حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 9 يوليو / تموز2021‎

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 9 يوليو / تموز2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 9 يوليو / تموز2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً:تحضر اجتماعات مهمة وتساعدك على تحديد مسؤولياتك وتنظيمها.
حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: صمّم على قرارك ولا تتراجع، حافظ على أناقتك وتألقك أمام الحبيب.
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:من المهم اليوم أن تنظم جهودك وأولوياتك، ولا تهمل أي عارض صحي.
- برج الحمل الرجل اليوم:نجاحات عديدة الذي ينجح في الكثير من الاعمال والمهمات . يوم قد يكون مصيريا لبعض الامور العملية فطي صفحة قديمة وبدء صفحة جديدة بيضاء محتمل من خلال عرض عمل جديد
- برج الحمل المرأة اليوم:عليك الحذر في قيادتك لسيارتك في فترة ما بعد الظهر، في المساء الجو نار و تفكر في السهر طول الليل خارج البيت .
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً:جد الحلول التي تساعدك على تحسين وضعك وتجاوز الإحباط الذي تتخبط به.
حظك اليوم برج الثورعاطفياً: تلتقي الحبيب بعد فراق طويل بسبب السفر وتغدق عليه فيضاً من المشاعر.
- حظ برج الثور اليوم صحياً:القمر في منزل الصحة يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.
- برج الثور الرجل اليوم:انتهيت من الفترة العصيبة التي ألمت بك في اليومين الماضيين وتبدأ بقوة في هذا اليوم مع اولوية خاصة لاعمالك لان العمل سوف يضغط عليك منذ الساعات الاولى وحتى ساعات متأخرة من هذا اليوم
- برج الثور المرأة اليوم: قد يمر عليك الكآبة من فترة لاخرى لكنك في المساء تخرج لإصلاح الاوضاع المتدهورة مع من تحب و الاستمتاع مع أصدقائك.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: كن صبوراً، قريباً تسنح أمامك الفرصة للعمل على مشروع أحلامك.
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً:يقف الشريك إلى جانبك ويقدّم إليك الحلول للخروج من المأزق الذي تتخبط فيه.
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:خفّف من حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها فقد تصاب بآلام حادة في الظهر.
- برج الجوزاء الرجل اليوم: لن احسدك على ما انت عليه فان الاوضاع والاحداث حولك قد تجعلك تدخل في كآبة منذ الصباح فالكسل والملل مسيطران عليك
- برج الجوزاء المرأة اليوم:تتراكم لديك الاعمال وقد يحدث بعض الخلاف بينك وبين احد المقربين اليك ، قد تشعر بالتعب في فترة ما بعد الظهر و المساء من المفضل عدم الخروج من المنزل وخاصة مواليد شهر ايار.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً:تفاهم مع الحبيب للوصول إلى الحلول للمشاكل العالقة بينكما منذ فترة.
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تقدّم ملحوظ في أدائك وتقترب أكثر فأكثر من تحقيق أحلامك التي طالما انتظرتها.
- حظ برج السرطان اليوم صحياً:تضع جانباً مشاغلك الحياتية والمهنية وتولي الشأن الرياضي الاهتمام الكافي.
- برج السرطان الرجل اليوم:يوم النجاحات والابداع فاذا كان لديك اي امتحان او اي مقابلة عمل فأنت الناجح بلا منازع، الفلك يقف الى صفك ويعدك بالتقدم وبالاخص بين الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر
- برج السرطان المرأة اليوم: في فترة المساء العاطفة والغيرة هي اكثر العوامل المؤثرة عليك فلا تجعلها تدمرك وخاصة مواليد 23 حزيران الى 1 تموز.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً:تتغلب على شعورك بالخجل وتتقرب من شخص يثير إعجابك منذ مدة.
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً:ضاعف تحركاتك ونشاطاتك واعمل باندفاع أكبر، حان الوقت لتحقيق أحلامك.
- حظ برج الأسد اليوم صحياً:أنت إنسان تقدر عواقب الأمور في كل شيء فكيف إذا تعلق الأمر بالوضع الصحي.
- برج الأسد الرجل اليوم:يوم مميز فعليك عدم التفريط بالفرص التي قد تحصل عليها، لا حاجة للتردد وفقط عليك قول نعم لكي تاخذ ما تريد
- برج الأسد المرأة اليوم: الحظ في مقدمة الداعمين لك منذ الصباح و يسير اعمالك بكل سهولة . في فترة ما بعد الظهر قد تهتم ببعض الامور العائلية لكن بالمساء سوف تتفرغ لترفيه نفسك .
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: إبحث عن وسيلة جديدة لتنظيم مهامك ووفر الجهد الذي تبذله من دون جدوى.
- برج العذراء اليوم عاطفياً: على الرغم من تفاهمك مع الشريك إلا أنك تشعر بأن مسافة تبعدك عنه.
- حظ برج العذراء اليوم صحياً: قد ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط وهذا ليس في مصلحتك
- برج العذراء الرجل اليوم:المزاجية ليست من سماتك لكنها كذلك في هذا اليوم حيث تشعر انك لا تعرف ماذا تريد و انت معذور بالخقيقة للاحداث التي قد تأتيك و الاخبار التي قد تسمعها .
- برج العذراء المرأة اليوم: تلغي العديد من المواعيد المتفق عليها مما يشعر الاخرين حولك بالانزعاج، الانتباه على الصحة ضروري جدا فقد تشعر بتوعك في منطقة المعدة او الارجل وبالاخص مواليد 23 آب الى 1 ايلول.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: حقق ما تطمح إليه من دون القيام بأي مجازفات أو مغامرات غير مدروسة.
