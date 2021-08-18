حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 19 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 19 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الخميس 19 أغسطس/ آب 2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً: يكون القمر الجديد في السرطان، فيدعوك هذا اليوم إلى التفكير مليًّاً بما تريد، فكُن منتبهاً إلى طريقة تصرّفاتك وإلى كل كلمة تتفوّه بها.
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: التفرّد في الرأي مسألة خطيرة وذات أبعاد، ولا سيما إذا كان ذلك سينعكس سلباً على طبيعة العلاقة مع الشريك.
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:لا تترك نفسك للقلق والتوتر، وتأكد أن صحتك النفسية مهمة مثل صحتك الجسدية، لذلك احرص على ممارسة بعض تمارين الاسترخاء
- برج الحمل الرجل اليوم:تأثيرات كواكبيّة مُختلفة سَتنعكس على وضعك المهني، وتشعر ببعض التغيّرات المُهمّة. تترك حشريّتك المهنيّة على سجيّتها وتبدو مُنفتحاً وتتقبّل كُلّ جديد بِمهارة.
- برج الحمل المرأة اليوم: تكون خلاّقاً ومِقداماً (تتّخذ المُبادرات بِجُرأة). ستكون عفويّاً وصريحاً مع المُقرّبين إليك لأنك تَستنتج أنَّ حوادث سوء التفاهُم تحول دون تطوّر العلاقة بين بعضكم البعض.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم التركيز على الأمور الأساسية وعدم الانشغال بالأمور الثانوية لأنها لن تفيدك بشيء.
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً: قد تواجه مواقف صعبة ومحرجة أحياناً، لكن الشريك يقف الى جانبك ويساعدك كثيراً ويجد لك الحلول المناسبة.
- حظ برج الثور اليوم صحياً: اترك الأمور تحدث كما هو مقدر لها، فالتفكير الزائد لن يحل الأمور ولكنه سيؤثر بالفعل على صحتك النفسية، وستجد نفسك غير قادر على ممارسة أي شيء في المستقبل.
- برج الثور الرجل اليوم:لا تَدَعْ المُفاجأة تُؤثّر عليك سلباً وكُنْ واثقاً أن التغيّرات في حياتك المهنيّة ستكون إيجابيّة بفعل تأثيرات فلكيّة إيجابيّة. دَعْ مُخيّلتك تتكلّم، ولا تَضَعْ حواجز وهميّة لأنَّ كُلّ شيء مُمكن.
- برج الثور المرأة اليوم: الصعيد العاطفي الشخصي لن ترضى كما في الماضي بِعلاقة عاطفيّة مُهتزّة وسَتُحاول إرساء تناغُم تامّ مع الشريك.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: تبدو متهوّراً في تصرّفاتك خلال هذا اليوم، ولا تعرف اتخاذ القرار السليم، لذا عليك الهدوء بعض الشيء والتروي والتفكير بعقلانية.
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً:إقبل النقاش ولا تفرض آراءك على الحبيب بالقوة، بل كن ليناً في تعاملك معه، وخذ واعط معه لتعرف ماذا يريد بالضبط.
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: اهتم بتناول الأطعمة الصحية كالخضراوات والفاكهة هذه الفترة، حتى تحصل على الفيتامينات المفيدة لصحتك الجسدية
- برج الجوزاء الرجل اليوم:تيّار من كوكب عطارد Mercure سَيكون مُلائماً لك لإلتقاط كافة الفُرص المُساعِدة على جَعْلِك تلتقي بأشخاص نافذين ومُهمّين بالنسبة لك على الصعيد المهني. هذا الأسبوع غني بالأحداث على الصعيد العاطفي خصوصاً لدى العازبين.
- برج الجوزاء المرأة اليوم:هذا الأسبوع يسوده التناغُم والكثافة العاطفيّة، لكن لِمواليد العشريّة الثالثة يُمكن توقُّع بعض الخلافات. لا تكُن عنيداً وإستشرْ أصحاب الخبرة.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: قد يطرأ تغيير يربكك قليلاً، إنه يوم ضاغط يشعرك بالتعب وربما يشير إلى خلاف بسيط مع أحد الزملاء.
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: قد تخوض معارك بسيطة مع الشريك لإقناعه بالتخلي عن أنانيته، قد تنجح حيناً وربما تفشل حيناً آخر.
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: ابتعد عن تناول الوجبات السريعة التي تتسبب زيادة في الوزن وبالتالي تؤثر على صحتك الجسدية.
- برج السرطان الرجل اليوم:بِفضل جهودك المدروسة والفعّالة ستتوصّل إلى حلول لِمشاكل ماليّة تُطرَح عليك، لكن إحذر العمليّات الماليّة الخارجيّة وإلغها إذا إستطعت.
- برج السرطان المرأة اليوم: كُنْ يقظاً أيضاً في ما خصّ العقود وإتفاقات الشراكة خصوصاً الأمور القضائيّة. عاطفيّاً، هناك بعض سوء التفاهُم بين المُرتبطين والمُتزوّجين في شأن الواجبات الأساسيّة لِكُلّ منهما وإرادته في أن يكون الآخر مُتفهّماً.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: هناك تشويشاً على بعض الأفكار من جهة ثانية، لكنني أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير في المعاملات.
