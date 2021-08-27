حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم السبت 28 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 28 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم السبت 28 أغسطس/ آب 2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً:يدخل أورانوس إلى برج الثور ليوفر لك طاقة جديدة ويجعل منك أكثر جرأة من السابق وأقل خجلاً.
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً:مغامرة عاطفية جديدة وجدّية في انتظارك، وفي حال جاءت الأمور على ما يرام عليك أن تستعد لحصد ثمار جهودك.
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:تعانى من بعض الآلام فى الظهر نتيجة جلوسك لساعات طويلة على المكتب، لا تتجاهل هذه الآلام، واذهب لزيارة طبيب متخصص، حتى لا تتفاقم الأمور فى المستقبل، وتقدر على مواصلة عملك بشكل جيد.
- برج الحمل الرجل اليوم:على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها اليوم، إلا أنك ستكون راضيا عن نفسك بالنتائج التي ستحققها.
- برج الحمل المرأة اليوم: لست وحدك من تعمل تحت ضغط وتعيش حالات من القلق والتوتر، بل كل فرد في هذا العالم يمر بمرحلة صعبة وعصيبة في حياته.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً:حان الوقت لتقتحم المجالات ولتحدد الخيارات وتحسم الأمور، تفاجأ بسرعة بديهتك وبشدة دهائك، كرر المحاولة ولا تستسلم.
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً:لا ترفض الحوار أو التفاوض، وخفف من مواقفك الحازمة وافسح في المجال للحوار مع الشريك بغية معرفة حقيقة موقفه.
- حظ برج الثور اليوم صحياً: التفكير الدائم فى عملك ومستقبلك يسبب لك التوتر والأرق، ويجعلك تنام لساعات قليلة، وهو ما يؤثر على صحتك الجسدية دون أن تدرى، لا تنتظر حتى تظهر المشاكل الصحية، وابدأ فى تنظيم ساعات نومك.
- برج الثور الرجل اليوم:راقب تصرفاتك جيدا خلال هذه الفترة وكن حريصا على إنجاز عملك في أقل وقت ممكن. تتخذ بعض القرارات اليوم التي قد تغير من وضعك المالي والمهني قريبا.
- برج الثور المرأة اليوم: حاول أن تتكيف مع الأوضاع وتجنب الجدل واختلاق المشاكل.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: تتاح أمامك بداية عمل جديد إذا كنت باحثاً عنه، وتحمل الأيام المقبلة بعض الإرباك والمغالطات، وتعلق مسألة معينة سواء بسبب هفوة أو بسبب انفعال.
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً:شعورك بالارتياح النفسي يدفعك الى الخروج من الانكماش والتحفظ، ويصبح التقرّب منك سهلاً.
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: تحتاج إلى أخذ قسط من الراحة، خاصة أنك بذلت مجهودًا كبيرًا طوال الفترة الماضية، خذ علطة من العمل، واستغل هذا الوقت من السنة للسفر والاستمتاع بالشواطئ، وسيعود ذلك بالنفع على صحتك النفسية والجسدية.
- برج الجوزاء الرجل اليوم:تمر اليوم بلحظات صعبة عندما تشعر أن الوقت يمر بسرعة جدا دون الاستفادة منه بقدر الإمكان. قد تؤثر حالتك النفسية على من حولك.
- برج الجوزاء المرأة اليوم: حاول أن تترك فرصة للآخرين ليساعدوك بدلا من إحباطهم. غير نشاطك اليوم وركز على الأنشطة التي تحبها.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تُسلّط الأضواء على الأوضاع المالية والديون أو المستحقات، لا تهمل التفاصيل، ونظّم جدول أعمالك وتحرّك باتجاه الهدف من دون إضاعة الوقت.
حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: أدعوك الى عدم إحراج الحبيب في هذا اليوم لأنه غير مرتاح نفسياً.
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: لا تتناول الطعام المعلب والمليء بالمواد الحافظة، فمناعتك ضعيفة بشكل ملحوظ، لذا عليك بتناول الخضراوات والفاكهة واجعلهم من وجباتك الأساسية.
- برج السرطان الرجل اليوم:التعامل مع الآخرين في الآونة الأخيرة أصبح صعبا للغاية. فأنت تشعر باستمرار بعدم فهم الآخرين لك، حتى أن أصغر الأمور قد تتسبب في الكثير من الجدل.
