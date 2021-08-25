حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 26 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الخميس 26 أغسطس/ آب 2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً:حاول أن تنجز أعمالك في وقتها المناسب كي لا تقع في فخ التقصير وتلام على ذلك
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: علاقتك بالشريك مستقرة فلا تجازف وتذهب في خيالك إلى البعيد فقد تشعر بالندم لاحقاً
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:حاذر الأزمات، وقد تكون أزمات مشتركة بين الوضع المالي والعاطفي
- برج الحمل الرجل اليوم: تأثيرات كواكبيّة مُختلفة سَتنعكس على وضعك المهني، وتشعر ببعض التغيّرات المُهمّة. تترك حشريّتك المهنيّة على سجيّتها وتبدو مُنفتحاً وتتقبّل كُلّ جديد بِمهارة.
- برج الحمل المرأة اليوم: تكون خلاّقاً ومِقداماً (تتّخذ المُبادرات بِجُرأة). ستكون عفويّاً وصريحاً مع المُقرّبين إليك لأنك تَستنتج أنَّ حوادث سوء التفاهُم تحول دون تطوّر العلاقة بين بعضكم البعض. في الحُبّ، أنتَ ناجح اليوم.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً:تسمع اليوم بعض الأخبار السارة في العمل وتتفاءل بالحصول على ترقية
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً:تترك انطباعاً جيداً لدى الشريك اليوم بسبب حسن تصرّفك تجاه مشكلة تعترضه
- حظ برج الثور اليوم صحياً: لا بد من أن تصل يوماً ما إلى نصائح المحيطين بك المتعلقة بممارسة الرياضة للمحافظة على رشاقتك
- برج الثور الرجل اليوم:لا تَدَعْ المُفاجأة تُؤثّر عليك سلباً وكُنْ واثقاً أن التغيّرات في حياتك المهنيّة ستكون إيجابيّة بفعل تأثيرات فلكيّة إيجابيّة. دَعْ مُخيّلتك تتكلّم، ولا تَضَعْ حواجز وهميّة لأنَّ كُلّ شيء مُمكن.
- برج الثور المرأة اليوم: الشخصي لن ترضى كما في الماضي بِعلاقة عاطفيّة مُهتزّة وسَتُحاول إرساء تناغُم تامّ مع الشريك. ظروف إيجابيّة لِمواليد العشريّة الأولى والثانية.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: تحتار بين عدة قرارات حاسمة ومهمة جداً اليوم لكن عليك أن تعرف ماذا تختار سريعاً
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً:أعط الحبيب المزيد من الوقت فأنت تعرف ما يمرّ به من ظروف مع محيطه العائلي
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: النصائح مفيدة لتحسين صحتك، لكن عليك العمل بها وممارسة التمارين الرياضية
- برج الجوزاء الرجل اليوم:تيّار من كوكب عطارد Mercure سَيكون مُلائماً لك لإلتقاط كافة الفُرص المُساعِدة على جَعْلِك تلتقي بأشخاص نافذين ومُهمّين بالنسبة لك على الصعيد المهني.
- برج الجوزاء المرأة اليوم: هذا الأسبوع غني بالأحداث على الصعيد العاطفي خصوصاً لدى العازبين. هذا الأسبوع يسوده التناغُم والكثافة العاطفيّة، لكن لِمواليد العشريّة الثالثة يُمكن توقُّع بعض الخلافات. لا تكُن عنيداً وإستشرْ أصحاب الخبرة.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: يزعجك الكثير من الأوضاع في العمل وتسعى إلى تغييرها بالاتفاق مع أرباب العمل
حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تدور في ذهنك الكثير من التساؤلات للحبيب وتحاول أن تجد إجابات لها
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: تحاش قدر المستطاع المغرضين الذين يحاولون إثارة عصبيتك لدفعك إلى الانفعال
- برج السرطان الرجل اليوم:بِفضل جهودك المدروسة والفعّالة ستتوصّل إلى حلول لِمشاكل ماليّة تُطرَح عليك، لكن إحذر العمليّات الماليّة الخارجيّة (خارج البلاد) وإلغها إذا إستطعت.
