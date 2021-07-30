حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم السبت 31 يوليو / تموز2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 31 يوليو / تموز2021‎؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم السبت 31 يوليو / تموز2021‎:‎

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: ضغوط العمل تكون كبيرة، إلا أنك تمتلك القدرة على التكيّف مع كل المستجدات والتغيرات التي قد تطرأ على صعيد المراكز



حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: الغيرة عند الشريك لها مبرّرات متعددة، وأبرزها تصرّفاتك العشوائية وغير المبرّرة في الكثير من الأحيان

ضغوط العمل تكون كبيرة، إلا أنك تمتلك القدرة على التكيّف مع كل المستجدات والتغيرات التي قد تطرأ على صعيد المراكز الغيرة عند الشريك لها مبرّرات متعددة، وأبرزها تصرّفاتك العشوائية وغير المبرّرة في الكثير من الأحيان حظ برج الحمل اليوم صحياً: تشعر في قرارة نفسك أن وضعك الصحي المتردي بحاجة إلى عناية ومتابعة دقيقتين

تشعر في قرارة نفسك أن وضعك الصحي المتردي بحاجة إلى عناية ومتابعة دقيقتين برج الحمل الرجل اليوم: مزهو بنفسك وفخور بحظوظك، فالاجواء مناسبة لتطبيق نظرياتك. ففي حين يعدك الحظ بتحليق عاطفي واحلام سعيدة

مزهو بنفسك وفخور بحظوظك، فالاجواء مناسبة لتطبيق نظرياتك. ففي حين يعدك الحظ بتحليق عاطفي واحلام سعيدة برج الحمل المرأة اليوم:الحب يأتيك بتعويض كبير ويحمل اليك المفاجآت الكبيرة، وستفرح لاستعادة كامل حقوقك وأموالك المستعارة.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً: أدعوك إلى تأجيل البدء بمشاريع جديدة والانصراف إلى التفكير العميق والتخطيط، قد تضطر الى مواجهة واقع لا يروقك

حظك اليوم برج الثور عاطفياً: ساير الشريك، وخطّط معه للقيام بكل ما يبقي الأجواء السعيدة سائدة بينكما، ولا تترك مجالاً للآخرين للتدخل في حياتكما الخاصة

أدعوك إلى تأجيل البدء بمشاريع جديدة والانصراف إلى التفكير العميق والتخطيط، قد تضطر الى مواجهة واقع لا يروقك ساير الشريك، وخطّط معه للقيام بكل ما يبقي الأجواء السعيدة سائدة بينكما، ولا تترك مجالاً للآخرين للتدخل في حياتكما الخاصة حظ برج الثور اليوم صحياً: اضبط نفسك فالامر ضروري وحاول القيام ببعض ما يفرح قلبك وينسيك أتعاب الحياة اليومية

اضبط نفسك فالامر ضروري وحاول القيام ببعض ما يفرح قلبك وينسيك أتعاب الحياة اليومية برج الثور الرجل اليوم:قد تمر بتجارب قاسية بحيث يكون هذا اليوم فارغا من الحصانة ومخيّبا للآمال، وتبدو متوتراً لا تحسن الاختيار.

برج الثور المرأة اليوم: من الأفضل التحفّظ وعدم الارتباط لأي سبب كان.تشعر بالتراجع وعدم الانتماء. لا تجازف ولا تحسم أمرا.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: تشعر اليوم أنك مشتت وتفكر في الكثير من الأمور، لكن سرعان ما تندمج في أجواء العمل الجديدة

برج الجوزاء اليوم عاطفياً :ماذا تنتظر ولماذا لا تحسم قراراتك مع الحبيب؟ انطلق بعلاقة جديدة مليئة بالحب والتفاؤل والأمل بغد مشرق

تشعر اليوم أنك مشتت وتفكر في الكثير من الأمور، لكن سرعان ما تندمج في أجواء العمل الجديدة :ماذا تنتظر ولماذا لا تحسم قراراتك مع الحبيب؟ انطلق بعلاقة جديدة مليئة بالحب والتفاؤل والأمل بغد مشرق حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: تستعيد عافيتك ونشاطك وتحاول مع العائلة القيام برحلة في أجواء الطبيعة

تستعيد عافيتك ونشاطك وتحاول مع العائلة القيام برحلة في أجواء الطبيعة برج الجوزاء الرجل اليوم: تكون مرهف الحس وقد تشعر بتراجع معنوي، لذلك حصن مناعتك النفسية.إتّكل على حدسك ولا تقسُ على الأقرباء وكُن متسامحاً.

