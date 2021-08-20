حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم السبت 21 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 21 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم السبت 21 أغسطس/ آب 2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً:تهتم اليوم بمعالجة المسائل القانونية والأوراق و الملفات الرسمية المطلوبة منك من قبل أرباب العمل
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: إذا كنت أعزب فإن فرصة تجمعك بشخص مميز تشعر أنه شريك العمر قد تأتيك اليوم فاستغلها
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:خفف من تناول المنبهات وتدخين النارجيلة والإكثار من المشروبات الغازية
- برج الحمل الرجل اليوم:لا تَدَعْ المُفاجأة تُؤثّر عليك سلباً وكُنْ واثقاً أن التغيّرات في حياتك المهنيّة ستكون إيجابيّة بفعل تأثيرات فلكيّة إيجابيّة.
- برج الحمل المرأة اليوم: دَعْ مُخيّلتك تتكلّم، ولا تَضَعْ حواجز وهميّة لأنَّ كُلّ شيء مُمكن. على الصعيد العاطفي الشخصي لن ترضى كما في الماضي بِعلاقة عاطفيّة مُهتزّة وسَتُحاول إرساء تناغُم تامّ مع الشريك.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً:تشعر أن قوانين العمل تحد من قدرتك على الإبداع مع أنك تحقق الكثير من النجاحات المتتالية
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً: لا تجادل الحبيب في أمور وتفاصيل تزعجه، ولا تكن متسرعاً في حكمك عليه
- حظ برج الثور اليوم صحياً: تستمرّ في التمنّع عن ممارسة الرياضة اقتناعاً منك بأن لا فائدة مرجوة منها، أنت على خطأ
- برج الثور الرجل اليوم: ضَعْ ثقتك بِمرؤوسيك وخُذْ مِنهم النصائح والتوجيهات اللازمة. قد يسير تطوّرك المهني على مراحل، فَكُنْ صبوراً ومُتوازناً. تكون أعصابك نقطة ضُعفك وتكون عُرضة لِلتوتّر.
- برج الثور المرأة اليوم: إذن راقِبْ نفسك في هذا الإطار وتَحاشَ المُنبّهات من كُلّ نوع. الإستجمام والسفر مُفيدان لك في تحقيق التوازن الصحّي اللازم. عاطفيّاً، هذا الأسبوع مُناسب أيّها الحوت خاصّةً الفتاة الحوت من مواليد العشريّة الأولى والثالثة.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: حذار سوء التفاهم الذي قد يؤدي إلى فوضى في خططك العملية وعرقلة مشاريعك المستقبلية
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً:الانفعال والعصبية لن يحلا مشاكلك مع الحبيب، تحلّ بالصبر وتناقش معه بهدوء
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: حاول اختيار الوقت المناسب للقيام بالتمارين الرياضية ولا تدع التقاعس والكسل والتسويف تسيطر عليك
- برج الجوزاء الرجل اليوم:هذا الأسبوع لن تخلو مسيرتك المهنيّة من بعض الخطر ويُناسبك أن تؤمّن شروط الضمانة والثبات في اختياراتك لِلعروض المُحتملة. عليك أن تكون صبوراً وتعمل على مراحل. حياتك العاطفيّة تكون مُعقّدة بعض الشيء.
- برج الجوزاء المرأة اليوم:تكون مُتقلّباً ولا تعرف ماذا تُريد في الأسابيع المُقبلة. تَتمكّن من تحديد أهدافك العاطفيّة بوضوح أكبر مع القُدرة على تحديد خياراتك العاطفيّة الثابتة.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تبشّر الأمور بيوم مالي مزدهر أو بأرباح تحققها، أو بإيجاد وسائل جديدة في العمل تساعدك على زيادة دخلك
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً:لا تدع الأمور تتراكم بينك وبين الحبيب وناقشها بالتفاصيل لكي تضع النقاط على الحروف
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: لا تتهرب من مسؤولياتك الرياضية، أفراد الأسرة لن يتركوك تحقق مبتغاك
- برج السرطان الرجل اليوم:تيّار من كوكب أورانوس Uranus سيكون مُلائماً لِلإجتماعات المهنيّة والشخصيّة. ضَعْ كُلّ مواهبك في اللُعبة ولا ترفض الدعوات والسهرات والِلقاءات.
