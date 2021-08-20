حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم السبت 21 أغسطس/ آب 2021

برج العذراء المرأة اليوم: لا تُغامر في مشاريع أكبر منك، بل إكتفِ بالعروض المعقولة ولا تَتردّد في طلب الدعم عند الحاجة. عاطفيّاً: إمكانات لِحصول خلافات بين المُتزوّجين وأحياناً بسبب الأولاد وطريقة تربيتهم.