تكون مرهف الحس وقد تشعر بتراجع معنوي، لذلك حصن مناعتك النفسية.إتّكل على حدسك ولا تقسُ على الأقرباء وكُن متسامحاً. برج الجوزاء المرأة اليوم:رفضك الوساطة في أي مجال، يعزّز موقعك تجاه مسؤوليك ويثبت مدى كبريائك في الأمور الحساسة. مستقبل العلاقة بالشريك سيتحدد في الأيام المقبلة، ولا سيما أنّ ما حصل أخيراً كان بمثابة إنذار.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تتحسّن الأمور مع الزملاء والمحيط ذلك من خلال توضيح بعض النقاط الغامضة أو مناقشة بعض الموضوعات الحسّاسة والجريئة

حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تحاليلك واستنتاجاتك الخاصة توصلك إلى نتيجة مفادها أن الحبيب يعيش قلقاً بسببك، فبادر إلى تخليصه منه

تتحسّن الأمور مع الزملاء والمحيط ذلك من خلال توضيح بعض النقاط الغامضة أو مناقشة بعض الموضوعات الحسّاسة والجريئة تحاليلك واستنتاجاتك الخاصة توصلك إلى نتيجة مفادها أن الحبيب يعيش قلقاً بسببك، فبادر إلى تخليصه منه حظ برج السرطان اليوم صحياً: أخلد إلى النوم باكراً، ولا تحاول إرهاق نفسك أكثر من المطلوب منك

أخلد إلى النوم باكراً، ولا تحاول إرهاق نفسك أكثر من المطلوب منك برج السرطان الرجل اليوم: تتلاحق الثلاثاءاث على نمط سريع ومذهل، وتبدو الحيوية كبيرة.

تتلاحق الثلاثاءاث على نمط سريع ومذهل، وتبدو الحيوية كبيرة. برج السرطان المرأة اليوم:يحالفك الحظ في هذا اليوم وتسعد بكل جديد يطرأ، ولو ان مواجهة ما تطرأ تستدعي ترتيبا سريعا، وقد تتفاقم الاوضاع اذا لم تضع لها حدا.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً :حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الآخرين قد تورّطك في مواجهات شرسة، تمهّل فهذا أفضل



حظك اليوم برج الأسد عاطفياً : إسداء النصائح قد يكون نافعاً، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليك قيوداً لم تكن تتوقعها أو كنت تستخف بها، فانتبه

:حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الآخرين قد تورّطك في مواجهات شرسة، تمهّل فهذا أفضل : إسداء النصائح قد يكون نافعاً، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليك قيوداً لم تكن تتوقعها أو كنت تستخف بها، فانتبه حظ برج الأسد اليوم صحياً: ابحث جيداً عن الأسباب التي تجعلك في حال قلق دائم، لعل العمل أو العلاقة بالشريك

ابحث جيداً عن الأسباب التي تجعلك في حال قلق دائم، لعل العمل أو العلاقة بالشريك برج الأسد الرجل اليوم: تبتسم لك الحظوظ وتواصل التزاماتها ووعودها لك بالنجاح، كما تحمل اليك الحوافز الكثيرة والحماسة والارادة في النجاح والتألق فتنطلق واثقاً بنفسك وتشرق بجاذبية وتستقطب الاهتمام والتأييد.