- برج السرطان المرأة اليوم: كوكب الزهرة Venus سَيُساعدك على تطوير بعض العلاقات المهنيّة الحسّاسة والدقيقة وذلك خصوصاً لِمواليد العشريّة الثانية والثالثة . لِلنساء ، لن تكوني ذكيّة إن عزمتِ على مُنافسة الشريك أو الحبيب في المجال الفكري لإثبات تفوّقك عليه فقط.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: فاوض وساوم بجرأة وأعد قراءة حساباتك وقيّم الأوضاع بغية تعزيز استقرارك المالي كي تخرج بقرارات مهمة
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: عليك تبادل الأحاديث الهادئة مع الشريك وطمأنة هواجسه ودعمه والوقوف إلى جانبه ليشعر بالسلام والراحة
- حظ برج الأسد اليوم صحياً:قاوم الإغراءات التي يحاول أصحاب الشراهة إيقاعك بها، وتجنب تناول كل ما يسبب لك السمنة
- برج الأسد الرجل اليوم:تيّار من كوكب بلوتون Pluton سيُمكّنك من مُضاعفة حيويّتك وفعاليّتك خصوصاً لِمواليد العشريّة الثانية.
- برج الأسد المرأة اليوم: لا تَتردّد إذاً بِمُباشرة ما تتمنّى القيام به وأسرِعْ من دون خوف إلى تحقيق مشاريعك، والأجواء الإجتماعيّة ستكون مؤاتية لِلتعرّف على أشخاص من الجنس الآخر قد ينشأ معهم علاقات جديّة مَبنيّة على تفاهُم. في العمل أنتَ تحت تأثير إيجابي من كوكب جوبيتر شفيعك الفلكي.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: تظهر هذا اليوم قدرات كبيرة وتقفز إلى الأمام مستعيناً ببعض الأصدقاء، الذين يؤدّون دوراً كبيراً في تطوّرك
- برج العذراء اليوم عاطفياً: قرارات حاسمة تجاه الشريك، على الرغم من محاولات بعضهم تأخير المواجهة، لكن الأمور حتمية ولا تحتمل التأجيل
- برج العذراء اليوم صحياً: لا تكن متردّداً أمام عرض تتلقاه من أحد الأندية للانضمام إليه وممارسة الرياضة بأسعار متهاودة
- برج العذراء الرجل اليوم:إنْتبِه من إهتمامات فُجائيّة يُخشى أن تُخربط برنامج عملك. سَتُظهر عن قدرة على التكيّف مع المُستجدّات وستعرف كيف تُميّز بين العروض الوهميّة والعروض الحقيقيّة.
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برج العذراء المرأة اليوم: لا تُغامر في مشاريع أكبر منك، بل إكتفِ بالعروض المعقولة ولا تَتردّد في طلب الدعم عند الحاجة. عاطفيّاً: إمكانات لِحصول خلافات بين المُتزوّجين وأحياناً بسبب الأولاد وطريقة تربيتهم.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: يبلغ طموحك أقصى درجاته ليبشر بانقلاب هائل في مصلحتك مهما سمعت من انتقادات
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: لا تكن متهاوناً أمام مسألة شخصية تمسّك مباشرة، وفي حال تغاضيت عنها تسبب لك مشكلات صحية
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برج الميزان الرجل اليوم: يجب أن تُركّز جيّداً على المهمّات المَطلوبة منك وألا تَدَعْ الأحداث تُسيّرك بالإجمال. برنامجك المهني سَيكون حافلاً هذا الأسبوع وسيكون لكَ مُفاجآت غير مُتوقّعة.
- برج الميزان المرأة اليوم: بينما تُحاول تثبيت المُكتسبات التي حقّقتها الأسبوع الماضي، سترى نفسك غارقاً في سَيل من الإقتراحات والعروضات غير المُنتظرة. عاطفيّاً، سَتتمكّن من إتّخاذ قرار في شأن حياتك العاطفيّة، لكن إيّاك أن تُفكّر بالعاطفة من مُنطلق حسابات إجتماعيّة وشخصيّة.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً:لا تدع أمورك الشخصية تؤثر في أدائك، ركّز على النجاح الذي تطمح إليه
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: تمرّ علاقتك بالحبيب بالفتور، أضف الإثارة عليها خشية أن تصل إلى القطيعة
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: حاول تنسيق وقتك بين أعمالك ونشاطك الرياضي، فكلاهما مهم في حياتك
- برج العقرب الرجل اليوم:سَيُثمر تصميمك على تنظيم أعمالك في صورة أفضل هذا الأسبوع . تابِعْ ديبلوماسيّتك في ما خصّ العلاقات ذات الفائدة لكَ فهذا يُسهِّل حياتك كثيراً.
