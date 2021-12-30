اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 31 كانون الأول/ ديسمبر 2021

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: يا عزيزي برج الحمل قد تقوم برحلة مهمة ومفيدة وتشعر بالتحرّر، بانتظارك تأخير أو خيبة، ولن تسمع جواباً حاسماً

يا عزيزي برج الحمل قد تقوم برحلة مهمة ومفيدة وتشعر بالتحرّر، بانتظارك تأخير أو خيبة، ولن تسمع جواباً حاسماً حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: يا عزيزي برج الحمل ثمة من يحاول تشويه صورتك، لكن مسعاه لن ينجح بسبب الوعي الذي يتمتع به الشريك

يا عزيزي برج الحمل ثمة من يحاول تشويه صورتك، لكن مسعاه لن ينجح بسبب الوعي الذي يتمتع به الشريك حظ برج الحمل اليوم صحياً: أهم قرار يتعلق بصحتك تتخذه اليوم، والكل سيفرح وسيهنئك به

أهم قرار يتعلق بصحتك تتخذه اليوم، والكل سيفرح وسيهنئك به برج الحمل الرجل اليوم: يشهد اليوم الكثير من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، الوضع المادي غير مستقر عليك الانتباه فيما يخص بعض المصاريف غير الضرورية، حتى لا تتراكم الديون عليك، حاول الاسترخاء في الفترة المقبلة وحل بعض المشاكل المعلقة

يشهد اليوم الكثير من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، الوضع المادي غير مستقر عليك الانتباه فيما يخص بعض المصاريف غير الضرورية، حتى لا تتراكم الديون عليك، حاول الاسترخاء في الفترة المقبلة وحل بعض المشاكل المعلقة برج الحمل المرأة اليوم:انتبه لحديثك، انت صريح جدًا ولا تتوقع الغدر ممن حولك، لا تكشف جميع أوراقك أمام كل الأشخاص هناك من يحاول الايقاع بك

حظك اليوم وتوقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً :كن جاهزاً لتتمكّن من مواكبة التطور الذي يحيط بك في العمل، وأي تردّد قد تكون له تداعيات على مستقبلك

:كن جاهزاً لتتمكّن من مواكبة التطور الذي يحيط بك في العمل، وأي تردّد قد تكون له تداعيات على مستقبلك حظك اليوم برج الثور عاطفياً :قد تتعرض لصدمة تحزنك كثيراً وتجعلك تفقد الثقة بالطرف الآخر، وينقلب وضعك العاطفي رأساً على عقب

:قد تتعرض لصدمة تحزنك كثيراً وتجعلك تفقد الثقة بالطرف الآخر، وينقلب وضعك العاطفي رأساً على عقب حظ برج الثور اليوم صحياً: يا عزيزي برج الثورانتبه لنوعية أكلك وخفف من المقالي والنشويات، واعتمد الطعام الصحي المتوازن

يا عزيزي برج الثورانتبه لنوعية أكلك وخفف من المقالي والنشويات، واعتمد الطعام الصحي المتوازن برج الثور الرجل اليوم: عليك الانتباه لأسلوب حياتك واحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي، وابتعد عن الأنظمة الغذائية القاسية

عليك الانتباه لأسلوب حياتك واحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي، وابتعد عن الأنظمة الغذائية القاسية برج الثور المرأة اليوم:تواجه اليوم بعض المشاكل والعراقيل في العمل، عليك ان تكون اكثر هدوءًا ولا تجعل عصبيتك تتحكم بتصرفاتك اليوم

حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: يا عزيزي برج الجوزاء إنجازات متعدّدة تعطيك دفعاً إضافياً، وتساعدك على تخطّي العقبات التي واجهتك سابقاً في العمل

يا عزيزي برج الجوزاء إنجازات متعدّدة تعطيك دفعاً إضافياً، وتساعدك على تخطّي العقبات التي واجهتك سابقاً في العمل برج الجوزاء اليوم عاطفياً: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور

بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور حظ برج الجوزاء اليوم صحياً :لقاء مع أصدقاء جدد يفتح لك أبواباً جديدة من التعاون الرياضي المفيد للصحة

:لقاء مع أصدقاء جدد يفتح لك أبواباً جديدة من التعاون الرياضي المفيد للصحة برج الجوزاء الرجل اليوم: قد يضايقك أحد الزملاء في العمل اليوم، اهمالك للمهام التي طلبت منك سابقًا فتحت الأبواب لكل من يريد اذيتك أن يجد الفرصة، انتبه حتى لا تخسر عملك

