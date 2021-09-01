حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 أيلول/ سبتمبر 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 2 أيلول/ سبتمبر 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الخميس 2 أيلول/ سبتمبر 2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً:لا تؤزّم الوضع في العمل بل عالجه بهدوء من دون مواجهات ولا تسمح لأحد أن يستفزك و لا تغامر من اجل امور تافهة، لان قد ينعكس عليك سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر.
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: الظروف مناسبة جداً للتقارب ولإحياء الذكريات الجميلة، لذا كن ذكياً وحسّن علاقتك بالشريك.
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:تهتم بصحة كل من حولك، ولكنك تهمل نفسك، حاول أن تلتفت إلى صحتك الجسدية
- برج الحمل الرجل اليوم: يشير هذا اليوم إلى أفكار مهمة واستثمارات وبداية مميزة وفرص مناسبة وعلاقة مع شريك جديد وتزدهر أعمالك على نحو غير متوقع تماما.
- برج الحمل المرأة اليوم: تقوم برحلة عمل أملا في الاستفادة خلالها من تجديد العهد بينك وبين الشريك، والاتفاق على خطة لعلاقة أفضل في المستقبل.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً: تتمتع بروح رياضية تؤهلك لممارسة دور بنّاء في محيطك، وباستطاعتك الحصول على تأييد شعبي وإحراز انتصار مميز.
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً: حافظ على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، لكن لا تجعل الروتين يدخلكما في الملل، فهذا ليس في مصلحتكما.
- حظ برج الثور اليوم صحياً:عزيزي برج الثور ابدأ في إتباع نظام غذائى صحى، يتضمن الخضروات والفاكهة والعناصر الغذائية التي تقوى مناعة الجسم، وخخص بعض الوقت لممارسة بعض التمارين الرياضية.
- برج الثور الرجل اليوم:لا تنس من وقف إلى جانبك في أصعب الظروف، بل حاول أن تكون وفيا ومخلصا. معاملة الشريك بمزيد من الليونة والشفافية تؤسس لعلاقة ثابتة وقوية بينكما، وتفتح الطريق أمام النقاش الهادئ والبناء.
- برج الثور المرأة اليوم: إذا كنت ترغب في بناء في جسم سليم، عليك أن تمارس الرياضة بشكل مستمر ومتواصل.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: لا تتذمر مهما سعى البعض للضغط عليك، فقدراتك كبيرة لتخطي الازمات.
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً:ينتقل فينوس إلى برج الجوزاء، ويجعلك تعبّر عما في داخلك من مشاعر مكتومة، ويحمل إليك هذا اليوم رومانسية وحبّاً صادقاً لم تكن تتوقعه.
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: ساعات نومك متقطعة، بسبب الإجهاد الكبير الذى تعانيه في العمل، وهو ما يجعلك تعانى من الإرهاق الشديد، احرص على أخذ فترات من الراحة
- برج الجوزاء الرجل اليوم:من المعروف أنك من أكثر الشخصيات المليئة بالطاقة والحياة، لذا كثيرا ما تصاب بالملل الشديد من روتين الحياة الذي لا يساعدك على تفريغ طاقته، لذا يمكنك اللجوء إلى ممارسة الرياضة كطريقة صحية لتفريغ طاقتك المتقدة.
- برج الجوزاء المرأة اليوم: يوم كئيب بعض الشيء لمواليد الحمل الذين يعانون من كآبة وملل، فنفسيتك ليست مرتاحة وكما ترغب يا عزيزي، لذلك من المفضل ألا تفعل شيئا بهذا اليوم وأن تبقى هادئا وبالأخص بالعمل الذي قد يلاقي بعض التعطيلات. في فترة المساء احذر من أن ترى من تحب لأن كلامك لن ينال إعجاب حبيبك أبداً.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً:تتشجع هذا اليوم للقيام بمبادرات شخصية ومهنية وحتى دراسية مع انتقال القمر الى الجدي فللوقت نوعية ونوعية جيدة حالياً تناسب طاقتك تماماً للتضاعف معها الحظوظ والكفاءة وتحصد النجاح والعلامات الدراسية الجيدة.
حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: ينتقل فينوس إلى برج الجوزاء، فيتغير المناخ العاطفي إلى الأفضل وتبصح أكثر تناغماً مع المحيط وتثير انتباه الشريك.
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: نظم ساعات نومك، حتى لا تتأثر صحتك الجسدية على المدى البعيد، واحرص على تناول الأطعمة المغذية.
- برج السرطان الرجل اليوم: عندما تتذكر أفكارك التي دونتها خلال الفترة الماضية، ربما تصر اليوم على تنفيذ معظمها لأنك تظن أنك تأخرت وتكاسلت عن التفكير فيها بجدية.