- برج العقرب المرأة اليوم:لا تخلُق لِنفسك مشاكل أنتَ في غنى عنها، على البعض أن يعرفوا جيداً أنَّ العلاقة العاطفيّة تَتطلّب حدّاً أدنى من الوقت على الأقل. فلا تَكُنْ بخيلاً، أو تحاشَ إظهار نفسك بهذا المظهر لِئلاّ تُدمَّر حياتك العاطفيّة هذه الفترة.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً:تتاح أمامك فرص عمل كثيرة من شأنها أن تجعلك تسير على الطريق الصحيح للتقدم
حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تحاول تغيير تصرفاتك مع الشريك ولكنك بهذه الطريقة تبتعد عنه وتزيد الهوّة بينكما
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حظك اليوم برج القوس صحياً: ترغب في ممارسة النشاطات الرياضية في الهواء الطلق لترفّه عن نفسك
- برج القوس الرجل اليوم: ينبغي مُراقبة إستقامة الشُركاء أو الزُملاء، خصوصاً إن كُنتَ من مواليد العشريّة الأولى الذين يمنحون ثقتهم أحياناً لِمن لا يَستحقّها.
- برج القوس المرأة اليوم: تكون في مزاج جيّد لِلعمل، إلاّ أنَّ مَشاكل طارئة قد تُسبّب لك مَتاعب ما يدفعك إلى قرارات سريعة، فإيّاك والتسرُّع لِئلاّ تُخطىء الإختيار.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً:المنافسون أقوياء جدًّا والأعداء يراقبون تحرّكاتك، بانتظار اول خطأ ترتكبه للانقضاض عليك والحلول مكانك
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: تحدّث بليونة وتجنّب إبداء الرأي والملاحظات الوقحة أحياناً، وكُن هادئاً واحتفظ بآرائك لنفسك
- حظ برج الجدي اليوم صحياً:تتعدّد الأنشطة وتتنوع، وأغلبيتها مفيدة، ولا سيما إذا مارستها، فقد تشعر بمتعة كبيرة
- برج الجدي الرجل اليوم:بِفضل جهودك المدروسة والفعّالة ستتوصّل إلى حلول لِمشاكل ماليّة تُطرَح عليك، لكن إحذر العمليّات الماليّة الخارجيّة (خارج البلاد) وإلغها إذا إستطعت.
- برج الجدي المرأة اليوم:كُنْ يقظاً أيضاً في ما خصّ العقود وإتفاقات الشراكة خصوصاً الأمور القضائيّة. عاطفيّاً، هناك بعض سوء التفاهُم بين المُرتبطين والمُتزوّجين في شأن الواجبات الأساسيّة لِكُلّ منهما وإرادته في أن يكون الآخر مُتفهّماً.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً:انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: أحداث سعيدة تظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه
- حظ برج الدلو اليوم صحياً: اعتن بصحتك ولا تعمل حتى الإرهاق، وخفف من الجهود قدر الإمكان
- برج الدلو الرجل اليوم: تيّار من كوكب عطارد Mercure سَيكون مُلائماً لك لإلتقاط كافة الفُرص المُساعِدة على جَعْلِك تلتقي بأشخاص نافذين ومُهمّين بالنسبة لك على الصعيد المهني.
- برج الدلو المرأة اليوم: هذا الأسبوع غني بالأحداث على الصعيد العاطفي خصوصاً لدى العازبين. هذا الأسبوع يسوده التناغُم والكثافة العاطفيّة، لكن لِمواليد العشريّة الثالثة يُمكن توقُّع بعض الخلافات. لا تكُن عنيداً وإستشرْ أصحاب الخبرة.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً: تخطئ حساباتك إذا كنت تنتظر انفراجاً أو تسوية واضحة أو نتيجة حاسمة لأمر معيّن
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: الجو يثير لديك المخاوف والهواجس ولا بدّ من أن يبدّدها الحبيب لتطمئن وترتاح
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:تدرك ولو بعض تأخير أنّ التخلص من البدانة ليس بالأمر السهل ويتطلب إرادة قوية
- برج الحوت المرأة اليوم:تأثيرات كواكبيّة مُختلفة سَتنعكس على وضعك المهني، وتشعر ببعض التغيّرات المُهمّة. تترك حشريّتك المهنيّة على سجيّتها وتبدو مُنفتحاً وتتقبّل كُلّ جديد بِمهارة.
- برج الحوت الرجل اليوم: تكون خلاّقاً ومِقداماً (تتّخذ المُبادرات بِجُرأة). ستكون عفويّاً وصريحاً مع المُقرّبين إليك لأنك تَستنتج أنَّ حوادث سوء التفاهُم تحول دون تطوّر العلاقة بين بعضكم البعض. في الحُبّ، أنتَ ناجح اليوم.