعرك بصورة واضحة وصادقة جدا. كل أشكال التواصل مع الأهل والأصدقاء متاحة اليوم، ولذلك لا تضع هذه الفرصة.
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برج العذراء المرأة اليوم:ربما تكون أشكال التواصل المتاحة أمامك اليوم هي ما كنت تحتاجه خلال الفترة الماضية لتقوية علاقاتك بمن حولك.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتاً.
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: الجوّ عاطفي ورومانسي أكثر من أي وقت مضى، تمضي مع الحبيب لحظات لن تنساها مدى الحياة.
- حظ برج الميزان اليوم صحياً:العمل والمكانة التي تسعى إليها لن تستمر طالما كنت مهملاً في صحتك، راحة وهدوء وتناول طعام صحي هو كل ما تريده لمواصلة طريقك بشكل صحي وإيجابي.
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برج الميزان الرجل اليوم:حكمك على الآخرين مبني على آراء عامة وليس على أساس قوي. بمجرد أن تلتقي بأي شخص اليوم تقبل وجهة نظره دون محاولة التحقق مما يقوله أو حتى التفكير فيه.
- برج الميزان المرأة اليوم: إهمالك المستمر سيجعلك عرضة للمشاكل والأزمات في الفترة المقبلة.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً: ثق بقدرك أيها العذراء، واعلم أن الأيام المقبلة قد تكون استثنائية في حياتك، ربما يهبط عليك الحظ فجأة وترى أن حلاً يطرأ لقضية اعتقدتها فاقدة الأمل.
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً:تبدلات تجعلك تفكر في المستقبل جدياً، أحد مواليد العذراء يظهر اهتمامه بك ويصارحك بحقيقة مشاعره تجاهك.
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: تناول الكثير من الخضراوات والفاكهة الغنية بفيتامين سي خاصة في وقت تغير الفصول، حتى تتجنب إصابتك بنزلات البرد والرشح، وكن دائماً حريصًا على وقاية نفسك، ولا تلجأ للأدوية دون استشارة طبيب مختص.
- برج العقرب الرجل اليوم: قد يكون هذا هو التوقيت المناسب لتكوين علاقة صداقة جديدة، أو لتقوية علاقاتك مع الآخرين بشكل عام.
- برج العقرب المرأة اليوم: إذا كنت أعزب، فهناك العديد من الفرص التي تسمح لك بلقاء فارس أحلامك. أما إذا كنت مرتبطا عاطفيا، فربما تتطور علاقتك بالحبيب وتأخذ شكلا جديدا.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: القمر الجديد في الحوت يثير مشكلة قديمة تتعلق بعلاقة شخصية لك أو مهنية، لكنك تجد حلاً سحرياً بطريقة مفاجئة.
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً: لا تفرّط في الحب الذي بنيته مع الشريك بسبب نزوة عابرة، فهو أكثر من يتفهّم أوضاعك.
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حظك اليوم برج القوس صحياً: لقد تحسنت صحتك جيدًا خلال الفترة الماضية، بعد أن التزمت بنظام غذائى صحى، وفقدت الكثير من الوزن، لقد قاربت على الوصول إلى الوزن المثالى، استمر وستتحسن صحتك الجسدية والنفسية بشكل كبير.
- برج القوس الرجل اليوم:ربما تعرض على الحبيب اليوم قضاء الوقت معا أو برفقة الأصدقاء. إذا لم تستغل وقتك جيدا اليوم وتفعل شيئا جديدا، قد تصاب بالاكتئاب والتوتر في المساء.
- برج القوس المرأة اليوم:حاول أن تتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف اليوم، ولكن اهتم برأي الحبيب أولا.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: القمر الجديد في برجك يلتقي بنبتون ويشكل مربعاً مع المشتري، ما قد يشير إلى بعض الضبابية في حياتك أو إلى المعلومات المغلوطة أو الأوهام.
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:تصادف شخصاً غاب عنك طويلاً أو تعاود اللقاء بمَن افترقت عنه، وتعيش أجواء رائعة.
- حظ برج الجدي اليوم صحياً:تحتاج إلى الإلتزام بنظام غذائى صحى، وتبتعد عن تناول الوجبات السريعة، وتحاول أن تكثر من تناول الخضروات والفاكهة، وشرب المياه بكثرة، فهى مفيدة جدًا لصحتك، كما أنها تساعد على إنقاص الوزن.
- برج الجدي الرجل اليوم:لم يتبق سوى خطوات بسيطة جدا للوصول إلى أهدافك التي كنت تحلم بها لفترة طويلة. يتصرف من حولك من الأهل والأصدقاء بطريقة غريبة لدرجة أنك ستشعر أنهم ليسوا سعداء بما حققته.
- برج الجدي المرأة اليوم: لا تصدر أحكاما قبل أن تتأكد من كل شيء، فربما يعاني أحدهم من مشكلة ما.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: تمتد سبع سنوات تكون أكثر وعداً لك ومناسبة للتطوير والتجديد.
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً:الوحدة غير مستحبة، سارع إلى مراضاة الشريك قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة.
- حظ برج الدلو اليوم صحياً: تعانى من مشاكل بسيطة فى الرئة، قد يكون ذلك بسبب التدخين، لذا تحتاج إلى التوقف عن هذه العادة السيئة، واستشارة طبيب لعلاج مشاكلك الصحية، ويمكن أن تفيدك ممارسة التمارين الرياضية فى هذه المرحلة.
- برج الدلو الرجل اليوم: أنت اليوم أقل عدوانية عن الأيام الماضية. الفترة الماضية تعتبر أصعب فترة قضيتها في حياتك فقد واجهت خلالها العديد من التحديات والصعوبات بشكل متوال.
- برج الدلو المرأة اليوم: تريد أن تعيش اليوم في سلام وهدوء! وقت الراحة والهدوء محدود اليوم، لأنك عن قريب ستستأنف العمل من جديد.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:تعيش تجدداً وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد، فاوض بمهارة، قد يحمل إليك هذا اليوم ربحاً او تقدماً او تكريماً ولا تعرّض نفسك للفضائح.
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً:أحد مواليد الحمل يعود من الماضي، إنما ليدفعك هذه المرة إلى الارتباط بعلاقة عاطفية جدية.
- حظ برج الحوت اليوم صحياً: لا تهمل نفسك خاصة إذا شعرت بالإرهاق البدني بشكل متواصل ومستمر، اعط لنفسك وقت للراحة والاستمتاع بالهدوء لفترة وجيزة خلال اليوم، حتى تستطع استكمال مهام عملك ونشاطك بشكل جيد.
- برج الحوت المرأة اليوم:تبدو اليوم على ما يرام، تتميز بنشاط وحيوية على مدار اليوم، وتهتم بالتغيير وبالتجديد سواء في حياتك المهنية أو الشخصية.
- برج الحوت الرجل اليوم:يدعوك البعض لزيارتهم أو للخروج معهم لمكان ما، لا تضع هذه الفرصة، فربما تلتقي بشخص ما يأسر قلبك وعقلك.
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