- برج السرطان المرأة اليوم: تميل اليوم للتحدث بحرص حتى مع أقرب الأشخاص إليك سواء في العمل أو في المنزل.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: تقدم على تغييرات جذرية في العمل، وتشعر بأنّ الحياة تتجاوب معك بدون عراقيل ووفقاً لما خططت له.
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً:لقاءات رومانسية مع الشريك، لكنك تتخوف من الموضوعات الحساسة التي يمكن أن يثيرها اعتقاداً منك أنها قد تنكأ جراج الماضي.
- حظ برج الأسد اليوم صحياً: تعانى من الكحة الشديدة، والتي أهملتها منذ فترة طويلة، تحتاج إلى زيارة طبيب حتى لا يتطور الأمر إلى حساسية مزمنة، عالج الامر في بدايته، ونفذ تعليمات الطبيب بكل دقة
- برج الأسد الرجل اليوم:إذا كنت موهوبا في مجال الرسم أو الكتابة، من الأفضل أن تنضم لمجموعة من الأصدقاء من الموهوبين مثلك.
- برج الأسد المرأة اليوم: انضم لمجموعة من الفنانين أيضا أو الأدباء لتستفيد من خبراتهم. سيساعدك كل من حولك على تنمية مواهبك ومهاراتك، فلا تقلق.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: الخطوط جيّدة للانطلاق والتدقيق والبحث ثم الإنجاز. لا تقف مكتوفاً تراقب الحياة تمرّ امامك، بل قاوم لتنال حقوقك وتحصل على ما هو ملك لك.
- برج العذراء اليوم عاطفياً: تصمد العلاقة المتينة لأن الرياح ليست بالعاصفة، لكنّ العلاقة المزيّفة تعيش لحظات حرجة.
- برج العذراء اليوم صحياً: احرص على تناول المشروبات الساخنة بكثرة كالنعناع واليانسون.
- برج العذراء الرجل اليوم:إذا تحدثت مع أحد الأصدقاء اليوم في موضوع أو قضية ما، لا تكن كثير الكلام بل من الأفضل أن تركز على النقاط الأساسية وتتحدث فيها باختصار.
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برج العذراء المرأة اليوم: ربما يشعر أصدقاؤك بالملل وسيظهر ذلك على وجوههم. استغل وقت فراغك في المساء، وقم بزيارة أحد الأقارب.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: أفكارك المميزة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة.
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: لا تستسلم ولا تقع ضحية فخ الانانية، بل تصرّف بنضج ووعي كاملين.
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: تناول الكثير من الخضراوات خلال وجبة فطارك لكي تمد جسدك بالطاقة والفيتامينات التي تحتاجها طوال اليوم
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برج الميزان الرجل اليوم:لا تهتم بمن يحاول إبعادك عن طريقك وهدفك، فما أكثر الحاقدين اليوم! . اليوم مليء بالسعادة ففي المساء سيكون لديك طاقة كافية لعمل أي شيء يخطر ببالك. شارك اليوم في الأنشطة الجماعية. مارس الرياضة أو بعض هواياتك أو استمع إلى الموسيقى.
- برج الميزان المرأة اليوم:أنت تهوى أن تضغط أزرار العصبية عند غيرك، ومنذ الصباح تكون في نقاشات حامية مع زملائك في العمل، مما يجعلك عصبيا لأنك لا ترضى عن القرار الأخير المتخذ.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً: يمتحن هذا اليوم قدراتك مع وجود القمر في مواجهة برجك من الدلو ولا تنسى مضايقات كوكب اورانوس الثقيلة والتغيرات الجذرية التي يسببها لمواليد الثور.
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: لا تضغط على الحبيب أكثر واعطه فرصة ليفكر في ما مفيد وناجع لاستمرار العلاقة.
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: تشعر في بعض الأوقات اليوم أنك غير محبوب من أفراد أسرتك. أفكارك قد تكون مجرد أوهام.
- برج العقرب الرجل اليوم: انتهز الفرصة اليوم وأعد تقييم الأمور بموضوعية أكثر. يجب أن تهتم أيضا بمشاكلك وببعض القضايا العالقة والعاجلة قبل التفكير في أي شيء آخر.
- برج العقرب المرأة اليوم: عليك بأن تكون أكثر ليونة اليوم وأن تأخذ الأحداث بسهولة وبدون أي تعقيد، يوم هادئ بعض الشيء وخاصة في فترة الصباح وحتى الظهيرة، لكن بعد ذلك تنطلق للتفكير بمشاريع لعملها هذه الليلة لتحريك الأجواء قليلاً، في المساء تسير الأمور مثلما تريد.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: يوم هادئ وخال كلياً من الحظوظ، ما يثير الانفعالات والحساسيات والنزاعات والعدائية في المحيط، ويولد التشنج ويشير الى وضع مهني خاص جداً.
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تتطلع إلى تعديل أمور كثيرة في حياتك العاطفية، وتوقع من الحبيب مشاركة قد تذهلك كثيراً.
