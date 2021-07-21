حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 22 يوليو / تموز2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 21 يوليو / تموز2021‎؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأربعاء 21 يوليو / تموز2021‎:‎

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

مواليد برج الحمل تنتظرهم مفاجآت سارة على الصعيد العاطفي. أمّا بالنسبة للأزواج، فهنالك بعض الخلافات العابرة. لكن عموما فالعلاقة تنعم بالاستقرار والتفاهم و الانسجام.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

هذه الفترة ستكون ممتعة و مميزة بالنسبة للعزاب من برج الثور رقتك و حساسيتك ستجعلك أكثر إثارة و أكثر جاذبية لدى الآخرين. أمّا بالنسبة للأزواج، فهنالك بعض الخلافات العابرة مع الشريك، لكن الهدوء و الانسجام سيعود بسرعة إلى الحياة الزوجية.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

تكون الاجواء متوتّرة والمشاحنات قويّة وقد تضطر للجوء إلى الزملاء للتوسّط أو لتطرية الأمور، برهن عن ليونة ودماثة أخلاق، ولا تذهب نحو أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك العاطفي غير مريح.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

سيكون الجو معكّر بعض الشئ على الصعيد العاطفي. حاول التفكير بهدوء قبل الإقدام على أي مغامرة عاطفية جديدة، هذا بالنسبة للعزاب. أمّا إذا كنت متزوجا، فهنالك بعض الخلافات و النقاشات الحادّة مع الشريك، لكن سيعود الهدوء للعلاقة مع نهاية هذا الشهر.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

هذا اليوم سيقع تسليط الضوء على الجانب العاطفي الخاص بك. المتزوجون من مواليد هذا البرج ينعمون بحياة عائلية مليئة بالحب و السعادة و الانسجام. أمّا العزاب فلا يزالوا يبحثون على الحبيب المثالي.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

انشغالك الدائم بحياتك المهنية قد يؤثر سلبا على حياتك الشخصية، فكن حذرا. هنالك سوء تفاهم مع الشريك، حاول الاعتماد على الحوار لتتمكن من تجاوزه بسلام، هذا إذا كنت متزوجا. أمّا بالنسبة للعزاب، فهذا اليوم مناسب للترفيه و التسلية و إقامة صداقات جديدة.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

يعتبر هذا الوقت ملائم للاستمتاع بالمشاعر و الأحاسيس. إذا كنت أعزب، فعفويتك و حيويتك و طريقتك المميزة في التعبير ستكون محل إعجاب لدى الكثيرين. أمّا بالنسبة للمتزوجين، فسيواجهون بعض الخلافات نتيجة لسوء تفاهم مع الشريك. عليهم تجنب العصبية و التسرّع ليتمكنوا من تجاوز كلّ التوترات.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

الأزواج من مواليد برج العقرب ينعمون بحياة عاطفية مليئة بالحب و الرومانسية. الفرصة مناسبة بالنسبة لهم للترفيه و المتعة و توطيد العلاقة فيما بينهما. أمّا إذا كنت أعزب، فهذه الفترة ملائمة لإقامة علاقة عاطفية، مع إمكانية لقاء الحبيب المنتظر بالنسبة للبعض منهم.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

هذا اليوم ستكون أكثر جاذبية و أكثر إثارة بفضل دعم بعض الكواكب للجانب العاطفي الخاص بك. لكن رغم ذلك، فالبعض من مواليد هذا البرج سيمرون بفترة من الفراغ العاطفي. أمّا البعض الآخر فسيتمكنون من إقامة علاقات عاطفية ناجحة و مثمرة.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

كن حذرا من الاندفاع و التهوّر في تعاملك مع الشريك. حاول الاهتمام أكثر بحياتك العائلية. العزاب يتمتعون بسحر و جاذبية كبيرة خلال هذا اليوم .

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

الكل يريد ان سيتمع لآرائك انت محط كل الأنظار اليوم. عليك أن لا ترتبك و أن لا تحس بالرهبة ، اتخذ خطوات جريئة و آراء قوية ، اتبع حدسك فهو لن يخذلك. الحب الذي تكنه للحبيب سيجد اخيراً الطريقة المناسبة كي يظهر و يعبر عن نفسه .

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

هذا اليوم ستكون أكثر جاذبية و أكثر إثارة بفضل دعم بعض الكواكب للجانب العاطفي الخاص بك. لكن رغم ذلك، فالبعض من مواليد هذا البرج سيمرون بفترة من الفراغ العاطفي. أمّا البعض الآخر فسيتمكنون من إقامة علاقات عاطفية ناجحة و مثمرة.

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2021