قد يضايقك أحد الزملاء في العمل اليوم، اهمالك للمهام التي طلبت منك سابقًا فتحت الأبواب لكل من يريد اذيتك أن يجد الفرصة، انتبه حتى لا تخسر عملك برج الجوزاء المرأة اليوم:عليك الابتعاد عن التفكير بالانتقام، اشغل تفكيرك بأمور ايجابية حتى لا تتصرف بحماقة

حظك اليوم وتوقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً :قد تواجه بعض الاحتكاكات والتضارب بين المصالح، وتتحمل محنة قاسية وتضطر إلى إعادة الحسابات

:قد تواجه بعض الاحتكاكات والتضارب بين المصالح، وتتحمل محنة قاسية وتضطر إلى إعادة الحسابات حظك اليوم برج السرطان عاطفياً :الكذب لن يكون في مصلحتك في التعامل مع الشريك، وخصوصاً أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك

:الكذب لن يكون في مصلحتك في التعامل مع الشريك، وخصوصاً أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك حظ برج السرطان اليوم صحياً: تكثر من السهر وشرب الكحول، ولكنك لا تدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور

تكثر من السهر وشرب الكحول، ولكنك لا تدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور برج السرطان الرجل اليوم :لا تتسرع ببعض التصرفات حتى لا تجد نفسك قد وقعت بعدد من المشاكل، علاقتك العاطفية غير واضحة عليك أن تجلس مع الشريك وتحاول فهم ما يدور بينكما

:لا تتسرع ببعض التصرفات حتى لا تجد نفسك قد وقعت بعدد من المشاكل، علاقتك العاطفية غير واضحة عليك أن تجلس مع الشريك وتحاول فهم ما يدور بينكما برج السرطان المرأة اليوم: يوم جيد جدًا عليك قضائه بعيدًا عن العمل والضغوطات النفسية،إنه يوم مميز من أجل نزهة مع الاصدقاء والراحة

حظك اليوم وتوقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً :عوامل إيجابية كبيرة في عدد من المجالات، وهذا يكون في مصلحتك لتحسّن أوضاعك المهنية



:عوامل إيجابية كبيرة في عدد من المجالات، وهذا يكون في مصلحتك لتحسّن أوضاعك المهنية حظك اليوم برج الأسد عاطفياً : تقرّب بعضهم منك يثير ريبة الشريك، وقد تكون الغيرة هي أحد الأسباب الطبيعية لذلك

: تقرّب بعضهم منك يثير ريبة الشريك، وقد تكون الغيرة هي أحد الأسباب الطبيعية لذلك حظ برج الأسد اليوم صحياً: واصل ما بدأت به منذ أسبوع لتخفيف وزنك، وسترى النتائج في القريب العاجل

واصل ما بدأت به منذ أسبوع لتخفيف وزنك، وسترى النتائج في القريب العاجل برج الأسد الرجل اليوم: تفكر بطريقة لإرضاء الشريك بعد ازعاجك له بالفترة الماضية، يمكنك دعوته لعزومة رومانسية أو شراء هدية مميزة له.

تفكر بطريقة لإرضاء الشريك بعد ازعاجك له بالفترة الماضية، يمكنك دعوته لعزومة رومانسية أو شراء هدية مميزة له. برج الأسد المرأة اليوم: يا عزيزي برج الأسد انتبه لعملك وعلاقاتك الاجتماعية كل هذا بسبب عنادك الدائم

حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً : تتزود طاقة كبيرة تساعدك على اجتياز العقبات، وتتمتع بحماسة وحيوية مضاعفة تزيدك اصراراً على الوصول إلى النجاح

: تتزود طاقة كبيرة تساعدك على اجتياز العقبات، وتتمتع بحماسة وحيوية مضاعفة تزيدك اصراراً على الوصول إلى النجاح برج العذراء اليوم عاطفياً : حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك

: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك برج العذراء اليوم صحياً: حاول أن تملأ بعض أوقات فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة

حاول أن تملأ بعض أوقات فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة برج العذراء الرجل اليوم :امامك الكثير من الفرص الجيدة عليك التفكير فيها جيدًا والتأني قبل اختيار أي فرصة من بينها، يمكنك استشارة أحد الأشخاص الذين تثق بهم

:امامك الكثير من الفرص الجيدة عليك التفكير فيها جيدًا والتأني قبل اختيار أي فرصة من بينها، يمكنك استشارة أحد الأشخاص الذين تثق بهم برج العذراء المرأة اليوم: يوم جيد للتأمل والتفكير بالقرارات المصيرية التي عليك اتخاذها في المستقبل، يسير عملك بشكل جيد فأنت انسان محب للعمل وطموح جدًا

حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تشتد الضغوط وقد تواجه خصماً قوياً، ولكن لن تفشل المفاوضات بسبب مناقشة شرسة، حافظ على هدوئك ولا تبدأ مشروعاً



تشتد الضغوط وقد تواجه خصماً قوياً، ولكن لن تفشل المفاوضات بسبب مناقشة شرسة، حافظ على هدوئك ولا تبدأ مشروعاً حظك اليوم برج الميزان عاطفياً : المناقشات العاطفية تأخذ وقتاً طويلاً، لكنّ الأهم يبقى النتيجة المطلوبة التي تعود عليك وعلى الشريك بالفائدة

: المناقشات العاطفية تأخذ وقتاً طويلاً، لكنّ الأهم يبقى النتيجة المطلوبة التي تعود عليك وعلى الشريك بالفائدة حظ برج الميزان اليوم صحياً :قد تخضع لعملية بسيطة في القدم، تخرج منها سليماً معافى

:قد تخضع لعملية بسيطة في القدم، تخرج منها سليماً معافى برج الميزان الرجل اليوم: تحاول الوصول إلى مرتبة عالية في العمل، انتبه من تصرفاتك مع الشريك لا تكن قاسيًا، حاول ان تفهم ما يريده

تحاول الوصول إلى مرتبة عالية في العمل، انتبه من تصرفاتك مع الشريك لا تكن قاسيًا، حاول ان تفهم ما يريده برج الميزان المرأة اليوم:انتبه لصحتك في هذه الفترة، قد يلتقي مواليد برج الميزان العزاب بحب حياتهم في الفترة المقبلة.

حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً :تشتد الضغوط وقد تواجه خصماً قوياً، لكنك لا تفشل في المفاوضات حتى لو كانت المناقشة شرسة

:تشتد الضغوط وقد تواجه خصماً قوياً، لكنك لا تفشل في المفاوضات حتى لو كانت المناقشة شرسة حظك اليوم برج العقرب عاطفياً : قد يحاول بعضهم عرقلة تقدمك عاطفياً، لكنّه لن ينجح في مسعاه ولا سيما أنك تملك أساليب متعددة لإنجاح العلاقة

: قد يحاول بعضهم عرقلة تقدمك عاطفياً، لكنّه لن ينجح في مسعاه ولا سيما أنك تملك أساليب متعددة لإنجاح العلاقة حظ برج العقرب اليوم صحياً: الارتباك الحاصل في بعض مشاريع أحد أفراد الأسرة يثير الاضطراب لديك

الارتباك الحاصل في بعض مشاريع أحد أفراد الأسرة يثير الاضطراب لديك برج العقرب الرجل اليوم :انتبه لتصرفاتك ولا تتباهى بنفسك بشكل كبير أمام بعض الأشخاص الحاسدين، انتبه لصحتك.

:انتبه لتصرفاتك ولا تتباهى بنفسك بشكل كبير أمام بعض الأشخاص الحاسدين، انتبه لصحتك. برج العقرب المرأة اليوم :عليك الاسترخاء في الفترة المقبل والتخطيط للسفر مع العائلة والشريك بعيدًا عن أي ضغوطات، هذه السفرة قد تكون بمثابة مكافاة لك على المجهود الذي بذلته في الفترة الماضية

حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: القمر الجديد في برج الجدي قد يجعلك تصطدم ببعض الجهات النافذة أو بشخص قادر أو ببعض المسؤولين

القمر الجديد في برج الجدي قد يجعلك تصطدم ببعض الجهات النافذة أو بشخص قادر أو ببعض المسؤولين حظك اليوم برج القوس عاطفياً: حان الوقت للانفتاح على الشريك، فأنت تحظى بإعجابه وتلفت أنظاره وتعرف مكانتك في قلبه

حان الوقت للانفتاح على الشريك، فأنت تحظى بإعجابه وتلفت أنظاره وتعرف مكانتك في قلبه حظ برج القوس اليوم صحياً : التقلبات التي قد تطرأ عليك قد تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن بعض الشيء

: التقلبات التي قد تطرأ عليك قد تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن بعض الشيء برج القوس الرجل اليوم :لا تدع من حولك يؤثرون عليك بشكل سلبي، حاول الابتعاد عن المشاكل والمهاترات

