نجمات عالميات اخترن فساتين المصممين العرب في حفل golden globes 2018

حفل الغولدن غلوب 2018

تألقت مجموعة من النجمات العالميات على سجادة حفل golden globes 2018 الذي أقيم في بيفيرلي هيلز- كاليفورنيا بفساتين محاكة بأنامل أشهر المصممين العرب مثل المصمم اللبناني إيلي صعب.

اختارت النجمة الأربعينية كاثرين زيتا جون Catherine Zeta فستان أسود شفاف بأكمام كاملة من تصميم إيلي صعب وبدت إطلالتها غاية في الرقي والترف، بينما اختارت آشلي جود Ashley Judd فستان أسود من تصميم إيلي صعب.

أما هايدي كلوم Heidi Klum ارتدت من تصميم المصمم السعودي محمد آشي في حفل الغولدن غلوب 2018

وأخيراً وليس أخراً ارتدت لانا هيدي ترتدي فستان أسود من مجموعة الأزياء الجاهزة للمصمم إيلي صعب في حفل الجولدن غلوب 2018.

ما رأيك بهذه الإطلالات للمصممين العرب من حفل الغولدن غلوب 2018، هل أعجبتك؟

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