- برج السرطان المرأة اليوم: قد تواجه شكلا من أشكال الرفض اليوم وهذا سيجعلك تتراجع بعض الشيء. سترى أنه من المفيد الصبر على المشكلات لأنها في بعض الأحيان قد تحل نفسها بنفسها دون تدخل من جانبك.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: تظهر علامات الاستفهام حول إمكاناتك فتستاء من الموقف الخائن والجبان تجاهك، ولا سيما أن أفكارك الغريبة لا تنال الإعجاب بل الاستغراب والاستهجان.
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: حذار المشاكل الزوجية والعاطفية، فهي لن تعود عليك بالمنفعة، وقد تسيء جداً إلى العلاقة الجديدة.
- حظ برج الأسد اليوم صحياً:حاول أن تنظم وجباتك اليومية على أن تكون آخر وجبة لك قبل الخلود للنوم بحوالي 4 ساعات على الأقل، لكي تعطي جسمك فرصة للراحة ولمعدتك فرصة حتى ترتاح قليلاً.
- برج الأسد الرجل اليوم: يجب أن تتجنب سياسية الطرف الواحد، فيجب ضمان الحد الأدنى من الأخذ والعطاء للحصول على صداقة متناغمة.
- برج الأسد المرأة اليوم: من الطبيعي أنك تساند أصدقاءك، ولكن يجب أن تفكر في ما إذا كان باستطاعة هؤلاء الأصدقاء رد الجميل.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: يبتسم لك القدر ويكون مزاجك هادئاً، وتلاقي الدعم من قِبَل شريك مهني، وتتلقى أخباراً جيدة أو تعرف حظاً سعيداً في مجالك.
- برج العذراء اليوم عاطفياً: عليك أن تكشف كل أوراقك أمام الشريك، وهذا يمنحك نقطة إضافية للوصول إلى قلبه وكسب ثقته وشعوره بالأمان لوجوده معك.
- برج العذراء اليوم صحياً:لا تستخدم الهاتف المحمول وأنت جالس على السرير، وقبل الخلود للنوم لما قد يسببه لك في قلق وأرق، مما سيؤثر على حالتك النفسية في اليوم التالي.
- برج العذراء الرجل اليوم:هل واجهت مشكلة خلال هذه الفترة في التعبير عن آرائك وأفكارك؟ ستستطيع اليوم التعبير عن وجهات نظرك دون خجل أو خوف بفضل قدرتك وإرادتك وعزيمتك.
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برج العذراء المرأة اليوم:ستكون معظم أفكارك مقبولة في الوقت الحالي بالنسبة للأغلبية وذلك لأن الآخرين يقبلون أفكارك بطبيعة الحال.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تعمل فوراً على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك.
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: لن تواجه المشاكل مع الحبيب الذي يظهر بعض العدائية تجاهك.
- حظ برج الميزان اليوم صحياً:حاول أن تكثر من شرب المياه، وكذلك تناول الخضروات في كل الوجبات، وحافظ على ساعات نومك المناسبة وابتعد عن السهر والتفكير المفرط لأن ذلك يؤثر سلبيًا على صحتك.
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برج الميزان الرجل اليوم: الإهدار المتعمد للطاقة الجسدية والعاطفية ليس هو الحل، ربما يجب أن تحاول تحفيز الآخرين، وإن لم ينجح ذلك، يجب أن تحافظ على هدوئك.
- برج الميزان المرأة اليوم:قد تصدر عنك بعض الكلمات القاسية بسهولة اليوم، فأنت متحمس لاستخدام هذه الطاقة الزائدة بالإضافة إلى نزعتك السيادية.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً: تعيش تجارب مهمة ومميزة، وتهتم بأمور سرية أو غير متداولة وتباشر عملاً مهماً وتعلن عن جديد أو تطلق مشروعاً، لكن أنصح لك بالحكمة والتروي وعدم المغامرة.
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: اتفاق مع الشريك على أولويات البيت، وتعالجان الأمور على أفضل ما يمكن، وتتناغم الآراء وتتوافق حول الكثير من القضايا.
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: ابتعد عن تناول المضادات الحيوية بكثرة، وكن حذرًا وحاول الحد من استخدام المشروبات الغازية، وأن تحافظ على ساعات نوم كافية.
- برج العقرب الرجل اليوم: أنت في وضع مريح ومتوازن وسيفيدك ذلك على المستويين الشخصي والمهني، فأنت لست بحاجة إلى أن تقنع الآخرين بأفكارك وخططك.