- برج السرطان المرأة اليوم: كُنْ يقظاً أيضاً في ما خصّ العقود وإتفاقات الشراكة خصوصاً الأمور القضائيّة. عاطفيّاً، هناك بعض سوء التفاهُم بين المُرتبطين والمُتزوّجين في شأن الواجبات الأساسيّة لِكُلّ منهما وإرادته في أن يكون الآخر مُتفهّماً.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: يوم مناسب جدّاً لأجراء بعض الاستشارات وحضور المؤتمرات، وتلبية دعوة لإلقاء محاضرة أو خطاب
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: يوم مناسب لتصويب مسار العلاقة المتأرجحة بالشريك وتنقيتها من الشوائب والاضطرابات
- حظ برج الأسد اليوم صحياً:حاول أن تكون من أصحاب المبادرات المتعلقة بالشأن الصحي، ولا تخالف تعليمات الطبيب
- برج الأسد الرجل اليوم:ينبغي مُراقبة إستقامة الشُركاء أو الزُملاء، خصوصاً إن كُنتَ من مواليد العشريّة الأولى الذين يمنحون ثقتهم أحياناً لِمن لا يَستحقّها. تكون في مزاج جيّد لِلعمل، إلاّ أنَّ مَشاكل طارئة قد تُسبّب لك مَتاعب ما يدفعك إلى قرارات سريعة، فإيّاك والتسرُّع لِئلاّ تُخطىء الإختيار.
- برج الأسد المرأة اليوم: تصرُّف أناني على الصعيد العاطفي سَيتّم إصلاحه في النهاية. تعَاطُف واضح مع مواليد القوس والجوزاء.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: عليك أن تتحلّى بالصبر، واضبط حماستك تلافياً لأي انعكاسات سلبية وخصوصاً في مجال العمل
- برج العذراء اليوم عاطفياً: التعامل بإيجابية مع الشريك مفيد، ولو كنت مضطراً إلى تقديم بعض التنازلات
- برج العذراء اليوم صحياً:خفف على نفسك القيام ببعض الأعمال غير المجدية التي تنعكس سلباً على وضعك الصحي
- برج العذراء الرجل اليوم:سَيُثمر تصميمك على تنظيم أعمالك في صورة أفضل هذا الأسبوع . تابِعْ ديبلوماسيّتك في ما خصّ العلاقات ذات الفائدة لكَ فهذا يُسهِّل حياتك كثيراً.
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برج العذراء المرأة اليوم:لا تخلُق لِنفسك مشاكل أنتَ في غنى عنها، على البعض أن يعرفوا جيداً أنَّ العلاقة العاطفيّة تَتطلّب حدّاً أدنى من الوقت على الأقل. فلا تَكُنْ بخيلاً، أو تحاشَ إظهار نفسك بهذا المظهر لِئلاّ تُدمَّر حياتك العاطفيّة هذه الفترة.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تركّز على مشروع معيّن وتهمل مشاريع أخرى قد تكون أكثر ربحاً ونفعاً
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: ترتاح برفقة الحبيب وتمضي معه أوقاتاً ممتعة، ولا شيء يبعدك عن الاهتمام به
- حظ برج الميزان اليوم صحياً:أنت لا تصدق التألق الذي يلفت الأنظار بفضل الرياضية التي تهبك شيئاً أكثر من الجاذبية
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برج الميزان الرجل اليوم:يجب أن تُركّز جيّداً على المهمّات المَطلوبة منك وألا تَدَعْ الأحداث تُسيّرك بالإجمال. برنامجك المهني سَيكون حافلاً هذا الأسبوع وسيكون لكَ مُفاجآت غير مُتوقّعة.
- برج الميزان المرأة اليوم:بينما تُحاول تثبيت المُكتسبات التي حقّقتها الأسبوع الماضي، سترى نفسك غارقاً في سَيل من الإقتراحات والعروضات غير المُنتظرة. عاطفيّاً، سَتتمكّن من إتّخاذ قرار في شأن حياتك العاطفيّة، لكن إيّاك أن تُفكّر بالعاطفة من مُنطلق حسابات إجتماعيّة وشخصيّة.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً: تبهر رؤساءك بأفكارك التي تعود على الشركة التي تعمل فيها بأرباح طائلة
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: تستشير الشريك في مسألة كانت تشغل بالك وتستفيد من الأجوبة التي تتلقاها
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: لا تجير القيام بالتمارين الرياضية لأفراد العائلة، بل جيرها لنفسك وحثهم على القيام بها
- برج العقرب الرجل اليوم: إنْتبِه من إهتمامات فُجائيّة يُخشى أن تُخربط برنامج عملك. سَتُظهر عن قدرة على التكيّف مع المُستجدّات وستعرف كيف تُميّز بين العروض الوهميّة والعروض الحقيقيّة.