:لا تدع من حولك يؤثرون عليك بشكل سلبي، حاول الابتعاد عن المشاكل والمهاترات برج القوس المرأة اليوم:عليك اعادة التفكير ببعض علاقاتك ولا تتسرع في أي قرار مصيري، تفكر بقضاء سهرة مميزة في ليلة رأس السنة عليك التخطيط لهذه السهرة مع الاسرة والاصدقاء

حظك اليوم وتوقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً :القمر الجديد في برجك يجلب لك أخباراً طيبة، وتكون الحيوية في أوجها والأجواء صاخبة

:القمر الجديد في برجك يجلب لك أخباراً طيبة، وتكون الحيوية في أوجها والأجواء صاخبة حظك اليوم برج الجدي عاطفياً : عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً بخطواتك المستقبلية تجاهه

: عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً بخطواتك المستقبلية تجاهه حظ برج الجدي اليوم صحياً: توصيات الطبيب لا تزال مفروضة، سواء أكنت في عطلة أم في العمل

توصيات الطبيب لا تزال مفروضة، سواء أكنت في عطلة أم في العمل برج الجدي الرجل اليوم :يسير اليوم بشكل مريح وقد تصلك معلومة سارة جدًا تقلب يومك للأفضل، تشعر بالراحة والأمان بعد هذا الخبر السار

:يسير اليوم بشكل مريح وقد تصلك معلومة سارة جدًا تقلب يومك للأفضل، تشعر بالراحة والأمان بعد هذا الخبر السار برج الجدي المرأة اليوم: الأمور ستتجه نحو الافضل، و الامور في مسارها الصحيح، عليك أخذ اجازة من العمل لفترة من أجل اراحة نفسك من التفكير

حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً :تنبّه جيداً لمصاريفك، وخصوصاً أن أي خسارة من شأنها أن تعقد الأمور مهنياً



:تنبّه جيداً لمصاريفك، وخصوصاً أن أي خسارة من شأنها أن تعقد الأمور مهنياً حظك اليوم برج الدلوعاطفياً : الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك العاطفي على المحك

: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك العاطفي على المحك حظ برج الدلو اليوم صحياً: لا تتهور ولا تقرر المضي في ما أنت عليه صحياً، النتائج السلبية تظهر قريباً

لا تتهور ولا تقرر المضي في ما أنت عليه صحياً، النتائج السلبية تظهر قريباً برج الدلو الرجل اليوم: تتمكن اليوم من إثبات نفسك ومهاراتك، ويتحسن وضعك في العمل بشكل كبير، تتمكن من إثبات مهاراتك للجميع

تتمكن اليوم من إثبات نفسك ومهاراتك، ويتحسن وضعك في العمل بشكل كبير، تتمكن من إثبات مهاراتك للجميع برج الدلو المرأة اليوم: يجب عليك البدء بنظام غذائي صحي، حاول ان تحافظ على لياقتك ونشاطك البدني، انتبه لعلاقتك مع الشريك هناك شخص يحاول الإيقاع بينكما

حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً :قد تعاني شعوراً بالإحباط والملل وهذا ربما بسبب الجمود المسيطر على اجوائك، لا تقلق، فهذا أمر طبيعي في هذه الفترة

:قد تعاني شعوراً بالإحباط والملل وهذا ربما بسبب الجمود المسيطر على اجوائك، لا تقلق، فهذا أمر طبيعي في هذه الفترة حظك اليوم برج الحوت عاطفياً :يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو إلى ذلك

:يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو إلى ذلك حظ برج الحوت اليوم صحياً : وفر طاقتك ونشاط للقيام بما يعود عليك بالفائدة صحياً ولا تهدرهما في ساعات العمل الإضافية

: وفر طاقتك ونشاط للقيام بما يعود عليك بالفائدة صحياً ولا تهدرهما في ساعات العمل الإضافية برج الحوت الرجل اليوم :يوم عادي جدًا وهادئ لا يشهد أي تغييرات او مفاجآت، يجب أن تكون هادئًا ومطمئنًا، يجب عليك استقبال العام الجديد بوضع بعض الخطط من اجل العمل

:يوم عادي جدًا وهادئ لا يشهد أي تغييرات او مفاجآت، يجب أن تكون هادئًا ومطمئنًا، يجب عليك استقبال العام الجديد بوضع بعض الخطط من اجل العمل برج الحوت المرأة اليوم: من أجل مساعدتك في التقدم والنجاح بشكل أفضل، حاول تعويض شريكك عن الفترة الماضية حيث اهملته بشكل كبير.

​توقعات الأبراج لعام 2022: الأكثر حظًا برج السرطان، والأقل حظًا برج العقرب

توقعات الأبراج لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2021