- برج العقرب المرأة اليوم: كل من حولك على استعداد للتحدث معك حتى من يصعب التعامل معهم سيكونون على استعداد لسماع مقترحاتك.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: تجد نفسك منهمكاً في إتمام الواجبات الكثيفة، نظم وقتك كي لا تهمل بعض المسؤوليات، وثق بنفسك وخياراتك وحدسك، من دون التطلع الى الآخرين.
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً: ابتعد عن مضايقة الشريك والتسبب بالأذى له، فأنت لا تدرك عواقب ما تقوم به إذا استمررت على هذا النحو.
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حظك اليوم برج القوس صحياً: ابتعد عن تناول المنبهات، وحاول التنويع بين الوجبات، وكن حريصًا على تناول الخضروات والألبان، وحاول مراقبة وزنك خلال الفترات المقبلة.
- برج القوس الرجل اليوم: يجب أن تتعلم كيفية الحذر وضبط النفس خاصة في يوم مثل هذا. حان الوقت لكي تكافئ نفسك بنهاية أسبوع هادئة ومريحة، فاستخدم الوقت في إعادة ضبط خططك وتنسيقها مع شريكك وعائلتك.
- برج القوس المرأة اليوم: تخلص من الضغط والتوتر بممارسة رياضتك المفضلة.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: يحمل هذا اليوم ما يؤجج الوهج العاطفي ويجعلك منفتحاً ولا يعرّضك لبعض المشاكل.
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:تزدهر سمعتك وتحلق في سماء الأعمال والاجتماعيات، يوم مذهل يحمل نقاشات إيجابية وعروضاً وتقديراً ومكافآت.
- حظ برج الجدي اليوم صحياً:كن حريصًا على زيارة الطبيب، واحذر من تناول الأملاح بكثرة داخل الطعام، وحاول أن تشرب قدر كافي من المياه وتناول الأكلات الطازجة.
- برج الجدي الرجل اليوم:تنجز الأعمال بطريقة ذكية ومنظمة وتستطيع إنجاز أصعب المهام بنجاح وفي أقل وقت. أنت أيضا شخص يسعى إليه الآخرون من الزملاء لكفاءتك وتفاؤلك.
- برج الجدي المرأة اليوم: إذا تقدمت لوظيفة ما، فستحصل عليها بسبب هذه الكاريزما.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: تبتسم لك الظروف وتقوى الحظوظ وتخطط لطرح مشروع جديد وقد تحصل على فرصة ثمينة لإحراز تقدم وانتصار.
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً:تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية جانباً لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام.
- حظ برج الدلو اليوم صحياً: تفرط فى تناول الحلويات التى تعطيك الكثير من السعرات الحرارية، وبالتالى يزداد وزنك بسرعة كبيرة، لذا حاول أن تلجأ إلى متخصص لتحديد نظام غذائى يناسبك، ليساعدك على خسارة الوزن الزائد.
- برج الدلو الرجل اليوم: تميل إلى التصرفات المندفعة والمتهورة في الوقت الحالي، وهذا سوف يؤدي إلى مشكلات كبيرة في الكثير من المواقف.
- برج الدلو المرأة اليوم: ابحث عن متنفس من أي نوع؛ يمكنك ممارسة رياضة الجري أو ركوب الدراجات، أو يمكنك حل لغز أو قراءة كتاب جيد. إذا تخلصت من التوتر، سوف يسهل عليك التصرف بهدوء في العديد من المواقف في حياتك.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً:يوم مميز باللقاءات ويساهم في تسريع وتيرة العمل والحياة، لكن يتوجب عليك الاهتمام بالوضع العائلي فقد تصل التأثيرات في الأيام المقبلة.
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: العلاقة المزيّفة تعيش لحظات محرجة وربّما حاسمة خلال الأيام المقبلة.
- حظ برج الحوت اليوم صحياً: تعانى من بعض الآلام فى الظهر نتيجة جلوسك لساعات طويلة على المكتب، لا تتجاهل هذه الآلام، واذهب لزيارة طبيب متخصص، حتى لا تتفاقم الأمور فى المستقبل، وتقدر على مواصلة عملك بشكل جيد.
- برج الحوت المرأة اليوم:ربما تكتشف بنفسك أن ما تحرزه وما تقدمه اليوم أفضل بكثير مما حققته بمفردك خلال الشهور الماضية. عاطفيا، ستقضي مع الشريك وقتا ممتعا هذه الليلة.
- برج الحوت الرجل اليوم:العمل ضمن فريق يجعلك أكثر قدرة على التفاعل والاستيعاب ويقوي الروابط بينك وبين الزملاء.
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