تبتسم لك الحظوظ وتواصل التزاماتها ووعودها لك بالنجاح، كما تحمل اليك الحوافز الكثيرة والحماسة والارادة في النجاح والتألق فتنطلق واثقاً بنفسك وتشرق بجاذبية وتستقطب الاهتمام والتأييد. برج الأسد المرأة اليوم:راهن على هذا اليوم الممتاز الذي قد يراك متألقاً نافذاً قوياً وواثقاً.

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توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: تبرز مسألة مالية تتعلق بمستحقات لم تكن على علم بها، ما يجعل طباعك متقلبة وقد تسبب لك المشكلات

برج العذراء اليوم عاطفياً: كن دبلوماسياً في التعاطي مع الشريك، وحاوِل أن تستوعب الأمور من دون غضب، ولا تترك للشك مجالاً ليسيطر على تفكيرك

تبرز مسألة مالية تتعلق بمستحقات لم تكن على علم بها، ما يجعل طباعك متقلبة وقد تسبب لك المشكلات كن دبلوماسياً في التعاطي مع الشريك، وحاوِل أن تستوعب الأمور من دون غضب، ولا تترك للشك مجالاً ليسيطر على تفكيرك حظ برج العذراء اليوم صحياً: قد تنقم على وضعك الصحي المتفاقم، لكن باستشارة أصحاب الاختصاص تحل الأمور​​​​​​​

قد تنقم على وضعك الصحي المتفاقم، لكن باستشارة أصحاب الاختصاص تحل الأمور​​​​​​​ برج العذراء الرجل اليوم: استرح وتنفّس الصعداء بعيدا عن التشنجات. لا تخض الحروب هذا اليوم لأن وضعك مرهف. خفف النمط، واحمِ نفسك من الأخطار.

استرح وتنفّس الصعداء بعيدا عن التشنجات. لا تخض الحروب هذا اليوم لأن وضعك مرهف. خفف النمط، واحمِ نفسك من الأخطار. برج العذراء المرأة اليوم: لا تقدم على تحديات أو تصرّفات عشوائية من دون تفكير وصبر وحكمة. إنّ أفضل أسلوب يجب اعتماده الآن هو الليونة والرؤية وعدم فرض إرادتك على أحد.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تبذل جهداً كبيراً لتتفوق على الزملاء، وهذا سيشكّل علامة فارقة في مصلحتك يقدرها أرباب العمل أكثر مما تتصور

حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: علاقة جديدة تلوح في الأفق، لكن التخلّص من رواسب الماضي ليس سهلاً لأنها حفرت في قلبك عميقاً

تبذل جهداً كبيراً لتتفوق على الزملاء، وهذا سيشكّل علامة فارقة في مصلحتك يقدرها أرباب العمل أكثر مما تتصور علاقة جديدة تلوح في الأفق، لكن التخلّص من رواسب الماضي ليس سهلاً لأنها حفرت في قلبك عميقاً حظ برج الميزان اليوم صحياً: حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لصحتك

حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لصحتك برج الميزان الرجل اليوم: تعيش اوضاعا رومنسيةً بالتأكيد تخدم مصلحة العلاقة، فأنت تميل الى الهدوء الايجابي بعد عواصف الايام السابقة

تعيش اوضاعا رومنسيةً بالتأكيد تخدم مصلحة العلاقة، فأنت تميل الى الهدوء الايجابي بعد عواصف الايام السابقة برج الميزان المرأة اليوم:ترغب في تعزيز الروابط بين الطرفين، بل قد تكون مستعداً للتغاضي عن المساوىء التي تظهر بين الحين والآخر في شخصية حبيبك.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: أينما كنت تبدو متحمساً، واعياً ما يحصل، مسيطراً على الأمور ومنفتحاً على آفاق جديدة ترضيك

حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: قد تضطر إلى التحفّظ عن التعبير عن آرائك أمام الشريك وانتظار فترة أفضل للكلام المناسب واللائق