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: تسامح مع الشريك وكن ليناً في تعاطيك معه، فهو عفوي وطيب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك.
- حظ برج الأسد اليوم صحياً:واظب على تناول المكملات الغذائية لتعويض جسمك عما ينقصه من عناصر غذائية، نتيجة سوء التغذية واهتمامك باتباع حمية غذائية لفقدان الوزن
- برج الأسد الرجل اليوم:ينبغي مُراقبة إستقامة الشُركاء أو الزُملاء، خصوصاً إن كُنتَ من مواليد العشريّة الأولى الذين يمنحون ثقتهم أحياناً لِمن لا يَستحقّها.
- برج الأسد المرأة اليوم: تكون في مزاج جيّد لِلعمل، إلاّ أنَّ مَشاكل طارئة قد تُسبّب لك مَتاعب ما يدفعك إلى قرارات سريعة، فإيّاك والتسرُّع لِئلاّ تُخطىء الإختيار. تصرُّف أناني على الصعيد العاطفي سَيتّم إصلاحه في النهاية. تعَاطُف واضح مع مواليد القوس والجوزاء.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: يطرأ اليوم ما يدعوك إلى تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيراً ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور.
- برج العذراء اليوم عاطفياً: حاول أن تتفهم الشريك، فهذا سيريحكما ويمنحكما المزيد من التفاؤل بحياة هانئة وسعيدة في المستقبل.
- برج العذراء اليوم صحياً: ستساعدك المكملات في استعادة نشاطك وحيويتك.
- برج العذراء الرجل اليوم:سَيُثمر تصميمك على تنظيم أعمالك في صورة أفضل هذا الأسبوع . تابِعْ ديبلوماسيّتك في ما خصّ العلاقات ذات الفائدة لكَ فهذا يُسهِّل حياتك كثيراً.
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برج العذراء المرأة اليوم: لا تخلُق لِنفسك مشاكل أنتَ في غنى عنها، على البعض أن يعرفوا جيداً أنَّ العلاقة العاطفيّة تَتطلّب حدّاً أدنى من الوقت على الأقل. فلا تَكُنْ بخيلاً، أو تحاشَ إظهار نفسك بهذا المظهر لِئلاّ تُدمَّر حياتك العاطفيّة هذه الفترة.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: يساهم هذا اليوم في تغيير الوقائع، فيكون لمصلحتك من دون شك، وتحصل على النتائج المبتغاة وعلى ترقية لم تكن تتوقعها.
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: المواجهة بالحقيقة صعبة، لكنها في النهاية ستحدد طبيعة العلاقة مع الشريك وتضعها على السكة الصحيحة.
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: تشعر بتحسن في حالتك الصحية والنفسية بسبب مواظبتك على التمارين الرياضية، لذلك حافظ على هذا الروتين ولا تتوقف أبدا، وسيجعلك دائما في أفضل حال.
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برج الميزان الرجل اليوم: يجب أن تُركّز جيّداً على المهمّات المَطلوبة منك وألا تَدَعْ الأحداث تُسيّرك بالإجمال. برنامجك المهني سَيكون حافلاً هذا الأسبوع وسيكون لكَ مُفاجآت غير مُتوقّعة.
- برج الميزان المرأة اليوم: بينما تُحاول تثبيت المُكتسبات التي حقّقتها الأسبوع الماضي، سترى نفسك غارقاً في سَيل من الإقتراحات والعروضات غير المُنتظرة. عاطفيّاً، سَتتمكّن من إتّخاذ قرار في شأن حياتك العاطفيّة، لكن إيّاك أن تُفكّر بالعاطفة من مُنطلق حسابات إجتماعيّة وشخصيّة.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً:يخلق هذا اليوم من لا شيء مشروعاً يثير دهشة زملائك، وهذه أبرز صفاتك لتحقيق قدرة ذاتية لمواجهة الأمور.
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: إذا كنت غير قادر على الارتباط الرسمي، فلا تطلق الوعود لأنك لن تنفذها، فتصبح عندها في نظر الشريك إنساناً عديم الوفاء.
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: تعاني من آلام في المعدة بسبب إقبالك على الأكلات الدسمة التي تسبب لك آلام القولون العصبي، توقف عن ذلك واحرص على تناول وجبات صحية، مع زيارة الطبيب لمنحك العلاج المناسب.
- برج العقرب الرجل اليوم:إنْتبِه من إهتمامات فُجائيّة يُخشى أن تُخربط برنامج عملك. سَتُظهر عن قدرة على التكيّف مع المُستجدّات وستعرف كيف تُميّز بين العروض الوهميّة والعروض الحقيقيّة.
- برج العقرب المرأة اليوم: لا تُغامر في مشاريع أكبر منك، بل إكتفِ بالعروض المعقولة ولا تَتردّد في طلب الدعم عند الحاجة. إمكانات لِحصول خلافات بين المُتزوّجين وأحياناً بسبب الأولاد وطريقة تربيتهم.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً:تنتقل هذا اليوم إلى الموقع المناسب لك، فلا تغير من قراراتك لترضي الآخرين بها.
