اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 5 مارس/آذار 2022؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم السبت 5 مارس/آذار 2022:

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم السبت 5 مارس/آذار 2022

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان، يا عزيزي برج الحمل يتطلب منك العمل اليوم القيام بالكثير من المهام الجديدة والتي تتطلب منك جهد ووقت وتعب كبير، قد تجد بعض الصعوبة في مكان العمل لكنك في النهاية تتمكن من إنهاء هذه المهام، قد تشعر بالاحباط والخيبة بسبب تصرف أحد الأصدقاء بعد أن خذلك وتحدث عنك بالسوء، يمكنك معاتبته ومواجهته، افعل ما تشعر به، وحاول أن تكثر من شرب الماء في فصل الشتاء حتى لا يصيبك جفاف.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار، سوف تطلب مساعدة من زملاء في مكان العمل،وأيضاً سوف تشعر بالاشتياق لصديق مقرب لم تلتقي به منذ مدة، حاول التواصل معه ولو هاتفيًا، وقد تتخطى مرحلة صعبة على الصعيد العائلي، فقد عانى أحد أفراد أسرتك بشكل سيء في هذه الفترة وشعرت بالمسؤولية الكبيرة التي اتبعتك لحد كبير، انتبه لصحتك أكثر ولا تهملها.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران، أنت تحاول الابتعاد عن المشاكل في العمل وتتجنبها وتبتعد عن النميمة، وتسعى لعدم التعامل مع أحد الاشخاص الذين تعرف سوء نيتهم ومن هم دائماً طاقة سلبية، قد يمر أحد الأصدقاء بظروف صعبة وتحاول مساندته، انت تحب الأصدقاء وتسعى دائماً للوقوف الى جانبهم ودعمهم بشكل كبير، وسوف تتلقى اتصال ينقل لك خبر سار تشعر بالراحة بسببه وقد يغير كل مزاجك.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز، قد ترغب بقضاء وقت في الراحة والاسترخاء والانعزال بعيدًا عن مكان العمل وأي ضغوطات سواء عملية او على صعيد العائلة، يا عزيزي برج السرطان الأمور هادئة نوعًا ما، وأنت تخوض حرب باردة، إلا إنك تخطط بشكل ممتاز وستتمكن من التفوق والانتصار بهذه الحرب، أنت إنسان مميز ذكي وقادر على فهم من حولك بشكل كبير، سوف تلتقي مع شريك حياتك قريباً جداً انتظر.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب، سوف تتلقى دعم كبير من بعض الزملاء في مكان العمل، أنت تحاول دق كل الأبواب الممكنة من أجل تحسين وضعك المادي واكتساب المزيد من الخيرة في المجال الذي تحبه، عليك العمل على تحسين نظامك الغذائي وتكثر من تناول السلطات والخضار خصوصاً الخيار والخس، وممارسة الرياضة بشكل دائم من أجل لياقتك على الأقل 3 مرات في الأسبوع.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول، هناك الكثير من المناسبات الاجتماعية في هذا الشهر، وسوف تلتقي مع بعض الشخصيات الجديدة والمؤثرة، وتشعر بالسعادة بسبب هذه المناسبات لأنها سوف تخرجك من الروتين والملل الذي شعرت به سابقًا، أنت تحاول حل خلاف بينك وبين أحد الأصدقاء، أنت من تسببت به ولذلك عليك الاعتذار عن ما فعلته، حاول أن تركز على نفسك أكثر وتحبها أكثر.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول، هناك الكثير من العروض التي تتلقاها بهذه الفترة خصوصاً في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، وتشعر بالثقة الكبيرة والبهجة نظرًا لهذه العروض المميزة التي تدل على أنك تملك الكثير من الطاقات، أنت تعيش فترة جميلة من الناحية العاطفية، ومن الناحية العاطفية في حال كنت أعزبًا قد تلتقي هذه الفترة بحب حياتك وتعيش علاقة حب مميزة قد تنتهي بشكل رسمي، انتبه للصداع وحاول أن تشرب الماء بكثرة للتخفيف من الأوجاع.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني، سوف تشهد هذه الفترة حيوية ونشاط ترفيهي واجتماعي كبير، قل وداعاً للروتين لأنك سوف تزور عدد من الأماكن الجديدة وتشعر بالراحة والاسترخاء، عليك ممارسة هواياتك وعدم اهمالها، سوف تناقش موضوع عائلي مهم جداً انتبه له، هذا الموضوع يقلقك بشكل كبير لكنكم في النهاية تتكنون من حله والشعور بالراحة والاسترخاء.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول، يا عزيزي برج القوس أنت ​تعيش فترة من العصبية والتوتر خاصة في مجالك المهني، انت ليس على ما يرام، إن الامور سيئة وقد تصل إلى القضاء، أنت بحاجة للمشورة والاستماع إلى آراء رجال القانون واصحاب الحكمة، أنت تشعر بالقلق الشديد على المستقبل ولا تنام الليل من كثرة التفكير، حاول أن تشرب اعشاب قبل النوم أو تناول موزة حتى يخف التوتر.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني، سوف تواجه بعض الصعوبات في مكان العمل خصوصاً في هذه الفترة، عليك التركيز أكثر في المهام حتى لا تمنح بعض الأشخاص الحاقدين بأن يستغلوا هذه الأخطاء من أجل توريطك مع المدير، شريك حياتك يشعر بالغضب الشديد منك بسبب اهمالك له في الفترة الماضية بشكل كبير، عليك تعويضه وتحسين علاقتك به مثلاً تغزل فيه، قل له قول رومانسي، اشتري له هدية لو كانت بسيطة.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط، يا عزيزي برج الدلو عليك أن تحسم الكثير من الأمور في مكان العمل، هناك الكثير من القرارات التي بحاجة للحسم من طرفك، وسوف تتلقى بعض العروض المهمة في مجال تطوير عملك، انتبه من التسرع باتخاذ اي قرار، قد تتلقى عرض وظيفي مهم لمنصب لطالما حلمت به، هذا العمل يدر عليك مردود مادي مميز، انتبه لصحتك أكثر خصوصاً منطقة المعدة.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار، إن الأوضاع في مكان العمل متوترة وغير مستقرة، وتثار بعض البلبلة بسبب قرارات جديدة، أنت بعيد عن هذه القرارات لذلك حاول ان لا تجعل نفسك طرفًا في المشاكل والبلبة واسترخي وركز في عملك فقط، الاحاديث تتناقل وقد تؤخذ اي كلمة لك ضدك وتؤثر على مسارك في مكان العمل، عليك ان تهتم بشريك حياتك على الأقل عبر المسجات أو تلفونات حتى لا تخسره.

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 2 مارس/آذار 2022‎‎

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 3 مارس/آذار 2022‎‎