أينما كنت تبدو متحمساً، واعياً ما يحصل، مسيطراً على الأمور ومنفتحاً على آفاق جديدة ترضيك قد تضطر إلى التحفّظ عن التعبير عن آرائك أمام الشريك وانتظار فترة أفضل للكلام المناسب واللائق حظ برج العقرب اليوم صحياً: تنتابك بين الحين والآخر موجة غضب وانفعال تترك مضاعفات سلبية على وضعك الصحي، انتبه​​​​​​​

تنتابك بين الحين والآخر موجة غضب وانفعال تترك مضاعفات سلبية على وضعك الصحي، انتبه​​​​​​​ برج العقرب الرجل اليوم: يبدو هذا اليوم مناسبا لشتى أنواع المساعي والمفاوضات والعمليات المالية أو التجارة والسفر من أجل إتمام بعض الأعمال، أو من أجل الترفيه والتسلية فقط.

يبدو هذا اليوم مناسبا لشتى أنواع المساعي والمفاوضات والعمليات المالية أو التجارة والسفر من أجل إتمام بعض الأعمال، أو من أجل الترفيه والتسلية فقط. برج العقرب المرأة اليوم: إن الفلك يهدي إليك إمكانات كثيرة ويجعلك مصرّاً على التعبير عن نفسك، ولفت الانتباه إليك وكسب معرفة جديدة في مجال عمليك، أو الانفتاح على بعض المجالات التي كانت مجهولة منك.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: يوم حافل بالضغوط ويكون مليئاً بالمتاعب، فكن أكثر انتظاماً في عملك ولا تتخاذل

حظك اليوم برج القوس عاطفياً: قد تخسر الرهان مع الشريك، لكن عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجدداً

يوم حافل بالضغوط ويكون مليئاً بالمتاعب، فكن أكثر انتظاماً في عملك ولا تتخاذل قد تخسر الرهان مع الشريك، لكن عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجدداً حظك اليوم برج القوس صحياً: إذا قررت تمضية بعض الايام في أماكن جبلية عالية انتبه لصحتك

برج القوس الرجل اليوم: تقوى الطموحات وتكون الاتصالات جيدة ومثمرة، تغنيك افكار براقة ومهمة ومهارة مذهلة في التواصل مع الجميع وكسب التأييد، ما يفتح امامك ابوابا كثيرة وقد تعرف لقاءات مميزة تساعد على تعزيز الروابط. لا تضيع عليك الفرصة.

تقوى الطموحات وتكون الاتصالات جيدة ومثمرة، تغنيك افكار براقة ومهمة ومهارة مذهلة في التواصل مع الجميع وكسب التأييد، ما يفتح امامك ابوابا كثيرة وقد تعرف لقاءات مميزة تساعد على تعزيز الروابط. لا تضيع عليك الفرصة. برج القوس المرأة اليوم:ينتقل فينوس الى البيت التاسع ليبشّرك بيوم عاطفي افضل بكثير من السابق وتكون على موعد مع تغيير ايجابي، في الجو غزل وغرام وعلاقة ناشئة.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: بإمكانك خوض اي منافسه بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء، تكون إيجابي التفكير وإنسانياً إلى أبعد حدود، وتفتخر بالتفاف الزملاء حولك

حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: الشريك يطالبك بجواب حاسم بشأن طبيعة العلاقة بينكما، إلى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين، فكن مرناً في التعاطي معه

بإمكانك خوض اي منافسه بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء، تكون إيجابي التفكير وإنسانياً إلى أبعد حدود، وتفتخر بالتفاف الزملاء حولك الشريك يطالبك بجواب حاسم بشأن طبيعة العلاقة بينكما، إلى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين، فكن مرناً في التعاطي معه حظ برج الجدي اليوم صحياً: محاولة الخروج من الشرنقة التي وضعت نفسك فيها، تفتح أمامك الترفيه والترويح عن النفس

محاولة الخروج من الشرنقة التي وضعت نفسك فيها، تفتح أمامك الترفيه والترويح عن النفس برج الجدي الرجل اليوم: تتناغم مع مناخ مهم ومنتج وتنافس من تشاء بثقة بالنفس مميزة، وتعيش يوماً ذهبياً وأفراحاً وانسجاماً وأوقاتاً سعيدة.