حظك اليوم برج القوس عاطفياً:تطرح مجموعة من الأفكار وتناقشها مع الحبيب وتتوصلان إلى النتائج المرجوة والحلول العملية للكثير من المشكلات المستعصية.
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حظك اليوم برج القوس صحياً: تعاني من النحافة بسبب فقدان الشهية وهو ما يؤثر على صحتك سلبيا بشكل ملحوظ، لذلك قم باستشارة طبيب تغذية حتى تتمكن من تحسين حالتك الصحية.
- برج القوس الرجل اليوم: تيّار من كوكب بلوتون Pluton سيُمكّنك من مُضاعفة حيويّتك وفعاليّتك خصوصاً لِمواليد العشريّة الثانية.
- برج القوس المرأة اليوم: لا تَتردّد إذاً بِمُباشرة ما تتمنّى القيام به وأسرِعْ من دون خوف إلى تحقيق مشاريعك، والأجواء الإجتماعيّة ستكون مؤاتية لِلتعرّف على أشخاص من الجنس الآخر قد ينشأ معهم علاقات جديّة مَبنيّة على تفاهُم. في العمل أنتَ تحت تأثير إيجابي من كوكب جوبيتر شفيعك الفلكي.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: تلتقي شخصاً ينال عملك إعجابه لكن قد تصطدم بواقع لا يرضيك أو تفهم أموراً في ما بعد تجعلك تتراجع خطوات.
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:لا تغامر بعلاقة عابرة، فمن تعرفه أفضل بكثير ممن تجهله، وتجاربك السابقة خير دليل على ذلك.
- حظ برج الجدي اليوم صحياً:تحتاج إلى ممارسة رياضة المشى ولو لمدة 10 دقائق يوميًا، سيساعدك ذلك كثيرًا على حرق المزيد من السعرات الحرارية، وهو ما سيعود بالنفع على نظامك الغذائي الذى تتبعه، حتى تصل إلى الوزن المثالى المناسب لك.
- برج الجدي الرجل اليوم:تيّار من كوكب أورانوس Uranus سيكون مُلائماً لِلإجتماعات المهنيّة والشخصيّة. ضَعْ كُلّ مواهبك في اللُعبة ولا ترفض الدعوات والسهرات والِلقاءات.
- برج الجدي المرأة اليوم:كوكب الزهرة Venus سَيُساعدك على تطوير بعض العلاقات المهنيّة الحسّاسة والدقيقة وذلك خصوصاً لِمواليد العشريّة الثانية والثالثة . لِلنساء ، لن تكوني ذكيّة إن عزمتِ على مُنافسة الشريك أو الحبيب في المجال الفكري لإثبات تفوّقك عليه فقط.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: مهما عاندتك الظروف في العمل، لا تستسلم لتتمكن من تمرير هذا اليوم الصعب، فالمقبل يكون أفضل.
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول اليها.
- حظ برج الدلو اليوم صحياً:تحتاج إلى تنظيم ساعات نومك، وتنظيم وجباتك، حتى لا تتأثر صحتك الجسدية، لذا احرص على النوم لساعات كافية، وواظب على ممارسة التمارين الرياضية، فستساعدك كثيرًا في تحسين حالتك الصحية.
- برج الدلو الرجل اليوم: هذا الأسبوع لن تخلو مسيرتك المهنيّة من بعض الخطر ويُناسبك أن تؤمّن شروط الضمانة والثبات في اختياراتك لِلعروض المُحتملة. عليك أن تكون صبوراً وتعمل على مراحل.
- برج الدلو المرأة اليوم: حياتك العاطفيّة تكون مُعقّدة بعض الشيء. تكون مُتقلّباً ولا تعرف ماذا تُريد في الأسابيع المُقبلة. تَتمكّن من تحديد أهدافك العاطفيّة بوضوح أكبر مع القُدرة على تحديد خياراتك العاطفيّة الثابتة.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً: تكون أجواء العمل هادئة، وتتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وتفوق باهر.
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء يمكن أن يؤثر في علاقتك بالشريك.
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:يجب عليك الفترة القادمة، الاهتمام بصحتك، من خلال اتباع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك، حتى تحافظ على صحتك، وتقوى الجهاز المناعى، وتتجنب الإصابة بالأمراض المعدية.
- برج الحوت المرأة اليوم:ضَعْ ثقتك بِمرؤوسيك وخُذْ مِنهم النصائح والتوجيهات اللازمة. قد يسير تطوّرك المهني على مراحل، فَكُنْ صبوراً ومُتوازناً. تكون أعصابك نقطة ضُعفك وتكون عُرضة لِلتوتّر.
- برج الحوت الرجل اليوم: إذن راقِبْ نفسك في هذا الإطار وتَحاشَ المُنبّهات من كُلّ نوع. الإستجمام والسفر مُفيدان لك في تحقيق التوازن الصحّي اللازم. عاطفيّاً، هذا الأسبوع مُناسب أيّها الحوت خاصّةً الفتاة الحوت من مواليد العشريّة الأولى والثالثة.
توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2021
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