حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 أغسطس/ آب 2021

برج العذراء المرأة اليوم:لا تخلُق لِنفسك مشاكل أنتَ في غنى عنها، على البعض أن يعرفوا جيداً أنَّ العلاقة العاطفيّة تَتطلّب حدّاً أدنى من الوقت على الأقل. فلا تَكُنْ بخيلاً، أو تحاشَ إظهار نفسك بهذا المظهر لِئلاّ تُدمَّر حياتك العاطفيّة هذه الفترة.