تتناغم مع مناخ مهم ومنتج وتنافس من تشاء بثقة بالنفس مميزة، وتعيش يوماً ذهبياً وأفراحاً وانسجاماً وأوقاتاً سعيدة. برج الجدي المرأة اليوم: إنه يوم حافل بالاخبار والتطورات حيث تبدو واثقاً بنفسك وتتخلى عن الافكار السود والانطباعات السيئة.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: لا تعتمد العشوائية في معالجة الأمور، فذلك لن يؤدّي إلى نتائج إيجابية ويدفعك إلى مراجعة حساباتك سريعاً

حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: لا تتخذ قراراتك المهمة فردياً، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان

لا تعتمد العشوائية في معالجة الأمور، فذلك لن يؤدّي إلى نتائج إيجابية ويدفعك إلى مراجعة حساباتك سريعاً لا تتخذ قراراتك المهمة فردياً، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان حظ برج الدلو اليوم صحياً: تحاول الانتقام من ذاتك عبر الإكثار من التدخين وشرب الكحول ما يضاعف وضعك الصحي سوءاً

تحاول الانتقام من ذاتك عبر الإكثار من التدخين وشرب الكحول ما يضاعف وضعك الصحي سوءاً برج الدلو الرجل اليوم: يوفّر لك هذا اليوم أوقاتا عاطفية مميزة وساحرة. تكثر المشاريع وتقوى الاتصالات وتعيش أوقاتاً طيّبة، وهي أيضاً تحمل إليك وعوداً وإشارات في هذا النطاق.

يوفّر لك هذا اليوم أوقاتا عاطفية مميزة وساحرة. تكثر المشاريع وتقوى الاتصالات وتعيش أوقاتاً طيّبة، وهي أيضاً تحمل إليك وعوداً وإشارات في هذا النطاق. برج الدلو المرأة اليوم:كن متحمساً لانجاح علاقاتك الشخصية والعائلية. شارك في الأنشطة ولا تبق وحيدا.تفرح بخبر سارا او لقاء تضامني معك.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً :إنه يوم الإبداع والتفوّق وإطلاق العنان لطاقاتك على أنواعها. فلا تكن خجولاً ولا تسمح للضغوط العابرة بقمع مواهبك



حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: الشريك ينوّرك بأفكاره، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها أمامه

:إنه يوم الإبداع والتفوّق وإطلاق العنان لطاقاتك على أنواعها. فلا تكن خجولاً ولا تسمح للضغوط العابرة بقمع مواهبك الشريك ينوّرك بأفكاره، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها أمامه حظ برج الحوت اليوم صحياً: لا ترفض طلب من يدعونك كي ترافقهم في نزهة، بل استغلها فرصة للقيام بنشاط جسماني مفيد​​​​​​​

لا ترفض طلب من يدعونك كي ترافقهم في نزهة، بل استغلها فرصة للقيام بنشاط جسماني مفيد​​​​​​​ برج الحوت الرجل اليوم: تقوم بمهمّة تتطلّب الكثير من التواصل والاتصالات، وقد تأخذك الى خارج البلاد.تبدو العلاقات الانسانية والمهنية مهمّة وتقودك الى حلّ لمشكلات.

تقوم بمهمّة تتطلّب الكثير من التواصل والاتصالات، وقد تأخذك الى خارج البلاد.تبدو العلاقات الانسانية والمهنية مهمّة وتقودك الى حلّ لمشكلات. برج الحوت المرأة اليوم:تعرف نقاشات قد تجعلك تتخلّى عن هدف وتتحرّر من قيود. لا تضيّع الوقت، بل حاول ان تستفيد من هذا اليوم قبل ان تتعقّد الأمور.

توقعات الأبراج لشهر يوليو/تموز 2021