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حظك اليوم برج القوس صحياً:اهتم كثيراً بصحتك خلال هذه الفترة ولا تتهمل فيها ابداً، مع الابتعاد عن التدخين او تواجدك في محيط للمدخنين.
- برج القوس الرجل اليوم:إذا كان أحد أفراد أسرتك قلقا اليوم بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها، حاول أن تطمئنه. تحاكي أي شخص اليوم بطريقة تلقائية، وعندما تشاهد أي فيلم حتى وإن كنت لا تفضله، فربما تتصرف وتتحدث كما يفعل الممثلون.
- برج القوس المرأة اليوم:الأجواء رائعة والحظ يدعمك بكل ما تقوم به، فاستغل هذا النهار للمشي قدما بالقرارات والمبادرات التي قد تكون نتائجها لصالحك. فترة ما بعد الظهر قد تحمل أخبارا رائعة. لكن في المساء حاول ألا تستعجل في قيادتك لسيارتك كي ينتهي يومك جيداً.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً:قضايا مالية واستثمارية، وحديث عن مضاربات وتدخل إحدى السلطات في تحديد وجهة مسارك.
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:قلق الشريك قد يكون سببه أنت، من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه.
- حظ برج الجدي اليوم صحياً:استخدم منظفات جيدة لجسدك واهتم بالاستحمام على أن يكون فترة طويلة خلال اليوم، نصف ساعة تحت المياه كافية لتحسين حالتك وشعورك بالانتعاش يزداد.
- برج الجدي الرجل اليوم:تتلقى من وقت إلى آخر معلومات إيجابية من الذين حولك، وأنت تعرف جيدا كيف تستفيد من هذه المعلومات. كن ممتنا لكل مساعدة تتلقاها وتأكد من رد الجميل عندما يحتاجك الآخرون.
- برج الجدي المرأة اليوم: سجل المواعيد المهمة في قائمة أو على هاتفك حتى لا تنساها غدا، وحتى لا تكرر أخطاء أمس.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من أن تتوضح الصورة فتنال حقك.
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً:تنجح في إيجاد الحلول لسوء التفاهم الأخير، وتنعم باهتمام الحبيب ودلاله وحبه الكبير.
- حظ برج الدلو اليوم صحياً: اهتم بتحسين مناعتك من فترة للأخرى سواء بعمل كشف طبي شامل للاطمئنان على صحتك عامة، مع تناول الفيتامينات عن طريق استشارة طبيب مختص.
- برج الدلو الرجل اليوم:انتبه اليوم لكلماتك ومظهرك وتصرفاتك فكل الأضواء مسلطة عليك. التهور والانفعال اللذان يسيطران على الحبيب قد يدفعانه إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور قبل تفاقم الوضع. على الجانب الآخر، أوضاعك المادية تسير على ما يرام، وربما تحصل على أرباح مشاريعك التي شاركت فيها العام الماضي.
- برج الدلو المرأة اليوم: يطرأ تحسن ملحوظ على أوضاعك في هذا اليوم، فهي أفضل من اليومين السابقين، في فترة الظهيرة تنهمك بأمورك العملية والمسؤوليات المعلقة منذ فترة ليست بقصيرة، في فترة ما بعد الظهر كن سلسا أثناء تعاملك مع من تحب واجعله يكمل كلامه.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً: بدخول كوكب المريخ إلى برجك تصبح الحياة أكثر تشويقاً والعلاقات أكثر صخباً، وتتوق إلى اقتحام مجالات جديدة ولقاءات واكتشافات وتجارب غير معهودة.
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: يجب تقديم التنازلات والتضحيات كي تعود الأمور إلى طبيعتها بينك وبين الشريك والانطلاق بصفحة جديدة من التفاهم.
- حظ برج الحوت اليوم صحياً: تجنب الإفراط فى ممارسة الألعاب الرياضية بشكل يومى، حتى لا تشعر بالملل والتعب، واختار رياضة مناسبة لصحتك وعمرك، حتى تحافظ على صحتك.
- برج الحوت المرأة اليوم: إنه يوم مثمر تستطيع فيه أن تحقق كل ما تريد فقط إذا اتبعت الطريق الصحيح. ستكتشف أن لديك طاقة غير عادية وحماسا مختلفا عن أي يوم مضى يساعدك على الانتصار على أي عدو واجتياز أي مصاعب. ربما تشعر أنك عدواني أكثر من المعتاد فكن حذرا!
- برج الحوت الرجل اليوم: من المفضل أن تبقى هادئا يا عزيزي العذراء، فالسكوت هو السبيل الأفضل للهروب من الكآبة التي وضعت بها منذ ليلة أمس، عليك بعدم استخدام صراحتك كثيرا هذا النهار والاكتفاء بالسكوت وخاصة في مضمار الأصدقاء وشريك العمر، في المساء تتأزم الأمور أكثر وتسيطر الكآبة بشكل أكبر.