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً:تعاني من عصبية الشريك إلا أنك تدرك بأنه يملك قلباً رقيقاً ويحبك كثيراً.
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: الحساسية التي تصيبك سنوياً في هذه الأيام لن تكون قوية بسبب قوة مناعتك.
- برج الميزان الرجل اليوم:ديناميكي و نشيط ويوم مليء بالاحداث لك يا مولود الميزان، فالعمل سيتصدر اهتماماتك في الصباح والظهيرة لان لديك الكثير من الامور المهمة لتقوم بها
- برج الميزان المرأة اليوم:فترة ما بعد الظهر فعليك الانتباه اذا كنت على سفر او اذا كنت تقود سيارتك فلا تكون متهور . المساء جيد لكي تغير اجواء العمل بجلسة هادئة مع الاصدقاء.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً:لا تدع منافسيك يؤثرون في آرائك ولا تتردد في طرح أفكارك ومناقشتها.
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: تشعر بالوحدة بعد انفصالك عن الحبيب وتقصد الحفلات وأماكن التسلية للترفيه.
- حظ برج العقرب اليوم صحياً:كن على ثقة تامة أن التقيد بالإرشادات الصحية العلمية تؤتي ثمارها كما تشتهي.
- برج العقرب الرجل اليوم:
تدخل الى مكان عملك ولا يوجد شيء يروق لك، التجهم بادٍ على وجهك ويخاف الاخرون من الاقتراب منك، تبدأ مزاجيتك بالتحسن في الظهيرة قليلا
- برج العقرب المرأة اليوم: في فترة ما بعد الظهر فانك سوف تركز على التسوق واشتراء ما تحتاجه من امور فاحذر على جيبك و لا داعي للتبذير . المساء جيد للخروج مع الاصدقاء و الترفيه عن نفسك.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: تفرض رأيك بقوة وترفض أي مناقشة ما يثير انزعاج زملائك ويبعدهم عنك.
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تاج هذه الفترة إلى تقدير الشريك واحترامه أكثر من أي وقت مضى.
- حظ برج القوس اليوم صحياً:تفكّر في خوض مغامرة رياضية جديدة تبعدك عن هموم العمل ومشاغله.
- برج القوس الرجل اليوم:تبدأ دورة جديدة في هذا الصباح نشيطا متفائلا طموحا، الابتسامة تعلو شفتيك هذا الصباح وتبدو متشجعا لتأدية ما عليك من اعمالك المتراكمة منذ اليومين الماضيين .
- برج القوس المرأة اليوم:اخبار جيدة تنتظرك في فترة ما بعد الظهر على صعيد العمل او تخص أحد الاصدقاء ، كما ان العائلة قد تأخذ كل اهتماماتك في فترة المساء وخاصة مواليد شهر تشرين الثاني فهم الاكثر تأثرا بهذه الظروف.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: تكون أعمالك ناجحة وتحرز تقدماً ملموساً يدفعك قدماً نحو تحقيق طموحاتك.
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:اهتمامك الدائم بالشريك وتمضية وقتك في معظمه معه يزعجان الأصدقاء.
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: الاسترخاء في أحضان الطبيعة أو على ضفاف أحد الأنهر يريح أعصابك.
- برج الجدي الرجل اليوم:لن يجاريك احد بالعبوس والتجهم اليوم، فالمشاكل وضغوطات العمل تفتح لك ذراعيها منذ الصباح لكي تواجه يوما مشحونا بالمتاعب
- برج الجدي المرأة اليوم:احذر من عصبيتك وقرارتك المتسرعة وعدّ للعشرة قبل القيام بأي شيء، في المساء لديك احتمالان فإما ان تبقى في العمل او ان تواجه من تحب او احد أصدقائك ويحدث خلاف بينكما، وبالاخص مواليد شهر كانون الاول.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: تغذي ثقافتك ومعرفتك بمطالعة الكتب المتعلقة بمهنتك ما يساعدك على التقدم.
حظك اليوم برج الدلوعاطفياً:تفكّر بالاستقرار وبدء حياة جديدة مع الحبيب والتخلي عن العادات السيئة.
- حظ برج الدلو اليوم صحياً:
- برج الدلو الرجل اليوم:الاهتمام بالوضع يوم هادئ وبالاخص في فترة الصباح و تشرب فنجان قهوتك بروية . لكن حدثا غير متوقع في الظهيرة يقلب جميع الموازين ويجعل يومك مليئا بالاحداث و خاصة الاجتماعية . الاعمال قد لا تكون من اهتمامك بهذا اليوم مما يجعلك تذهب الى البيت مبكرا .
- برج الدلو المرأة اليوم:في المساء قد تكون لديك دعوة اجتماعية وبالاخص اذا كنت من مواليد 20 الى 31 كانون الثاني.لصحي أمر دقيق ومهم جداً، ويتطلب التخلي عن مغريات كثيرة.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:لقاء مهم قد يكون بداية عمل أو مشروع جديد يحمل إليك تقدماً ونجاحاً، لا تضيع الفرصة.
حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: تتلقى إشارة أو رسالة من شخص وتفاجأ بتعبيره عن إعجابه الشديد بك.
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:تعيش يوماً منهكاً ومتعباً يرتد سلباً على صحتك ووضعك النفسي.
- برج الحوت الرجل اليوم:انت جريء جدا في هذا اليوم يا عزيزي الحوت وتهورك يصل الى درجة مرتفعة، افعالك لا تنم لا عن الحكمة ولا المنطق
- برج الحوت المرأة اليوم:انتبه على عملك في الظهيرة وحاول ان توازن كلامك قبل خروجه وخاصة مع رئيسك في العمل، المساء جيد لقضاء الوقت مع الاصدقاء لكن شيئا قد يحصل يجعلك تغادر الجلسة دون رجعة.
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