- برج العقرب المرأة اليوم: لا تُغامر في مشاريع أكبر منك، بل إكتفِ بالعروض المعقولة ولا تَتردّد في طلب الدعم عند الحاجة. عاطفيّاً: إمكانات لِحصول خلافات بين المُتزوّجين وأحياناً بسبب الأولاد وطريقة تربيتهم.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: تنجز مشاريع مهمة تحقق لك أرباحاً جيّدة ما يحسّن وضعك المهني والحصول على ترقية
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تشعر بالإحباط تجاه معاملة الشريك لك، لكـن زيارة مـن أحد الأصدقاء تغير مزاجك وتريحك
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حظك اليوم برج القوس صحياً: التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحاً، ولا شيء يستحق منك أن تنفعل وتثور
- برج القوس الرجل اليوم:تيّار من كوكب بلوتون Pluton سيُمكّنك من مُضاعفة حيويّتك وفعاليّتك خصوصاً لِمواليد العشريّة الثانية. لا تَتردّد إذاً بِمُباشرة ما تتمنّى القيام به وأسرِعْ من دون خوف إلى تحقيق مشاريعك
- برج القوس المرأة اليوم:الأجواء الإجتماعيّة ستكون مؤاتية لِلتعرّف على أشخاص من الجنس الآخر قد ينشأ معهم علاقات جديّة مَبنيّة على تفاهُم. في العمل أنتَ تحت تأثير إيجابي من كوكب جوبيتر شفيعك الفلكي.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: لا تقدم على قرارات مباغتة، وتجنّب الفضائح والمواجهات واتكل على نفسك ولا تطلب المساعدة من أحد
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:تشارك في مناسبات اجتماعية ضخمة، أو تقدم على تغييرات جذرية في حياتك، قد تكون زواجاً أو ارتباطاً كبيراً يخصك أو يخص أحد الأحبّاء
- حظ برج الجدي اليوم صحياً:خفف من ساعات الجلوس الطويلة، وخصص ساعة للقيام بنشاط رياضي مفيد
- برج الجدي الرجل اليوم:تيّار من كوكب أورانوس Uranus سيكون مُلائماً لِلإجتماعات المهنيّة والشخصيّة. ضَعْ كُلّ مواهبك في اللُعبة ولا ترفض الدعوات والسهرات والِلقاءات.
- برج الجدي المرأة اليوم: كوكب الزهرة Venus سَيُساعدك على تطوير بعض العلاقات المهنيّة الحسّاسة والدقيقة وذلك خصوصاً لِمواليد العشريّة الثانية والثالثة . لِلنساء ، لن تكوني ذكيّة إن عزمتِ على مُنافسة الشريك أو الحبيب في المجال الفكري لإثبات تفوّقك عليه فقط.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: دعم لموقفك ورؤية مشتركة للأمور، إنه يوم واعد بانفراج، ثق بنفسك وحاول ان تفرض توجهاتك
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً:قد تعيش جواً من الفوضى يختلط فيه الحابل بالنابل، ويولد تشكيكاً في المجال العاطفي حاول أن تبتعد عن العاصفة الآن وأجل النقاشات
- حظ برج الدلو اليوم صحياً: لا تكن من أصحاب الحلول الآنية، فتمارس المشي أسبوعاً ثم تتوقف قانعاً بما تشعر به
- برج الدلو الرجل اليوم: هذا الأسبوع لن تخلو مسيرتك المهنيّة من بعض الخطر ويُناسبك أن تؤمّن شروط الضمانة والثبات في اختياراتك لِلعروض المُحتملة.
- برج الدلو المرأة اليوم: عليك أن تكون صبوراً وتعمل على مراحل. حياتك العاطفيّة تكون مُعقّدة بعض الشيء. تكون مُتقلّباً ولا تعرف ماذا تُريد في الأسابيع المُقبلة. تَتمكّن من تحديد أهدافك العاطفيّة بوضوح أكبر مع القُدرة على تحديد خياراتك العاطفيّة الثابتة.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:تبدأ اليوم يجو إيجابي يلائمك ويحملك الى سفر أو لقاء مثمر أو اجتماعات غنية بالأفكار البنّاءة
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: لا تكن متطلباً في بعض الشؤون العاطفية، ومن الأفضل التروي في مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلباً على العلاقة بالشريك
- حظ برج الحوت اليوم صحياً: خذ قسطاً من الراحة بعد الظهر وتمدد نحو الساعة لتريح جسمك وتفكيرك
- برج الحوت المرأة اليوم:
ضَعْ ثقتك بِمرؤوسيك وخُذْ مِنهم النصائح والتوجيهات اللازمة. قد يسير تطوّرك المهني على مراحل، فَكُنْ صبوراً ومُتوازناً. تكون أعصابك نقطة ضُعفك وتكون عُرضة لِلتوتّر.
- برج الحوت الرجل اليوم:راقِبْ نفسك في هذا الإطار وتَحاشَ المُنبّهات من كُلّ نوع. الإستجمام والسفر مُفيدان لك في تحقيق التوازن الصحّي اللازم. عاطفيّاً، هذا الأسبوع مُناسب أيّها الحوت
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